Пока в Кызыле делят власть, солдаты уходят на фронт

Тува – скромный регион России. Несколько сот тысяч жителей, почти не осталось никакой экономики. И даже интриги, как правило, калибром невелики и соответствуют термину «буря в стакане воды». Наверное, именно поэтому все события, происходящие в Москве, чрезвычайно влияют на тенденции в Туве. Вот, к примеру, подошли к закономерному рубежу годы правления мэра Кызыла. В отношении того, кто может стать следующим мэром, расклад был известен давно. Карим Сагаан-оол – племянник экс-главы республики Кара-оола. Того в своё время поставил на должность и поддерживал в трудные периоды не очень удачного руководства сам федеральный министр Шойгу. А тот, в свою очередь, «на короткой ноге» с самим президентом России Путиным. Ни для кого не секрет, что Шойгу хотел бы видеть в кресле мэра именно Сагаан-оола, который постоянно сопровождал его в Туве на отдыхе. А, как известно, желание барина для холопа – закон. Так что любой обыватель без труда приходил к мнению, что новым мэром будет прежний градоначальник Карим Сагаан-оол. Вот тебе и весь расклад. Но это, если не знать, что творится в кулуарах...

ХИТРАЯ МНОГОХОДОВОЧКА ХОВАЛЫГА...

Для многих стало неожиданностью, что новоизбранные депутаты, собравшись на первую сессию, первым делом освободили от обязанностей мэра Карима Сагаан-оола. И назначили исполняющим обязанности его первого заместителя Александра Черноусова. Мало того: депутаты тут же приняли обращение в Администрацию Президента РФ, в котором «на всякий случай» как бы, между прочим, сообщалось, что бывший мэр Сагаан-оол не пользуется поддержкой депутатского корпуса Кызыла. Появилась некоторая интрига... Тут как раз и выяснилось, откуда «растут ноги» такой прыткости депутатов: ещё до голосования на выборах глава республики Ховалыг встречался с кандидатами в депутаты и вкрадчиво опрашивал их, как они относятся к работе мэрии Кызыла... После подведения итогов «голосования» «совершенно случайно» депутатами стали именно те кандидаты, у кого странным образом ход мыслей совпадал с желаниями главы поменять мэра Кызыла и кто оценивал работу мэрии и мэра Сагаан-оола на оценку «негативно». В общем, подумалось, что консенсус главы с городскими избранниками состоялся. И теперь депутаты просто обязаны в своих решениях следовать указаниям главы, чего бы это ни касалось. Тем более при выборе мэра. Оставалось гадать, кого Ховалыг будет двигать в мэры.

На конкурс подали документы четыре кандидата: Сагаан-оол, Мынын-оол, Фунтиков и Лопсан.

Богусов, ранее самым первым публично заявил о своих дружеских отношениях с главой Ховалыгом, с которым они «пилят» «Богусовтаптар», и о своих мэрских амбициях, документов на конкурс не подавал, памятуя, как СМИ республики откликнулись на его властные претензии. Тут же в кратчайшие сроки всплыло его криминальное прошлое в банде Героя на территории Тувы и в Красноярске у криминального авторитета Быкова. С таким уголовным «шлейфом» двигаться на вершину городской власти было весьма рискованно. Поэтому Ховалыг не решился выставлять его кандидатуру на должность мэра. И он не нашёл для этой цели никого другого, кроме как товарища Богусова по банде Героя, запойного депутата Лопсана. Видимо, в надежде, что прошлое Лопсана уже давно предано забвению.

Мало у кого имелись сомнения, что только что назначенный министр топлива и энергетики Владимир Фунтиков в мэры никогда и не собирался. Уже потому являлся чисто техническим кандидатом. Такой же оценки удостоился и министр ЖКХ Мерген Мынын-оол, который в должности министра ещё даже не приступил к реализации грандиозных планов развития жилищно-коммунального хозяйства республики. Так что фактически реальными были два кандидата – теперь уже бывший мэр Сагаан-оол и депутат с криминальным прошлым, любитель всего горячительного Лопсан.

Можно по-разному оценивать деятельность и личность бывшего мэра Кызыла Карима Сагаан-оола. Однако совершенно очевидно, что Лопсан ему совсем не конкурент. Хотя бы потому, что Лопсан никогда городским хозяйством не занимался, его совершенно не знает и кроме изобретения воровских схем ничем особо не известен. Хотя славится как большой любитель заложить за воротник и чиновник, склонный к коррупции. А если добавить к этому его прошлое в банде Героя, то картина претендента на должность мэра столицы получится откровенно карикатурной. Кого-кого, а человека, подозреваемого в убийстве, у нас в качестве мэра столицы ещё не было.

Конечно, поставить мэром Кызыла глава Ховалыг может кого угодно – хоть свою лошадь, поскольку назначенные им депутаты подобраны специальным образом и уже потому собственного мнения иметь не могут. Там уверенное большинство составляют бюджетники: врачи и учителя, судьба которых полностью зависит от отношения к ним главы республики. В принципе был известен заготовленный заранее сценарий «выбора» мэра. Депутатская комиссия должна была «забраковать» пакеты документов кандидатов Сагаан-оола и Мынын-оола и допустить к голосованию Фунтикова и Лопсана. Затем, перед голосованием, Фунтиков должен был отказаться от участия в конкурсе, и тогда победителем «в честной конкурентной борьбе» должен был стать Лопсан.

...И ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ЛИЦЕ ШОЙГУ

На 15 часов 21 октября было назначена встреча кандидатов с членами конкурсной комиссии. А на 12 часов в тот же день глава Ховалыг пригласил к себе всех четырёх соискателей мэрской должности. Встреча была короткой. По фотографии, которую разместила пресс-служба главы, видно осунувшееся мрачное выражение лица Лопсана, который уже не ждёт от этой встречи ничего позитивного. Это в любом случае совсем не лицо будущего мэра. На следующий день стало известно, что после посещения главы Ховалыга претендент на кресло мэра Лопсан собрал своих сотоварищей, с которыми он намеревался править столицей республики. Он объявил им, что наш замечательный земляк Шойгу накануне их встречи в правительстве позвонил главе Ховалыгу и по-дружески, по-товарищески «посоветовал» не экспериментировать в процедуре приведения к власти в городе другого руководящего состава. И пожелал, чтобы тот сохранил должность для прежнего мэра Карима Сагаан-оола.

Поскольку надежды Ховалыга на ослабление хватки Шойгу в связи с ситуацией на украинском фронте не сбылись, чему доказательством был эпизод, показанный на всех телеканалах, где Путин и Шойгу очень доверительно общаются на учебном полигоне в Рязани, Ховалыг и пришёл к выводу о ненужности экспериментов в таком деле, как преемственность власти. Он без видимого сожаления согласился с мнением Шойгу о перспективах Сагаан-оола остаться в мэрском кресле.

ПОКА ОДНИ ЕДУТ НА СМЕРТЬ, ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Но перевыборы столичного мэра – это не единственная проблема Ховалыга. Частичная мобилизация в Туве прошла совсем не гладко.

На удивление она была воспринята общественностью республики настороженно. Негативно люди отнеслись к обмену мобилизованных парней на баранов. Выделение мизерных 5 тыс. рублей на одного мобилизованного были восприняты как издевательство, поскольку в Москве, к примеру, выплачивается по 200 тыс. рублей каждому бойцу. Получилось, что за одного жителя Тувы власти выплачивают в 40(!) раз меньшее вознаграждение, чем в столице страны. Ховалыг в частности и вся тувинская власть, вместе взятая, были подвергнуты обструкции.

Заместитель Ховалыга по работе с правоохранительными органами бездельник Куулар приехал в Новосибирск, чтобы от имени тувинских властей проводить наших земляков на фронт. И тут он наслушался такого, чего не слышал, наверное, никогда в своей жизни. От имени мобилизованных выступил парень, который в лицо сказал ему всю правду о том, что думают простые люди о тувинских чиновниках.

Вот некоторые выдержки из его выступления, которое было дружно поддержано всеми мобилизованными. Он рассказал, в каких условиях проходила мобилизация в Туве: «Нам угрожали, нам говорили, что если не поедем туда, нас посадят; что нашим семьям не будут помогать, прекратят все выплаты – всё это было!»

Куулар привёз мобилизованным несколько штук раций на всех, много носков, связанных женщинами, которых организовала супруга главы республики, и гитару. В связи с этим солдат пояснил: «Вот эти рации, сколько тут раций. Посмотрите, сколько нас здесь человек. Мы их поделим, но их не хватит даже на отделение одного нашего взвода. В одном взводе 9 отделений, нам не хватит на отделение, как мы потом сообщаться будем? А эти носки нам к чему, мы уже сами купили достаточно. А с гитарой что? Мы на поле боя из гитары будем стрелять?».

Прошёлся и по поводу обмена людей на баранов: «И теперь, вы нашим семьям, детям, даёте по захудалому барану, какой-то продуктовый набор, что это такое?» Он напомнил, что власть должна служить народу, а не наоборот: «Если не будет народа, над кем вы будете властью? Перед кем будете все эти речи говорить?» А закончил словами: «Если так, в наших глазах вы уже не будете выглядеть как власть. Может, нам стоило бы самим народом собраться и решить, если от вас не будет толку?..»

Зампред правительства Тувы Куулар растерялся от такой жёсткой встречи и был не в состоянии что-либо возразить. Видео этого события было заснято и выставлено в Интернете с переводом на русский язык движением «Новая Тува». Оно стало достоянием широкой общественности и буквально всколыхнуло республику. Вот некоторые отклики на видео жителей Тувы. «Парень всё правильно говорит. Люди идут на смерть, обеспечьте их всей военной снарягой. И перестаньте их запугивать тюрьмой и лишением пособий ихним детям!»; «Лучшие мужчины уходят на фронт, а им даже раций, тепловизоров и дронов дать не хотят!»; «Чиновники карманы набивают, а простой народ выживает на МРОТ!»; «Что за позор, когда вы приносите жалких ягнят в наши дома, разносите какие-то котомки с едой, которой хватит/не хватит. Если не можете управлять и обеспечить необходимым – давайте, мы тогда сами у народа попросим и соберём то, что действительно нужно бойцу. Раз вы бесполезны как управленцы, лучше мы сами попросим у народа собрать нам на тепловизоры и остальное необходимое»; «Тувинский народ в последнее время в опасности – полной деградации. Угрожать своим защитникам отечества – это низко. Пусть увольняют этого чиновника, который угрожал!»; «Это что за бардак в МО России? До сих пор не могут обеспечить, как положено, спецсвязью, и прочее для солдата. Куда смотрит военная прокуратура России? Срочно найти виновных, которые не обеспечили! И привлечь к ответственности! Зачем мобилизацию проводили? Или на убой ребят отправили?»

Ненависть к тувинским чиновникам льётся через край: «Пора в водить СМЕРШ и НКВД, а то многие чиновники засиделись!» Появились и конкретные предложения, как обеспечить нашу армию всем необходимым: «Правительство и депутаты: продайте дорогие машины, пересядьте на личное... Откажитесь от премий и денег на свой PR ради помощи фронту!»

Не забыли и главу Ховалыга с его супругой Айланой: «Люди едут на войну, на смерть, а не в турпоход. Им не нужны красивые носки. Даже если их связала жена главы региона. Им нужно, чтобы муж этой женщины организовал и подал личный пример, отказавшись от своих премий и расходов на пиар и имидж миллионам. И закупил всё необходимое». Вспомнили и о сыновьях главы республики, которые почему-то уклонились от возможности пойти на фронт и защитить эту власть: «Сыновья Ховалыга где сейчас находятся?» Да, на такой вопрос ему ответить будет сложно. Как и на вопрос: «Что мешает правительству Тувы продать или обменять дорогие авто на тепловизоры? У каждого министра есть свои ещё более дорогие личные авто, могут и без служебного обойтись во время военных действий с такими потерями для своего малочисленного народа».

Никто не спорит: Ховалыгу досталось от Кара-оола гнилое наследство. Однако прошло полтора года, а изменения в работе правительства в основном носят негативный характер. Пока родственники мобилизованных ребят собирали крохи, чтобы купить им амуницию, бронежилеты и приборы ночного видения, Ховалыг с Богусовым и другими предприимчивыми жуликами при пособничестве правоохранительных органов и попустительстве Администрации Президента занимались налаживанием торговли тувинской землёй в целях личного обогащения. Всё это и порождает ненависть простых людей к чинушам. Зампред правительства Куулар – это типичный недалёкий дурачок в правительстве Ховалыга, коих там накопилось устойчивое большинство. И это не вина, а его беда, что он не смог нормально поговорить с земляками, идущими на смерть ради страны. Думается, если бы на его месте был Брокерт, получилось бы точно так же, если не хуже. Да и присутствие самого Ховалыга на той встречи ничего бы не изменило. Только сильнее разозлило бы солдат.

Если внимательно посмотреть на главу республики Ховалыга, то сложится впечатление, что он весьма доволен тем, что сейчас в республике происходит. А напрасно. Из тех мобилизованных, с которыми встречался зампред Куулар, через полгода-год наверняка часть вернётся в республику. И это будут уже совсем другие, зрелые, решительные и злые бойцы, прошедшие ад. Они вряд ли захотят продолжать увещевать чиновников жить по совести и не воровать. Получить ответы за свою судьбу они в первую очередь захотят с Ховалыга. И тогда ему уже никто не позавидует.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин