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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 13, 4 апреля / Бездушие власти ведёт к деградации во всех сферах жизни!
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№13, 4 апреля 2023 года.

Бездушие власти ведёт к деградации во всех сферах жизни!

Бездушие власти ведёт к деградации во всех сферах жизни!

ИЗНАСИЛОВАНИЕ РЕБЁНКА НЕ УДАЛОСЬ ЗАМОЛЧАТЬ

Маленькая республика в Центре Азии, невзирая на свою незначительность в масштабе страны, снова оказалась в фокусе общественного внимания. На этот раз причиной послужил факт насилия над 10-летним школьником. Поначалу родители садистов, коих называют «уважаемыми людьми» и которые достаточно известны и богаты, пытались скандал замять. Маму мальчика и всех причастных к этому делу все два месяца просили «не выносить сор из избы». С ребёнком какое-то время работали психологи, его кое-как лечили местные медики и даже намеревались на днях выписать, несмотря на то, что мальчику стало хуже: у него открылось недержание кала. Мама ребёнка поняла, что его надо везти в столицу, к хорошим специалистам, подальше от страшного окружения. Но ни связей, ни средств для этого у семьи нет.

На сдержанные сухие сводки от СК о возбуждении уголовного дела, из которых было невозможно понять, о ком и о чём идёт речь, никто не обратил внимания. Как будто речь шла о рядовом криминальном событии, каких множество. Эта история так и осталась бы незамеченной, если бы в конце марта мама не попросила помощи у общественности. Включилась блогосфера, которая разнесла в Интернете вести о диких нравах в школах Тувы и равнодушии и продажности правоохранительных органов республики.

В итоге резонанс оказался настолько серьёзным, что следствию и прокуратуре утаить произошедшее оказалось невозможным. А тут в ходе расследования стало известно, что вконец оборзевшие школьники-старшеклассники 15-17 лет таким образом забавлялись: затаскивали 10-летнего ребёнка в туалет и группой неоднократно насиловали его. Говорят, что у мальчика наблюдалась замедленное психологическое развитие. К тому же подрастающие мерзавцы так его запугали, что он боялся кому-нибудь пожаловаться о случившимся. И только мать заметила в поведении сына неладное – он стал подавленным и неразговорчивым. Неожиданно сын вдруг поинтересовался у мамы: «Больно ли умирать?» Она вывела его на разговор. А когда узнала, тут же обратилась в правоохранительные органы. В конце января следователи неохотно, но всё же завели уголовное дело. Правда, подозреваемых в итоге всё же задержали, невзирая на общественное положение их родителей и ближайших родственников.

Говорят, в этом деле отметился депутат Верховного Хурала Тувы от партии «Единая Россия» Артур Монгал и председатель Общественной палаты Анатолий Дамба-Хуурак. На чрезвычайное событие не отозвались ни прокурор республики Дябкин, ни зампред правительства по социальным вопросам Хардикова, ни районные власти Тес-Хемского кожууна. Все понимали, что скандал гасится с самого верха.

После разрастания информации по миру на Change.org была создана петиция и организован сбор подписей в поддержку мальчика: «...На местном уровне история замалчивается, дело хотят быстрее закрыть из-за влиятельных родственных связей жителей, обвиняющихся в этом преступлении. Пострадавшая сторона, за неимением денег и авторитетных связей, лишена всяческой поддержки со стороны защиты прав детей, Правительства, Министерства Здравоохранения. Более того, идёт массовая атака на пострадавшую семью, для того чтобы инцидент не получил огласки и распространения. Семья просит помощи у неравнодушных граждан РФ!»

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ТУВИНСКОЙ ГЛУБИНКИ

И тут стало известно, что изнасилование мальчика – это совсем не случайный инцидент, ни всплеск чьих-то эмоций и даже не результат внезапных сексуальных фантазий отдельных школьников. Теперь стало достоверно известным, что в этой школе изнасилования происходили регулярно. По крайней мере, к тому времени произошло, как минимум, пять изнасилований только этого мальчика. Все они происходили в школе, когда дети занимались спортом. Но ни один педагог в этой маленькой сельской школе, в том числе и физрук, якобы ничего странного и необычного в поведении десятилетнего школьника, ставшего предметом постоянных унижений и насилия, не заметил. И дети, которые не могли не быть свидетелями происходящего безобразия, тоже вели себя индифферентно. Так, как будто подобное насилие – в рамках приличия. Что наводит на мысль о том, что такое насилие в этой школе было скорее обыденной нормой, чем из ряда вон выходящим событием.

Активисты объявили сбор средств для лечения мальчика. В короткий срок было собрано 2 млн. рублей. Процесс накопления средств для лечения мальчика продолжается. Ребёнка планируют отправить для психологической адаптации и на лечение в Москву в центр психического здоровья детей и подростков.

Насильников суд арестовал. Как сообщается, адвокаты подозреваемых выработали тактику защиты в виде версии, что насильники психически больны. И потому не могут отвечать за свои преступные действия. Им назначена судебно-психологическая экспертиза, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

РЕЗУЛЬТАТ 14-ЛЕТНЕГО ПРАВЛЕНИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Показательна реакция на случившееся службы аппарата уполномоченного по правам ребёнка, где журналистам не удалось получить никакой информации. Там сослались, что сама омбудсмен находится в отпуске и её полномочия на этот период никому не переданы. Так что «вместо неё эту информацию никто комментировать не вправе». И только когда ситуация набрала общественный резонанс и стало очевидно, что шила в мешке не утаишь, органы, которые должны помочь семье пережить последствия, начали действовать и отвечать на вопросы журналистов.

После того, как скандал стал общественным достоянием, наконец-то всполошились и республиканские власти. Уполномоченная по правам ребёнка Сайзана Товуу освобождена от должности. Директора школы, где случилось преступление, от должности тоже отстранили. В школе, где такое стало возможным, организована проверка. Зампреда правительства Хардикову, также причастную к замалчиванию случившегося, на днях понизили в должности до министра образования республики. Хотя, думается, таким чиновникам совсем не место в системе образования.

Заканчивая эту неприятную тему, не могу не дать ей оценку в целом. То, что случилось в малокомплектной школе в небольшом селе на тысячу человек, где все на виду и невозможно утаить ни одной маломальской новости, говорит о психологической обстановке в целом в республике. 14 лет бандитского правления Карликами дали свои результаты. И дело тут не только в этом ребёнке – в республике наблюдается резкий рост сексуального насилия и самоубийств, в том числе и детей. Детские дома и места временного размещения детей переполнены.

А правительство ещё со времён Шолбана Кара-оола усиленно строит по всей республике спортзалы под видом желания оздоравливать население республики через занятия физической культурой. На самом деле в таких местах идёт форсированное формирование криминальной среды для подрастающей молодёжи. Достаточно вспомнить трагический случай с изнасилованной девушкой, в группе насильников оказался известный борец, личный друг Шолбана Кара-оола, соавтор новой Конституции Тувы Аяс Монгуш. Ему, кстати, всё же удалось избежать заслуженного наказания.

Думаю, властям необходимо внимательно приглядеться, чем у нас занимаются спортсмены и их наставники: физической культурой, растлением молодёжи или созданием устойчивых бандформирований? Выяснить, зачем братья Кара-оол создавали группу быстрого реагирования «Чоннун Оолдары» (Сыны Народа), которая громила магазины, легально торгующие спиртными напитками в интересах бутлегеров, приторговывающих шмурдяком? Их, кстати, открыто «крышевал» бывший министр внутренних дел Поляков.

Впрочем, не следует думать, что министр Поляков – единственный, кто открыто прикрывал в Туве криминалитет. В своё время прокурор республики Дамба-Хуурак утратил свой табельный пистолет, когда парился в бане с бандитами. А после пистолет был выменян на уголовное дело, возбуждённое в отношении членов водочной мафии. Сейчас Анатолий Дамба-Хуурак – председатель Общественной палаты республики. О бывшем прокуроре республики Боровкове из Красноярского края приходили публичные обвинения на телевидении о том, что он в крае вполне успешно и, скорее всего, не бескорыстно, «крышевал» нелегальный водочный бизнес. Так что «крышевание» криминалитета большими чинами в правоохранительных органах – в традициях Тувы.

Впрочем, в отношении нынешних прокурора и министра внутренних дел Дябкина и Кондрашова пока таких сведений нет. Но, как говорится, поживём-увидим... Неужели они настроены жить на одну зарплату? Верится не очень. По крайней мере, развитие процесса «Богусовтаптар» при них только усиливается.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НИКЧЕМНОСТИ ЧИНОВНИКОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Но всё же, а чем в настоящее время занимается глава республики и его многочисленное правительство? Один свежий пример из его деятельности.

В начале марта т.г. в Красноярске состоялся экономический форум. Туда выехало почти всё правительство Тувы во главе с экономическим блоком. В общем, всё как будто по-серьёзному. Правда, результат оказался мелочней некуда. Как официально заявлено директором ГАУ «Агентство инвестиционного развития Республики Тыва» Юрием Чадамба, республике в рамках Красноярского экономического форума за три дня удалось заключить соглашений на 1,8 млрд. рублей. Соглашения касаются сферы лёгкой промышленности, строительства, энергетики и других отраслей. Среди основных крупных инвестиционных соглашений – сотрудничество с «Кировским рудником» в Туве на 1 млрд. рублей и с компанией «БТК групп» (пошив спецодежды) на около 400 млн. рублей.

Попробуем разобраться в итогах деятельности на форуме новой восходящей звезды тувинской экономики господина Донских, который, собственно, и отвечал за то, как будет Тува выглядеть на этом форуме.

Начнём с того, что сфера строительства была представлена стендом, рассказывающим о строительстве микрорайона «Монгун», что создаётся на месте бывшей школы №14 в г.Кызыле абаканской строительной компанией ООО «Трансстрой» Вадима Андрианова. Ничего плохого про это строительство сказать не могу – сразу видно, что работает команда профессионалов. Однако до конкретного результата им ещё далеко. Но дело не в этом. Просто это в любом случае рядовое строительство, представлять которое на Красноярском экономическом форуме не было никакого смысла.

О том, что демонстрировалось на стенде «Энергетика Тувы», никаких внятных сообщений не было. Оно и понятно, в настоящее время энергетика – это рутинное производство, развивающееся по своим законам. И рассказывать, где, в какие сроки, какие столбы электропередач или трансформаторные подстанции будут установлены, на таком серьёзном форуме совершенно нет никакого резона и никакой пользы.

Что до лёгкой промышленности, то ни для кого не секрет, что в Туве работает предприятия одного изрядного проходимца, которое шьёт формы для армии. Тува – это одно из предприятий холдинга, который якобы сшил для армии по госзаказу 1 500 000 комплектов военной амуниции, но оно немыслимым образом «испарились» со складов Минобороны, когда в прошлом году была объявлена частичная мобилизация. Специалисты полагают, что это обмундирование никогда не изготавливалось. Просто генерал Булгаков, скорее всего, в сговоре с владельцами холдинга, якобы «изготовившим» эти полтора миллионов комплектов амуниции, все бюджетные деньги, выделенные для исполнения госзаказа, украли.

Другая отрасль, представленная на стендах Тувы в Красноярске – это соглашение с ООО «Кировский рудник» стоимостью в 1 млрд. рублей. О нём известно немного. Это общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в скромные 10 тыс. рублей находится в Таштыпском районе Хакасии. Основной вид деятельности – добыча угля. Но не этим славится данное предприятие, находящееся на грани банкротства. Главным образом оно известно тем, что один из менеджеров предприятия два года назад был пойман на взятке в 17 тыс. кубометров леса, которым он откупился перед лесничим за нарушение экологии в местах разведки недр. Кому как, а мне не кажется неожиданным подбор контрагентов республики со стороны заезжего гастарбайтера из Красноярского края, обосновавшегося в правительстве Тувы.

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ, НО НЕТ ЖЕЛАНИЯ РАБОТАТЬ

Создаётся такое впечатление, что у нас в Туве и заняться-то нечем – кругом жульё, везде безнадёга. Хотя на самом деле всё обстоит не так. К примеру, несколько лет назад три энтузиаста решили построить в промзоне г. Кызыла Агропарк стоимостью почти в миллиард рублей. Планировалось создание мощностей по переработке молока, местной рыбы, дикоросов и других даров природы в Туве. Предполагалось производство соков из местных ягод, в том числе облепихи, голубики, смородины и брусники. Намечалось строительство холодильных мощностей шоковой заморозки общей площадью до 4 тыс. кв. метров. Строительство началось три года назад. Уже возведены несколько корпусов Агропарка. В настоящее время акционеры занимаются энергообеспечением будущего объекта переработки сельхозпродукции.

Любому сведущему человеку понятно, что такие объекты, да ещё в далёкой от благ цивилизации Туве, частному инвестору не по силам. Необходимо прямое участие государства. Бизнесмен Купцов обивает пороги министерств сельского хозяйства и экономики, пытаясь привлечь внимание чиновников к перспективному объекту, который после ввода в эксплуатацию может принести большую помощь населению и солидные отчисления в бюджет. Но ни министр экономики Сат, ни министр сельского хозяйства Ондар, ни зампред правительства по экономике Донских никак не найдут время, чтобы предметно разобраться в перспективном для сельскохозяйственного региона Агропарке и определить, что необходимо для завершения строительства.

Вот так и получается: ездят по форумам, выставляют на всеобщее обозрение свою глупость, коррупцию и недальновидность, а до реальных проектов, которые могли бы продвинуть экономику республики, им и дела нет.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

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risk-inform.ru/article_10497.html

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Будни Тувы
Комментариев: 1
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Комментариев: 7
 
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