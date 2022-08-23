    Обзор прессы

«ФРОНТОВИКИ» ПОЗДРАВЛЯЮТ

Всё больше горожан обращают своё внимание на селян. Все хотели бы, чтобы «наши чабаны и фермеры становились оплотом сельской экономики». «ТП» взяла интервью у «руководителя региональной рабочей группы ОНФ А.Буланкина», который поздравил земляков с Наадымом. Он, в частности, отметил, что «традиция проведения Наадыма вобрала в себя всю историю тувинцев». Главными героями Наадыма «являются животноводы, олицетворяющие собой, своим нелёгким трудом живую связь сегодняшней Тувы с историческими корнями народа». Они демонстрируют «безграничную любовь к родной земле и настоящую верность ей».

В конце выступления Буланкин «поздравил ветеранов и тружеников села с национальным праздником» и от всего сердца «пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелёгком труде, а нашей республике – процветания и дальнейшего развития». Как известно, Буланкин работает в Кызыле, но родился и вырос он на родине Шойгу в Чадане, где вместе с ним учился в одном классе одной школы.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ОТПРАВИЛСЯ В МОСКВУ...

«ТП» сообщила, что Глава республики вновь побывал в Москве, где попытался решать проблемы Тувы. В целом, сообщает «ТП», Ховалыг «в головных ведомствах решал текущие вопросы, связанные с реализацией в Туве федеральных программ и проектов». У него состоялась «встреча с заместителем министра просвещения РФ Николаевым, на которой он доложил о ходе строительства школ и детских садов в Туве, а также о проведении капитального ремонта в образовательных учреждениях».

Маловероятно, что уж очень интересовала замминистра информация о том, что «в республике сегодня по различным федеральным программам строится 8 новых школ, а также 5 детских садов – в Ак-Довураке, Чадане, пгт. Каа-Хем, селе Кунгуртуг и посёлке Эржей». А также то, что «строительство ещё двух школ запланировано на следующий год» – такие данные наверняка имеются в папке, подготовленной замминистру референтом. Затем «Ховалыг озвучил проблему дефицита финансовых средств, образовавшегося из-за произошедшего удорожания строительных материалов», хотя официально федеральные власти заявляют, что подорожание, связанное со спецоперацией и санкциями, незначительно.

Судя по публикации, просьба Ховалыга не была услышана федеральным чиновником от образования, и Ховалыг подался в Минфин. «В ходе встречи с заместителем министра финансов России Кадочниковым была достигнута предварительная договорённость о выделении дополнительного финансирования на завершение строительства детских садов». Если верить напечатанному тексту, о конкретных суммах, которые могут быть выделены Туве дополнительно, никаких договорённостей достигнуто не было. Скорее всего, экономический блок правительства Тувы опять подставил главу и не снабдил его обоснованием, по какому объекту, почему и в каких размерах нужно дополнительное финансирование.

Тем не менее, по итогам встречи Глава Тувы подчеркнул, что «обязательства по капитальному ремонту школ будут выполнены в срок», поскольку он «держит на личном контроле ход ремонта на каждой из 27 школ». Он уверен, что «на большинстве объектов работы идут по графику». Так что «почти 5 тысяч школьников по всей республике начнут новый учебный год в красивых полностью обновлённых зданиях».

Где-то в других ведомствах (не уточняется – в каких) «Глава республики решал также вопросы, связанные с реализацией в Туве проектов по сокращению вредных выбросов в атмосферу». Автор туманно сообщил, что губернатор «точечно прорабатывал вопросы, связанные с реализацией программы «Чистый воздух», в профильных министерствах».

У Ховалыга также «состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в России господином Улзийсайхан Энхтувшином». На ней, «помимо традиционных вопросов сотрудничества с приграничными аймаками речь шла об инициативе создания трансграничного железнодорожного коридора Россия-Монголия-Китай, частью которого станет железная дорога Курагино-Кызыл». Каким образом эта встреча с послом может повлиять на скорость и качество принятия решения о возобновлении железнодорожного проекта, в публикации не сообщается. Хотя совершенно очевидно, что посол меньше всех имеет возможность решения подобных вопросов. А железнодорожный проект Россия – Китай через Туву «буксует» не в виду напряжённых отношений двух стран на дипломатическом фронте, а из-за отсутствия средств на его реализацию. И тут Монголия вряд ли может чем-то помочь.

НЕОБУЧАЕМЫЕ ЧИНОВНИКИ ХОДЯТ ПО ГРАБЛЯМ

«ТП» «авторитетно» заявила, что «жёлтая пресса» решила привлечь к себе внимание темой про цены, предрекая резкий взлёт цен на всё и вся: от основных продуктов питания до жизненно необходимых лекарств, а также и на твёрдое топливо», при этом, не уточняя, кого она имела ввиду под «жёлтой прессой». У нас в республике за последние годы осталось мало СМИ. И далеко не все могут быть отнесены к этой категории. Провластные пропагандисты, вероятно, имеют в виду независимую прессу, которая пишет не по методичкам, спущенным сверху. А таких газет или журналов у нас единицы. К тому же ни в одной частной газете ничего подобного за последние полгода спецоперации в Украине не встречалось. Хотя газета «РИСК», к примеру, регулярно публикует цены на продукты питания, которые мониторит.

Но давайте по существу. Действительно, справедлива поговорка, что «дыма без огня не бывает». И потому сложно отрицать, что после начала военных действий в Украине граждане России «стараются запастись продуктами первой необходимости». Но тема, которая была освещена в «ТП», никакого отношения к СВО не имеет, поскольку она имеет чисто тувинскую специфику.

История этого вопроса началась с того, что новый глава Ховалыг снизил цену на уголь Каа-Хемского разреза до 2220,10 рублей за тонну. Это решение встретило яростное сопротивление со стороны анонимных хозяев Каа-Хемского угольного разреза, тувинская молва к которым относит бывшего главу республики Кара-оола, министра обороны России Шойгу и олигарха Дерипаску. Их поддержали путём тихого саботажа чиновники правительства, среди которых первую скрипку играли бывший министр энергетики Кажин-оол и первый заместитель главы Брокерт. И вот «тройка» из директора разреза Горбунова, зампреда главы Брокерта и министра Кажин-оола создали такую ситуацию с отпуском угля населению, что в разгар зимы не то, что дешёвого – вообще никакого угля добыть на разрезе стало невозможно. При этом Брокерт цинично обвинял население республики в том, что они не закупили угля летом, не дожидаясь зимы, и потому сами виновны в создании дефицита угля.

Нынче жители республики, помня, какие проблемы с приобретением угля были прошедшей зимой, потянулись на угольный разрез, чтобы загодя купить себе топлива, уверенные в том, что «в скором будущем всё подорожает», и уголь вновь станет дефицитом. Однако их встретили объявлением о том, что разрез «готов к сотрудничеству с частными потребителями» только «с сентября» месяца. Это было решение нового директора «Тувинской горнорудной компании» Куликова» (бывший гендиректор Горбунов за это время был пойман сотрудниками ФСБ на взятке, осуждён и уже отбывает срок). Разрез «весь июль посвятит насыщению коммерческих гигантов и жизненно важных потребителей, таких, как Кызылская ТЭЦ, а с августа приступит к отработке обязательства по северному завозу». Только после этого и до конца 2022 года разрез будет готов к отпуску угля населению по цене «2220,10 рублей за тонну». Но только для тех, кто успеет купить уголь до 31 декабря 2022 года. К тому времени «в Кызыле будет построен новый угольный склад», но разрез планирует не пускать под погрузку малотоннажные грузовики частников. Так что тем, кто хотел бы приобрести менее 4 тонн угля, как и прежде, придётся обращаться к перекупщикам.

В общем, как видится, ничему тувинские власти за год не научились, и ничего не изменилось в системе взаимоотношений разреза и правительства Тувы. Единственно, что можно отметить, это приобретение «Министерством ЖКХ Тувы 9 фронтальных погрузчиков и 12 автосамосвалов КАМАЗ К2030». Но если разрез не начнёт отгрузку угля в августе и не снимет ограничения на грузоподъёмность самосвалов частников, ничего не изменится. И Глава Ховалыг продолжит движение по граблям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЗВАЛИЛО НА СЕБЯ НЕПОДЪЁМНЫЙ ГРУЗ ПРОБЛЕМ ГОРОДА?

Как известно, в Кызыле давно нет порядка в работе общественного транспорта, хотя вроде имеется муниципальное предприятие «МУП «Кызылгортранс», которое обязано отвечать за свою работу. В 2022 году «согласно протокольным решениям Главы РТ от 11 января» «прорабатывается дальнейшая судьба МУП «Кызылгортранс». Только сейчас «планируется передача имущества из муниципальной собственности в государственную», хотя изначально это мероприятие намечалось на май. Ещё ранее мэрией Кызыла было подсчитано, что на город «необходимо не менее 157 автобусов «ПАЗ». Тогда «интервал движения между ними должен быть от трёх до десяти минут, при скорости автобуса 20 километров в час». Сегодня «ежедневно в рейс выходит 20-23 муниципальных автобуса и 70-80 легальных и сертифицированных маршрутных такси». Да и эти автобусы «временной режим не соблюдают, ездят с опозданием и с маршрута сходят раньше установленного времени». На дворе конец августа, а воз и ныне там. Правительство за всё это время с января так и не удосужилось решить эту проблему хоть в какой-то части.

Как известно, «Кызыл вошёл в число городов федерального проекта «Чистый воздух». Решение, не бог весть, какое выдающееся, учитывая, что мы действительно живём в самом грязном городе Сибири и одном из самых сажных городов России. В рамках этой программы «в МУП «Кызылгортранс» уже все автобусы переведены на газовое питание, что намного безопаснее бензина или дизеля». Однако далее проблема газификации города никак не решается. Но, как пишет «ТП», «народ волнуют цены на проезд в городском транспорте», поскольку людям стало известно о планах властей «о повышении до конца года тарифов на проезд». Это, несмотря на то, что «городские власти опровергли эти домыслы и заявили: цены в этом году останутся на прежнем уровне от 15 до 23 рублей».

Так когда же правительство Тувы начнёт исполнять взятые на себя обязательства по регулированию угольных потоков, газификации Кызыла, освобождения его от сажи и налаживании работы общественного транспорта? КОГДА?

И СНОВА О ТУВИНСКОМ УГЛЕ

«ТИ» тоже включился в обсуждение угольной проблемы Тувы. Лето кончается, люди, не забыв прошлогодний угольный коллапс, организованный правительством Тувы и начальством угольного разреза ООО «ТГРК», заблаговременно потянулись за углём. Но их встретило объявление о том, что «в связи с ремонтными работами и подготовкой к отопительному сезону, которую планируется завершить до конца августа, отгрузка угля физическим лицам с ООО «ТГРК» временно приостановлена». Так решили в головном офисе угледобывающего предприятия – «ООО «Компания «Востсибуголь» в Иркутске. Так что теперь «жители частных домов, среди которых много пенсионеров, откладывающих с каждой пенсии на уголь, чтобы купить его летом, вынуждены пока ждать» с моря погоды.

Мало того, что на разрезе невозможно приобрести угля для отопления частного дома – «топливным складам Кызыла жителей порадовать тоже пока нечем», потому что они пусты. Это несмотря на то, что «осенью нам всем обещали как власти, так и горнодобывающая компания, что запастись угольком можно будет без проблем заблаговременно...».

В общем, зима 2022-23 гг. в части обеспечения углём начинается ещё хуже, чем предыдущая. «С наступлением холодов к весовым ТГРК выстроится длинная очередь желающих согреть свой дом». И частники-перекупщики, воспользовавшись созданным правительством Тувы и руководством ТГРК дефицитом, снова поднимут цену на уголь. А правительство Тувы снова, как и прошлую зиму, будет героически преодолевать трудности, демонстрируя мастерство при ловле блох. И зачем нам такое начальство, которое «мышей не ловит»?