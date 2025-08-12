№1. 12 августа 2025 года.

Путин дал Трампу три с половиной года, чтобы уйти от власти! * * * Мах признан самым удобным мессенджером, чтобы жаловаться друг другу на плохой интернет! * * * Независимые исследования подтвердили высочайшую скорость передачи данных госмессенджером МАХ в МВД и ФСБ! * * * В Госдуму приходят мешки бумажных писем с просьбой запретить Интернет! * * * Первые тесты показали, что в полностью импортозамещённом самолёте пилоты и пассажиры седеют на 47% быстрее, чем в зарубежных аналогах! * * * Полицейские полностью признали вину задержанных!

# # #

«Житель Хакасии обещал взорвать дежурную часть полиции из-за перебоев с интернетом. «Интернета нет, я психую», – пояснил он в ходе задержания».

Это вроде эпиграфа, а позаимствовал я, кстати, новость из канала Екатерины Мизулиной, великой и грозной. * * * Снова жил жизнью честного россиянина, то есть без мобильного интернета. Но на этот раз он не отсутствовал вовсе. Он, пожалуй, мерцал.

Прибыл в некоторый город. На вокзале обнаружилось, что интернет глушат и такси не вызвать. Местные подтвердили – глушат, не вызвать.

Охранники в здании вокзала сообщили – был вай-фай, но роутер сломался, теперь нет.

Двинул пешком в центр. Оказался возле модного ресторана. Там интернет работал – богатым, видимо, положено.

Скитаясь по городу, отметил, что интернет имеет способность появляться в самых неожиданных местах.

Зато с навигатором стабильность, как в центре Москвы: что бы я ни искал, навигатор сообщал мне, что до нужной точки 13 километров. Даже когда я стоял рядом с искомым зданием.

Любопытные ощущения.



«ООН выпустила доклад о том, что доклады ООН почти никто не читает».ООН выразила глубокую озабоченность тем, что её выражения глубокой озабоченности никого не заботят.

# # #

«В правительстве Владивостока* заявили, что перебои с интернетом продлятся до конца СВО».Таков был план движухи!

# # #

В Госдуму внесён законопроект о разрешении Центробанку сбивать беспилотники.Господа депутаты, а чем по-вашему Эльвира Сахипзадовна должна сбивать эти беспилотники? Высокими учётными ставками?

# # #

• Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за слишком громкий секс.

• Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время.

• Россиян предупредили о наказании за музыку.

• Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей. * * * Подъём.

7.00 – Штраф за громкую музыку.

8.00 – Штраф ПДД за дорогу на работу.

10.00 – Штраф за несоответствие внешнего вида кодексу традиционных ценностей.

11.00 – Штраф за VPN.

13.00 – Обед. Штраф за кормление голубей и кошек.

14.00 – Штраф за вход на сайты, запрещённые РКН.

16.00 – Штраф за сокрытие данных о выбросах парниковых газов.

17.00 – Штраф за чтение запрещённой книги в библиотеке.

18.00 – Штраф ПДД за дорогу домой.

19.00 – Штраф за тонировку стёкол автомобиля.

21.00 – Штраф за громкий звук пылесоса при уборке дома.

23.00 – Штраф за громкий секс.

Отбой. * * * Дышать пока можно – главное, негромко.



«У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли 821 объект недвижимости».– Прикиньте, как он задолбался каждое 25-е число передавать показания счётчиков! Бедняга.

# # #

Дональд Трамп заявил, что Путин прекратит конфликт, если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель.Жаль, Дональд Фредович никогда не слышал древний анекдот:– Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?– Нет, сына, просто вы теперь будете меньше есть.

# # #

В следующий раз, когда будешь недоволен своей жизнью, помни, что всё зависит от перспективы.У меня есть друг, который читает 2-3 книги в неделю, тренируется два раза в день, не имеет финансовых проблем и у которого всегда есть желающие заняться с ним сексом.И тем не менее, он постоянно жалуется на то, как сильно он ненавидит тюрьму!

# # #

«Хинштейн объявил об упразднении Корпорации развития Курской области после хищений».– Итак, мы наконец-то всё стырили. Больше никакого развития!

# # #