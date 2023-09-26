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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 36, 26 сентября / Сергей Конвиз: Любые войны в мире когда-нибудь заканчиваются
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№36, 26 сентября 2023 года.
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Сергей Конвиз: Любые войны в мире когда-нибудь заканчиваются

Любые войны в мире когда-нибудь заканчиваются

КРИЗИС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ: ВЕРХИ НЕ ХОТЯТ, А НИЗЫ НЕ МОГУТ

В Нью-Йорке состоялась 11-я чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая была проведена на основании голосования, кот/рое состоялось в Совете Безопасности ООН 17 сентября. На ней выступило более 100 делегаций. В частности, Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступлений призвал остановить кровопролитие в Украине, вернуть солдат в казармы, приступить к диалогу, а также защищать гражданское население, соблюдать права человека и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах. «Мы не можем терять ни минуты. Жестокие последствия конфликта очевидны. Ситуация сегодня для жителей Украины сложилась крайне тяжёлая, но она может стать гораздо хуже», – заявил он.

Резолюцию «Агрессия против Украины» в Генассамблее, соавторами которой выступили 96 стран мира, поддержала 141 страна. 35 государств воздержались, и пять стран: Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея – традиционно остались в меньшинстве, проголосовав «против». В этой резолюции содержится требование к РФ «немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска из Украины».

А тем временем Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины к России о геноциде. В исковом заявлении, Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажения понятия «геноцид» для оправдания нападения. Украина указывает, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения. С 18 по 25 сентября Международный суд ООН в Гааге будет в публичном режиме заслушивать возражения России. Будут выступать как представители России и Украины, так и представители ещё 32 стран-членов ООН. Если после слушаний будет решено, что дело подпадает под юрисдикцию суда, иск начнут рассматривать по существу. Российские власти заявляют, что в случае начала рассмотрения дела по существу Россия может рассмотреть вопрос выхода из-под юрисдикции Международного суда ООН.

Выступая на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассам-блеи ООН, Генсек ООН А.Гутерриш призвал реформировать многосторонние институты. Он отметил, что многие международные институты, такие как Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудская система, устарели. Россия также ставит вопрос о реформировании ООН. США её поддержали, одновременно возложив всю ответственность за ситуацию в Украине на Россию. Президент США обвинил Россию в «агрессии против Украины» и отметил, что «только Россия несёт за неё ответственность, только Россия способна немедленно закончить её».

Президент Украины Зеленский предложил расширить состав Совета Безопасности и реформировать право «вето», которым обладают постоянные члены этого органа. По его мнению, «вето в руках агрессора завело ООН в тупик», явно намекая на позицию России. Он призвал расширить полномочия Генассамблеи, чтобы она могла преодолевать вето постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как известно, США хотели бы включить в состав Совбеза Индию, Германию, Японию, а также представителей стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Но Россия, которая хотела бы усиления своих позиций в Совбезе, а не США, такой подход к реформированию ООН не устраивает. Но открыто выступить против этих стран не решается. Так что вопрос реформирования ООН, похоже, «завис».

Следует признать, что Запад упорно продолжает усилия по изоляции России. Так 8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения, как странам Евросоюза следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды и предметов гигиены. А вскоре Латвия, Литва и Эстония, а следом за ними Финляндия, Норвегия и Польша объявили, что запрещают въезд автомобилям с российскими номерами в свои страны. Как заявили в Эстонии, все россияне обязаны либо в течение полугода перерегистрировать автомобили, либо вывезти их из страны. С 13 сентября ввоз машин с российскими номерами в ЕС уже запрещён.

ПУТИН ОТДАЛ АРМЕНИЮ НА РАСТЕРЗАНИЕ?

А между тем на периферии России всё более беспокойно. На днях в очередной раз взорвался «Карабахский котёл». Начатая вооружёнными силами Азербайджана 19 сентября 2023 года военная операция против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) успешно завершена. Спустя сутки после начала боевых действий, днём 20 сентября руководство НКР согласилось вывести «оставшихся армянских военных» из Нагорного Карабаха. А также расформировать и полностью разоружить формирования «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывести с территории Нагорного Карабаха тяжёлую военную технику и вооружения.

Минобороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными. Среди погибших– заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, заместитель командующего подводными силами Северного флота капитан 1-го ранга Иван Ковган. Он находился в командировке в Карабахе с 11 мая. Офицер погиб за два дня до своего 53-летия.

Ильхам Алиев принёс извинения Путину за убийство российских миротворцев. Ведётся следствие. Похоже, на этом инцидент будет исчерпан. Хотя, как помнится, в 2008 году аналогичный обстрел российских миротворцев в Осетии стал причиной российско-грузинской войны с последующим отсоединением Осетии и Абхазии...

Впрочем, обострение отношений между РФ и Арменией случилось ранее. Ещё 8 сентября МИД России заявил, что в последние дни руководство Армении предприняло «серию недружественных шагов». Таковыми объявлены запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездка в Киев жены премьер-министра Армении Анны Акопян с передачей гуманитарной помощи Украине, а также проведение на территории Армении военных учений с США.

СБОЙ В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Однако наибольший резонанс в России имеет т.н. топливный кризис, когда бензин и дизельное топливо вдруг стали дефицитом и подорожали на АЗС страны до немыслимых ранее уровней. Россия – нефтедобывающая страна. И мировое колебание цен на нефть нас вряд ли должно касаться. К примеру, в нефтедобывающей не очень благополучной Венесуэле литр бензина стоит 2 руб., Иране – 1,6 руб., Кувейте – 20 руб. У нас ценник поднялся до 60 руб. за литр бензина. А дизтопливо – и того больше.

Внушительный рост цен начался уже в августе – сначала с южных направлений, и именно тогда начались первые попытки найти виноватых. Тогда представитель Минэнерго объяснял перебои загруженностью железных дорог в туристический сезон. Якобы пассажирские поезда не дают проехать составам с топливом, а туристы на личных авто подстегивают спрос на АЗС. РЖД открестилось от этих обвинений, заявив, что принимает заявки на перевозку топлива в приоритетном порядке.

Но топливо стало дорожать и в Сибири, куда завозить бензин не нужно. Тогда власти простодушно разъяснили объективность роста цен и дефицита топлива в стране, назвав главными причинами начало уборочной кампании в стране и постановку на текущий ремонт части нефтеперебатывающих заводов. Это всех очень удивило: уборку урожая к форс-мажорным обстоятельствам отнести сложно. Да и заводы на ремонт встают каждое лето. Это давно всем известно. В итоге чиновникам пришлось принимать кардинальные меры. Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября. Исключениями стали лишь экспорт в страны Евразийского экономического союза, предусмотренным межправительственными соглашениями.

Пример ситуации с топливом говорит о серьёзном сбое в работе правительственного аппарата, чего ранее не наблюдалось.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СМЕЩАЮТСЯ В СТОРОНУ КРЫМА

К позитивным событиям можно отнести проход двух первых сухогрузов в украинский порт в Одесской области по временному коридору в Чёрном море. Туда прибыли турецкий сухогруз «Aroyat» и сухогруз «Resilient Africa» под флагом Палау. Они должны забрать 20 тысяч тонн пшеницы для стран Азии и Африки. 16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте», стоявший в порту с февраля 2022 года. Вскоре новым маршрутом воспользовались ещё четыре судна.

В середине июля российские власти объявили о выходе из зерновой сделки. После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Чёрному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, – участниками военного конфликта со стороны Киева. На следующий день похожее заявление выпустило Минобороны Украины, которое заявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Чёрного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Похоже, обе страны исполнять свои угрозы не собираются. И это обнадёживает.

Впрочем, на этой неделе сбылось предсказание о том, что после назначения нового министра обороны Украины Крым для ВСУ стал первостепенной целью. 22 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Как известно, на прошлой неделе было попадание по заводу, где ремонтировали военные корабли. Обломки от ракетного удара по штабу Черноморского флота оказались разбросаны на сотни метров, к месту происшествия выехало большое количество машин скорой помощи, передавал корреспондент ТАСС. Глава Севастополя Развожаев подтвердил, что в штабе пожар, и призвал граждан не выходить из зданий и не выезжать в центр города.

Тем не менее, создаётся впечатление, что в преддверии перевыборов президента РФ Путина мир медленно, но всё же верно движется если не к полноценному миру, то, по крайней мере, к ожидаемому перемирию. Но пока стороны тверды в своих позициях. Путин настаивает на капитуляции Украины, а Зеленский запрещает любые переговоры о мире, пока российские войска не уйдут за границы Украины 1991 года. И пока никаких перспектив в этом направлении не просматривается.

Сергей Конвиз

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