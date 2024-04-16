    Свежий анекдот

В тюрьме я поневоле слушал радиоИ думал о загадочной России:Затоптана, изгажена, раскрадена,А песни – о душевности и силе.

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– С иконами над этими местами летали?– Летали.– Мощи адмирала Ушакова возили?– Возили.– Давали поручение справиться в кратчайшие сроки?– Давали.– Желали им от меня хорошего настроения?– Конечно.– Ну, и как?– Всё идёт по пи... по плану, господин президент!