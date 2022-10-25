Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 24 октября 2022 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
43 (+1)
|
- (42)
|
- (47)
|
35
|
- (60)
|
- (41)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
45
|
57
|
42
|
60
|
36
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80
|
80
|
102
|
88
|
100
|
78 (-4)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
50
|
55 (+1)
|
65 (+8)
|
75 (+10)
|
-
|
58 (+5)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130 (+15)
|
100 (-30)
|
137 (-15)
|
146 (+16)
|
145 (+13)
|
118 (-10)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
667 (+184)
|
658 (+236)
|
748 (+311)
|
770 (+30)
|
1000 (+100)
|
445 (+103)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
600 (-30)
|
579 (-41)
|
438
|
618 (-52)
|
720 (+170)
|
-
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
80 (-30)
|
85
|
106
|
101
|
100 (+10)
|
-
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
91 (+2)
|
85
|
115 (+20)
|
76
|
«Семёнишна»
|
77 (+7)
|
74 (-5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
- (420)
|
-
|
365
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
368
|
381 (-48)
|
-
|
315 (+30)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
190
|
185 (-57)
|
260
|
-
|
240 (+10)
|
190 (+6)
|
11.
|
Хлеб
|
|
30
|
37 (+5)
|
29 (-6)
|
32
|
32 (+2)
|
28
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
23 (+3)
|
24 (+3)
|
35 (-5)
|
33 (-5)
|
-
|
25 (-5)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
20 (-2)
|
17 (-4)
|
35 (-5)
|
40
|
-
|
35
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
30
|
31 (+7)
|
40 (-5)
|
46 (+1)
|
-
|
35 (-10)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
16
|
17 (-9)
|
40 (-10)
|
46
|
-
|
35 (-3)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
23 (+3)
|
26 (+5)
|
40
|
42 (+3)
|
-
|
35 (+10)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
100
|
100
|
152
|
140
|
115
|
70 (-22)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
80 (+2)
|
78
|
112
|
94 (-36)
|
115
|
85 (-17)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
50 (+27)
|
53 (+28)
|
37 (+7)
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
60
|
60
|
81 (+46)
|
59
|
-
|
34 (+12)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
40
|
40
|
61 (-1)
|
51
|
52
|
33 (-32)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 3 октября 2022 года.
(прочитано 239 раз)