Свежий анекдот
В тюрьме я поневоле слушал радио
И думал о загадочной России:
Затоптана, изгажена, раскрадена,
А песни – о душевности и силе.
Игорь Губерман
– Летали.
– Мощи адмирала Ушакова возили?
– Возили.
– Давали поручение справиться в кратчайшие сроки?
– Давали.
– Желали им от меня хорошего настроения?
– Конечно.
– Ну, и как?
– Всё идёт по пи... по плану, господин президент!
И думал о загадочной России:
Затоптана, изгажена, раскрадена,
А песни – о душевности и силе.
Игорь Губерман
* * *– С иконами над этими местами летали?
– Летали.
– Мощи адмирала Ушакова возили?
– Возили.
– Давали поручение справиться в кратчайшие сроки?
– Давали.
– Желали им от меня хорошего настроения?
– Конечно.
– Ну, и как?
– Всё идёт по пи... по плану, господин президент!
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