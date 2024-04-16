Цены на продукты питания по состоянию на 15 апреля 2024 года (в рублях)

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 26 февраля 2024 года.

«Плохие времена, тяжёлые времена – вот что люди не устают повторять, но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Каковы мы, таковы и времена» (Августин Аврелий).