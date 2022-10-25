    Коротко

В Туве усилят меры общественной безопасности и антитеррористической защищенности

Власти Тувы усилят меры общественной безопасности и антитеррористической защищенности, в рамках этого будет проведена проверка технического оснащения и компетентности сотрудников правоохранительных органов, сформированы межведомственные группы по проверке стратегически важных объектов. Об этом сообщается 22 октября на официальной странице правительства республики после первого заседания оперативного штаба республики по безопасности.

В сообщении говорится, что, по данным управления ФСБ России по Туве, в республике насчитывается порядка 27 объектов критической важности, на которых требуется консолидировать «силы и средства правоохранительных, социально-экономических ведомств республики» для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности. К стратегически важным объектам относятся аэропорт, ТЭК, водоканалы, мостовые сооружения и др.

Управлением МЧС России по Туве будут приняты меры по обеспечению гражданской обороны. Особое внимание будет уделено организации оповещения и информирования граждан, проведению учений по укрытию людей в защитных сооружениях, организации эвакуации населения.

Кроме этого будут приняты меры по ограничению неорганизованного вывоза угля из республики и обеспечению нормативного запаса твердого топлива на топливных складах.

Глава Тувы Владислав Ховалыг, возглавляющий штаб, отметил, что с учетом особенностей региона по транспортной доступности и его приграничным расположением необходимо принять все меры по сохранению в республике социально-экономической стабильности.

В Новосибирске произошло ЧП с участием мобилизованных из Тувы

Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие.

В Италии задержали сына красноярского губернатора по делу об уклонении от санкций и отмывании денег

В США прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег и уклонении от санкций пяти россиянам, в том числе сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Об этом сообщает офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Обвинения были предъявлены Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. Помимо этого, обвиняемыми стали Хуан Фернандо Серрано Понсе, также известный как «Хуанфе Серрано», и Хуан Карлос Сото из Венесуэлы.

Согласно сообщению, россияне принимали участие в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также министерство считает, что они закупали на Западе электронику двойного назначения и военных технологий, которая находится под санкциями.

В офисе прокурора добавили, что двое россиян были арестованы 17 октября: Усс – в Италии, Орехов – в Германии. Соединенные Штаты планируют их экстрадицию.

В случае обвинительного приговора фигурантам дела будет грозить до 30 лет заключения.

Против губернатора Красноярского края Александра Усса санкции ввели в июле.

В бюджет Пенсионного фонда заложили смерть миллиона пенсионеров

Тренд на стремительное сокращение числа пенсионеров, начавшийся после пенсионной реформы и ускоренный пандемией коронавируса, продолжится в ближайшие годы. Такую оценку правительство РФ заложило в проект бюджета Пенсионного фонда, который с конца сентября находится на рассмотрении Государственной думы.

Согласно бюджету ПФР, общая численность получателей пенсий в России по итогам 2022 года уменьшится на 415 тысяч человек, а в 2023‑м – еще на 868 тысяч, до 40,72 миллиона.

При этом пенсионеров получателей страховой пенсии по старости станет меньше почти на 1,5 миллиона человек: 38,2 млн. на начало текущего года, 37,7 млн. – на начало 2023-го и 36,76 млн. на начало 2024-го.

Суммарно за 2023 год, согласно заложенным в бюджет ПФР проектировкам, число получателей пенсии по старости должно уменьшиться на 939 тысяч человек. Сокращение численности пожилых граждан должно практически повторить рекорд 2021 года, когда на фоне всплеска ковидной смертности их стало меньше на 971 тысячу.

К существенному повышению уровня пенсий это, впрочем, не приведет.

Средняя страховая пенсия в 2023 году составит 19 823 руб. и вырастет лишь на 841,9 руб., или 4,4%, что ниже инфляции, которую прогнозирует Минэкономразвития (5,5%). В реальном выражении пенсии, таким образом, могут сократиться на 1,1%.

Индексация социальных пенсий составит лишь 3,3%, или 401,3 руб., а их средний размер – 12 561,9 руб. – едва превысит прожиточный минимум.

Роспотребнадзор: в России переполнено более 11 тысяч школ и детских садов

В России переполнены учениками более чем 4,6 тыс. общеобразовательных учреждений. Доля школ, работающих с превышением проектной вместимости, составляет 9,6%. Об этом говорит информация Роспотребнадзора за 2021 год, с которой ознакомился «Абзац».

По информации ведомства, отдельные регионы лидируют по количеству переполненных учащимися школ. В частности, Севастополь (36,5%), республики Адыгея (34%) и Тува (32,1%). Несколько лучше дела обстоят в Северной Осетии (30,3%) и Московской области (25,5%).

Кроме того, в стране переуплотнены 6,5 тыс. детских садов – это 12,6% от общего их количества. Более чем вдвое среднероссийский показатель превышен в Кабардино-Балкарии (42,8%), Удмуртии (39,7%) и Санкт-Петербурге (37%). Также многие детские сады переполнены в Новосибирской области (31,3%) и Республике Крым (28,2%).

У школьника в случае попадания в переполненный первый класс могут возникнуть проблемы с адаптацией, отметила в беседе с «Абзацем» доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии СПбГУ Оксана Защиринская.

«Она [адаптация] может существенно растянуться во времени, привести к каким-то неприятным побочным эффектам в виде повышенной утомляемости, возбудимости, нарушения сна. Потому что когда вокруг школьника постоянно меняется внешняя картинка из-за того, что другие дети тоже активны, это истощает ребёнка в целом. Это снижает обучаемость, и начинаются, как говорят родители, нервные срывы у детей», – пояснила эксперт.

Она добавила, что слишком большая наполняемость старших классов может приводить к тому, что ученики теряют включённость и инициативность в образовательном процессе. По её словам, молодой человек понимает, что его вряд ли вызовут к доске, поэтому у него пропадает некий психологический тонус, в результате чего он пассивно просиживает уроки.

По словам психолога, оптимальная наполненность школьного класса составляет от 15 до 25 человек.

Российский экономический потенциал уходит в азиатские государства

Из-за спецоперации, санкций и мобилизации из страны уезжает огромное количество молодых мужчин.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что из России в Казахстан переместилось 50 международных компаний. Экономика Армении вырастет на 13% ВВП вместо ожидаемых 7% в этом году, а всё благодаря большому притоку специалистов из РФ, которые бегут от мобилизации, заявили в Центробанке страны. Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составит 8,8% вместо ожидаемых 5,5%, говорится в последнем отчёте Всемирного банка. Причины такие же – бегство из России в Грузию самого трудоспособного населения.

Демографическое обозрение Института демографии ВШЭ «Демоскоп Weekly» сообщает, что из-за миграции и естественной убыли по итогам года население России приблизительно станет меньше на миллион человек.

Реальная инфляция для россиян подбирается к 50%

Инфляционная идиллия, которую рисует в России Росстат, рапортуя замедлении роста цен до уровней ниже, чем в отдельных странах Европы, разбивается вдребезги, если условную «потребительскую корзину» заменить на набор товаров, реально покупаемых людьми.

Индекс цен на повседневные товары, которые люди ежедневно приобретают в магазинах, – включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства, одежду, – растет в разы быстрее официальной инфляции, выяснили эксперты «Ромира».

По их подсчетам, на конец сентября-2022 инфляция товаров категории FMCG составила 48% год к году, при том, что официальный индекс потребительских цен вырос на 13,7%, а продовольствие подорожало на 14,2%.

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании реальных покупок скан-панели домохозяйств. Рассчитанная таким образом инфляция с начала года ускорилась втрое и превышает официальную в 3,5 раза.