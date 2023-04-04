    Свежий анекдот

Российские властные лицаВполне обладают умом.В аду они будут варитьсяВ котлах не с водой, а говном.

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Чем в России отличается пессимист от оптимиста?Пессимист говорит: «Этот стакан полностью пуст».А оптимист говорит: «Ну и вали отсюда, стакан ему наш не нравится, мудак!»

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Интересно, почему начало призыва назначили на День дурака?