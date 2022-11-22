АПК – стратегическое направление развития Тувы. Часть 2

Продолжение. Начало в №18 за 8 ноября.

Агропромышленный комплекс – это сложный сектор экономики, обеспечивающий единую технологическую цепочку предприятий разных отраслей. В его состав входят предприятия и организации, занятые производством сельхозпродукции, ее транспортировкой, переработкой и реализацией. Однако основу АПК составляет сельское хозяйство, включающее в себя личные подсобные хозяйства населения, фермеров, сельскохозяйственные предприятия индивидуальных предпринимателей.

Общий объем сельхозпродукции, произведенной сельскими жителями и производителями, по республике в 2021 году составил 8,4 млрд. рублей, что говорит о наличии большого потенциала развития сельского хозяйства при нормальной организации закупок и переработки производимой продукции. Однако сегодня продукция сельского хозяйства оказалась невостребованной – только менее 3% этой продукции поставляется на рынок для продажи. Очевидно, что сегодня труд сельского жителя недооценен, что является главным фактором для оттока трудоспособного населения и молодежи из сельских территорий, в результате чего обескровливается село. С другой стороны, неконтролируемый приток людей в г. Кызыл создает большие проблемы в столице республики, в частности, это жилищные проблемы, вопросы строительства детских садов, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и связанные с ними проблемы социальной и производственной инфраструктуры.

При такой ситуации вряд ли дадут положительные результаты меры по наращиванию строительства жилья и объектов инфраструктуры, принимаемые городскими властями. Проблемы будут только усиливаться, будут новые стихийные самострои, новые «шанхаи» и другие связанные с ними проблемы, если Правительство РТ не примет меры по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса республики.

В чем же причины такого отношения нашей региональной власти к основной отрасли традиционной экономики Тувы?

На мой взгляд, это, прежде всего, связано с отсутствием достаточного практического опыта у руководителей министерств, которые занимаются этими вопросами. Современные молодые специалисты обучены стандартам управления экономикой на принципах рыночной экономики классического капитализма. Поэтому они практически не занимаются вопросами управления экономикой, считая, что рынок все отрегулирует и нельзя вмешиваться в деятельность хозяйственных субъектов. Хотя сегодня ситуация совсем иная. В эпоху глобализации условия диктуют не рынки, а крупнейшие транснациональные и сетевые компании, которые захватили рынок. Без государственной политики поддержки отечественных производителей даже большие агропромышленные предприятия не в состоянии с ними конкурировать, не говоря о наших фермерах, индивидуальных предпринимателях и сельскохозяйственных производственных кооперативах.

Вместе с тем, вызывает удивление остающиеся без всякого внимания предложения, направляемые в правительство, содержащие альтернативные варианты развития экономики республики, аналитические материалы о причинах имеющихся социально-экономических проблем и возможные пути их решения. Молчание и полное демонстративное игнорирование должностными лицами инициатив граждан своей республики указывает на их нежелание что-либо делать для республики.

Очевидно, что кардинальные изменения в республике возможны только при смене действующей власти и с приходом новых кадров, ориентированных на развитие республики и действующих в интересах республики и ее народа. К сожалению, сегодня не заметно такой политической силы в республике, которая была бы способна открыто выступить за новый курс социально-экономического развития. У зарегистрированных в республике отделений политических партий нет региональной повестки, они появляются только во время избирательных кампаний, создавая видимость альтернативности выборов. И после них – исчезают.

Также слабы имеющиеся общественные организации, поскольку они создаются при непосредственном участии органов власти и, по этой причине, вынуждены работать под их контролем. Равнодушие и безразличие элиты тувинского общества также не дают надежду на позитивные перемены в ближайшие годы.

В такой ситуации перемены в нашей республике возможны, если их необходимость будет осознана руководством Верховного Хурала РТ и Правительства РТ. Для этой цели и предлагаются альтернативные стратегии и программы. Это нужно делать в интересах наших будущих поколений. Им мы должны оставить не разваленную экономику и разграбленную природу, а нормальные условия для их жизни на территории нашей республики. За это несут ответственность, в первую очередь, региональная власть и персонально их руководители. И эту ответственность они должны постоянно чувствовать и осознавать, что без кардинальных перемен не обеспечить развитие республики.

Предлагаемая мною Программа возрождения села касается вопроса опережающего развития агропромышленного комплекса. Она состоит из 23-х пунктов (шагов), но первые три шага являются базовыми, которые требуют от Правительства РТ и Верховного Хурала РТ принятия кардинальных экономических решений. Первый шаг предусматривает законодательное установление в качестве приоритетного направления развития экономики – ускоренное развитие села. Об этом было написано в предыдущей статье.

Второй шаг изложен в редакции: «Создать за счет собственных доходов республиканского бюджета Фонд возрождения села, пополняемый ежегодно. Создаваемый Фонд дополняет действующие механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, установленных решениями Правительства Российской Федерации.

Предлагается формировать ежегодно пополняемый Фонд возрождения села в объеме не менее, чем расходы бюджета республики на содержание государственных и муниципальных органов власти и самоуправления, т.е. необходимо обеспечить смену приоритетов в использовании собственных доходов бюджета в пользу развития экономики республики».

Смысл данного предложения заключается в том, что без ощутимой государственной поддержки невозможно обеспечить развитие агропромышленного комплекса республики. Средства, выделяемые на АПК, крайне недостаточны. Так в 2021 году на развитие АПК, включая сельское хозяйство, ветеринарию, мелиорацию, было направлено из бюджета 742,2 млн. рублей, или 1,4% расходов бюджета. За 2012-2020 годы доля инвестиций в основной капитал сельского, лесного хозяйства, охоту и рыбоводство составила всего 0,9% от общего их объема, а в 2021 году она упала до 0,3%.

Считаю, что на создание Фонда возрождения села при желании можно изыскать необходимые средства. Резервы, безусловно, имеются. Сегодня только на содержание государственного и муниципального управления в республике из бюджета выделяется в 3,3 раза больше средств, чем на развитие основного сектора экономики Тувы. На мой взгляд, приоритетом бюджетной политики должно быть развитие экономики, а не содержание чиновников, на финансирование которых уходит половина поступлений от налога на доходы физических лиц республики. Для дотационной республики, которая живет в основном за счет финансовой помощи центра, и где практически отсутствуют товарное сельское хозяйство и обрабатывающие производства, а строительный комплекс основан на привозных материалах, это чрезмерно высокие расходы.

Предлагаемый размер Фонда возрождения села осознано был привязан к ежегодным расходам бюджета на государственное и муниципальное управление, чтобы наши руководители, депутаты понимали реальную ситуацию в республике, чувствовали свою ответственность за эффективное, разумное расходование выделяемых бюджетных средств.

Валерий Салчак,

ветеран труда.