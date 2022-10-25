Правительство Тувы: Без экономических ориентиров и стратегических целей

Так заведено, что смена Главы региона всегда сопровождается переменами в кадровой и социально-экономической политике правительства. Это и правильно – со временем в работе любого руководителя появляются проблемы, которые требуют новых решений. Это одна из причин сменяемости руководителей, которая должна приносить обществу пользу.

С приходом нового Главы Тувы В. Ховалыга был сформирован новый состав правительства. А в некоторых министерствах сменились несколько министров. В частности, по экономике, сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям, образованию и другим. Однако социально-экономическая политика предыдущего правительства, которая привела к росту бедности населения и развалу экономики региона, остается неизменной. А если Глава республики не собирается менять стратегию развития Тувы и отраслевые программы, то зачем надо было менять старые кадры на новые? Ведь это они разрабатывали и продвигали эти программы, которые реализует новая власть? У них, по крайней мере, опыта больше, чем у новых министров.

На мой взгляд, наше нынешнее Правительство РТ даже при большом своем желании не в состоянии реализовать стратегию развития республики, которую продвигало правительство Кара-оола Ш.В. Справедливости ради надо отметить, что Шолбан Валерьевич был глубоко убежден в правильности выбора своей стратегии. Собственно, в этом и была его основная ошибка. Он имел сильную поддержку в Правительстве РФ и руководстве страны. Поэтому ему удавалось решать возникающие вопросы. Однако, несмотря на все имеющиеся у него возможности, ему не удалось реализовать основные проекты стратегии, потому что эти проекты не были экономически эффективными для инвесторов и не имели поддержки у большинства населения республики. Распоряжением Правительства РФ в 2020 году главный проект Стратегии – строительство железной дороги – был приостановлен, что свидетельствует о наличии серьезных проблем, которые повлияли на решение российского правительства.

Такого настроя и такой поддержки, как у Кара-оола, Владислав Товарищтайович точно не имеет. К тому же сформированное им правительство значительно слабее, чем предыдущее. Однако он пытается продолжить продвижение строительства железной дороги, при этом не понимая, что этот проект уж точно не регионального уровня. И от желания или нежелания региональных властей решение данного вопроса зависит весьма мало. Это – во-первых. Во-вторых, на решение сегодняшних местных проблем эта дорога никак не влияет. Считаю глубоко ошибочным мнение некоторых наших чиновников, которые считают, что главной причиной экономического отставания республики от других регионов страны является отсутствие железной дороги. Разве в других регионах, где имеется железная дорога, нет проблем? Разве нет проблем у регионов, которые добывают уголь и другие минеральные ресурсы? Кузбасс – крупнейший производитель и экспортер угля в нашей стране. Однако Кемеровская область – тоже дотационный регион, имеющий крупные экологические проблемы. И не только экологические, но и социальные.

Разве развитие сельского хозяйства и восстановление пищевой и легкой промышленности Тувы невозможно осуществить без железной дороги? Ведь в советское время агропромышленный комплекс республики был ведущей отраслью экономики республики, который обеспечивал 40% валового внутреннего продукта, что почти в 10 раз больше, чем сегодня.

Сегодня, когда после назначения Владислава Товарищтайовича исполняющим обязанности Главы республики прошло полтора года, следует вернуться немного назад. И увидеть: за этот период можно было детально изучить и оценить всю реальную ситуацию во всех сферах жизни республики, выявить причины всех проблем и выработать собственную программу их решения. Сейчас уже очевидно, что назначенные им министры не смогли предложить какие-либо новые решения по развитию республики. И он вынужден был следовать по курсу, выработанному Стратегией развития республики, принятой Правительством Кара-оола Ш.В.

Суть этой стратегии – строительство железной дороги в увязке с массовым освоением новых месторождений Тувы. Результат известен всем: республика по качеству жизни населения оказалась на самых последних местах среди регионов страны. Согласно исследованиям РИА «Рейтинг», Тува по качеству жизни в 2010-2011 годах занимала 78 место среди регионов страны, а с 2015 года Тува занимает по этому показателю самое последнее 85 место в Российской Федерации.

Ни одну из заявленных целей по развитию экономики и решению социальных вопросов, предусмотренных в Стратегии, Правительство РТ не смогло реализовать. Достигнутый рост объемов промышленного производства за счет добывающих предприятий, который подается как достижение республики, не решил проблемы по занятости населения и повышению их доходов. Не могут добывающие ресурсы предприятия решить эти вопросы. У них другая цель – получить максимальную прибыль и вывести ее за пределы республики и страны. При этом такие предприятия наносят колоссальный ущерб природе республики, который может оцениваться в несколько раз больше, чем сумма налогов, которую они платят в бюджет республики.

Правительство, которое не имеет собственной программы социально-экономического развития республики и четких экономических ориентиров, вряд ли способно провести кардинальные преобразования в республике. Озвученные Ховалыгом В.Т. во время предвыборной его кампании и в его Послании к Верховному Хуралу РТ намерения не относятся к стратегическим программам экономического развития республики. Сформированные по пожеланиям избирателей предложения (наказы), типа «народный картофель», «народный мост», обещания по решению проблемы загазованности г. Кызыла в зимний период или снижение цены на уголь, не могут изменить социально-экономическую ситуацию в республике. Эти вопросы, скорее всего, относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Сегодня назрела настоятельная необходимость разработки новой, реальной и выполнимой Концепции социально-экономического развития Республики Тыва. По крайней мере, на период до 2040 года. Которую необходимо утвердить в Верховном Хурале РТ. Это нужно сделать, чтобы в дальнейшем не допускать подобных случаев, не повторить грубых просчетов в экономической политике органов власти республики, которые я отметил выше. Концепция должна четко отразить цели и задачи региональной власти с учетом территориальных проблем и соблюдения интересов населения. Она должна быть социально ориентированной, экологически безопасной и реально достижимой, обеспечивающей устойчивое развитие территории.

Предлагаемая мною Программа возрождения села касается вопроса опережающего развития агропромышленного комплекса, который включает в себя развитие сельского хозяйства, перерабатывающих производств и социального развития села. Это один из вариантов выхода из нынешнего тупикового положения в области экономики. Она состоит из 23-х пунктов (шагов), но первые три шага являются базовыми, которые требуют от Правительства РТ и Верховного Хурала РТ принятия кардинальных экономических решений.

Шаг первый. Пересмотр приоритетного направления развития экономики Тувы требует принятия Концепции социально-экономического развития республики, приоритетом которой является ускоренное развитие села. Необходимо законодательно установить агропромышленный комплекс как ключевой фактор социально-экономического развития Тувы.

В соответствии с принятой Концепцией пересматривается бюджетная политика с корректировкой всех действующих региональных и отраслевых программ согласно принятому приоритету. Мобилизация материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов на ускоренном развитии села обеспечит позитивные перемены в социальной и экономической жизни общества.

Конечно, сегодня ситуация кардинально изменилась. Поэтому решение об опережающем развитии АПК с учетом внесенных моих предложений может принять Глава республики своим указом. Его бездействие может привести к самым негативным последствиям как для республики, так и персонально для него, что следует из последнего Указа Президента РФ, которым решение многих социально-экономических вопросов регионов теперь возлагается на их губернаторов.

Вопрос архиважный, речь идет о принципиальном для республики вопросе – о выборе устойчивого пути развития, о правильном векторе движения. Без верно установленного курса развития невозможно решить наши проблемы – это проблема унизительной дотационности республики и проблема оскорбительной бедности нашего населения. Богатейшая по ресурсам территория не может находиться в такой ситуации. Эти проблемы носят в своей основе субъективный характер, который связан с компетентностью наших региональных властей.

Продолжение следует.

Валерий Салчак,

ветеран труда.