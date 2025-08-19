№2. 19 августа 2025 года.

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка звонков через иностранные мессенджеры связана с острым желанием переманить всех мошенников в МАХ. * * * Членов российской делегации, отправившихся в США, дома ждут с хорошими вестями, жвачками, джинсами и видеодвойками. * * * Путин и Трамп договорились договориться о будущих переговорах о договорах. * * * «Его используют террористы». В целях безопасности граждан Роскомнадзор перекроет доступ к кислороду.

# # #

В эпоху дикую, трагичную,

В года повального разбоя

Приятно встретить смерть обычную –

От долгих лет и перепоя.

Игорь Губерман



Роскомнадзор опубликовал ТОП-5 мессенджеров для звонков на замену мошенническим иностранным мессенджерам:1. MAX.2. Макс.3. Первый национальный мессенджер.4. Тот, который ловит на парковке.5. Слово СКАМ наоборот.

# # #

«В вагонах туристических поездов запретят перевозить патогены и биоматериалы, а также гробы с телами умерших. Зато разрешат играть на музыкальных инструментах и петь, если это не мешает другим пассажирам», – сообщает «Парламентская газета».Не. Ну поездка без гроба, мне кажется, не поездка, а профанация. Возможность петь может скрасить дорожные тяготы, конечно, но только отчасти.

# # #

«Замечательная сделка». Трамп решил вернуть Аляску России в обмен на обещание Путина не нападать на США.



Надо же такое место для встречи выбрать. Это они нам назло! Прошло-то всего 160 без малого лет, как продали. И ладно бы за хорошие деньги, так нет, по дешёвке. Поэтому до сих пор душа за тамошних эскимосов с алеутами болит – как они там без нас. Могли бы ведь жить не хуже наших чукчей.

В общем, как ни крути, а Чукотка и Аляска это не про территории. Это исторически один народ был. А в 1867 году разделили. Тамошние эскимосы и алеуты стали американцами, а наши чукчи остались россиянами... И как же, бл..., раньше в голову не пришло?! Значит, россияне с американцами тоже разделённый народ!

Ну, не может быть, чтобы эта тема на встрече не возникла... Если только профессора Мединского забудут в состав делегации включить.

Николай Травкин

«Путин отметил, что в России растёт употребление наиболее тяжёлых и опасных синтетических наркотиков».– Зачем это отмечать? Это праздник что ли?

# # #

– АвтоВАЗ, перешедший на 4-дневную рабочую неделю без сохранения зарплаты, проводит тренинги по повышению эффективности бизнеса...– Ну, если Владимир Владимирович учит весь мир демократии и свободе слова, чего ж АвтоВАЗу теряться и не учить других ведению бизнеса?

# # #

Контроль за состоянием канатных дорог стоит усилить после происшествия в Нальчике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат ГД от «Единой России» Игорь Антропенко.Надо же, какая глубокая мысль! Не зря он в Думе присутствует!

# # #

Вот так будет выглядеть новая школьная форма согласно ГОСТу, стандарт представило Минпросвещения. По логике властей, такая форма «стирает границы между учениками из семей с разным доходом».



– Отличный дизайн, и цвет. До старости носить можно будет!

– Это просто мастер-класс на тему «как юную живую девчонку превратить в унылую бабку а-ля Матвиенко».

– Тем временем Камчатка потихоньку сматывается в сторону США: Полуостров Камчатка сдвинулся на юго-восток на два метра после землетрясения 30 июля.– Жителей Камчатки признают иноагентами за сближение с США!

# # #

На границе с Грузией скопились тысячи беглых российских замгубернаторов!

# # #

Российские управляющие компании предложили Госдуме разрешить им продавать долги жильцов за ЖКУ коллекторам.Предлагаем в таком случае официально разрешить жильцам жаловаться на работу управляющих компаний ворам в законе и прочим криминальным авторитетам. А то как-то нечестно выходит.

# # #

Власти: Всех надо перевести на цифровые рубли как можно скорее!Также власти: Зачем вам интернет, платите наличкой, комфорт – это навязанный Западом стереотип!

# # #

В мессенджере MAX можно будет общаться даже при полном отсутствии интернета!«Для передачи сообщения достаточно позвонить в ближайший отдел полиции и продиктовать текст, либо явиться лично», – уточнили в Минцифры.

# # #

Из-за частичной блокировки звонков в мессенджерах, сервера MAX подверглись беспрецедентной нагрузке. Только за минувшие сутки в сервисе зарегистрировалось 7 человек!

# # #