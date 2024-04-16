Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 15 апреля 2024 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
38 (-2)
|
42 (-6)
|
85 (+18)
|
74 (-1)
|
73 (-4)
|
41 (+3)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
34 (-8)
|
67 (+15)
|
58
|
70 (+5)
|
38 (-3)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
72 (-2)
|
68
|
105
|
95
|
110 (+5)
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
120 (-10)
|
137
|
132 (-12)
|
115 (-21)
|
-
|
- (135)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130 (+15)
|
110
|
178 (+21)
|
164 (+21)
|
160 (+20)
|
144 (+31)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
834 (-196)
|
706 (-340)
|
432 (-448)
|
820 (+118)
|
900 (+20)
|
774 (+14)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
674 (-140)
|
685 (-195)
|
713 (-141)
|
620 (-258)
|
940 (+360)
|
860 (+10)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
83
|
95
|
107 (-15)
|
99 (-9)
|
- (110)
|
110
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
107 (-3)
|
97
|
- (105)
|
91
|
«Семёнишна»
|
75 (-10)
|
79 (+5)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
480 (-120)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
350 (-170)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
260
|
- (300)
|
-
|
- (350)
|
360 (-20)
|
- (241)
|
11.
|
Хлеб
|
|
42
|
44 (+7)
|
37
|
40 (+1)
|
38 (-2)
|
39
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
35 (+7)
|
35 (+6)
|
40 (+5)
|
35 (-1)
|
-
|
35
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
40
|
38 (-4)
|
35 (-5)
|
36 (-10)
|
-
|
35 (-3)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
- (40)
|
42
|
40
|
48 (+6)
|
-
|
35 (-3)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
45 (+12)
|
45 (+3)
|
45 (+5)
|
35 (-25)
|
-
|
35 (-3)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
37 (+2)
|
- (63)
|
40 (+5)
|
46 (+4)
|
-
|
35 (-3)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
49
|
40 (-13)
|
84
|
70
|
100
|
44 (-11)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
97 (-39)
|
115 (+10)
|
144 (+24)
|
154
|
145
|
105
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
-
|
28
|
25 (-3)
|
-
|
20 (-2)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
24
|
-
|
35
|
28 (-5)
|
-
|
22 (-10)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
50
|
37 (-5)
|
54 (-3)
|
45
|
60 (+5)
|
55 (+2)
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 15 апреля 2024 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
54,5 (-2)
|
55,5
|
54 (+1)
|
51
|
АИ-95
|
59,5 (-4)
|
58,5
|
57 (+1)
|
55 (+1)
|
ДТ
|
79,5 (-1,5)
|
82,5
|
80
|
73 (-2)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 26 февраля 2024 года.
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