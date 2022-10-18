Сергей Конвиз: «Меня коробит равнодушие и чинопочитание коренной интеллигенции»

Газета опубликовала материал известного в Туве экономиста-практика Валерия Балай-ооловича Салчака под названием «Власть не настроена на перемены». Я всегда внимательно читаю и анализирую все материалы, которые выходят из-под пера этого человека. Знаю, что он в советское и постсоветское время прошёл хорошую школу специалиста народного хозяйства, что он душой болеет за свою малую родину Туву, что он бескорыстен в своих помыслах улучшить жизнь земляков и очень объективно смотрит на процессы, происходящие в республике. Я просто поражён, почему власти упорно не видят его трудов и не пытаются понять, чего хочет этот человек, к чему он стремится. Сейчас, когда статья опубликована и стала доступна читателю, позволю себе высказаться.

Думаю, что мало кто скептически отнесётся к главной мысли экономиста В.Салчака, что Тува от природы имеет колоссальные возможности и огромный потенциал быть по настоящему богатой территорией. Вне всякого сомнения, автор прав, когда считает, что её природные богатства при грамотном использовании могут обеспечить малочисленному народу достойный уровень жизни. Думаю, что все понимают, что мешает развитию республики. И кто является тормозом её развития.

К сожалению, сегодня невооружённым взглядом видно, что образованная часть населения, и в первую очередь интеллигенция республики серьёзно не думает и не переживает о будущем своей малой родины. И практически за небольшим исключением ничего не предпринимает для того, чтобы побороть пассивность и равнодушие. Страна находится в сложнейшей ситуации. В случае неудачи на фронте Россию может понести в любую сторону от захлёбывающегося оптимизма до необдуманного распада. Куда в таком случае двинется Тува с её неразвитой, глубоко коррумпированной экономикой? Что будет с людьми, проживающими на её территории? Под чей «зонтик» ей придётся спрятаться, учитывая отсутствие собственных доходов бюджета? Кто ответит на эти вопросы?

Согласен с выводами автора, которые указывают на необходимость борьбы за перемены. Он предлагает альтернативные варианты экономической политики тому потребительскому подходу, который демонстрирует власть. В первую очередь это – развитие обрабатывающих производств в республике, где основное место должен занять агропромышленный комплекс. Другие важные задачи – решение жилищной проблемы, создание лёгкой и пищевой промышленности и т.д.

В текущем году главе республики Салчаком была предложена Программа возрождения села. Странно, но все эти его предложения остались без внимания. И это несмотря на то, что Ховалыг В.Т. провозгласил текущий год годом новых решений. В это никто не поверил. Даже он сам. А всё потому, что на деле он мало чем отличается от своего предшественника. С этим посылом автора я полностью согласен. Ховалыг сам не хочет и не ждёт никаких новых решений. Видимо, он надеется, что протянет свой срок на распределении природных ресурсов и бюджетных средств. А там – будь что будет. Именно поэтому новая власть, как и предыдущая, не проявляет интереса к предложениям таких людей, как В.Салчак. Ведь разработать и реализовать какой-то проект, это совсем не то, что получить откат наличными за поддержку какого-либо простого проекта. Тут нужны опыт, как у Салчака, настойчивость, стремление к прогрессу и упорство в достижении цели. К примеру, цель по газификации республики подпадает под такое определение. И когда Владислав Товарищтайович на приёме у президента заявил о ней, это вызвало здоровый энтузиазм в Туве. Многие поверили, что к руководству пришёл перспективный целеустремлённый человек с продвинутыми идеями и стремлением что-то сделать для людей. К сожалению, дальнейшие его шаги по развитию «Богусовтаптара» в значительной мере это доверие людей подорвали.

Меня откровенно удивляет неприятие чиновниками предложений опытного экономиста. Его огромный позитивный опыт работы в республике является доказательством его практичности и реализуемости. В.Салчак с 1984 по 1990 года работал первым заместителем Госплана и Председателем Госплана Тувинской АССР. А тогда случайных людей во власти не было. Чтобы расти по службе, необходимо было всего себя отдавать работе. Опыт работы в области экономики и финансов республики позволяют ему отстаивать свои предложения. Он уверен, что эти предложения могут изменить ситуацию, поскольку он изнутри знает плановую экономику. В период экономических реформ курировал экономический блок Правительства РТ на должности первого заместителя Председателя Правительства РТ, одновременно возглавляя Министерство экономики, а позже – Министерство внешних экономических связей РТ. В 2003 году возглавил Счётную палату РТ – новую организацию финансового контроля бюджета республики создавал с нуля. Ему хорошо известны финансы, бюджет республики.

Я человек опытный и хорошо знаю людей, которые сегодня крутятся вокруг власти. Большинство из них – люди ненадёжные, корыстные и малопригодные для службы Родине. К примеру, один из них в соседнем регионе трудился банкиром, проштрафился и был уволен. А затем четыре года где-то в безвестности бомжевал. Теперь вынырнул из небытия и при Ховалыге трудится главным советчиком. Неужели сама биография за человека не говорит? Или совсем нет выбора? Приезжие, как правило, нашей специфики не понимают. И потому не только бесполезны в повседневной работе, но часто просто вредны. Был, к примеру у Ховалыга молодой скандально известный в Красноярске гастарбайтер прохиндей Суртаев. Года не протянул – смылся. Зачем было такого брать на службу, мараться? Ведь знал же, что биография помощника станет известна широкой аудитории.

Считаю, что Туву не нужно превращать в отстой для приезжих проходимцев, негодяев и бездарей. У нас и своих таких хватает. Я родился в Туве и прожил здесь всю свою жизнь. Более того: моя мама родилась в Эрбеке. Дед партизанил. Отец начинал жилищно-коммунальное хозяйство. Я, может быть, даже более коренной житель республики, чем многие другие. Да, я имею возможность сесть и уехать в другой регион России или другую страну. Но я этого не делаю, потому что верю в будущее Тувы. А те, кто её разворовывают, в неё не верят. Им совсем не жалко, что хорошие люди, специалисты покидают республику. Меня коробит равнодушие и чинопочитание коренной интеллигенции, которая довольствуется крохами с барского стола и ничего не желает менять.

То, почему чиновники не хотят замечать толковые предложения В.Салчака, мне понятно. Им этого не нужно. Но вот, когда наше общество (особенно интеллигенция) молча наблюдает за деградацией экономики, социальной жизни и духовности меня очень настораживает. Нужно осознавать: если ничего не предпринимать, малочисленный народ может быстро раствориться среди других народов. И мы можем потерять республику. Уже сейчас люди тысячами ежегодно уезжают за её пределы.

Именно поэтому я считаю своим долгом поддержать Валерия Балай-ооловича Салчака. Если будут реализованы разработанные им альтернативная Стратегия развития Тувы и Программа возрождения села, то, на мой взгляд, ситуация в республике может радикально измениться. Газета продолжит публикации его весьма актуальных предложений. Надеюсь, капля камень точит. И у элиты республики хватит мудрости и смелости выступить за перемены в республике.

Свои предложения и отзывы прошу направлять по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115. Они будут напечатаны в специальной рубрике.

Сергей Конвиз