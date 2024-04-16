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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 15, 16 апреля / Цены на продукты питания по состоянию на 15 апреля 2024 года (в рублях)
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№15, 16 апреля 2024 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 15 апреля 2024 года (в рублях)


№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

38 (-2)

42 (-6)

85 (+18)

74 (-1)

73 (-4)

41 (+3)

«Алейка», 1 кг

-

34 (-8)

67 (+15)

58

70 (+5)

38 (-3)

2.

Сахар

песок, 1 кг

72 (-2)

68

105

95

110 (+5)

85

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

120 (-10)

137

132 (-12)

115 (-21)

-

- (135)

4.

Масло растительное

 

130 (+15)

110

178 (+21)

164 (+21)

160 (+20)

144 (+31)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

834 (-196)

706 (-340)

432 (-448)

820 (+118)

900 (+20)

774 (+14)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

674 (-140)

685 (-195)

713 (-141)

620 (-258)

940 (+360)

860 (+10)

7.

Молоко

«Простоквашино»

83

95

107 (-15)

99 (-9)

- (110)

110

«Литвиновское»

-

-

107 (-3)

97

- (105)

91

«Семёнишна»

75 (-10)

79 (+5)

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

480 (-120)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

-

-

-

350 (-170)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

260

- (300)

-

- (350)

360 (-20)

- (241)

11.

Хлеб

 

42

44 (+7)

37

40 (+1)

38 (-2)

39

12.

Картофель

1 кг

35 (+7)

35 (+6)

40 (+5)

35 (-1)

-

35

13.

Капуста

1 кг

40

38 (-4)

35 (-5)

36 (-10)

-

35 (-3)

14.

Свекла

1 кг

- (40)

42

40

48 (+6)

-

35 (-3)

15.

Морковь

1 кг

45 (+12)

45 (+3)

45 (+5)

35 (-25)

-

35 (-3)

16.

Лук

1 кг

37 (+2)

- (63)

40 (+5)

46 (+4)

-

35 (-3)

17.

Крупа гречневая

1 кг

49

40 (-13)

84

70

100

44 (-11)

18.

Рис

1 кг

97 (-39)

115 (+10)

144 (+24)

154

145

105

19.

Лапша «Ролтон»

 

20

-

28

25 (-3)

-

20 (-2)

20.

Лапша «Доширак»

 

24

-

35

28 (-5)

-

22 (-10)

21.

Макаронные изделия

1 кг

50

37 (-5)

54 (-3)

45

60 (+5)

55 (+2)

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 15 апреля 2024 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

Фортуна

Джокер

АИ-92

54,5 (-2)

55,5

54 (+1)

51

АИ-95

59,5 (-4)

58,5

57 (+1)

55 (+1)

ДТ

79,5 (-1,5)

82,5

80

73 (-2)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 26 февраля 2024 года.

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Остальные материалы номера 15:

«Плохие времена, тяжёлые времена – вот что люди не устают повторять, но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Каковы мы, таковы и времена» (Августин Аврелий).
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