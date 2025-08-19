«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК экспресс» за 2025 год / № 2, 19 августа

№2. 19 августа 2025 года.

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка звонков через иностранные мессенджеры связана с острым желанием переманить всех мошенников в МАХ.
* * *
Членов российской делегации, отправившихся в США, дома ждут с хорошими вестями, жвачками, джинсами и видеодвойками.
* * *
Путин и Трамп договорились договориться о будущих переговорах о договорах.
* * *
«Его используют террористы». В целях безопасности граждан Роскомнадзор перекроет доступ к кислороду.

# # #

В эпоху дикую, трагичную,
В года повального разбоя
Приятно встретить смерть обычную –
От долгих лет и перепоя.
Игорь Губерман
Приятно встретить смерть обычную – От долгих лет и перепоя
Роскомнадзор опубликовал ТОП-5 мессенджеров для звонков на замену мошенническим иностранным мессенджерам:
1. MAX.
2. Макс.
3. Первый национальный мессенджер.
4. Тот, который ловит на парковке.
5. Слово СКАМ наоборот.

# # #

«В вагонах туристических поездов запретят перевозить патогены и биоматериалы, а также гробы с телами умерших. Зато разрешат играть на музыкальных инструментах и петь, если это не мешает другим пассажирам», – сообщает «Парламентская газета».
Не. Ну поездка без гроба, мне кажется, не поездка, а профанация. Возможность петь может скрасить дорожные тяготы, конечно, но только отчасти.

# # #

«Замечательная сделка». Трамп решил вернуть Аляску России в обмен на обещание Путина не нападать на США.
Трамп решил вернуть Аляску России в обмен на обещание Путина не нападать на США
Надо же такое место для встречи выбрать. Это они нам назло! Прошло-то всего 160 без малого лет, как продали. И ладно бы за хорошие деньги, так нет, по дешёвке. Поэтому до сих пор душа за тамошних эскимосов с алеутами болит – как они там без нас. Могли бы ведь жить не хуже наших чукчей.
В общем, как ни крути, а Чукотка и Аляска это не про территории. Это исторически один народ был. А в 1867 году разделили. Тамошние эскимосы и алеуты стали американцами, а наши чукчи остались россиянами... И как же, бл..., раньше в голову не пришло?! Значит, россияне с американцами тоже разделённый народ!
Ну, не может быть, чтобы эта тема на встрече не возникла... Если только профессора Мединского забудут в состав делегации включить.
Николай Травкин
«Путин отметил, что в России растёт употребление наиболее тяжёлых и опасных синтетических наркотиков».
– Зачем это отмечать? Это праздник что ли?

# # #

– АвтоВАЗ, перешедший на 4-дневную рабочую неделю без сохранения зарплаты, проводит тренинги по повышению эффективности бизнеса...
– Ну, если Владимир Владимирович учит весь мир демократии и свободе слова, чего ж АвтоВАЗу теряться и не учить других ведению бизнеса?

# # #

Контроль за состоянием канатных дорог стоит усилить после происшествия в Нальчике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат ГД от «Единой России» Игорь Антропенко.
Надо же, какая глубокая мысль! Не зря он в Думе присутствует!

# # #

Вот так будет выглядеть новая школьная форма согласно ГОСТу, стандарт представило Минпросвещения. По логике властей, такая форма «стирает границы между учениками из семей с разным доходом».
как юную живую девчонку превратить в унылую бабку а-ля Матвиенко
– Отличный дизайн, и цвет. До старости носить можно будет!
– Это просто мастер-класс на тему «как юную живую девчонку превратить в унылую бабку а-ля Матвиенко».
– Тем временем Камчатка потихоньку сматывается в сторону США: Полуостров Камчатка сдвинулся на юго-восток на два метра после землетрясения 30 июля.
– Жителей Камчатки признают иноагентами за сближение с США!

# # #

На границе с Грузией скопились тысячи беглых российских замгубернаторов!

# # #

Российские управляющие компании предложили Госдуме разрешить им продавать долги жильцов за ЖКУ коллекторам.
Предлагаем в таком случае официально разрешить жильцам жаловаться на работу управляющих компаний ворам в законе и прочим криминальным авторитетам. А то как-то нечестно выходит.

# # #

Власти: Всех надо перевести на цифровые рубли как можно скорее!
Также власти: Зачем вам интернет, платите наличкой, комфорт – это навязанный Западом стереотип!

# # #

В мессенджере MAX можно будет общаться даже при полном отсутствии интернета!
«Для передачи сообщения достаточно позвонить в ближайший отдел полиции и продиктовать текст, либо явиться лично», – уточнили в Минцифры.

# # #

Из-за частичной блокировки звонков в мессенджерах, сервера MAX подверглись беспрецедентной нагрузке. Только за минувшие сутки в сервисе зарегистрировалось 7 человек!

# # #

Короткое эссе о вечных ценностях

В конце XIX века одна из родственниц Александра Николаевича Бенуа получила из Испании письмо от некоего сельского священника. Оказалось, что в селе его умер человек по фамилии Бенуа, оставивший после себя многие миллионы. И она может стать наследницей богача – нужно только перевести кое-какую мелочь на указанный в письме счёт (потребуются ведь юридические расходы), да ещё приютить у себя сиротку, которую покойный миллионер воспитывал.
Деньги были переведены. Потребовалось ещё немного. И ещё немного. И ещё. И сиротка всё не ехала, хотя её в Петербурге ждали. В общем, дама забеспокоилась, и попросила свою бывшую гувернантку, которая доживала век в Лурде, проводя дни в молитвах Богоматери, навести справки.
Оказалось, что и священника такого никогда не существовало, и сиротки, и миллионера, и вообще – «испанское наследство» – очень распространённый вид мошенничества.
В общем, работали люди и без всякого интернета.
(Написал я последнее предложение и задумался – кажется, так получилось, что оно – о будущем. Причём о нашем будущем, о российском. Извините, не хотел, случайно вышло).
звонков через мессенджеры в России больше не будет!
– Ой, тут пишут, что звонков через мессенджеры в России больше не будет!
– Помните Бенджамина Баттона, чувака, который рос в обратном направлении? Вот и я. Сначала лишился возможности удобно летать по всему миру, потом оплаты картой в других странах, потом Ютуба, нормальной gps-навигации, а теперь – и мобильного интернета потихоньку...
– Дальше будем искать дискеты и слушать «радиоголоса» через глушилки.
– Дорога вниз много легче и быстрее, чем путь наверх. Особенно, если кубарем. Докатимся и до диафильмов.

(214 раз прочитано)

«Эволюция началась с того, что обезьяна почувствовала себя человеком» (Виктор Шендерович).

Шутка 2019 года

