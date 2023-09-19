Сергей Конвиз: Визит лидера КНДР как луч света в тёмном царстве

Так уж случилось, что внимание российской общественности на некоторое время сместилось с Запада, где наши войска с трудом противостоят настойчивому давлению украинских войск, на Восток, где прошли саммит G20, Восточный экономический форум (ВЭФ) и визит северокорейского лидера Кима.

РОССИЯ ПОДПИСАЛАСЬ ЗА «ЦЕЛОСТНОСТЬ И СУВЕРЕНИТЕТ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА»

Интригой саммита «Двадцатки» была проблема принятия итоговой декларации, поскольку лидеры Китая и России Си и Путин на саммит по разным причинам не приехали. Си проигнорировал встречу в верхах, поскольку у КНР традиционно натянутые отношения с Индией, где проходил саммит. А Путин стал «невыездным» из-за решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на его арест. Но ожиданиям российской пропаганды сбыться не пришлось. Даже в отсутствие Путина и Си участники саммита сумели договориться и принять итоговую декларацию.

Камнем преткновения был конфликт в Украине. «Большая двадцатка» заявила, что «война в Украине негативно влияет на мир». Но до осуждения России дело всё же не дошло. Участники саммита в Нью-Дели в итоговой декларации от 9 сентября только «обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине», но не стали напрямую осуждать действия России. Они дипломатично ограничились декларацией, что «все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН», то есть «воздерживаться от угрозы или применения силы с целью территориальных приобретений против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства».

Участники G20 приветствовали «все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». «Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны», – так говорится в заявлении. И под этим заявлением стоит подпись России...

Руководство Украины расстроилось из-за такой резолюции, поскольку в предыдущей декларации G20, принятой в Индонезии в ноябре 2022 года, говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины», а в этой – только о «войне в Украине». Президент Турции Реджеп Эрдоган призывал лидеров некоторых стран G20 выполнить ряд требований России, чтобы возобновить зерновую сделку. Но на этот раз услышан не был.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ

Другое дело – визит Ким Чен Ына. Наверное, даже если бы в Россию вдруг прилетел Папа Римский, этому событию не было бы приковано столько внимания, которого удостоился краткосрочный визит на Дальний Восток лидера Северной Кореи. Государственное радио КНДР «Голос Кореи» передало, что «Ким Чен Ын 10 сентября покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию». Это уже второй его визит в Россию.

До этого его дед (кстати, майор Красной Армии СССР) Ким Ир Сен неоднократно приезжал в СССР: в 1949 и 1950 годах он встречался с Иосифом Сталиным, в 1961 году – с Никитой Хрущевым, в 1966 году – с Леонидом Брежневым, в 1984 году – с Константином Черненко, в 1986 году – с Михаилом Горбачевым. Правда, ни о каких судьбоносных решениях официально ничего не сообщается. Касаясь истории взаимоотношений этих стран, следует признать, что после кончины СССР контакты на высоком уровне вообще были прекращены. Только в феврале 2000 года между странами был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Но он не содержал положения о военной помощи.

Подвижки ожидались, после того, как в июле того же года Пхеньян посетил Владимир Путин. По итогам его переговоров с Ким Чен Иром были достигнуты договоренности об активизации политических контактов и выработке мер по восстановлению экономического сотрудничества. Ким Чен Ир нанёс ответный визит в 2001 году. Тогда была подписана Московская декларация, в которой стороны подтвердили намерение содействовать сохранению стабильности и укреплять двусторонние отношения в торгово-экономической сфере.

Повторно Ким Чен Ир приехал в Россию в августе 2002 года. Во Владивостоке он вновь встретился с Путиным. Третий его визит в Россию состоялся в 2011 году. В ходе его в военном гарнизоне «Сосновый бор» неподалеку от Улан-Удэ состоялись переговоры северо-корейского лидера с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Руководители двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества. В том числе торгово-экономического и проблему долга КНДР. А также перспективы реализации совместных проектов России, КНДР и Южной Кореи. О военном или военно-техническом взаимодействии стран речь не шла.

НА БЕЗРЫБЬЕ И КИМ ЧЕН ЫН – ДОРОГОЙ ГОСТЬ

В 2019 году Россию впервые посетил Ким Чен Ын, возглавляющий страну с 2012 года. 25 апреля во Владивостоке он встретился с президентом Путиным. Тогда лидеры двух стран около двух часов беседовали с глазу на глаз. В знак дружбы Ким Чен Ын преподнёс Владимиру Путину корейский меч, «олицетворяющий силу и душу» корейского народа, а Владимир Путин ответил ему шашкой и дорожным набором стаканов. Оба казались очень довольными встречей. Однако это не оживило отношения между двумя странами. Заклинания и улыбки не сработали. Международные санкции в отношении КНДР оказались выше благих пожеланий.

Для понимания ситуации: в 2020 году объём российско-северокорейского товарооборота не только не вырос, но даже уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 10,98% до смешных $42,65 млн. А в 2022 году он ещё сократился до нескольких десятков тысяч долларов США. Кроме этого, следует иметь в виду, что всё это время Россия последовательно поддерживала санкционный режим в отношении КНДР, инициированный США.

При этом после начала СВО в Украине КНДР оказалась в числе немногих государств, открыто поддерживающих политику России. В частности, она голосовала против резолюций ООН, направленных на осуждение действий России в Украине, признала Крым российским и поддержала результаты всех референдумов о присоединении к РФ. Даже наш партнёр по Союзному государству президент Лукашенко зайти так далеко в подтверждении любви и верности Путину не осмелился. А Ким – смог.

И вот судьба совершила очередной зигзаг: Ким снова оказался в России. Теперь уже после визита министра обороны Шойгу в Пхеньян. Тогда до конца решить вопрос поставок оружия и боеприпасов из КНДР в РФ не удалось. Впрочем, до сих пор неизвестно, договорились ли об этом стороны и на этот раз.

Кремль до последнего держал в секрете время и место встречи Путина с Ким Чен Ыном, который пересёк границу России ещё накануне. Известно было только то, что они встретятся «на днях» где-то на Дальнем Востоке. Путин прилетел в Амурскую область на космодром «Восточный» из Владивостока, где 12 сентября принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ким Чен Ын приехал туда на своём фирменном бронепоезде.

Киму, скорее всего, в обмен на лояльность хотелось бы получить от Путина современные оборонные технологии, включая ракетные и ядерные. Но если это вдруг случится, то, как полагают эксперты, такое может сорвать любые ограничительные тормоза для стран, поддерживающих Украину. И тогда российско-украинский конфликт, вероятно, выйдет на новый, ещё более опасный уровень с применением ещё более современного западного оружия. Сегодня, похоже, Россия к этому не готова.

Но Минобороны РФ срочно нужны северокорейские боеприпасы, которые у Кима в количестве, измеряемом десятками миллионов штук. Эксперты полагают, что именно этим объясняется такое внимание к корейскому соседу. Поэтому Ким стал «дорогим гостем России». В поездке по Дальнему Востоку Кима сопровождал не только президент Путин, но и министр Мантуров. Который при этом заявил, что «видит потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета».

13 сентября президент Путин и Ким провели переговоры на космодроме «Восточный». Северокорейский лидер отметил, что Россия начала «священную» борьбу за свой суверенитет. И Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками: Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. Западные СМИ ожидали официальных сообщений о решении Ким Чен Ына по поставкам боеприпасов для СВО, но не дождались – на камеры они об этом не говорили. Хотя лидер КНДР заявил о поддержке Путина в «священной борьбе» с «гегемонистическими силами». Мнения экспертов по поводу возможных поставок снарядов разошлись.

В ТЕНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВИТРИНЫ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ВЫЖИВАЮТ, КАК УМЕЮТ

Что же до итогов Восточного экономического форума, то они оказались скромными. Состоялись рядовые бизнес-диалоги, круглые столы и панельные сессии. И хотя точное число подписанных соглашений и контрактов ещё предстоит подсчитать, ясно одно: интерес инвесторов к нашей стране ожиданий не оправдал. Поэтому ключевым событием форума явилось выступление президента России, который озвучил свою позицию, состоящую в том, что если Запад не хочет развивать отношения, предпочитая им санкционную войну, Восток сможет со временем заполнить эту нишу.

Впрочем, на фоне благодушия, царящего на подиумах и витринах экономического форума, основной темой сегодняшнего дня в России является дикое удорожание ГСМ, сопровождаемое дефицитом бензина и дизеля.

Казалось бы, парадокс: в нефтедобывающей стране не хватает бензина и дизельного топлива. Эксперты во всём винят СВО. Но в любом случае это результат действий властей, отказавшихся регулировать топливный рынок страны.

Проблема носит экстерриториальный характер – нехватка топлива ощущается во всех регионах, не исключая Туву. Сообщения о перебоях с бензином и дизелем в России появляются уже несколько месяцев. Первыми забили тревогу аграрии в южных регионах России. Им не хватает солярки для комбайнов. «Мы сейчас остановим и уборочную и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа», – предупредил министр сельского хозяйства Патрушев. Он предложил временно экспорт нефтепродуктов закрыть, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

Путин на сей счёт пока свою позицию не высказал. Эксперты связывают его молчание по такому важному вопросу с неформальными отношениями между ним и президентом «Роснефти» И.Сечиным, которому дефицит только на руку.

А тем временем в России развивается конфликт власти и бизнеса. Евросоюз 13 сентября не стал продлевать санкции, введённые в отношении четырёх россиян из-за СВО в Украине. До них первым россиянином, с которого сняли западные санкции, стал Олег Тиньков. ЕС не стал продлевать ограничения, введённые в отношении инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Из санкционного списка убрали и погибшего полковника российской армии Георгия Шуваева.

На этой неделе пресс-секретарь президента Песков осудил предпринимателей, которые «пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций». Песков заклеймил их как предателей. Но поощрил тех, кто борется с санкциями в судах. «Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением. Санкции против предпринимателей, изъятие частной собственности российского бизнеса, посягательства на финансовые и иные активы российского бизнеса противоречат всем законам и международному законодательству в целом», – заявил Дмитрий Песков.

МОШЕННИК ВСЁ-ТАКИ ПОЛУЧИЛ СВОЁ

Не могу обойти стороной знаковое событие, которым стал приговор в отношении известного бывшего замглавы Росприроднадзора, авантюриста, политика и бизнесмена Олега Митволя. Его приговорили к 4,5 годам колонии за мошенничество по делу о хищении средств при строительстве красноярского метро. Последнее время он возглавлял компанию «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИСИз). Его задержали в июне 2022 года в московском аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. И предъявили обвинение в хищении бюджетных средств на сумму 954 млн. рублей. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. В итоге Митволь вину признал, заключил досудебное соглашение с прокуратурой и частично возместил ущерб.

Митволь – это в России знаковая фигура. Приведу один пример. Как помнится, ранее он был замечен в команде олигарха Бориса Березовского. Последний купил газету «Новые Известия» и оформил 76% акций газеты на Олега Митволя, который тогда казался ему надёжным партнёром. Но когда у Бориса случился конфликт с Путиным, он решил переоформить газету на другое лицо, тогда Митволь с ним не согласился и сделал вид, что газета эта – его. И это сошло ему с рук. 20 февраля 2003 года Голембиовский был уволен с поста главреда и гендиректора «Новых Известий». Березовский контроль над газетой утратил. А следом Митволь приостановил выпуск издания. Вот такой он – гражданин Митволь... Но, как говорится, сколь верёвочке ни виться...

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ?

Напоследок скажу несколько слов про ход СВО в Украине. В целом на государственных СМИ ничего конкретного о ходе военных действий не сообщается. Но судя по тому, что пропагандисты на всех телеканалах активно клеймят разного рода западных геев и трансгендеров, ситуация на линии боевого соприкосновения далека от благополучной. Помнится, когда наши бойцы подбили английский танк Challenger, об этом репортажи на российском телевидении по всем каналам длились четыре дня.

Никаких внятных сообщений о ситуации вокруг Бахмута, Работино и Андреевки от Минобороны РФ также не поступает. А если и проходит какая-то информация, то она ограничивается тем, что наши войска то там, то сям «успешно отражают атаки украинских националистов». Хотя украинские СМИ регулярно сообщают о продвижении их войск в этих направлениях.

Чтобы не нарваться на претензии со стороны Роскомнадзора, осуществляющего цензуру, интерпретировать такие сообщения не буду. Сообщу лишь то, что не оспаривается Минобороны. Речь идёт о том, что «Украина вернула контроль над «вышками Бойко» – газовыми и нефтяными платформами в Чёрном море» – это буровые платформы «Пётр Годованец» и «Украина», а также самоподъёмные плавучие буровые установки «Таврида» и «Сиваш». Российские власти сообщение украинской разведки не комментировали.

Вот в целом и всё, о чём я хотел рассказать читателям.

Сергей Конвиз