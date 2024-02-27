Сергей Конвиз: Ситуация на Украине и смерть Навального рождают новые санкции

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ УСПЕХИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Похоже, время спрессовалось, как никогда. Казалось бы, мы совсем недавно узнали о том, что президент России В.Путин отдал приказ министру обороны РФ С.Шойгу начать в Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Логика действий президента понятна: если США вправе напрямую управлять соседями, то почему этим не заняться России, которая также является «сверхдержавой»! Начиналась СВО резво. Вперёд пустили, как на параде, стройные колонны росгвардейцев. Но украинцы, видимо, не были в курсе наших победных планов и встретили российских военнослужащих шквальным огнём. Начало СВО напомнило ситуацию первых дней Великой Отечественной войны. Тогда тоже большинство было уверено, что мы будем бить врага «на его территории» и добывать быструю победу «малой кровью». В итоге война растянулась почти на четыре года... Вот и сейчас наш земляк Шойгу наступил на те же грабли: с задачей взять Киев в три дня справиться не сумел. Очень скоро всем стало понятно, что объявленное им 80% «перевооружение армии» являлось всего лишь пропагандистским приёмом. Не помогло.

Цензура запрещает распространять сведения, которые не подтверждены Минобороны РФ. Поэтому про сотни тысяч потерь писать не буду. О том, насколько мы оказались готовы для воплощения замысла Верховного, говорит то, что даже элитным частям ЧВК «Вагнер» понадобилось девять(!) месяцев, чтобы освободить от нацистов маленький городок Бахмут в 70 тыс. жителей. А пригород Донецка Авдеевку с населением в 1800 жителей (что-то типа нашего пос. Каа-Хем), которую надеялись взять ещё к дню рождения президента 7 октября 2023 года, освободили только 17 февраля 2024 года. И об этом президенту Путину под камеру торжественно докладывал лично министр обороны Шойгу.

КРАСНОРЕЧИВОЕ МОЛЧАНИЕ ШОЙГУ

Но и это, казалось бы, победное событие было омрачено самоубийством соратника экс-министра обороны ДНР Стрелкова (Гиркина), российского военкора Минобороны РФ А.Морозова, который покончил с собой, оставив предсмертную записку: «Я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство». А застрелился он после того, как 20 февраля командование заставило его удалить сообщение, что при взятии Авдеевки боевые потери составили 16 тыс. солдат и 300 единиц бронетехники. Минобороны на сей счёт никаких сообщений не распространяло.

А следом пришла ещё одна тяжёлая весть: в 135 км от Ростова потерпел крушение уже второй в этом году российский самолёт-разведчик А-50У. Погиб высококлассный экипаж из 10 офицеров. Украинцы это крушение записывают на свой счёт, а наши военкоры полагают, что самолёт опять был сбит «дружественным огнём» российских ПВО. Крушение произошло на территории Каневского района рядом с посёлком Трудовая Армения, что неподалеку от восточного побережья Азовского моря. Российский А-50У – это обновлённая модернизированная версия самолёта стоимостью 31 млрд. рублей.

Кстати, ведомство Шойгу и на сей счёт молчит. Впрочем, как и по поводу январской гибели А-50. Гибель второго самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления даёт повод предположить, что их действительно могли сбить украинские военные. Обстоятельства их гибели настолько необычны, что однозначный ответ на вопрос, кто и как мог это сделать, дать трудно.

А в ночь на 24 февраля т.г. атаке беспилотным летательным аппаратом был подвергнут находящийся в глубоком российском тылу самый мощный в РФ Новолипецкий металлургический комбинат. Жители сообщили о двух больших взрывах в цеху и пожаре. Минобороны и на сей счёт никаких сообщений не распространяло.

Другое знаковое событие, произошедшее на той неделе: на фоне требований жён мобилизованных российских воинов вернуть их домой, Верховная Рада совершенно неожиданно приняла внесённый президентом Зеленским закон о демобилизации солдат срочной службы, проходящих срочную службу, которых оставили в армии после начала СВО РФ в Украине. И теперь демобилизованные солдаты срочной службы не могут быть повторно призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас, «если они не выразили желания продолжать военную службу».

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ» ПО УСТРАНЕНИЮ ОППОЗИЦИОНЕРА ПРОШЛА УСПЕШНО

Но главным стало другое событие. 16 февраля УФСИН РФ сообщило о смерти во время лагерной прогулки в ИК-3 лидера российского протестного движения 47-летнего Алексея Навального.

Навальный отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии «Полярный волк» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Это одно из самых страшных в России заведений подобного типа. Но достоверно узнать, когда и от чего погиб Навальный, невозможно, поскольку матери его тело долго не выдавали. Поначалу РИА Новости сообщали, что Алексей скончался 15 февраля. Потом поступило сообщение, что он скончался днём 16 февраля – ему стало плохо после прогулки, после этого политик «практически сразу» потерял сознание и через какое-то время, «несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия», которые проводила бригада скорой помощи, скончался. «Врачи скорой помощи констатировали смерть осуждённого».

Нужно прямо признать, что эффективность медслужбы ФСИН хорошо известна. Помнится, когда со мной в камере СИЗО у одного парня разболелось ухо, я ему посоветовал не терпеть и обратиться в медсанчасть. Что он и сделал. Через 10 минут он вернулся с маленьким кусочком ваты – это всё, на что были способны врачи следственного изолятора. Не удивлюсь, если окажется, что и Навального «спасали от смерти» похожим образом.

Родственники и соратники Навального подозревают, что тело долго не выдавали матери, поскольку на нём могли оставаться следы пыток или очередного отравления каким-нибудь ядом. Тюремные власти всё время путаются в показаниях. 16 февраля была озвучена версия, что у политика якобы «оторвался тромб». 17 февраля матери Алексея Людмиле и его адвокату сообщили, что он умер от «синдрома внезапной смерти». Но независимые гражданские врачи полагают, что такого диагноза не может быть в принципе ни 16-го, ни 17-го февраля, поскольку для его постановки необходимо вскрытие, которое тогда ещё не проводилось. Кроме того, «внезапная сердечная смерть» противоречит картине, описанной в пресс-релизе ФСИН. Ну, а когда матери политика выдали свидетельство о смерти, в нём указали, что он «умер естественной смертью». Наверное, имея в виду, что почти всё время нахождения политика в ИК-3 они держали его в ШИЗО.

Сомнения в фиксации времени его гибели появились ещё и потому, что сам политик рассказывал, что прогулки в ШИЗО происходят в 6:30 утра, а не в обеденное время. Это подтверждают и сокамерники Алексея. Но администрация настаивает, что прогулка проходила после обеда.

РЕШИТ ЛИ СМЕРТЬ НАВАЛЬНОГО ПРОБЛЕМЫ КРЕМЛЯ?

Когда пришло скорбное сообщение о смерти Навального, жена погибшего Юлия находилась в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. В своём выступлении она призвала мировое сообщество к сплочению и пообещала продолжить дело мужа. Российские власти и прокремлёвская пропаганда встретили её заявление «в штыки». На Юлию полились потоки чернухи. Пропаганда попыталась даже породить конфликт внутри семьи Навальных.

Масла в огонь подлило сообщение исследователя Христо Грозева(признан российскими властями иностранным агентом), установившего всех, кто травил Алексея. Он поделился воспоминаниями о том времени, когда Навальный принял опасное для него решение вернуться в Россию после выздоровления от отравления. Оказалось, что он и его семья отдавали себе отчёт в том, что его могут по возвращении в России убить. Он тогда спросил у Юлии, понимает ли она, что его там точно арестуют. В ответ услышал: «Христо, ты такой наивный. Не просто арестуют, но и годами будут удерживать в застенках. А может, и убьют». Так что Алексей на свою Голгофу шёл вполне осознанно. И семья об этом знала.

В ИК-3 срочно прибыла мать Навального, чтобы забрать и похоронить тело сына. Однако следователь поначалу поставил ей ультиматум, потребовав от неё согласия на тайные похороны политика без публичного прощания. В ответ она указала, что закон обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти и пригрозила судом. Со своей стороны ФБК (организация признана российскими властями иностранным агентом) предложил силовикам вознаграждение в €100 тыс. за «ценную и полную информацию» о смерти Алексея Навального.

ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Как и ожидалось, смерть оппозиционного политзаключённого, коим его вполне обоснованно считают, получило в мире широкий резонанс. США, ЕС, Канада, Австралия, Япония и другие страны 24 февраля – ко второй годовщине начала СВО и в связи с гибелью политика объявили очередные санкции в отношении России.

МИД Австралии запретил въезд 55 гражданам РФ, а также ввёл финансовые ограничения в отношении 37 компаний. Под санкции попали даже артисты Ф.Киркоров, Н.Басков и Н.Расторгуев, байкер А.«Хирург» Залдостанов, пропагандисты Т. Канделаки, А.Шейнин, О.Добродеев и А.Пиманов. К ним присоединились предприятия оборонного, энергетического, горнодобывающего секторов РФ, а также компании, связанные с российскими закупками в Беларуси, Иране и КНДР.

Канада ввела очередные санкции. В них поражены в правах 153 компании и 10 человек, в том числе помощник президента РФ Левитин, президент Федерации шахмат РФ Филатов, владельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы, главы «Военторга» В.Павлов и совладелец «Трансмашхолдинга» А.Бокарев. А также страховые компании «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия», банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс имени Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей» и ряд структур Минобороны РФ. Кроме того, власти Канады объявили запрет на экспорт в РФ ряда товаров, используемых в военных целях.

Новые санкции также ввели ЕС и США. Евросоюз ввёл санкции против 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе спикера парламента самопровозглашенной ДНР А.Жоги, глав Тульской, Белгородской, Пензенской и Рязанской областей, жены лидера партии «Справедливая Россия» Миронова Инны Варламовой, удочерившей и сменившей ФИО украинской девочки. США объявили о введении 500 новых ограничительных мер.

Под санкции попали начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу И.Ракитин, начальник колонии ИК-3 в Харпе В.Калинин и замдиректора ФСИН В.Бояринев. Последний оказался поощрённым лично Путиным, который спустя три дня после смерти Навального повысил его в звании до генерал-полковника.

Под санкции США попали банки «Авангард», Ростфинансбанк, Челиндбанк и оператор платёжной системы «Мир», 63 российские компании, 8 – китайских и 16 – турецких. Были введены ограничения в отношении организаций из ОАЭ, Киргизии, Индии и Южной Кореи. Под санкциями оказались президент «Южуралзолото группа компаний» К.Струков и посол РФ в Белоруссии Б.Грызлов.

МИД России в ответ на 13-й пакет ограничительных мер Евросоюза ввёл ограничения на въезд в Россию ряда европейских чиновников. Среди таких лиц представители Совета Европы, Евросоюза, ПА ОБСЕ и ПАСЕ.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.