Россия в одиночестве – чёрные дни российской дипломатии

На прошлой неделе 14 октября в Астане в содружестве бывших советских республик на саммите «Россия – Центральная Азия» произошёл грандиозный скандал: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в присутствии руководителей Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана призвал Путина не относиться к странам Центральной Азии так, как было принято при СССР. «Да, мы малые народы. Нас не 100 млн. Но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали», – заявил таджикский коллега Путина. По словам Рахмона, в Душанбе всегда уважали интересы Москвы и хотели бы такого же уважения в ответ. По лицам других лидеров центрально-азиатских стран было видно, что они солидарны с Рахмоном. Сам Путин выглядел подавленным и неуверенным в своих силах.

КРУГОМ ВРАГИ!

Видео с выступление Рахмона и реакцией Путина, а также других участников саммита вмиг облетело блогосферу. Такая публичная пощёчина от таджикского друга, власть которого фактически держится на штыках нашей 102 бригады ВС РФ – явление из ряда вон выходящее. Она подтверждает падение влияния России в мире из-за спецоперации в Украине.

Днём ранее, 13 октября, США приготовили России ещё более неприятный сюрприз. На Генеральной Ассамблее ООН они в содружестве с Албанией предложили ООН принять антирусскую резолюцию по непризнанию итогов референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожских областях, изъявивших желание войти в состав России.

Помнится, когда в марте состоялось голосование по осуждению действий России в Украине, позицию США поддержали 140 стран – и прозападная антироссийская резолюция прошла. Дипломаты РФ вспомнили тот результат и пытались «продавить» тайное голосование, чтобы попытаться кулуарно договориться с некоторыми из них. Однако большинство тайное голосование не поддержало, и теперь мы отчётливо понимаем, кто нам союзник, кто – ловчила, а кого можно смело отнести к сторонникам США и Евросоюза. Голосование показало, что число наших противников с начала спецоперации растёт. В марте их было 140, а на последнем голосование их было зафиксировано уже 143.

Из стран СНГ нашу сторону приняла только Белоруссия. Даже наши самые надёжные друзья, на которых мы очень надеялись, Китай и Индия от поддержки России при голосовании «воздержались». Компанию Белоруссии как противника американской резолюции РФ пополнили такие страны, как Никарагуа, Северная Корея и Сирия. Согласитесь, не самая мощная команда. Но самое печальное, что при этом голосовании Россию не поддержала ни одна страна БРИКС. И вот – ЧП в Астане.

Голосование продемонстрировало планомерное падение влияния российской дипломатии. Для сравнения: за резолюцию с осуждением присоединения Крыма к России проголосовало меньше на 43 страны, а за мартовскую резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину – на три. Для справки: вторжение СССР в Афганистан в январе 1980 года осудили меньше стран: тогда было 104 голоса против 18.

КАК УКРАИНСКИЕ КОМБИНАТОРЫ ЛОВКО ОБОШЛИ РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ

Все эти события происходят на фоне последствий подрыва 8 октября Крымского моста. Всю неделю российские спецслужбы потчевали нас информацией кто, когда, как и зачем взорвал символ российского могущества.

В настоящее время главенствует версия, согласно которой взрывчатку, внешне похожую на рулоны строительной плёнки, изготовили где-то в Украине, отправили через порт в Одессе в Болгарию, а оттуда – в грузинский порт Поти. Затем из Поти груз весом более 22 тонн перевезли в Грузию, там растаможили, отправили груз в Армению и затем вернули в Грузию и через Осетию ввезли в Россию. Там в очередной раз переоформили документы на груз и уже по ним доставили взрывчатку на мост, где груз и взорвался в тот момент, когда по нему двигался железнодорожный состав с топливом. При этом взрыве фуры были повреждены семь цистерн с топливом и иномарка с судьёй Арбитражного суда Москвы.

Версия интригующая, достойная голливудского триллера, однако, на мой взгляд, маловероятная. Трудно поверить, что украинцы смогли в условиях ведения военных действий на своей территории изготовить подобную хитроумную взрывчатку огромной мощности, свободно провезти её через несколько границ различных государств, чтобы при этом приборы проверки грузов ни на границе, ни на мосту не смогли распознать, что находится на самом деле в фуре. Если поверить в версию, что можно в кустарных условиях изготовить такую бомбу, то выходит, что у нас могут в любой момент взорвать любой объект в любой точке страны.

Наши сыщики всё узнали про Украину, Болгарию, Армению и Осетию, но до сих пор не могут объяснить, кто и каким образом дал команду на подрыв груза, учитывая, что следствие считает, что водитель фуры с опасным грузом ничего о его сущности не знал и был уверен, что везёт обычную плёнку. Ведь если в фуре находилось пусковое устройство, которое затем приняло команду на подрыв, мостовая рентгеновская установка обязана была его идентифицировать и не дать проникнуть на мост. Иначе вся чрезвычайная система охраны моста ничего не стоит.

В связи с этим больше подходит версия, по которой водитель фуры осознавал, что везёт бомбу и был подготовлен к её взрыву, выступая в роли камикадзе. При этом очевидно, что груз прошёл путь от погрузки в Армавире и без задержек добрался до места взрыва на мосту по причине коррупции. Но эта версия не поддерживается следствием, скорее всего, потому, что в ней отсутствует заграничный след.

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ

Но есть ещё одна, на мой взгляд, более реалистичная версия, связанная с пассажиром джипа, который взорвался то ли до взрыва фуры, то ли вместе с ней, то ли в результате детонации груза в фуре. Как сообщают телеграм-каналы, судья Маслов, погибший в результате подрыва, рассматривал процесс против дочери президента Чечни Рамзана Кадырова Айшат. Маслова называли «чрезвычайно независимым и неподкупным судьёй». По одной из версий целью теракта был не столько мост, сколько авто Cadillac Escalade с судьёй.

По другой версии, которая корреспондируется с двумя первыми, подрыв моста имел целью проверки степени решительности Путина ответить на ЧС всеми видами оружия, которыми располагает Россия, включая ядерное. После подрыва моста прошла двухдневная пауза, в ходе которой окружение Путина прикидывало, как следует ответить на теракт.

«ОТВЕТКА» В СТИЛЕ СУРОВИКИНА

10 октября Путин учредил новую должность – командующего группировкой ВС России в Украине. И назначил на неё генерала Суровикина, имеющего репутацию человека решительного и жёсткого. Готового исполнить любой приказ. Это тот самый Суровикин, который в августе 1991 году будучи капитаном, отдал приказ давить танками протестующих против ГКЧП. Исполняя его приказ, подчинённые задавили в тоннеле трёх человек. Суровикин тогда попал под уголовное преследование, был помещён в следственный изолятор Лефортово. Но отделался лёгким испугом – был помилован Ельциным. И вот теперь он – уже Герой России, генерал-полковник и командующий группировкой российских войск на Украине. Теперь за ход дальнейших действий наших войск на Украине отвечает не Путин, а он. И он же отвечает за то, чтобы честь нашей власти не пострадала.

Новый военачальник не заставил себя ждать. 10 октября российские войска ударили по инфраструктурным объектам «из всех калибров». По электростанциям и линиям передач российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования из наземных и морских установок, а также из стратегических бомбардировщиков. Сообщается, что было выпущено 200 ракет типа «Калибр», «Искандер» и Х-101, Х-555, беспилотники «Шахед», крылатые ракеты и РСЗО. Как заявляют российские пропагандисты, одномоментно было выпущено почти половина имеющегося у нас боезапаса.

Такие залпы продолжались три дня. Большая часть Украины пять дней сидела без света. Только 15 октября украинские власти сообщили, что восстановлены 15 объектов энергетической структуры из 27 поражённых. В руководстве ВС РФ полагают, что цель в целом достигнута. Со слов Путина, не разрушенными осталось только девять целей. И пока ракетных обстрелов такой мощности ждать не следует. Да и, наверное, ракет у наших войск пока больше нет, поскольку срок их изготовления – девять месяцев. Впрочем, продолжаются интенсивные запуски вглубь Украины иранских дронов-камикадзе, которых, видимо, закупили в огромном количестве.

ОТВЕТ НАТО: УСИЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ

А вот что касается атаки на украинские электростанции, то на них Запад ответил усилением военной помощи Украине. США объявили о срочных поставках Украине боеприпасов с РСЗО HIMARS. Германия в экстренном порядке 11 октября поставила Украине первую установку ПВО Iris-T, пообещала изготовить и в следующем году поставить ещё три таких комплекса. США готовят к отправке в Украину системы ПВО ЗРК «Patriot». Западные партнёры нашего противника намерены закрыть небо Украины от воздействия дронов, авиации и ракет наземного и морского базирования. Это может создать новую стратегическую и оперативную реальность на поле спецоперации.

Страны НАТО провели саммит, на котором обсудили пути помощи Украине. Генсек Столтенберг объявил позицию НАТО по Украине: «Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. И этого нельзя допустить». А заодно озвучил, что альянс проведёт в Европе с 17 по 30 октября учения по ядерному сдерживанию. На саммите стран G7 также обсудили ситуацию по Украине и предложили восстановить Украину за счёт средств России.

ВСУ тем временем разрабатывают планы «выдавливания» российских войск из Херсонской и Запорожской областей. Российская администрация Херсонской области готовит эвакуацию из области в Россию гражданского населения. Не удивлюсь, если российские войска будут «выравнивать линию соприкосновения» с ВСУ до тех пор, пока они не оставят территории Херсонской и Запорожской областей.

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция. Часть города (по словам губернатора – 2 тыс. человек) временно осталась без электричества. Похоже, Украина решила ответить России «зеркально». Губернатор Белгородской области решил объявить каникулы во всех школах региона с 17 октября.

МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НО ПУТИН ГОТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ?

Знаковым явлением можно считать объявление начала «второй волны» мобилизации руководством Ростовской и Курской областей. Однако Путин в Астане уже на следующий день заявил, что ни второй, ни третьей волны мобилизации в России не будет. Из запланированных 300 тыс. мобилизованных уже собрано 222 тыс. рекрутов. 33 тысячи из них уже находятся в подразделениях и 16 тысяч – выполняют боевые задачи. Работа будет продолжена в течение двух недель, пока не будет выполнен план частичной мобилизации. К тому же с 1 ноября начинается плановая мобилизация 120 тысяч срочников – к этому сроку нужно успеть освободить учебки и полигоны для вновь прибывших призывников.

Говоря о мобилизации в России, президент Путин назвал её «бестолковщиной» и объяснил её необходимость тем, что линия соприкосновения воюющих сторон – 1100 километров. Держать её только с помощью контрактников, которые принимают участие и в наступательных операциях, практически невозможно. Так что «выравнивание линии соприкосновения» неизбежно.

А в целом, заявил наш президент, «мы действуем правильно и своевременно. Мы не ставим перед собой задачу уничтожить Украину». Как видим, публичная риторика понемногу меняется и у Путина. Он хотел бы встречаться с лидерами разных стран и решать проблемы за столом переговоров. Но проблема состоит в том, что желающих идти Путину навстречу по украинскому вопросу становится всё меньше. Сначала президент Украины подписал закон, запрещающий переговоры с Россией, а затем и президент США объявил, что переговоров с Путиным на полях саммита G20 не будет. Хотя Путин к переговорам готов, он уверенно заявил: «Если они созреют – пожалуйста!».

После того как президент Беларуси Лукашенко объявил о создании на территории его страны совместной российско-белорусской военной группировки, появилось ожидание того, что российское командование попробует повторить наступление на Украину, но уже с северного направления. В связи с этим президент Зеленский попросил страны «Большой семёрки» прислать на границу с Беларусью наблюдателей, чтобы не допустить провокаций, которые могут дать повод для вступления этой страны в войну.

Подводя черту под ситуацией вокруг Украины, добавлю: невзирая на заявления нашего руководства, что в Украине «всё идёт по плану», создаётся впечатление, что мы утрачиваем там инициативу. Не хватает живой силы и вооружений, чтобы переломить ситуацию и навязать противнику свою стратегию. Всё громче звучат предположения о скорых перестановках в руководстве Минобороны РФ и Генеральном штабе. Ни Шойгу, ни Герасимов в публичном поле не появляются. За них отдуваются пропагандисты, у которых боевого духа стало заметно меньше. Становится очевидным, что нам нужна передышка на линии соприкосновения, чтобы собраться с силами и дать решительный бой. При этом жаль, что Министерство иностранных дел РФ ведёт себя пассивно и позволяет вытирать об нашу страну ноги.

Ну что же, будем ждать перемен. Какими они будут, покажет время.

Сергей Конвиз