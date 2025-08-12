«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
№ 1, 12 августа

№1. 12 августа 2025 года.

Путин дал Трампу три с половиной года, чтобы уйти от власти!
* * *
Мах признан самым удобным мессенджером, чтобы жаловаться друг другу на плохой интернет!
* * *
Независимые исследования подтвердили высочайшую скорость передачи данных госмессенджером МАХ в МВД и ФСБ!
* * *
В Госдуму приходят мешки бумажных писем с просьбой запретить Интернет!
* * *
Первые тесты показали, что в полностью импортозамещённом самолёте пилоты и пассажиры седеют на 47% быстрее, чем в зарубежных аналогах!
* * *
Полицейские полностью признали вину задержанных!

# # #

«Житель Хакасии обещал взорвать дежурную часть полиции из-за перебоев с интернетом. «Интернета нет, я психую», – пояснил он в ходе задержания».
Это вроде эпиграфа, а позаимствовал я, кстати, новость из канала Екатерины Мизулиной, великой и грозной.
* * *
Снова жил жизнью честного россиянина, то есть без мобильного интернета. Но на этот раз он не отсутствовал вовсе. Он, пожалуй, мерцал.
Прибыл в некоторый город. На вокзале обнаружилось, что интернет глушат и такси не вызвать. Местные подтвердили – глушат, не вызвать.
Охранники в здании вокзала сообщили – был вай-фай, но роутер сломался, теперь нет.
Двинул пешком в центр. Оказался возле модного ресторана. Там интернет работал – богатым, видимо, положено.
Скитаясь по городу, отметил, что интернет имеет способность появляться в самых неожиданных местах.
Зато с навигатором стабильность, как в центре Москвы: что бы я ни искал, навигатор сообщал мне, что до нужной точки 13 километров. Даже когда я стоял рядом с искомым зданием.
Любопытные ощущения.
«Интернета нет, я психую»
«ООН выпустила доклад о том, что доклады ООН почти никто не читает».
ООН выразила глубокую озабоченность тем, что её выражения глубокой озабоченности никого не заботят.

# # #

«В правительстве Владивостока* заявили, что перебои с интернетом продлятся до конца СВО».
Таков был план движухи!
*От зоны СВО до Владивостока около 10 000 км.

# # #

В Госдуму внесён законопроект о разрешении Центробанку сбивать беспилотники.
Господа депутаты, а чем по-вашему Эльвира Сахипзадовна должна сбивать эти беспилотники? Высокими учётными ставками?

# # #

• Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за слишком громкий секс.
• Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время.
• Россиян предупредили о наказании за музыку.
• Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей.
* * *
Подъём.
7.00 – Штраф за громкую музыку.
8.00 – Штраф ПДД за дорогу на работу.
10.00 – Штраф за несоответствие внешнего вида кодексу традиционных ценностей.
11.00 – Штраф за VPN.
13.00 – Обед. Штраф за кормление голубей и кошек.
14.00 – Штраф за вход на сайты, запрещённые РКН.
16.00 – Штраф за сокрытие данных о выбросах парниковых газов.
17.00 – Штраф за чтение запрещённой книги в библиотеке.
18.00 – Штраф ПДД за дорогу домой.
19.00 – Штраф за тонировку стёкол автомобиля.
21.00 – Штраф за громкий звук пылесоса при уборке дома.
23.00 – Штраф за громкий секс.
Отбой.
* * *
Дышать пока можно – главное, негромко.
Дышать пока можно – главное, негромко
«У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли 821 объект недвижимости».
– Прикиньте, как он задолбался каждое 25-е число передавать показания счётчиков! Бедняга.

# # #

Дональд Трамп заявил, что Путин прекратит конфликт, если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель.
Жаль, Дональд Фредович никогда не слышал древний анекдот:
– Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?
– Нет, сына, просто вы теперь будете меньше есть.

# # #

В следующий раз, когда будешь недоволен своей жизнью, помни, что всё зависит от перспективы.
У меня есть друг, который читает 2-3 книги в неделю, тренируется два раза в день, не имеет финансовых проблем и у которого всегда есть желающие заняться с ним сексом.
И тем не менее, он постоянно жалуется на то, как сильно он ненавидит тюрьму!

# # #

«Хинштейн объявил об упразднении Корпорации развития Курской области после хищений».
– Итак, мы наконец-то всё стырили. Больше никакого развития!

# # #

Сенсация дня! Уиткофф съел в Москве чебурек!

Сенсация дня! Уиткофф съел в Москве чебурек!
• О боже, американец съел наш чебурек, насладился чебуреком, срочно во все СМИ, скорее, настоящий американец полакомился чебуреком, он позавтракал у нас чебуреком, это должно быть везде, американец в восторге от гигантского чебурека, гордимся Россией, ура!
• Что?! Выкусили?! Настоящий живой американец чебурек съел, понятно вам? А ещё он воздухом нашим дышал. Прямо в лёгкие его засасывал. То-то!
• РИА Новости и RT анонсировали эксклюзивное интервью с чебуреком, который съел американец Уиткофф.
• Российские СМИ продолжают внимательно следить за судьбой чебурека, который был съеден в Москве Стивеном Уиткоффом.
* * *
Пока все шутили, в эфире «Москвы 24» пропагандисты показали «тот самый чебурек», который съел настоящий, живой американец, обсудили доступную стоимость (между прочим, 550 рублей) и высокие вкусовые качества чебурека: «Начинки очень много. Он кажется большим и воздушным. Там ещё зеленушка чувствуется. Очень надеемся, что Уиткоффу тоже понравилось», – прокомментировала ведущая, попробовав чебурек.

(344 раза прочитано)

