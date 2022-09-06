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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 15, 6 сентября / Время требует срочных действий!
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№15, 6 сентября 2022 года.
Валерий Салчак

Время требует срочных действий!

Республика Тыва относится к числу высокодотационных регионов страны, живет в основном за счет дотаций и других безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Увеличение доли собственных доходов в бюджете республики является одной из основных задач органов власти республики, решение которой обеспечивает устойчивость социально-экономического развития территории. В 2007 году Правительством РТ была поставлена цель довести долю налоговых и неналоговых доходов бюджета до 37 процентов, или снизить дотационность бюджета до 63 процентов за счет развития экономики республики и создания новых рабочих мест. Однако заявленная цель не была достигнута из-за ошибочно выбранной стратегии развития экономики, бесхозяйственного распоряжения выделенными ресурсами, а также из-за воровства и коррупции. Дотационность бюджета наоборот выросла до 83 процентов в 2021 году вместо 72 процентов в 2007 году.

К сожалению, новое руководство Тувы до сих пор не определило стратегически главные направления развития республики и, как видно, следует в рамках (в фарватере) курса прежнего правительства, который привел республику к росту бедности и повышению дотационности республики. Правительство РТ ограничивается привычными заявлениями, о которых мы слышим в течение уже более 15 лет. Сейчас совершенно очевидно, что без развития традиционных производств – сельского хозяйства и агропромышленного комплекса не могут быть решены вопросы продовольственной безопасности республики, без собственной производственной базы строительства не будет решения жилищной проблемы, и, на этой основе, обеспечения занятости населения и их трудовых доходов.

В связи с проведением специальной военной операции в Украине ситуация в стране и мире резко изменилась. Россия оказалась в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада. Разрываются устоявшиеся хозяйственные связи, заморожены наши золотовалютные резервы, размещенные в зарубежных банках, многие крупные зарубежные компании прекращают свою хозяйственную деятельность в нашей стране, отказываются от покупки наших энергоресурсов, которые обеспечивают половину доходов бюджета страны.

В этой ситуации руководством страны принимаются меры по возрождению собственной экономики, основанной на местных ресурсах и восстановлении технологического суверенитета страны. Конечно, на это потребуются огромные ресурсы и время. По информации Минфина России, министерства и ведомства заявили об увеличении расходов на общую сумму в 5 трлн. рублей в год. Это, безусловно, затронет бюджетную и региональную политику в стране. Минфин России уже прогнозирует дефицит бюджетов регионов на следующие два года.

В этих условиях ждать, сидеть и рассчитывать на то, что нам помогут, будут выделять деньги в таких же объемах, как это было до этого, неразумно. Надо действовать самостоятельно, находить новые решения для развития экономики, иначе республику ждут нелегкие времена. Наша высокодотационная республика крайне нуждается в кардинальных изменениях в экономической, бюджетной и социальной сферах. Нужно по-хозяйски распорядиться выделяемыми ресурсами, прекратить неразумные, неэффективные расходы, не на словах, а на деле организовать борьбу с воровством и коррупцией государственных ресурсов.

Об этом я уже писал, и не один раз. Сегодня ситуация значительно осложнилась, республиканская власть должна найти и принять максимально эффективные пути решения имеющихся проблем. Она обязана мобилизовать все ресурсы на восстановление производства, в первую очередь, в агропромышленном комплексе республики. Решать вопросы стратегического плана – обеспечение населения республики основными продуктами питания за счет собственного производства, организовать выпуск теплых меховых курток, теплой обуви за счет местного сырья, решить вопросы по наращиванию жилищного строительства и вопросы обеспечения теплом жилья и всех объектов социальной сферы.

Сегодня во власти нужны люди, способные найти и принять эффективные пути решения социально-экономических проблем. Необходимо консолидировать общество на основе новой стратегии социально-экономического развития республики, новой политики по реальному формированию гражданского общества и укрепить законодательные и представительные органы республики и местного самоуправления людьми, которые способны работать в интересах своих избирателей, всего народа, а не быть механическими исполнителями исполнительных органов государственной власти и администраций кожуунов.

Нужно обновление депутатского корпуса на всех уровнях: от местного самоуправления до законодательного органа власти. К руководству регионом должны прийти новые люди с новым мышлением, новыми программами социально-экономического развития территорий. Необходимо обеспечить проведение гласных и справедливых выборов в сентябре текущего года, прекратить практику фальсификации итогов голосования избирателей. Этот шаг дает возможность восстановить доверие людей к органам власти и ее представителям. Безусловно, это в большей части зависит от позиции Главы Республики Тыва, как гаранта Конституции.

11 сентября 2022 года состоятся выборы, в том числе народных представителей городского Хурала. Они покажут, насколько руководство республики, компетентные органы и избирательные комиссии настроены на перемены в Туве.

Валерий Салчак,
Ветеран труда.

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