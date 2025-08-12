№1. 12 августа 2025 года.
|Путин дал Трампу три с половиной года, чтобы уйти от власти!
# # #
| «Житель Хакасии обещал взорвать дежурную часть полиции из-за перебоев с интернетом. «Интернета нет, я психую», – пояснил он в ходе задержания».
Это вроде эпиграфа, а позаимствовал я, кстати, новость из канала Екатерины Мизулиной, великой и грозной.
Прибыл в некоторый город. На вокзале обнаружилось, что интернет глушат и такси не вызвать. Местные подтвердили – глушат, не вызвать.
Охранники в здании вокзала сообщили – был вай-фай, но роутер сломался, теперь нет.
Двинул пешком в центр. Оказался возле модного ресторана. Там интернет работал – богатым, видимо, положено.
Скитаясь по городу, отметил, что интернет имеет способность появляться в самых неожиданных местах.
Зато с навигатором стабильность, как в центре Москвы: что бы я ни искал, навигатор сообщал мне, что до нужной точки 13 километров. Даже когда я стоял рядом с искомым зданием.
Любопытные ощущения.
ООН выразила глубокую озабоченность тем, что её выражения глубокой озабоченности никого не заботят.
# # #«В правительстве Владивостока* заявили, что перебои с интернетом продлятся до конца СВО».
Таков был план движухи!
*От зоны СВО до Владивостока около 10 000 км.
# # #В Госдуму внесён законопроект о разрешении Центробанку сбивать беспилотники.
Господа депутаты, а чем по-вашему Эльвира Сахипзадовна должна сбивать эти беспилотники? Высокими учётными ставками?
# # #
|• Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за слишком громкий секс.
• Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время.
• Россиян предупредили о наказании за музыку.
• Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей.
7.00 – Штраф за громкую музыку.
8.00 – Штраф ПДД за дорогу на работу.
10.00 – Штраф за несоответствие внешнего вида кодексу традиционных ценностей.
11.00 – Штраф за VPN.
13.00 – Обед. Штраф за кормление голубей и кошек.
14.00 – Штраф за вход на сайты, запрещённые РКН.
16.00 – Штраф за сокрытие данных о выбросах парниковых газов.
17.00 – Штраф за чтение запрещённой книги в библиотеке.
18.00 – Штраф ПДД за дорогу домой.
19.00 – Штраф за тонировку стёкол автомобиля.
21.00 – Штраф за громкий звук пылесоса при уборке дома.
23.00 – Штраф за громкий секс.
Отбой.
– Прикиньте, как он задолбался каждое 25-е число передавать показания счётчиков! Бедняга.
# # #Дональд Трамп заявил, что Путин прекратит конфликт, если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель.
Жаль, Дональд Фредович никогда не слышал древний анекдот:
– Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?
– Нет, сына, просто вы теперь будете меньше есть.
# # #В следующий раз, когда будешь недоволен своей жизнью, помни, что всё зависит от перспективы.
У меня есть друг, который читает 2-3 книги в неделю, тренируется два раза в день, не имеет финансовых проблем и у которого всегда есть желающие заняться с ним сексом.
И тем не менее, он постоянно жалуется на то, как сильно он ненавидит тюрьму!
# # #«Хинштейн объявил об упразднении Корпорации развития Курской области после хищений».
– Итак, мы наконец-то всё стырили. Больше никакого развития!
# # #
|
Сенсация дня! Уиткофф съел в Москве чебурек!
• О боже, американец съел наш чебурек, насладился чебуреком, срочно во все СМИ, скорее, настоящий американец полакомился чебуреком, он позавтракал у нас чебуреком, это должно быть везде, американец в восторге от гигантского чебурека, гордимся Россией, ура!
• Что?! Выкусили?! Настоящий живой американец чебурек съел, понятно вам? А ещё он воздухом нашим дышал. Прямо в лёгкие его засасывал. То-то!
• РИА Новости и RT анонсировали эксклюзивное интервью с чебуреком, который съел американец Уиткофф.
• Российские СМИ продолжают внимательно следить за судьбой чебурека, который был съеден в Москве Стивеном Уиткоффом.
(344 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | 2025 год, «РИСК экспресс» | №1 |