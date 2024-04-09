    Коротко

Ура! Тува осталась в списке отстающих регионов!

Адыгея и Карелия вышли из перечня 10 отстающих регионов России, для которых формируются индивидуальные программы развития, их сменят Хакасия и Кировская область. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«У нас получается следующий перечень субъектов: Республика Тыва, Республика Алтай, Марий Эл, Курганская область, Республика Калмыкия, Чувашия, Псковская область. Они у нас остались пока в числе тех регионов, для которых будут разработаны программы. Адыгея и Карелия благодаря ИПР существенно улучшили свои социально-экономические показатели и вышли из десятки регионов. На замену им предлагается включить республику Хакасию и Кировскую область», – сказал министр.

Правительство России представит президенту страны Владимиру Путину обновленные программы поддержки 10 отстающих регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме после отчета 3 апреля.

Путин поручил правительству страны до 1 октября утвердить финансирование индивидуальных программ социально-экономического развития для 10 отстающих регионов. С 2020 по 2024 год индивидуальные программы социально-экономического развития реализовывались в Адыгее, Алтайском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Республике Алтай, Псковской и Курганской областях, Туве, Чувашии.

Правительство Тувы постановило снизить уровень бедности

Региональная программа снижения доли населения с доходами ниже границы бедности принята в Туве, 6 апреля сообщает пресс-служба правительства Республики Тува.

Соответствующее постановление подписал Глава республики Владислав Ховалыг. Программа рассчитана на 2024-2030 годы и ставит целью снижение уровня бедности населения Тувы в два раза – до 15%.

За точку отсчёта в программе приняты показатели 2021 года, когда численность жителей республики с доходами ниже прожиточного минимума составляла 30%. С тех пор власти республики последовательно снижали число малоимущих. В 2022 году их доля сократилась до 27,2%, в 2023 – до 27,1%. Ориентир на 2024 год – 25,2%.

Мишустин пообещал, что повышение налогов станет «благом» для россиян

Запланированное повышение налогов в России, которое затронет в том числе доходы физлиц, должны принести «благо» российским гражданам, заявил премьер Михаил Мишустин 3 апреля.

«Президент поручил продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени. В сторону именно тех, у кого высокие доходы», – сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Он добавил, что предстоящие изменения законодательства «должны в первую очередь работать на благо людей, экономики, нашей страны в целом».

О планах поднять налоги, в том числе на доходы физлиц, президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Он поручил принять поправки в законодательство до 31 июля.

Число долларовых миллиардеров в России установило новый абсолютный рекорд

Число долларовых миллиардеров в России за год увеличилось со 110 до 125 человек, пишет Forbes. Это самый высокий показатель за всю историю списка богатейших бизнесменов мира.

По данным издания, совокупное состояние российских участников рейтинга увеличилось на 14%, до $576,8 млрд. Это ниже рекордного 2021 года – тогда суммарный капитал 123 миллиардеров равнялся $606,2 млрд. В этом году 64 бизнесмена с гражданством РФ приумножили свои доходы, у 24 состояния уменьшились, еще 19 человек попали в рейтинг впервые.

Лидер списка среди россиян – основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Он заработал за год $8,1 млрд., несмотря на то, что покинул пост президента компании в апреле 2022-го после введения персональных санкций.

Почти две трети россиян пожаловались на коллапс системы ЖКХ

Коллапс жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России ощущает на себе больше половины жителей страны. С проблемами в сфере коммунальных услуг за последний год столкнулись 60% россиян. Это показал опрос «Народного фронта», в котором приняли участие почти 16 тыс. россиян из 87 регионов, пишет «Коммерсантъ».

У каждого четвертого участника опроса были проблемы с водоснабжением, а у 23% – с отоплением. В 57% случаев причиной перебоев опрошенные назвали аварии на сетях. Также 38% респондентов пожаловались на содержание подъездов, лифтов, дворов и «текущий ремонт». Еще треть назвала проблемным «техническое обслуживание конструкций дома».

41% граждан нашли состояние своего дома удовлетворительным, плохим либо не меняющимся в лучшую сторону, а 18% респондентов заметили «значительное ухудшение».

Долг россиян по займам под 280% превысил 250 миллиардов рублей

Вместе с восстановлением экономики и доходов населения в прошлом году увеличился и спрос на микрозаймы, большая часть которых выдается примерно под 280% годовых.

Портфель микрозаймов населению за 2023 год увеличился на 24%, до 362 млрд. руб. (это только долг, без учета процентов), сообщил Центробанк. Эти займы выдаются под огромный процент. С 1 июля закон ограничил полную стоимость потребительского кредита (ПСК) 292% годовых, а максимальную переплату по нему – 130% от суммы займа (основная часть микрозаймов выдается меньше, чем на год, в том числе около трети – до зарплаты). После этого примерно 70% микрозаймов было выдано на срок до полугода в среднем по 278–286% годовых. Еще чуть более 10% займов выданы «всего» под 149%. В среднем люди переплачивают по микрозаймам 55% (отношение задолженности по процентам к основному долгу в IV квартале). Год назад было 59%.

В микрофинансовые организации (МФО), как правило, обращаются те, кому банки отказали в обычных кредитах.

Россиян лишат иностранных товаров: Путин потребовал сократить долю импорта в экономике до уровней Советского союза

Импортное изобилие, в котором десятилетиями жила Россия, закупая за рубежом ширпотреб и технологии, скоро станет историей.

В ближайшие шесть лет доля импорта в российской экономике должна опуститься до минимума за всю современную историю страны – 17% ВВП. Такое поручение Владимир Путин дал правительству по итогам послания Федеральному собранию, в котором озвучил пакет обещаний на пятый президентский срок.

Как следует из статистики Всемирного банка, цель Путина – это уровень Советского союза в последние годы перед распадом. Так, в 1990‑м году доля импорта в ВВП составляла 17,9%, а в 1991-м падала до 13% на фоне валютного кризиса, поразившего дряхлую советскую экономику.

В последние 14 лет объемы импорта относительно размера экономики держались стабильно около 20-21% ВВП. И даже после вторжения в Украину после кратковременной просадки в прошлом году восстановился до 19-20%, оценивает директор по инвестициям Astra FM Дмитрий Полевой.