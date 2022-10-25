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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 16, 25 октября / XX съезд наоборот
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№16, 25 октября 2022 года.
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XX съезд наоборот

XX съезд наоборот

Облетевшие весь мир кадры того, как бывшего лидера КНР (в 2003-2013 гг.) Ху Цзиньтао насильно выводят под локотки прямо из президиума на закрытии XX съезда – публичный сигнал того, что товарищ Си окончательно провозглашает себя пожизненным красным мандарином Всея Китая. И с критиками церемониться не намерен.

На съезде из состава ЦК КПК вывели (не за руки, но политически) близких соратников Ху Цзиньтао. Это премьер госсовета КНР Ли Кэцян и председатель Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян.

Сегодня Си Цзиньпина переизберут генсеком на третий срок, в результате чего в марте 2023-го он снова станет правителем страны.

79-летний старик Ху Цзиньтао физически сопротивлялся так же тщетно, как и аппаратно. Товарищи по политбюро промолчали. Того, кто попытался было вмешаться, свои же одернули за пиджак.

Сам Ху Цзиньтао отработал два пятилетних срока и ушёл добровольно, передав власть Си. Он являлся одним из идеологов введения в Китае системы плановой «добровольно-принудительной» смены поколений руководителей страны (как альтернативы демократическим процедурам смены власти) с «коллективным» руководством и с ограничениями по возрасту и срокам.

Именно поэтому товарищ Ху является открытым политическим оппонентом товарища Си. Си Цзиньпин эту систему убил, проведя поправки в Конституцию, благодаря которым с 2018 года может избираться сколько угодно раз.

Ранее Си уже проводил не одну чистку аппарата. Нынешняя будет финальной. Либо тихая, с почётным пенсиями. Либо публичная с процессом над Ху Цзиньтао и высокопоставленными членами партии, которые готовили «заговор с целью отстранить товарища Си от власти с помощью его охраны». Или как-то так.

Что дальше? Посмотрите на любую нынешнюю большую или малую автократию с имперскими фантомными болями и обидами: путинскую, эрдогановскую, алиевскую.

При всех различиях это политические репрессии, возвышение одного клана, политика лавирования с Западом (с получением всех возможных «гешефтов» от включения в процесс мировой кооперации) до определённого момента, накопление ресурсов и военного потенциала, а потом война. Сначала «маленькая победоносная», возможно не одна. А потом – большая.

18 октября Си заявил на съезде, что в ближайшие пять лет, которые станут для КНР решающими, он намерен усиленно развивать экономику и НОАК (которая должна «защитить достоинство и основные интересы Китая»).

«Мы будем быстрее модернизировать нашу военную теорию, личный состав и вооружение. Мы усилим стратегический потенциал», – декларировал он под аплодисменты. А также пообещал поддерживать идею «многополярного мира», действуя» против гегемонизма и политики грубой силы» (понятно, США). Ранее он обещал окончательно решить вопрос Тайваня к 2027 году.

В отличие от ХХ съезда КПСС, китайский аналог стал началом не оттепели, а заморозков, которые вполне вероятно закончатся большой метелью. Надеемся, не ядерной.

«СерпомПо»

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