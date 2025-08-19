№2. 19 августа 2025 года.
|В Роскомнадзоре заявили, что блокировка звонков через иностранные мессенджеры связана с острым желанием переманить всех мошенников в МАХ.
# # #
|В эпоху дикую, трагичную,
В года повального разбоя
Приятно встретить смерть обычную –
От долгих лет и перепоя.
Игорь Губерман
1. MAX.
2. Макс.
3. Первый национальный мессенджер.
4. Тот, который ловит на парковке.
5. Слово СКАМ наоборот.
# # #«В вагонах туристических поездов запретят перевозить патогены и биоматериалы, а также гробы с телами умерших. Зато разрешат играть на музыкальных инструментах и петь, если это не мешает другим пассажирам», – сообщает «Парламентская газета».
Не. Ну поездка без гроба, мне кажется, не поездка, а профанация. Возможность петь может скрасить дорожные тяготы, конечно, но только отчасти.
# # #
| «Замечательная сделка». Трамп решил вернуть Аляску России в обмен на обещание Путина не нападать на США.
Надо же такое место для встречи выбрать. Это они нам назло! Прошло-то всего 160 без малого лет, как продали. И ладно бы за хорошие деньги, так нет, по дешёвке. Поэтому до сих пор душа за тамошних эскимосов с алеутами болит – как они там без нас. Могли бы ведь жить не хуже наших чукчей.
В общем, как ни крути, а Чукотка и Аляска это не про территории. Это исторически один народ был. А в 1867 году разделили. Тамошние эскимосы и алеуты стали американцами, а наши чукчи остались россиянами... И как же, бл..., раньше в голову не пришло?! Значит, россияне с американцами тоже разделённый народ!
Ну, не может быть, чтобы эта тема на встрече не возникла... Если только профессора Мединского забудут в состав делегации включить.
Николай Травкин
– Зачем это отмечать? Это праздник что ли?
# # #– АвтоВАЗ, перешедший на 4-дневную рабочую неделю без сохранения зарплаты, проводит тренинги по повышению эффективности бизнеса...
– Ну, если Владимир Владимирович учит весь мир демократии и свободе слова, чего ж АвтоВАЗу теряться и не учить других ведению бизнеса?
# # #Контроль за состоянием канатных дорог стоит усилить после происшествия в Нальчике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат ГД от «Единой России» Игорь Антропенко.
Надо же, какая глубокая мысль! Не зря он в Думе присутствует!
# # #
|Вот так будет выглядеть новая школьная форма согласно ГОСТу, стандарт представило Минпросвещения. По логике властей, такая форма «стирает границы между учениками из семей с разным доходом».
– Отличный дизайн, и цвет. До старости носить можно будет!
– Это просто мастер-класс на тему «как юную живую девчонку превратить в унылую бабку а-ля Матвиенко».
– Жителей Камчатки признают иноагентами за сближение с США!
# # #На границе с Грузией скопились тысячи беглых российских замгубернаторов!
# # #Российские управляющие компании предложили Госдуме разрешить им продавать долги жильцов за ЖКУ коллекторам.
Предлагаем в таком случае официально разрешить жильцам жаловаться на работу управляющих компаний ворам в законе и прочим криминальным авторитетам. А то как-то нечестно выходит.
# # #Власти: Всех надо перевести на цифровые рубли как можно скорее!
Также власти: Зачем вам интернет, платите наличкой, комфорт – это навязанный Западом стереотип!
# # #В мессенджере MAX можно будет общаться даже при полном отсутствии интернета!
«Для передачи сообщения достаточно позвонить в ближайший отдел полиции и продиктовать текст, либо явиться лично», – уточнили в Минцифры.
# # #Из-за частичной блокировки звонков в мессенджерах, сервера MAX подверглись беспрецедентной нагрузке. Только за минувшие сутки в сервисе зарегистрировалось 7 человек!
# # #
|
Короткое эссе о вечных ценностяхВ конце XIX века одна из родственниц Александра Николаевича Бенуа получила из Испании письмо от некоего сельского священника. Оказалось, что в селе его умер человек по фамилии Бенуа, оставивший после себя многие миллионы. И она может стать наследницей богача – нужно только перевести кое-какую мелочь на указанный в письме счёт (потребуются ведь юридические расходы), да ещё приютить у себя сиротку, которую покойный миллионер воспитывал.
Деньги были переведены. Потребовалось ещё немного. И ещё немного. И ещё. И сиротка всё не ехала, хотя её в Петербурге ждали. В общем, дама забеспокоилась, и попросила свою бывшую гувернантку, которая доживала век в Лурде, проводя дни в молитвах Богоматери, навести справки.
Оказалось, что и священника такого никогда не существовало, и сиротки, и миллионера, и вообще – «испанское наследство» – очень распространённый вид мошенничества.
В общем, работали люди и без всякого интернета.
(Написал я последнее предложение и задумался – кажется, так получилось, что оно – о будущем. Причём о нашем будущем, о российском. Извините, не хотел, случайно вышло).
– Ой, тут пишут, что звонков через мессенджеры в России больше не будет!
– Помните Бенджамина Баттона, чувака, который рос в обратном направлении? Вот и я. Сначала лишился возможности удобно летать по всему миру, потом оплаты картой в других странах, потом Ютуба, нормальной gps-навигации, а теперь – и мобильного интернета потихоньку...
– Дальше будем искать дискеты и слушать «радиоголоса» через глушилки.
– Дорога вниз много легче и быстрее, чем путь наверх. Особенно, если кубарем. Докатимся и до диафильмов.
(214 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | 2025 год, «РИСК экспресс» | №1 | №2 |