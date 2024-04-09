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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 14, 9 апреля / Свежий анекдот
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№14, 9 апреля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСломав березу иль осину,
Подумай –
что оставишь сыну?
Что будет сын тогда ломать?
Остановись, епона мать!
Игорь Губерман

* * *

– Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма.
– А что она сделала?
– Публично призывала сохранить в себе людей.
– Вот же террористка!

* * *

«У нас коалиции случаются, только когда украсть надо, а одному не унести» (Николай Травкин).

(прочитано 378 раз)

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 14:

Патрушев заявил, что у России есть доказательства причастности американских спецслужб к работе ЦРУ.
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