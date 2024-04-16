    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

И всё это должны, нет – обязаны, твои назначенные «эффективные менеджеры». Как в Орске. Никто из твоих министров-шаркунов, депутатов-бездельников никому ничего не обязаны! Всё что они обязаны – так это доложить наверх КРЕАТИВНО!!!, что всё идёт по плану! Пока снова не подкрадётся очередной прорыв. В простонародье, как ты любишь говорить, ПИ**ЕЦ.

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Путин присвоил Матвиенко на 75-летие звание Героя Труда. Раньше это звание получали рабочие, отстоявшие всю жизнь у станка, отработавшие на тракторе и т.д. А теперь получают подобные. Такой вот он, современный труд...

Аноним, 10-04-2024 #3[ru]

Воры, подхалимы и бездельники со статусом, вот они современные герои нашего труда. Пускай нацепит эту звезду себе на статусные «красные трусы».

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

Путин рекомендовал проводить советский конкурс «А ну-ка, девушки» по всей стране. Он дал поручение «распространить опыт» «Уралвагонзавода» «по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки». С предложением возродить конкурс к Путину в феврале обратилась сотрудница завода Валерия Фролова. По ее словам, это поможет избежать «обесценивания семьи» и «традиционных ценностей». Да, славная была передача! Помню, девушки соревновались в дойке коров и работе на токарных станках. И никакого тебе нескрепного баловства – бритых ног и подмышек. Все только свое, натуральное. Мы не идем к унылому советскому говну – мчимся. И все только потому, что чокнутые старцы в руководстве страны мечтают вернуться в свою молодость – словно у них от этого новые зубы вырастут и потенция восстановится. Не вырастут.

Аноним, 10-04-2024 #6[ru]

Два года назад Путин «переиграл и уничтожил» Европу, приняв «историческое решение», что ЕС должен «платить за газ в рублях». Итог: поставки газа из РФ в ЕС 2021 год – 150 млрд. кубов. 2023 год – 25 млрд. кубов. Ничего не скажешь – великое решение было, величайшее.

Аноним, 11-04-2024 #7[ru]

А кто физрука Куренкова, по совместительству «министра МЧС» отправил в Орск на экскурсию? Или думаете, стихия испугается и сама отступит? Ну-ну... Когда ответственность будут нести наши воры-назначенцы? А то бобров объявили виноватыми. Дамбу у них бобры изнахратили. С сусликами на пару. Моль подъела.

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Время ГУЛАГА, время язычников, время упившихся кровью опричников. Время скабеевых, время марданов, брызжущих ядом с телеэкранов. Время контрактников, трупов, калек, время залитых в крови ипотек. Время басманно-бутырских судов, время заплечных делов мастеров.

Аноним, 12-04-2024 #5[ru]

А здесь была страна Россия, Она оставила шесть слов: Гагарин, спутник, балалайка, Матрёшка, водка, новичок.

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Чпокерт украл 90 млн. рублей, почему его не ищут? Так же ИПСЭР он давал гранты и контракты своим проституткам прикормленным.

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Весь сборный железобетон который производит ООО Восток, уходит на собственные объекты строительства. Другим мало что остаётся. Так что для республики этот плюс спорный.

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

А Уюсов строит кому? Пендосам? Думать надо, когда в газету заходишь!

Аноним, 10-04-2024 #6[ru]

Надо писать в УБэП на Чпокерта, пусть его прошмандовок проверяют.

Аноним, 11-04-2024 #8[ru]

Чпокерт своим прошманде вряд ли что оставил, кроме венерических заболеваний. Так что их нужно проверять на ИПП, а этим занимаются другие специалисты.

Аноним, 13-04-2024 #13[ru]

ООО «Верба» почему не посетили? Где пиломатериалы, которые рекламировали Брокерт и Иргит? Где бандит Чиня, который кошмарит предпринимателей?

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Хотели заморозить Украину – получили зиму-2024 «за-мер-за-ем». Взорвали Каховскую ГЭС – получили Орск. И это не ВСУ. Просто тот, кому вы теперь молитесь, россияне, дружески машет вам копытом.

Аноним, 10-04-2024 #3[ru]

А ещё один наркосбытчик по фамилии Кара-оол Лёня, задержанный ФСБ, смеётся над путинским Уголовным Кодексом вместе со своим братом Шолбаном Кара-оолом. Девятым заместителем Володина в Госдуме РФ.

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

Тут плотина прорвалась, там мост упал. Страна, полная «крепких хозяйственников», разваливается на глазах... На те деньги, что вбуханы в СВО на Украине, можно было уже десять раз всё российское гнилье отремонтировать и ещё построить скоростную трассу «Москва – Анадырь»!

Аноним, 12-04-2024 #3[ru]

Да какие к чертям собачьим судьи! Страной Шариковы управляют. И судьи такие же.

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Афера, описанная в этой статье, в народе называется «кидалово». Такими трюками можно заниматься, только имея очень надёжную «крышу». Карлик и был этой крышей. Вы скажете, Карлик не знал об этом? Всё он знал. Вот Вам и ОПГ, завязанная на государственную власть. Не пробить, не доказать ничего не возможно. Хотя всё очевидно. И очень горько и омерзительно, когда из ТВ нам рассказывают, что у нас в стране перед законом все равны. Чушь собачья! «Пока я президент, не будет повышения пенсионного возраста».

Аноним, 11-04-2024 #1[ru]

Молодцы! Браво! Так держать!

tlg_comm, 11-04-2024 #2[ru]

Молодцы! Спасибо за заботу! Горожане.

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Судя по показанным в программе Киселева обрывкам допросов террористов, знаменитый призыв Паниковского – «Поезжайте в Киев, и всё» – стал modus operandi всех международных террористических организаций. В Киев – и всё тут. И все обрезанные концы ушей полетели в мутную воду Днепра. Это ж удобно. Русского обывателя каждый обмануть может. Сложнее с ИГИЛ (запрещённая российскими властями террористическая организация) – там-то знают, кто на самом деле устроил теракт. Поэтому, когда Кремль организует кампанию всероссийского обмана, желая хайпануть на теракте, он забывает о том, что в итоге сам невольно становится жертвой самообмана. Все другие угрозы, кроме украинской, воспринимаются Кремлём как несуществующие. А они на самом деле реально существуют.

Я думаю, что конец режима случится как удар ножом в спину. Он произойдёт не от хитрости англосаксов, не от предательства украинцев и не от коварства «колонны иноагентов», на борьбу с которыми сегодня брошены все силы режима. Он случится от прорыва какой-нибудь дамбы, которую никто не ремонтировал, или которую взорвут настоящие террористы, которых никто не искал. Так сто лет назад все силы охранки были брошены на эсэров-бомбистов, а бомбанули большевики. Именно так, наверное, и должен выглядеть настоящий кризис. Ты становишься в боевую стойку и готовишься встретить «Главного Врага» гиперсвистом и супербомбой, но в какой-то момент обнаруживаешь, что под тобой провалился пол, и ты сам со свистом летишь в тартарары на глазах изумленного противника, который не понимает, что с тобой случилось. Ответ истории будет асимметричным.

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Когда нам в прошлый раз показали террористов из Крокуса, они не говорили по-русски, в суд пришлось вызывать переводчика. Вчера нам продемонстрировали, как они дают показания на русском языке. По всей видимости, в ФСБ использовали какой-то экспресс-метод обучения иностранным языкам. Я даже догадываюсь, какой. Думаю, еще месяц усердной работы преподавателей, и они заговорят по-украински. Если не помрут раньше от «оторвавшегося тромба». Такое при интенсивном изучении иностранного языка очень возможно.

Аноним, 10-04-2024 #3[ru]

Несколько дней назад о необходимости самостоятельно обороняться от украинских беспилотников говорил глава Татарстана. Сегодня это сказал руководитель Белгородской области. Ну в самом деле, граждане, нельзя же хотеть от государства слишком многого! Оно сделало для вас всё, что могло, – начало СВО. А как вы там дальше в условиях СВО будете крутиться – это уже ваше личное дело.

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

Следственный комитет РФ «выяснил», что теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Отмечается, что ранее в этой компании работал сын президента США Джо Байдена. Ура! Пазл сошёлся! Представляете, какие сейчас лица у настоящих террористов?

Аноним, 10-04-2024 #5[ru]

#3 – Что у нас за правительство... дроны? Сами разбирайтесь и защищайтесь. Смыло? Идите на хрен, мы вас за неделю предупреждали, сами виноваты! Заболел? Твои проблемы. Горит лес? Вырастет! И так во всём: нахрен-похрен-сами виноваты! Но зато! Родину надо любить и умереть за нее, с гнилыми зубами, с нищими детьми и стариками!

Аноним, 10-04-2024 #6[ru]

Трое сыновей главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании (сам он живет в Катаре) и несколько его внуков погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Реакция Хании: «Я благодарю Аллаха за эту честь, которую он даровал нам мученической смертью трех моих сыновей и некоторых внуков». Как не вспомнить золотые слова Голды Меир: «мир на Ближнем Востоке наступит, когда арабы будут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев».

Аноним, 12-04-2024 #10[ru]

«Очнитесь, никто нас не защитит». Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и Шойгу... Жить в эпоху государственной шизофрении, конечно, весело, но утомительно. Губернатор Белгородской области заявляет, что фермеры должны сами защищать себя от дронов и думать о сохранности своей техники. По факту, государство в открытую признается, что включается режим каждый за себя. И кто не спрятался – земля ему пухом, братишка. Но в тоже время, в СМИ обсуждают вопрос создания специального министерства патриотического воспитания, которое будет учить молодежь правильно любить чиновников. И вот как они пытаются это объединить? С одной стороны, государство заявляет, что дистанцируется от защиты населения, а с другой собирается это же население заставить это же государство полюбить. Тут-то и возникает вопрос: а за что?

Аноним, 12-04-2024 #11[ru]

«Россия успешно запустила способную уничтожить небольшой город ракету»... Россия-2024 – это не про жизнь, это про смерть. Кто больше уничтожит, кто больше убьет. Культ смерти кружит над страной, в голосах пропагандистов, в речах президента, всё про смерть, но сами они умирать не торопятся...

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Назначат шойгушат из шойгушатника, и делов-то. В Храмах покрестятся, Будде помолятся и с новой силой примутся воровать, взятки брать и водку жрать (Монгал) да блудить. Всё как обычно. Слуги народа. Элитка... Хуже животных. Животные ни богов себе ни придумали, взяток не берут и просто так не убивают себе подобных. А эти... тьфу...

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Предлагаю этим балбесам-бездельникам депутатам, в целях борьбы с бродячими собаками и бомжами, переименовать слово «мэр» в слово «сэр». Или лучше «пэр»! Всё! Собаки передохнут сами, от смеха. И бомжи вместе с ними. Давайте, депутаты, заносите повестку, регистрируйте, дискутируйте, онанируйте и документируйте. Побыстрее, пожалуйста. Всё равно ничего не делаете. ПЭР вместо Мэра. Какой креатив! Бурные аплодисменты. Поздравления и слёзы счастья.