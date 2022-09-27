    Обзор прессы

ЗАЧЕМ ТУВЕ ИНВЕСТИЦИИ?

Что такое инвестиции, с чем их едят и каково состояние в республике «инвестиционной деятельности и мерах её поддержки», пыталась объяснить «заместитель министра экономики РТ Конгар». Из всего, что она сообщила, ясно лишь одно: «объём инвестиций в основной капитал – это один из основных макроэкономических показателей, которые оцениваются на федеральном уровне». Как она полагает, «в республике достаточно много компаний, которые являются крупными инвесторами».

Правда, когда она взялась их пересчитывать, то оказалось, что на самом деле их «кот наплакал»: «Тувинская горнорудная компания, ООО «Лунсин», ООО УК «Межегей уголь», «Тардан голд», артель старателей «Ойна», а также Голевская горнорудная компания». Причём большинство из них фактически никакой инвестиционной деятельностью не занимается и при попустительстве правительства просто черпает из недр Тувы природные богатства в собственных интересах, не думая ни о республике, ни о его народе. А попутно разлагает чиновничество внедрением коррупционных схем и раздачей взяток. Хотя, по идее, инвесторы должны приносить региону пользу – «налоги, рабочие места и стабильно действующие предприятия».

Впрочем, как заявила Конгар, «правительство республики заключает с компаниями соглашения о социально-экономическом участии в развитии региона». Может быть. Только от всего этого толку – ноль. К примеру, где инвестиции «Голевской горнорудной компании», которая два года назад получила 60 млрд. из федерального бюджета для обеспечения месторождения и Тоджинского района инженерной инфраструктурой? Нет ни денег, ни рабочих мест, ни инженерной инфраструктуры. Хотя Конгар признаёт, что «основным ограничивающим и сдерживающим фактором развития является дефицит электроэнергии». А хозяин скрывается где-то в США.

Фактически ни один так называемый «инвестор» в республике не «оказывает местному населению ту или иную спонсорскую благотворительную помощь». Конгар не нашла ничего более убедительного, чем сказать, что «на прошлой неделе была достигнута договорённость с ООО «Лунсин» об актуализации совместных намерений». Понимаете? Они там просто тупо «актуализируют совместные намерения».

Что же до таких инвесторов, как «Тувинская горнорудная компания, ООО УК «Межегей уголь», «Тардан голд», артель старателей «Ойна», то их участие в жизни республики вообще стремится к нулю. И всё это – результат деятельности (или бездеятельности) министерства экономики, зампреда правительства и самого главы республики. Конечно, прилично одеваться и при этом делать умный вид – качество для чиновника хорошее. Только и работать тоже когда-то надо начинать.

РАВНОДУШИЕ К ДЕТЯМ ДО ДОБРА НЕ ДОВЕЛО

То, что случилось «в Республиканской школе-интернате «Тувинский Кадетский корпус», потрясло всех. Как сообщили правоохранители, «трое воспитанников Тувинского кадетского корпуса обвиняются в убийстве молодого человека, тело которого было обнаружено в лесном массиве Кызыла. Как сообщается, 18-летнего юношу более 50 раз ударили ножом двое подростков 16 и 17 лет, которые за день до убийства угрожали ножом воспитателю». В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Случай из ряда вон выходящий. Им воспользовался «заместитель председателя Правительства Тувы Тимур Куулар», чтобы заявить: «Решать проблему будем всем миром». Хотя, как он считает, «дети, которые по разным причинам живут в интернате, слабо представляют себе жизнь в обществе, и у них возникают искажённые представления о жизненных ценностях». Как будто это не интернат, а тюрьма. Глупость – несусветная. «На территории интерната два основных здания. В одном живут кадеты, в другом – ребята из интерната. И «перемычка» между ними – столовая», – сообщается в публикации. «В интернатском корпусе сейчас идёт ремонт, все живут в кадетском». Кстати, почему и там до сих пор не закончен ремонт – неизвестно. А «большая часть кадетов живёт в городе, с родителями». Они «приезжают на учебу». Так о какой изолированности можно говорить?

Совершенно очевидно, что Куулар об этом ничего не знает. И потому «выдал на гора» конкретное предложение: «Надо бы руководителям разных организаций встретиться, обговорить все аспекты, составить план...». К сожалению, подобное мышление в нашем правительстве – типичное. Они собираются составлять какие-то планы, когда воспитанники закрытого учебного заведения, в котором они круглосуточно находятся под контролем персонала, одни делают ночные вылазки для осуществления грабежей, другие в это время насилуют девочек, а третьи просто взяли и зарезали человека. Куулар предлагает «обговорить все аспекты и составить план». И это слова зампреда правительства.

А что произошло затем? «Сотрудники Центра русской культуры приехали в интернат со спортивно-развлекательной программой для детей». Как прокомментировал этот вояж зампред правительства: «посмотрим на детей, посмотрим, как они к нам отнесутся, посмотрим, что можно сделать». Смотрящий. Он будет там «посмотреть». Там жить надо, днём и ночью контролировать, что происходит в интернате, вырастившем убийц. Проверить, куда уходят бюджетные деньги, чем занимаются воспитатели, какая психологическая атмосфера. А он: «Посмотрим, как они к нам отнесутся». Ну как убийцы могут отнестись к бывшему менту? Конечно, негативно. Туда надо отправлять психологов и вправлять мозги убийцам. Необходимо закрыть доступ к учебному заведению Юрию Кара-оолу и его братве, необходимо изолировать детей от криминального влияния. А он – «посмотрим».

Интересно, по каким критериям Ховалыг формировал сегодняшнее правительство? Уж точно не по деловым качествам. Иначе Куулар туда пролезть бы не смог.

ГРОМ ГРЯНУЛ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВЫ НАРОЧИТО КРЕСТИТСЯ

Ни для кого не секрет, что в Туве начало занятий в школах и наступление отопительного периода регулярно застают власти врасплох. Не случилось исключения из правил и этой осенью. 1 сентября 2022 года несколько школ республики не смогли принять учеников по причине затянувшихся ремонтов.

Наверное, правительство республики не обратило бы особого внимания на то, что «Тува в числе некоторых регионов Сибири провалила программу капитального ремонта образовательных учреждений», если бы некий недоброжелатель, фамилию которого не станем поминать ради психологического состояния главы республики В.Ховалыга, не настучал в Кремль о том, что Тува провалила подготовку школ к учебному году, чем были «грубо нарушены права детей на получение школьного образования, тем самым нарушив права на образование более чем трёх тысяч школьников». То ли этот недоброжелатель оказался чересчур влиятельным лицом в кремлёвских коридорах власти, то ли это произошло совершенно случайно, но президент Путин вдруг очень близко к сердцу принял неготовность тувинских школ и дал строгое указание Следственному комитету разобраться с ситуацией в Туве и привлечь виновных к ответственности.

Такого указания стало достаточно, чтобы всё чиновничество республики «встало на уши» и принялось искать крайнего. Не могло не выслужится и руководство «регионального исполкома Народного фронта», которое суетливо забегало по школам, выискивая недостатки. И тут выяснилось следующее. Тува не только провалила ремонт школ, она в целом «возглавила данный антирейтинг». «Ремонт проводился в 27-и школах. В нескольких учебных заведениях Тувы подрядчики затянули со сроками капремонта, общая стоимость субсидий на который составила 5 млрд. рублей».

Как только начались проверки, «со стороны руководителей разных мастей сразу началось перекладывание вины за провал». И тут как-то никто не отметил, что глава республики Ховалыг всё лето не менее раза в месяц посещал строительные объекты предпринимателей Богусова, Крапивина и Доржу, а на школы у него не хватило ни сил, ни времени, хотя сразу было понятно, что правительство не сумело решить в полной мере проблему финансирования ремонта.

Даже сейчас, когда скандал с затянувшимися ремонтами кое-кому грозит уголовным преследованием, «в хвосте по срокам сдачи отремонтированных зданий тянутся усть-элегестинская и баянкольская школы». Корреспондент «ТИ» «побывала в чаа-хольской школе». И выяснила, что «помимо того, что к 1 сентября она не открыла двери ученикам по причине затянувшегося ремонта, на замену окон с ветхими деревянными рамами денег почему-то не хватило», хотя первоначально замена окон предусматривалась. Но потом выяснилось, что 5 млн., необходимых для этого, в казне не нашлось. Вот и получилось: «после отремонтированного за федеральный счёт здания школы все 72 окна в ней остались старыми».

Много это или мало, спросите вы? Как сказать. К примеру, эта сумма соответствует стоимости трёх земельных участков из 835-и, безвозмездно переданных главой республики аффилированному с предпринимателем Богусовым ООО «Бастион» на массиве по ул. Магистральной. И которые он сейчас торгует по цене 1,8 млн. рублей за штуку. Или примерно в 20 раз меньше, чем субвенция, выделенная предпринимателю Тунёву на переоборудование молокозавода. Или в пять раз меньше, чем сумма, выделенная правительством ГУПу «Центр организации дорожного движения» для переоборудования курятника на птицефабрике «Енисейская» под автовокзал. То есть деньги в республике есть. И немалые. Только они не для ремонта школ, чтобы в них могли с комфортом учиться дети. Они совсем для других целей – «Богусовтаптара». Так что чаа-хольские детишки перезимуют в школе с развалившимися окнами. Ничего страшного, не замёрзнут. Главное – одеться потеплее. Да сесть друг к дружке поближе. Как говорится, в тесноте да не в обиде...

Как сообщается в публикации, «сегодня почти все ребятишки, лишённые возможности в начале сентября нормально учиться, вернулись в родные образовательные учреждения». Правда, «в Бай-Тале образовательный объект готов лишь на 20%», а «в Шагонаре срок сдачи запланирован на 10 октября». В Чаа-Холе ремонт также затягивается, к тому же «он почему-то не затронул спортзал, столовую, актовый зал, два крыла школы и более 70 окон».

При этом в нашем правительстве есть даже целый заместитель по строительству – Брокерт. Ходит, груши околачивает да песни поёт. Ему, по сути, кроме ремонтов школ и детсадов и заняться-то нечем. Ему бы найти время, да проверить сметы ремонтов школ, проехаться и своими глазами посмотреть, как собираются готовить школы к новому учебному году. Тогда бы он узнал, что повсеместно «смету по капремонту школ никто не видел, кроме её директора». И порой «даже сам сметчик, готовивший ПСД, не удосужился побывать на объекте». Да и в целом «преображение здания тянуло максимум на косметический ремонт» – «помимо окон в смету не вошло и благоустройство прилегающей территории».

А если на эту проблему посмотреть шире, то получается такая картинка. Наша республика с 300 тыс. населения – это микрорайон одного из городов-миллионников. Проблемами региона занимаются глава республики, куча заместителей, министры и многочисленные руководители районного звена. Куча контрольных органов – прокуратура, разные агентства. Ещё ОНФ сбоку-припёку. А присмотреть за ремонтом 27 школ, на которые федеральным правительством выделены бюджетные деньги – некому. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. С момента вступления в должность главы региона В.Ховалыга прошло полтора года. Пора бы и честь знать. Нужно бросать «Богусовтаптар» и начинать работать. Если, конечно, есть совесть.