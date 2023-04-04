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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 13, 4 апреля / Свежий анекдот
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№13, 4 апреля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРоссийские властные лица
Вполне обладают умом.
В аду они будут вариться
В котлах не с водой, а говном.
Игорь Губерман

* * *

Чем в России отличается пессимист от оптимиста?
Пессимист говорит: «Этот стакан полностью пуст».
А оптимист говорит: «Ну и вали отсюда, стакан ему наш не нравится, мудак!»

* * *

Интересно, почему начало призыва назначили на День дурака? (мысли в рабочее время)

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