Свежий анекдот
Сломав березу иль осину,
Подумай –
что оставишь сыну?
Что будет сын тогда ломать?
Остановись, епона мать!
Игорь Губерман
– А что она сделала?
– Публично призывала сохранить в себе людей.
– Вот же террористка!
Подумай –
что оставишь сыну?
Что будет сын тогда ломать?
Остановись, епона мать!
Игорь Губерман
* * *– Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма.
– А что она сделала?
– Публично призывала сохранить в себе людей.
– Вот же террористка!
* * *«У нас коалиции случаются, только когда украсть надо, а одному не унести» (Николай Травкин).
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