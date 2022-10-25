Свежий анекдот
«Увлекательные путешествия обеспечивают военкоматы». Кремль объяснил ликвидацию Ростуризма.
«Да я осилить мог бы тонны груза!
* * *
«Да я осилить мог бы тонны груза!
Но, видимо, не стоило таскать –
Мою страну, как тот дырявый кузов,
Везёт шофер, которому плевать».
Владимир Высоцкий
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