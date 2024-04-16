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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 15, 16 апреля / Свежий анекдот
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№15, 16 апреля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВ тюрьме я поневоле слушал радио
И думал о загадочной России:
Затоптана, изгажена, раскрадена,
А песни – о душевности и силе.
Игорь Губерман

* * *

– С иконами над этими местами летали?
– Летали.
– Мощи адмирала Ушакова возили?
– Возили.
– Давали поручение справиться в кратчайшие сроки?
– Давали.
– Желали им от меня хорошего настроения?
– Конечно.
– Ну, и как?
– Всё идёт по пи... по плану, господин президент!

(прочитано 146 раз)

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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Остальные материалы номера 15:

«Плохие времена, тяжёлые времена – вот что люди не устают повторять, но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Каковы мы, таковы и времена» (Августин Аврелий).
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