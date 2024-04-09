Лучшие люди города

На дворе – апрель. Пора приведения в порядок придомовых территорий. Активисты порядка жилого дома №55/1 по ул. Кочетова одними из первых вышли на субботник и навели порядок. Ранее они убрали и вывезли снег. А теперь убрали мусор. Этот дом уже несколько лет подряд входит в число лидеров городского конкурса на лучший дом, двор, балкон и цветник. Успехи отмечаются городскими властями грамотами и денежными призами. В этом жители дома следуют за личным примером Лидии Петровны, Валентины Петровны и Елены.

Такое бережное и неравнодушное отношение к своей придомовой территории не может не радовать и жителей самого дома, и соседних многоэтажек.