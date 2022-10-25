    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-10-2022 #1[ru]

Понятно всё с ними. Они нас хотят уничтожить. А зачем же ты им газопроводы строил и сейчас снабжаешь их нефтью, и газом, и электроэнергией? Через третьи страны. Да и внутри страны ворья и предателей от твоей власти развелось немеряно. Обвиняешь Запад в двойных стандартах по отношению к России? А по отношению к простым гражданам своей страны поступаешь так же как. Ах да, это политика, геополитика, тактика и стратегия... Только 1.5 млн. комплектов воинского обмундирования куда подевались? Может, это дезинформация, рассчитанная на врагов? А СУ-34, упавший в Ейске? Это тоже деза? Соловьёв с гримасой гнева на лице в своей передаче обращается к Министерству Обороны не называя фамилий: «Кто виноват, кто посмел, когда пойдут посадки?» Но не обращается конкретно к Шойгу. А что так? Да ссыт соловушка! В трусы.

Аноним, 19-10-2022 #2[ru]

«Путин пообещал закончить мобилизацию в течение двух недель». В итоге на фронте окажутся все, кто поверил в эту ложь. А Путин ведёт себя как всегда: про пенсионный возраст, Конституцию, оккупацию Украины и про саму мобилизацию.

Аноним, 19-10-2022 #3[ru]

Что мы получили с февраля? Путин перестал опаздывать на встречи с иностранными лидерами, и теперь даже сам их терпеливо ждёт. Президент России выучил имя и отчество президента Казахстана и уже два раза подряд ничего не перепутал. Страны СНГ спокойно пускают к себе – и помогают! – тех, кто бежит от мобилизации. Страны СНГ практически открыто присоединяются к санкциям, разводя руками. А теперь лидеры стран СНГ ещё и не стесняются упрекать Путина в разном и просят не путать их с СССР.

Аноним, 19-10-2022 #4[ru]

Путин: требую немедленно ввести военное положение, пока территории еще наши!

Аноним, 21-10-2022 #5[ru]

– Где полигон? – В Рязанской области. – Сколько это километров от линии фронта? – Каких-то жалких 500. – Мммм... Мое любимое расстояние! Едем! Люблю острые ощущения. – Товарищ Верховный Главнокомандующий, мы поражены вашей храбростью. – Ух, я покажу этим нацистам! – Сколько чемоданов брать? – Два. По одному на каждые 250 километров.

Аноним, 21-10-2022 #6[ru]

Путин не доехал до фронта. Смелости хватило только на то, чтобы добраться до полигона. Там тоже, правда, иногда убивают – вспомним трагедию в Белгородской области. Но, вероятно, в связи с приездом Путина патроны было приказано сдать или заменить холостыми...

Аноним, 19-10-2022 #1[ru]

– А где все? – Одни ушли на войну, другие сбежали от неё – Значит здесь можно жить? – Не знаю. Попробуйте. Но, пока ещё ни у кого не получалось... Стругацкие – пророки!

Аноним, 20-10-2022 #2[ru]

Мне вот интересно: по всей России собирают солдатам деньги на всё, что угодно, в том числе на трусы, а вот если собрать не удаётся, они что, ВОЮЮТ БЕЗ ТРУСОВ?

Аноним, 19-10-2022 #3[ru]

Бывший советник Путина Сергей Глазьев: «В Вашингтоне ждали и хотели нашего вторжения. Россия оказалась втянута в войну со всем Западом по американо-британскому сценарию. Нас обманули, нам внушили иллюзию нашей быстрой победы!» Это получается, что товарищ Глазьев признаётся в том, что Россия хотела по-быстрому и задёшево оттяпать территории Украины, но произошёл конфуз? Бывший советник, у вас было более полугода, чтобы понять, во что вы вляпались, собрать манатки и свалить в свою конуру. В том, что вы такие тупые, тоже англосаксы виноваты?

Аноним, 19-10-2022 #9[ru]

Ещё вчера Путин заявлял о скором окончании могилизации, а уже сегодня ввёл военное положение. Да, не по всей стране, а только на оккупированных территориях, но надолго ли?..

Аноним, 20-10-2022 #10[ru]

РФ собирается подорвать Каховскую ГЭС, чтобы затопить Херсонскую область? И стремительная эвакуация жителей региона вроде как обусловлена именно таким сценарием?

При разрушении Кременчугской плотины 10-метровая волна, бегущая по руслу реки со скоростью 80 км/ч, за полчаса накроет Кременчуг. Волна достигнет Запорожской области через 19 часов. Еще через 4 часа поток снесет плотину Среднепровской ГЭС, а через 15-17 часов достигнет плотины в Запорожье. После прорыва плотины Днепровской ГЭС уровень воды местами поднимется до 12 метров и продержится до 7 часов с дальнейшим снижением за 2-3 дня. Значительная часть Киева, Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Никополя окажется под водой.

Украина будет разделена на две части. Будут разорваны соединяющие ее транспортные артерии и все пути сообщения. Переброска оперативных резервов и материально-техническое обеспечение частей ВСУ, расположенных в восточной части страны, станет проблематичной...

Аноним, 20-10-2022 #12[ru]

Ситуация с одновременным арестом в Норвегии и в Италии богатейших отпрысков богатейших родителей – Уссом-младшим и Якуниным-младшим – конечно, очень интересна...

Аноним, 20-10-2022 #13[ru]

Но Усс – все-таки действующий губернатор богатейшего края. В свое время соратники по партии призывали к нему присмотреться, так как у него-то ли немецкое гражданство имеется, то ли ПМЖ. Но он все отрицал. Сейчас же арестованный в Италии его сын продемонстрировал итальянской полиции немецкий паспорт, а также учредительные документы немецкой компании, владельцем которой он числится. У отца, кстати, в биографии есть странный пункт: уроженец далекого сибирского колхоза в советское время (!) отправился получать высшее образование в ФРГ. Не в ГДР, замечу, а в Западную Германию. Так что тут еще много чего может открыться интересного. Хотя, казалось бы, после исчерпывающих расследований Навального по поводу обоих персонажей, нас уже трудно чем-то удивить.

Аноним, 19-10-2022 #1[ru]

Я пересмотрел десятки, если не сотни видеообращений мобилизованных, и знаете, что поражает – они возмущены условиями содержания, отсутствием обмундирования, плохим вооружением, плохой подготовкой, чем угодно, но НИКТО НЕ ВОЗМУЩЕН САМОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ! НИКТО!

Аноним, 19-10-2022 #2[ru]

НОВОСТИ КАТАСТРОФЫ: В одном месте одни мобилизованные перестреляли других мобилизованных, в другом месте российский военный самолет упал на российский жилой дом. Потому что летал с неисправным двигателем. С такой организацией и противник не нужен. Но есть и позитив. Путин, кажется, наконец, убедил Лукашенко согласиться на мирную оккупацию Беларуси. А российский политический домен деградирует в направлении полного риторического безумия.

Аноним, 19-10-2022 #3[ru]

Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов, назначенный вместо Рогозина, не уронил планку по уровню коррупции. Он распилил миллиарды на российской оборонке и оказался владельцем элитного имущества – тоже на миллиард. Сыновья владеют виллой в натовской Черногории, квартирами и участками в России, а самому чиновнику принадлежит роскошная квартира 200 м2 в столице. Все на своих местах: убийцы – убивают, воры – воруют.

Аноним, 20-10-2022 #4[ru]

ТАСС: «Первые 13 жителей дома в Ейске получили единовременную материальную помощь. Размер выплат составил 10 тыс. рублей». США: после теракта башен-близнецов платят пострадавшим $400 000; Лондон: после взрыва бомб в метро платят пострадавшим по £20 тыс.; Испания: после терактов в пригородных поездах платят пострадавшим €30 тыс.; Россия: берите по $165 и не выпендривайтесь. Пусть спасибо скажут, что не взыскали за разбитый самолёт. И правильно Соловьёв удивлялся: какого рожна свой дом поставили на траектории полёта самолётов?

Аноним, 19-10-2022 #1[ru]

Фунтиков – технический кандидат, это и ежу понятно, Мынын-оол развалил МУП Енисей, страшно представить такого Сити-менеджером столицы.

Аноним, 19-10-2022 #3[com]

Манын-оол – настоящий хозяйственник без политического балабольства...

Аноним, 20-10-2022 #4[ru]

Поговаривают что некий Байбек достраивает 7-ми этажный дом по улице Красных партизан как раз на деньги со строительства того самого Буддистского храма. Если это так, то ничего святого у этих людей нет.

Аноним, 20-10-2022 #5[ru]

За этим Байбеком сейчас на храме исправляют брак военные строители. Разве эти Байбеки умеют строить?

Аноним, 20-10-2022 #6[ru]

А что других достойных кандидатов на должность Мэра не нашлось?

Аноним, 20-10-2022 #8[ru]

Один сплошной «Богусовтаптар» навис огромной тучей над Тывой.

Аноним, 20-10-2022 #10[com]

Богусов – конкретный хозяйственник. И дело сделает, и себя не обидит. Одним словом, настоящий мужик. Остальные – хрень полная...

Аноним, 20-10-2022 #11[ru]

Действительно Богусов, любит для себя большие бонусы оставлять...

Аноним, 20-10-2022 #12[ru]

По большому счёту без разницы уже, кто будет мэром. Город так безнадёжно испорчен, что даже самый великий и трижды умный человек уже не способен изменить тут ситуацию. Слишком много было запущено необратимых процессов за последние годы.

Аноним, 19-10-2022 #1[ru]

Никуда не смылся этот Суртаев. Так же продолжает мелькать периодически в Туве. Они его просто завуалировали.

Аноним, 19-10-2022 #2[ru]

Номер люкс в гостинице Азимут всегда забронирован за Суртаевым в режиме 24/7 круглый год.

Аноним, 20-10-2022 #3[ru]

Команда профессиональных лентяев и лодырей сейчас сформировалась при правительстве. Один Брокерт чего стоит. Ни о каком развитии речи не может быть при таком подборе кадров. И где они их только берут? Специально подбирают таких, что ли?

Аноним, 20-10-2022 #4[ru]

Брокерт со своими певческими талантами мог бы смело представлять республику на телевизионном проекте «Голос». Такой талант пропадает по чем зря...

Аноним, 20-10-2022 #5[ru]

Тунев на своих страницах стал регулярно жаловаться на государство. Мол, акцизы там всякие новые придумывают и что его продукцию теперь придётся опять удешевлять, опять что то придумывать и химичить. Вот действительно: у кого нет совести, так это у Тунева. Государство выделило ему огромные деньги по программе ИПСЭР, а он не то чтобы начать делать качественную и недорогую продукцию, гонит какое-то фуфло. Да ещё при этом хаит государство! И откуда берутся только такие псевдо предприниматели прохиндеи?

Аноним, 20-10-2022 #6[ru]

Согласен с тем, что это шобла профессиональных лентяев-лодырей. Брокерт, говорят, певец ртом и большой любитель музыки. И главный спонсор тусовки под названием рок-клуб по улице Титова. Уровень исполняемой «музыки» в этом рок-клубе, мягко говоря, ниже плинтуса. А цена на пиво – выше крыши!.. Аллес, капут! Но! У этих бездельников-лодырей в руках ВЛАСТЬ!!! А власть у нас непогрешима и безнаказанна. У них своя музыка.

Аноним, 20-10-2022 #7[ru]

Сейчас в правительстве царит какая-то Суртаевщина. Сплошные потемкинские деревни и пустые обещания. 1,5 года пустой болтовни и говорильни.

Аноним, 21-10-2022 #8[ru]

Суртаев обещал построить в Туве много современных заводов с привлечением тысяч специалистов из других регионов страны. А по факту это и есть тот самый граф Потемкин тувинского розлива.

Аноним, 21-10-2022 #9[ru]

Самое печальное это то, что нет никакого экономического эффекта для республики от денег по программе ИПСЭР. Весь этот эффект ощутили лишь близкие друзья КШВ и Хованыга – получатели этих грантов.