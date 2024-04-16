    Коротко

Работу котельной в Шагонаре пришлось останавливать из-за аварии на теплосетях

В Шагонаре, где 6 марта 2024 года произошел взрыв на ТЭЦ, отмечен новый инцидент в системе теплоснабжения. На этот раз обрушилось бетонное перекрытие на магистральных тепловых сетях на участке по ул.Дружбы.

Обрушение произошло вечером 13 апреля. «Для устранения повреждения была временно приостановлена работа котельной, для недопущения утечки теплоносителя перекрывались квартальные тепловые сети», – сообщили в правительстве Тувы со ссылкой на региональное министерство топлива и энергетики.

После ликвидации последствий аварии теплоснабжение города возобновилось. В общей сложности к работам были привлечены 24 человека и 12 единиц техники.

В результате взрыва 6 марта ТЭЦ была значительно повреждена, населенный пункт остался без тепла и электроэнергии. Тогда 15 сотрудников предприятия пришлось госпитализировать, один из них впоследствии скончался.

В поисках богатеньких Буратино: Минэк ожидает привлечения в Туву инвестиций на 1 млрд. рублей до конца года

Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития в Туве до конца 2024 г. позволит привлечь в республику частных инвестиций на 1 млрд. руб. по программе социально-экономического развития, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Регион грамотно сформировал программу: 85% всех мероприятий направлено на поддержку экономики. <...> Инвесторы уже вложили 1,8 млрд. руб. в проекты, еще 1 млрд. инвестируют до конца года. Появилось более 500 рабочих мест», – сообщил он в ходе совещания (цитата по ТАСС).

Решетников рассказал, что в ходе реализации программы в республике были построены мельничные предприятия, зернохранилища, открыты производства резиновой плитки и брусчатки. Кроме того, в настоящее время в Туве готовятся к открытию цех по обработке шерсти, мясных деликатесов и фабрика мебели.

С 2020 г. в Туве действует программа социально-экономического развития, инвестиции в проект составляют 5 млрд. руб. В тексте программы указывается, что ее цель – создание условий для развития экономики, которые позволили бы не только снизить дотационность региона, «но и создать условия для улучшения качества жизни населения на уровне регионов – лидеров Сибири».

Шолбан Кара-оол предложил принудительно задействовать на СВО сотрудников ФСИН. Выживших, но покалеченных депутат пообещал трудоустроить

Законопроект, позволяющий ограничивать права сотрудников ФСИН, внесён в Госдуму РФ. Соавторами стали вице-спикеры Госдумы Шолбан Кара-оол, представляющий Туву, и Анна Кузнецова и несколько других единороссов, включая сенатора Андрея Турчака, а также депутаты Антон Ткачёв («Новые люди) и Яна Лантратова («СРЗП»).

Документ позволяет «без согласия сотрудника» ФСИН менять «режим служебного времени», командировать его «в другую местность» и другое подразделение, а также возлагать на него «дополнительные обязанности» в период действия военного или чрезвычайного положения, а также вооруженного конфликта, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предполагает заключение краткосрочных контрактов со ФСИН «для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях».

Впрочем, успокаивая будущих солдат, Шолбан Кара-оол пообещал, что выжившие «после тяжелых ранений» сотрудники ФСИН «смогут вернуться к работе в системе исполнения наказаний».

В России выносят по 34 приговора за самоволку в день

Как подсчитали расследователи, только в марте российские военные суды вынесли почти 700 приговоров по делам о самовольном оставлении части. Наказания для виновных как правило условные – так солдата можно снова отправить на фронт.

Всего с начала 2024 года в военные суды поступило около 2,3 тысячи дел о побеге со службы, такого темпа не было еще никогда, отмечает издание. Большинство дел приходятся на Московскую (496), Свердловскую (258) и Оренбургскую (255) области.