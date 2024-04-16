Сергей Конвиз: Дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих

На прошедшей неделе наиболее упоминаемыми событиями была реакция силовиков на атаку террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» и ситуация вокруг наводнения на Южном Урале, под которое попали сразу несколько регионов России. В первом случае власти страны никак не могут определиться, кого наказывать за ротозейство: руководство Внешней разведки РФ, ФСБ, полиции или МЧС. Пока в нерешительности остановились на клеймении позором украинцев, которые по замыслу Путина и являются вдохновителями теракта.

ТЕРАКТ В ПОДМОСКОВЬЕ: ВИНОВАТЫ ВСЕ... И НИКТО

Число подозреваемых в преступлении множится не по дням, однако достойных доказательств того, что за терактом стоит Украина, широкой общественности пока не предъявлено. Впрочем, кто бы им ни был в любом случае ответственность за предотвращение подобных преступлений и пресечение попыток дестабилизации ситуации в России лежит на наших правоохранительных органах и спецслужбах. Но, похоже, наказывать Бортникова, Нарышкина, Колокольцева или Золотова президент не собирается. Оно и понятно: все они входят в ближайший круг президента и являются настоящей и незыблемой опорой власти.

Хотя случай этот – вопиющий. О готовящемся теракте игиловцев (запрещённая российскими властями террористическая организация) на Москву предупредили США ещё 7 марта. Затем пришло уточнённое предупреждение из ЦРУ о том, что наиболее вероятное место атаки боевиков – «Крокус Сити Холл». Следом о бандитской атаке игиловцев Кремль уведомил Иран. И всё равно в час «ИКС» в концертном зале в момент террористической атаки не оказалось никого, кто бы мог защитить людей, пришедших на концерт. Пострадали сотни людей, в том числе дети. Полторы сотни жертв. Такое молчанием не обойдёшь даже в России.

Наконец добрались и до темы пожарной безопасности объекта, построенного азербайджанским предпринимателем Аразом Агаларовым. Нам долго рассказывали сказки о надёжности системы безопасности «Крокуса». Однако теперь выяснилось, что система пожаротушения при пожаре не сработала, а сам зал был отделан дешёвыми горючими китайскими материалами. Потому и горел так быстро и мощно. От пуль террористов погибло около 40 человек. А от продуктов горения – более сотни. Из всего обслуживающего персонала «Крокуса» спасением людей занимались только дети 14-15 лет, работавшие в гардеробе. И за смерть людей кому-то придётся ответить.

«ВНЕЗАПНОЕ» НАВОДНЕНИЕ: НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ!

Но и наводнение на Южном Урале не менее значимое событие в России. Началось всё с Орска, где за несколько часов до прорыва дамбы власти настойчиво убеждали горожан, что слухи о возможном затоплении Старого города – это «фейки», на которые «не следует обращать внимания». Они «обратили внимание» только тогда, когда дамбу прорвало в двух, а затем и в третьем местах. Затопило сначала Старый город, а потом и весь 189-тысячный Орск.

Но промах властей и беда населения региона оказалась гораздо масштабнее, чем это могло показаться. Теперь затоплены не только Орск, но и Оренбург. Под воду ушли также и десятки других населённых пунктов области. Мало того: под угрозой масштабного затопления оказались и соседние регионы – Курганская, Челябинская, Тюменская области, Пермский край и Башкортостан. Там в реках Тобол и Ишим уровень воды достиг исторического максимума.

Вот уж точно у семи нянек дитя без глазу. Как могли многочисленные государственные службы прозевать такое масштабное наводнение на огромной территории – уму непостижимо. Ни для кого не секрет, ещё по зиме должны проводиться замеры снежных покровов в верховьях рек, откуда влага скатывается вниз. И принимать меры, достаточные для того, чтобы уберечь население от бед. Усиливать дамбы, вести берегоукрепительные работы, очищать русла рек. А теперь все только вздыхают о том, что «такого половодья они не помнят». Хотя эксперты указывают на то, что прогнозировать наводнение можно было ещё в феврале.

Как сейчас выясняется, все ирригационные сооружения, построенные на юге Урала, оказались, мягко выражаясь, ненадёжными… К примеру, в Орске дамба была сооружена не из скальных пород, как положено, а представляла из себя обычную грунтовую насыпь, которую вода запросто размыла. К тому же дамба (или то, что она на самом деле собой представляла), была рассчитана на подъём воды до 5,5 метров, а Урал «вспучило» аж на 9,5 метров. Но, кстати, ту дамбу не накрыло волной Урала – она не выдержала напора воды и дала течь снизу, у своего основания.

В этом несчастии люди с изумлением отмечают, что назначенные региональными властями размеры компенсации смехотворны – от 20 тыс. рублей в случае частичной порчи имущества до 100 тыс. рублей при полной потере всего нажитого. А при разрушении домовладения грозятся компенсировать от 7 до 78 тыс. рублей за кв. метр. Конечно, это смешные деньги, на которые ничего не купить и не отремонтировать. Особое озлобление вызывают бездействие полиции и Росгвардии, неспособных обуздать мародёров. В городе затоплены и разграблены все магазины, находящиеся на первых этажах. Но бизнесмены и не надеются на то, что государство им придёт на помощь. Владельцы продуктовых магазинов сразу же раздали всё имеющееся в магазинах людям, пострадавшим от наводнения. В общем, для большинства жителей региона это – настоящее бедствие.

В ТУМАНЕ ПРОПАГАНДЫ НЕ ВИДАТЬ РЕАЛЬНОСТИ

Ситуация на линии боевого соприкосновения российских и украинских войск вот уже более полугода практически не меняется, если не брать во внимание взятие нашими войсками Авдеевки, от которой после массированных обстрелов практически ничего не осталось. От рядовых пропагандистов до президента страны все пытаются убедить нас, что российские войска в полной мере владеют стратегической инициативой и готовы к решающим боям за Харьков, Киев и Одессу. В отсутствие боеприпасов у противника это кажется весьма вероятным, но замысел российского командования почему-то никак не может воплотиться в реальные действия войск. Хотя ситуация такова, что именно сейчас ВС Украины максимально ослаблены отсутствием у них боеприпасов и денег на их приобретение. А Россия, если верить заявлением Шойгу, в разы нарастила производство боеприпасов и военной техники, которые имеются в избытке.

Телевидение нам показывает, насколько высок дух наших бойцов и как украинцы всеми силами уклоняются от тотальной мобилизации, объявленной Зеленским. Однако если верить в заявления, что российская армия на подъёме, а украинская – в панике, то как объяснить топтание наших до зубов вооружённых войск на линии боевого соприкосновения? Из чего можно сделать простой вывод: не всё так хорошо обстоит у нас и не всё так плохо у украинцев. Истина где-то посередине.

Если отбросить пропагандистскую шелуху, то следует понять, что заявление о полной демилитаризации Украины и прекращении ею выпуска военной техники и боеприпасов – это, скорее всего, фейк. Украина уже давно не получает боеприпасов из США, но тем не менее продолжает воевать. И даже беспокоит наши тылы. К тому же серьёзных успехов они добились в разработке и производстве дронов и в этом году намерены оснастить свою армию беспилотниками собственного производства. Достаточно эффективно работают украинские ремонтные предприятия, восстанавливая боеспособность подбитой российскими войсками бронетехники. Да и войск, похоже, у них достаточно. Если бы этого не было бы, то президент Зеленский не распорядился бы освободить от мобилизации работников цирков.

Да, действительно, боеспособность противника упирается в отсутствие денег. Но бездействие США в этом плане частично компенсируется активизацией стран ЕС, которые принимают меры по обеспечению ВСУ снарядами. Они решили проблему выделения Украине 50 млрд. евро. И даже попытки Словакии и Венгрии, направленные на ограничение военной поддержки Украине, этой помощи не могут реально воспрепятствовать, поскольку они – одни из самых бедных стран Евросоюза и нуждаются в финансовой подпитке Брюсселя. И когда им предлагают выбирать между Москвой и Брюсселем, они строем идут в сторону Евросоюза, но в то же время, получая от нас дешёвые энергоносители.

К тому же Украина очень артистично и убедительно внушает всем, что без экстренной западной помощи она непременно проиграет России. И тогда воевать на Восточном фронте с русской армией придётся им самим. С другой стороны, такая перспектива искусно подогревается заявлениями российской власти, декларирующей мощь и агрессивные намерения пропаганды РФ и руководства российских войск. А самим воевать с Россией ни США, ни её партнёрам по НАТО совсем не хочется. И это их всех объединяет в стремлении как можно лучше и быстрее вооружить украинскую армию. Но при этом, не давая повода для развязывания третьей мировой войны.

ПОКА АМЕРИКАНЦЫ ПОГЛОЩЕНЫ ПРЕДВЫБОРНЫМИ ДРЯЗГАМИ, ИХ СОЮЗНИКИ ЖДУТ ПОМОЩИ

Но самая большая опасность для России исходит от США, где сейчас решается вопрос выделения Украине военной помощи в размере 60 млрд. долларов. Большой пакет американской военной помощи, который Конгресс не может утвердить с осени 2023 года, вероятно, всё же будет отправлен Киеву. Причём ещё и в увеличенном размере, если верить сообщениям из Вашингтона о том, что Палата Представителей США готовится увеличить пакет военной помощи Украине на сумму не в $60 млрд., а в 100. По крайней мере, уже известно, что именно столько Белый дом намерен запросить у Конгресса. За него Конгресс США может проголосовать уже в апреле т.г. Именно такую позицию поддерживает Пентагон США. И вопрос успешно продвигается. А пока помощь США ограничивается отправкой Украине большой партии конфискованного у Ирана оружия.

Республиканцы, которые раньше блокировали пакет помощи, теперь горят желанием увидеть список вооружений, которые уйдут Киеву. Рассчитывая, что там будут и истребители F-16, и крылатые ракеты дальнего действия ATACMS, и системы ПВО Patriot. Кстати, в отличие от позиции российских специалистов, украинцы полагают, что американские системы ПВО очень помогают им отражать воздушные атаки российских ракет.

В США такая система власти, что проблема голосования во многом зависит от спикера Палаты представителей Конгресса, республиканца Майка Джонсона. Именно он до сих пор сопротивлялся попыткам принять пакет помощи. За последние полгода позиция Майка Джонсона несколько трансформировалась. Он пообещал вынести вопрос выделения Украине средств на голосование, но при этом предлагает внести в него «некоторые нововведения». В частности, предусмотреть в нём возможность использовать средства из почти $300 млрд. замороженных резервов Центрального банка России, а также дать эти деньги в кредит, как уже неоднократно советовал Трамп, и с чем уже согласился Зеленский.

Хотя до сих пор Джонсон отказывался выносить этот пакет, который также включает помощь Тайваню и Израилю, на голосование. Хоть это и подрывает позиции спикера среди республиканцев. Но и там не всё спокойно. На неделе в Нью-Йорке начнётся первый уголовный процесс против Трампа. Его исход во многом может повлиять на перспективы экс-президента вновь вернуться в Белый Дом. При этом антиукраинская риторика республиканцев во многом связана с попытками подорвать позиции действующего президента Байдена в преддверии президентских выборов.

Так как вопрос выделения помощи Украине тесно увязан с помощью Израилю, на который напал ХАМАС, а в прошедшие выходные и Иран, то американская элита тянуть с решением этого вопроса больше не может. Поскольку это может повлиять на результаты выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года.

По данным израильской армии, атака в ночь на 14 апреля состояла из более чем 300 запусков, в том числе порядка 100 баллистических и 30 крылатых ракет, выпущенных из Ирана. Также Израиль пытались атаковать около 200 беспилотников. Кроме того, по Израилю было выпущено около 40 ракет с территории Ливана. Чем закончится этот акт агрессии со стороны Ирана, о котором заранее предупреждали американские спецслужбы, пока не ясно. На момент вёрстки номера газеты президент США объявил о внеочередной встрече глав государств и правительств стран «большой семерки». Цель, по заявлению Джо Байдена, согласовать «единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана».

Как видите, в мире спокойнее не стало.

Сергей Конвиз