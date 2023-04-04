Свежий анекдот
Российские властные лица
Вполне обладают умом.
В аду они будут вариться
В котлах не с водой, а говном.
Игорь Губерман
Пессимист говорит: «Этот стакан полностью пуст».
А оптимист говорит: «Ну и вали отсюда, стакан ему наш не нравится, мудак!»
Вполне обладают умом.
В аду они будут вариться
В котлах не с водой, а говном.
Игорь Губерман
* * *Чем в России отличается пессимист от оптимиста?
Пессимист говорит: «Этот стакан полностью пуст».
А оптимист говорит: «Ну и вали отсюда, стакан ему наш не нравится, мудак!»
* * *Интересно, почему начало призыва назначили на День дурака? (мысли в рабочее время)
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