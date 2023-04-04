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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 13, 4 апреля / Нельзя допускать чёрствых людей к работе с детьми!
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№13, 4 апреля 2023 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Нельзя допускать чёрствых людей к работе с детьми!

Министру образования Республики Тыва Е.В. Хардиковой
Мэру г. Кызыла К.Б. Сагаан-оолу
Прокурору г. Кызыла П.А. Насс
Начальнику ГУВД г. Кызыла Я.Ю. Казанцеву

ЗАПРОС

Уважаемые Елена Викторовна, Карим Байлак-оолович, Павел Андреевич и Ярослав Юрьевич!

В газете «РИСК» №12 на второй странице опубликована статья «Два дня истории с ребёнком, которого чуть не погубили чиновники». В ней сообщается о том, как заместитель мэра г. Кызыла Попугалова, начальник отдела опеки Министерства образования Ширшина, непредставившийся руководитель ОУУП и ПДН РФ, а также прокурорский чиновник с четырьмя звёздочками на погонах устроили настоящую травлю родителям шестимесячной девочки, которую необоснованно забрали из семьи и поместили в больницу, где отсутствуют элементарные условия для содержания грудных детей. При этом на заседании комиссии по делам несовершеннолетних заместитель мэра Попугалова и представитель прокуратуры вели себя некорректно – вместо разбирательства по существу кричали на родителей и друг друга, тем самым компрометируя власть.

В частности, в публикации сообщается: «на 21 марта на 13 часов было назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних мэрии г. Кызыла, которую возглавляет заместитель мэра Попугалова Н.И.».

«Конечно, комиссия мэрии – это не суд. Но какой-то элементарный порядок всё же там должен быть. К примеру, когда мы вчетвером вошли в кабинет, председательствующая Н.И. Попугалова сразу выставила за дверь бабушку малютки. Она не объявила, кто присутствует на комиссии и по какому поводу. По вопросам, которые она задавала присутствующим, было очевидно, что с делом она перед комиссией не знакомилась. Хватило пары минут, чтобы убедиться в том, что бумаги, составленные полицейскими и чиновниками, не соответствуют реальному положению вещей. Мало того, что в них было всё переврано, чинуши умудрились заставить мать подписать чистые листы, в которые потом вписали всё, что им захотелось. Когда всё это выяснилось, реакция Попугаловой на это безобразие оказалась совершенно неожиданной. Она вдруг резко перешла на крик, а затем ни с того, ни с сего заявила, что она ничего рассматривать не намерена. И пусть родители к ней не ходят, а обращаются в ПДН. И тут вдруг заорал прокурорский работник с четырьмя звёздами на погонах. Кто он такой и откуда, неизвестно, поскольку он не представлялся. На кого он орал, я тоже не понял. Но, тем не менее, я попросил его вспомнить, что он на службе и перейти на спокойный тон. Надо признать, что он меня понял и сразу затих».

Подобным образом вела себя и начальник отдела опеки Ширшина. Правда, в присутствии представителя газеты она уже не кричала. Но, производя осмотр жилого помещения, зачем-то не преминула заявить: «Ей ни Путин, ни Конвиз не указ». Что указывает на пренебрежительное отношение чиновницы к людям и их проблемам.

Считаю, что таким чёрствым невыдержанным людям не место в учреждениях, которые занимаются проблемами детства и материнства.

Учитывая, что публикация имеет большой резонанс, поскольку в ней сообщаются сведения о пренебрежительном отношении чиновников к детям и их семьям, прошу провести проверку указанных в публикации фактов и в случае документального подтверждения принять к виновным соответствующие меры воздействия вплоть до увольнения как не соответствующих требованиям.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, и.о. гл. редактора С.С. Конвиз.

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Остальные материалы номера 13:
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