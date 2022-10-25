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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 16, 25 октября / Свежий анекдот
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№16, 25 октября 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот«Увлекательные путешествия обеспечивают военкоматы». Кремль объяснил ликвидацию Ростуризма.

* * *

«Да я осилить мог бы тонны груза!
Но, видимо, не стоило таскать –
Мою страну, как тот дырявый кузов,
Везёт шофер, которому плевать».
Владимир Высоцкий

(прочитано 207 раз)

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risk-inform.ru/article_10292.html

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
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