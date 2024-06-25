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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 24, 25 июня / Сергей Конвиз: Сделан очередной шаг, приближающий мир к ядерной войне
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№24, 25 июня 2024 года.
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Сергей Конвиз: Сделан очередной шаг, приближающий мир к ядерной войне

Сделан очередной шаг, приближающий мир к ядерной войне

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ОТСТУПАТЬ...

Наверное, главным масштабным событием мировой политики в июне следует считать саммит по Украине, который состоялся 15-16 июня в курортном местечке в Швейцарии. Он вышел достаточно представительным: в нём приняли участие 92 страны мира. 80 из них подписали итоговое коммюнике, которое признало Россию как страну-агрессора и провозгласило, в частности, требование к соблюдению принципа территориальной целостности Украины, то есть возврат к границам 1991 года. А также обязало стороны обменяться военнопленными и вернуть детей в Украину. Но главный не особо афишированный итог саммита – это публичное признание легитимности украинского президента В.Зеленского, у которого закончился срок полномочий. Все участники саммита без исключения подтвердили уважительность причины отказа Украины от выборов в период боевых действий на её территории. Предложенную Украиной декларацию поддержали Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США. Не подписали Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.

Заметной темой, обсуждавшейся в мире, было отсутствие приглашения на саммит для России. Хотя главной его темой должно было стать перемирие в зоне СВО, которое невозможно без согласия России. Впрочем, отсутствие нашей страны эксперты объясняют просто, вспоминая, что в 1943 году на ялтинской встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля СССР, США и Великобритания тоже не приглашали Германию. Хотя до её поражения было ещё далеко. Просто швейцарский саммит созывался для того, чтобы выработать единую антироссийскую платформу по Украине. Поэтому там, в основном, собрались страны-единомышленники.

В преддверии саммита президент Путин сначала посетовал, что Россию не пригласили в Швейцарию, а спустя какое-то время на коллегии МИДа РФ он обозначил свои условия прекращения огня в Украине и начала переговоров для завершения конфликта. Он потребовал вывода всех украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, имея в виду административные границы этих регионов 1991 года. И признание Крыма и этих областей в таких границах территориями России. Заявил о безусловности внеблокового статуса Украины и заодно поставил условие снятия с России всех западных санкций. Фактически ультиматум Путина был направлен не только на Украину, но и на весь западный мир.

В ответ руководители ЕС и НАТО заявили, что ультиматум не приемлют. Они недоумевают по поводу его появления, поскольку Россия до сих пор не добилась победы над Украиной. Там чрезвычайно удивились тому, что Путин в своём ультиматуме потребовал территории, которые российские войска не контролируют, что в международной практике рассматривается как нонсенс. На том и порешили.

НА БЕЗРЫБЬЕ И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР

А следом МИД РФ объявил о двухдневном визите президента Путина в Северную Корею и Вьетнам. Как известно, в мире сосуществуют две Кореи, разделённые по 58 параллели. Южная Корея – развитая капиталистическая страна с высоким уровнем демократии и сменяемостью власти. В КНДР всё обстоит с точностью до наоборот. Это одна из беднейших стран в мире с отсутствием даже признаков демократии. КНДР занимает 213-е место из 230 по ВВП на душу населения. В Глобальном индексе голода – 97-е место из 121. В Индексе свободы прессы – 177-е место из 180. В Рейтинге свободы граждан (Freedom in the World) – 205‑е место из 210.

Печально, но после 2014 года и особенно в последнее время Россия быстрыми темпами устремилась к тем порядкам, которые имеются в КНДР. Она медленно, но верно дрейфует в эту сторону, копируя тамошний образ жизни. А он для россиян кажется достаточно экзотичным. К примеру, в КНДР нет Интернета, не поют иностранных песен. Нет ни партий, ни выборных процедур. Семья Ким правит там без перерыва с 40-х годов. Люди живут впроголодь, но все очень довольны.

Путина там встречали, как национального героя. Ранее он уже в статусе президента России посещал эту страну в 2000 году. Правда, никаких особенных последствий ни для России, ни для Кореи, тот визит не принёс. К примеру, товарооборот двух стран в 2022 году составил смешные $11 млн. Наверное, только одно посещение страны Путиным обошлось в сумму не меньшую нашему товарообороту. Чтобы понять, много это или мало, сообщу: согласно данным российской таможенной статистики, в 2021 году объём российско-южнокорейской торговли достиг почти $30 млрд., включая российский экспорт – $16,897 млрд. и импорт из Республики Корея – $12,985 млрд. Уровень взаимодействия России и КНДР становится ясным, если знать, что две соседние страны не имеют между собой даже автомобильного сообщения.

Сам факт визита президента России в КНДР – мировая сенсация, поскольку на сегодняшний день это государство, находящееся под двумя тысячами санкций ООН, это высоко милитаризованная недемократичная страна-изгой с очень низким экономическим потенциалом, отсутствием всяких гражданских свобод и весьма бедным полуголодным населением. Но Путин приехал к Киму, потому что КНДР – единственная страна, которая открыто поддержала Спецоперацию России в Украине. Уже поэтому совместное заявление двух лидеров по итогам переговоров оказалось громким событием. Они подписали договор о стратегическом партнёрстве. Это новый основополагающий документ отношений России и КНДР. Как растиражировали в российских СМИ органы пропаганды, «Россия и КНДР заключили исключительно миролюбивый договор о взаимной помощи в случае войны». Соглашение подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Очевидно, что в условиях сложных отношений обоих государств с коллективным Западом, Путин и Ким намерены вывести сотрудничество стран на более высокий уровень.

Следует иметь в виду, что у Пхеньяна очень сложные отношения с соседями – Южной Кореей и Японией. Настолько сложные, что эти страны намерены войти в Договор Коллективной Защиты Юго-Восточной Азии СЕАТО, созданный американцами ещё в 1955 году.

Укрепление связей России и КНДР может принести свои дивиденды обеим странам. Однако следует иметь в виду, что открытая поддержка Пхеньяна со стороны Москвы, скорее всего, приведёт к ухудшению отношений России с Республикой Корея и Японией, которые до сих пор активно не вовлекались в санкционный режим Запада из-за спецоперации России в Украине. А эти страны, не в пример КНДР, входят в группу мировых лидеров, обладают современными технологиями и производством товаров, в которых остро нуждается Россия.

Кроме того, на визит нашего лидера в Пхеньян косо смотрят в Китае, который там доминирует. В СМИ прошли публикации о том, что во время последнего визита в Китай Путин намеревался заодно посетить и КНДР, но китайская сторона выразила по этому поводу явное неудовольствие. Визит пришлось отложить. Путин был вынужден пойти на поклон к корейскому лидеру, поскольку российская армия в Украине остро нуждается в корейских боеприпасах и патронах, хотя их качество не очень высокое. Так или иначе, но нам очень нужен хотя бы такой союзник в борьбе с мировым злом, коим в правительстве РФ считают США.

ВОСТОЧНОЕ ТУРНЕ ПУТИНА КАК ПРОРЫВ ИЗОЛЯЦИИ

Следующий пункт остановки Путина – Вьетнам. Страна со сложной историей. СССР и Россия её всегда поддерживали. А с США и Китаем Вьетнам воевал. И достаточно успешно. Когда-то эта страна предоставляла нам территорию на берегу Южно-Китайского моря под военно-морскую базу «Камрань». В дальнейшем здесь была развёрнута крупнейшая за рубежом советская военная база общей площадью 100 км², с численностью личного состава порядка 6000 человек. И она продолжала бы функционировать, если бы в 2001 году Путин не принял решение не продлевать договор с Вьетнамом и досрочно эвакуировать базу. Со 2 мая 2002 года нас там не стало.

Теперь власти РФ передумали и хотели бы вернуть себе базу, которая находится в стратегически очень важном месте. Однако с тех пор Вьетнам изменил вектор внешней политики и придерживается политики «трёх нет» в военной сфере, направленной на сохранение мирных отношений с более развитыми и влиятельными государствами с помощью отказа от участия в любых военных союзах. А также размещения на территории государства военных баз других государств. Поэтому возвращать базу России он отказывается.

В настоящее время Вьетнам очень активно развивается, усиливает торговлю с другими странами. Россия не входит в десятку стран с наибольшим товарооборотом. Он в 2022 году составил менее $5 млрд. Но Путин заверил, что в следующем году этот показатель будет удвоен. Много это или мало, можно судить по тому, что у Вьетнама годовой товарооборот с США составляет $100 млрд., а с Китаем – $400 млрд. В то время, когда у России товарооборот с Китаем стремится к отметке в $200 млрд. Так что приоритеты Вьетнама в военной и торговой областях ни для кого секрета не составляют. И мы там совсем не на первом месте. Соответственно, и никаких прорывных решений достичь визитом Путина в эту страну не удалось.

Зато мы всему миру показали, что Западу не удалось изолировать Россию от всего мира. И наша страна успешно компенсирует враждебные отношения с Западом, бурно развивая отношения с дружественным Талибаном, который в России пока запрещён и занесён в список террористических организаций, с хуситами, атакующими торговые суда, и ХАМАСом, напавшим на мирное население Израиля и удерживающего у себя заложников. Так что без друзей Россия не осталась.

Но всех должно беспокоить другое. Мир с 2014 года дрейфует в сторону ядерного конфликта. И поездка Путина в КНДР – тоже шаг в эту сторону. Путин сознательно поднимает градус противостояния Западу, вовлекая в этот процесс третьи страны. Будет ли в результате таких усилий создан многополярный мир, о чём говорит Путин – большой вопрос. А вот ядерная война вполне может начаться уже в этом году.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.

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