«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 173
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 18
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 15, 16 апреля / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№15, 16 апреля 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

И всё это должны, нет – обязаны, твои назначенные «эффективные менеджеры». Как в Орске. Никто из твоих министров-шаркунов, депутатов-бездельников никому ничего не обязаны! Всё что они обязаны – так это доложить наверх КРЕАТИВНО!!!, что всё идёт по плану! Пока снова не подкрадётся очередной прорыв. В простонародье, как ты любишь говорить, ПИ**ЕЦ.

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Путин присвоил Матвиенко на 75-летие звание Героя Труда. Раньше это звание получали рабочие, отстоявшие всю жизнь у станка, отработавшие на тракторе и т.д. А теперь получают подобные. Такой вот он, современный труд...

Аноним, 10-04-2024 #3[ru]

Воры, подхалимы и бездельники со статусом, вот они современные герои нашего труда. Пускай нацепит эту звезду себе на статусные «красные трусы».

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

Путин рекомендовал проводить советский конкурс «А ну-ка, девушки» по всей стране. Он дал поручение «распространить опыт» «Уралвагонзавода» «по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки». С предложением возродить конкурс к Путину в феврале обратилась сотрудница завода Валерия Фролова. По ее словам, это поможет избежать «обесценивания семьи» и «традиционных ценностей». Да, славная была передача! Помню, девушки соревновались в дойке коров и работе на токарных станках. И никакого тебе нескрепного баловства – бритых ног и подмышек. Все только свое, натуральное. Мы не идем к унылому советскому говну – мчимся. И все только потому, что чокнутые старцы в руководстве страны мечтают вернуться в свою молодость – словно у них от этого новые зубы вырастут и потенция восстановится. Не вырастут.

Аноним, 10-04-2024 #6[ru]

Два года назад Путин «переиграл и уничтожил» Европу, приняв «историческое решение», что ЕС должен «платить за газ в рублях». Итог: поставки газа из РФ в ЕС 2021 год – 150 млрд. кубов. 2023 год – 25 млрд. кубов. Ничего не скажешь – великое решение было, величайшее.

Аноним, 11-04-2024 #7[ru]

А кто физрука Куренкова, по совместительству «министра МЧС» отправил в Орск на экскурсию? Или думаете, стихия испугается и сама отступит? Ну-ну... Когда ответственность будут нести наши воры-назначенцы? А то бобров объявили виноватыми. Дамбу у них бобры изнахратили. С сусликами на пару. Моль подъела.

Свежий анекдот

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Время ГУЛАГА, время язычников, время упившихся кровью опричников. Время скабеевых, время марданов, брызжущих ядом с телеэкранов. Время контрактников, трупов, калек, время залитых в крови ипотек. Время басманно-бутырских судов, время заплечных делов мастеров.

Аноним, 12-04-2024 #5[ru]

А здесь была страна Россия, Она оставила шесть слов: Гагарин, спутник, балалайка, Матрёшка, водка, новичок.

Блистательный фасад нищего региона

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Чпокерт украл 90 млн. рублей, почему его не ищут? Так же ИПСЭР он давал гранты и контракты своим проституткам прикормленным.

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Весь сборный железобетон который производит ООО Восток, уходит на собственные объекты строительства. Другим мало что остаётся. Так что для республики этот плюс спорный.

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

А Уюсов строит кому? Пендосам? Думать надо, когда в газету заходишь!

Аноним, 10-04-2024 #6[ru]

Надо писать в УБэП на Чпокерта, пусть его прошмандовок проверяют.

Аноним, 11-04-2024 #8[ru]

Чпокерт своим прошманде вряд ли что оставил, кроме венерических заболеваний. Так что их нужно проверять на ИПП, а этим занимаются другие специалисты.

Аноним, 13-04-2024 #13[ru]

ООО «Верба» почему не посетили? Где пиломатериалы, которые рекламировали Брокерт и Иргит? Где бандит Чиня, который кошмарит предпринимателей?

Коротко

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Хотели заморозить Украину – получили зиму-2024 «за-мер-за-ем». Взорвали Каховскую ГЭС – получили Орск. И это не ВСУ. Просто тот, кому вы теперь молитесь, россияне, дружески машет вам копытом.

Аноним, 10-04-2024 #3[ru]

А ещё один наркосбытчик по фамилии Кара-оол Лёня, задержанный ФСБ, смеётся над путинским Уголовным Кодексом вместе со своим братом Шолбаном Кара-оолом. Девятым заместителем Володина в Госдуме РФ.

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

Тут плотина прорвалась, там мост упал. Страна, полная «крепких хозяйственников», разваливается на глазах... На те деньги, что вбуханы в СВО на Украине, можно было уже десять раз всё российское гнилье отремонтировать и ещё построить скоростную трассу «Москва – Анадырь»!

Что за безумие охватило судейское сообщество Тувы?

Аноним, 12-04-2024 #3[ru]

Да какие к чертям собачьим судьи! Страной Шариковы управляют. И судьи такие же.

Что представляет собой Юрий Якушев

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Афера, описанная в этой статье, в народе называется «кидалово». Такими трюками можно заниматься, только имея очень надёжную «крышу». Карлик и был этой крышей. Вы скажете, Карлик не знал об этом? Всё он знал. Вот Вам и ОПГ, завязанная на государственную власть. Не пробить, не доказать ничего не возможно. Хотя всё очевидно. И очень горько и омерзительно, когда из ТВ нам рассказывают, что у нас в стране перед законом все равны. Чушь собачья! «Пока я президент, не будет повышения пенсионного возраста».

Лучшие люди города

Аноним, 11-04-2024 #1[ru]

Молодцы! Браво! Так держать!

tlg_comm, 11-04-2024 #2[ru]

Молодцы! Спасибо за заботу! Горожане.

Перекрёсток мнений

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Судя по показанным в программе Киселева обрывкам допросов террористов, знаменитый призыв Паниковского – «Поезжайте в Киев, и всё» – стал modus operandi всех международных террористических организаций. В Киев – и всё тут. И все обрезанные концы ушей полетели в мутную воду Днепра. Это ж удобно. Русского обывателя каждый обмануть может. Сложнее с ИГИЛ (запрещённая российскими властями террористическая организация) – там-то знают, кто на самом деле устроил теракт. Поэтому, когда Кремль организует кампанию всероссийского обмана, желая хайпануть на теракте, он забывает о том, что в итоге сам невольно становится жертвой самообмана. Все другие угрозы, кроме украинской, воспринимаются Кремлём как несуществующие. А они на самом деле реально существуют.

Я думаю, что конец режима случится как удар ножом в спину. Он произойдёт не от хитрости англосаксов, не от предательства украинцев и не от коварства «колонны иноагентов», на борьбу с которыми сегодня брошены все силы режима. Он случится от прорыва какой-нибудь дамбы, которую никто не ремонтировал, или которую взорвут настоящие террористы, которых никто не искал. Так сто лет назад все силы охранки были брошены на эсэров-бомбистов, а бомбанули большевики. Именно так, наверное, и должен выглядеть настоящий кризис. Ты становишься в боевую стойку и готовишься встретить «Главного Врага» гиперсвистом и супербомбой, но в какой-то момент обнаруживаешь, что под тобой провалился пол, и ты сам со свистом летишь в тартарары на глазах изумленного противника, который не понимает, что с тобой случилось. Ответ истории будет асимметричным.

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Когда нам в прошлый раз показали террористов из Крокуса, они не говорили по-русски, в суд пришлось вызывать переводчика. Вчера нам продемонстрировали, как они дают показания на русском языке. По всей видимости, в ФСБ использовали какой-то экспресс-метод обучения иностранным языкам. Я даже догадываюсь, какой. Думаю, еще месяц усердной работы преподавателей, и они заговорят по-украински. Если не помрут раньше от «оторвавшегося тромба». Такое при интенсивном изучении иностранного языка очень возможно.

Аноним, 10-04-2024 #3[ru]

Несколько дней назад о необходимости самостоятельно обороняться от украинских беспилотников говорил глава Татарстана. Сегодня это сказал руководитель Белгородской области. Ну в самом деле, граждане, нельзя же хотеть от государства слишком многого! Оно сделало для вас всё, что могло, – начало СВО. А как вы там дальше в условиях СВО будете крутиться – это уже ваше личное дело.

Аноним, 10-04-2024 #4[ru]

Следственный комитет РФ «выяснил», что теракт в «Крокус Сити Холле» финансировался через украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Отмечается, что ранее в этой компании работал сын президента США Джо Байдена. Ура! Пазл сошёлся! Представляете, какие сейчас лица у настоящих террористов?

Аноним, 10-04-2024 #5[ru]

#3 – Что у нас за правительство... дроны? Сами разбирайтесь и защищайтесь. Смыло? Идите на хрен, мы вас за неделю предупреждали, сами виноваты! Заболел? Твои проблемы. Горит лес? Вырастет! И так во всём: нахрен-похрен-сами виноваты! Но зато! Родину надо любить и умереть за нее, с гнилыми зубами, с нищими детьми и стариками!

Аноним, 10-04-2024 #6[ru]

Трое сыновей главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании (сам он живет в Катаре) и несколько его внуков погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Реакция Хании: «Я благодарю Аллаха за эту честь, которую он даровал нам мученической смертью трех моих сыновей и некоторых внуков». Как не вспомнить золотые слова Голды Меир: «мир на Ближнем Востоке наступит, когда арабы будут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев».

Аноним, 12-04-2024 #10[ru]

«Очнитесь, никто нас не защитит». Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и Шойгу... Жить в эпоху государственной шизофрении, конечно, весело, но утомительно. Губернатор Белгородской области заявляет, что фермеры должны сами защищать себя от дронов и думать о сохранности своей техники. По факту, государство в открытую признается, что включается режим каждый за себя. И кто не спрятался – земля ему пухом, братишка. Но в тоже время, в СМИ обсуждают вопрос создания специального министерства патриотического воспитания, которое будет учить молодежь правильно любить чиновников. И вот как они пытаются это объединить? С одной стороны, государство заявляет, что дистанцируется от защиты населения, а с другой собирается это же население заставить это же государство полюбить. Тут-то и возникает вопрос: а за что?

Аноним, 12-04-2024 #11[ru]

«Россия успешно запустила способную уничтожить небольшой город ракету»... Россия-2024 – это не про жизнь, это про смерть. Кто больше уничтожит, кто больше убьет. Культ смерти кружит над страной, в голосах пропагандистов, в речах президента, всё про смерть, но сами они умирать не торопятся...

Кого «Единая Россия» возьмёт с собой в будущее?

Аноним, 10-04-2024 #1[ru]

Назначат шойгушат из шойгушатника, и делов-то. В Храмах покрестятся, Будде помолятся и с новой силой примутся воровать, взятки брать и водку жрать (Монгал) да блудить. Всё как обычно. Слуги народа. Элитка... Хуже животных. Животные ни богов себе ни придумали, взяток не берут и просто так не убивают себе подобных. А эти... тьфу...

Аноним, 10-04-2024 #2[ru]

Предлагаю этим балбесам-бездельникам депутатам, в целях борьбы с бродячими собаками и бомжами, переименовать слово «мэр» в слово «сэр». Или лучше «пэр»! Всё! Собаки передохнут сами, от смеха. И бомжи вместе с ними. Давайте, депутаты, заносите повестку, регистрируйте, дискутируйте, онанируйте и документируйте. Побыстрее, пожалуйста. Всё равно ничего не делаете. ПЭР вместо Мэра. Какой креатив! Бурные аплодисменты. Поздравления и слёзы счастья.

(прочитано 163 раза)

0
risk-inform.ru/article_10967.html

 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Остальные материалы номера 15:

Они бьют в барабаны войны, чтобы заглушить звон пустых кастрюль!

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине