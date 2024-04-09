    Свежий анекдот

Сломав березу иль осину,Подумай –что оставишь сыну?Что будет сын тогда ломать?Остановись, епона мать!

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– Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма.– А что она сделала?– Публично призывала сохранить в себе людей.– Вот же террористка!

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«У нас коалиции случаются, только когда украсть надо, а одному не унести»