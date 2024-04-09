Что представляет собой Юрий Якушев

На сегодня в Кызыле авантюрист Якушев – пожалуй, самая часто упоминаемая личность. А виной тому его неразборчивость в путях личного обогащения. На этот случай есть старинный анекдот о том, как молодой тигр покинул вольер и стал охотиться на работников научного заведения. Потихоньку отлавливал учёных и съедал их. А когда однажды съел уборщицу, в связи с чем институт погряз в мусоре, руководство института хватилось, и тигра отловили – и поместили обратно в клетку. Мораль этого анекдота в том, что нужно думать, кого можно есть, а кого – нельзя.

Якушев на рынке Тувы промышлял давно и весьма успешно. Мошенничал по-мелкому и по-крупному, и всё ему сходило с рук, поскольку у него имелась «крыша» в виде главы республики, криминального сообщества и больших чинов в ФСБ, которые за деньги оказывали ему услуги по обеспечению неприкасаемости. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Однажды он пожадничал и «кинул» известного в республике православного строителя директора ООО «Сельстрой» С.Сафрина, который сейчас по государственному заказу в г.Кызыле заканчивает строительство школы.

В прошлом году ООО «Сельстрой» получил большой транш на это строительство. Поэтому Сафрин тут же закупил строительных материалов на все поступившие на счёт предприятия деньги, поскольку времена сейчас тяжёлые и цены меняются буквально раз в месяц. В том числе он закупил и большую партию блоков «СИБИТ» для возведения стен школы. Про это прознала работающая одним из руководителей Министерства образования республики и обладающая информацией о ходе строительства школ жена Якушева – Ольга, с которой он находится в фиктивном разводе на случай претензий правоохранительных органов. Она «стуканула» мужу о том, что Сафрину нужно срочно вывести из Абакана большую партию блоков. Тогда Юра как бы невзначай предложил Сафрину свои услуги по срочной перевозке блоков на стройку. При этом он назначил очень скромную цену за транспортные услуги, объяснив это тем, что понимает социальную значимость возведения школы в республике, а также учитывает вклад Сергея Сафрина в поддержку православия в Туве. А ещё Якушев объяснил свою доброту тем, что в своей жизни он, к сожалению, совершил много поступков, за которые ему стыдно перед обществом, и со своими грехами он не хотел бы предстать перед Богом. Он всё больше начал задумываться об этом тревожном времени в связи с весьма сложным состоянием своего здоровья, которое может свести его в могилу в любой момент...

Вне всякого сомнения, Сафрин, как и все бизнесмены Тувы, достаточно хорошо знал, что представляет собой проходимец Якушев. Он отчётливо понимал, что никаких денег давать ему нельзя. Но Юрий Георгиевич пообещал перевезти груз не только задёшево, но и без перечисления аванса. То есть фактически никакого риска в заключении с ним договора у директора ООО «Сельстрой» не было. Сафрину даже в кошмарном сне не могло присниться, что Якушев, получив в Абакане по его доверенности блоки, просто тривиально украдёт большую часть из них. Но Якушев именно так и поступил. При этом договор с ООО «Сельстрой» заключал не сам Якушев, а его давняя подружка и подельница ИП Е.Ю. Мостовщикова, у которой Юрий Якушев был официально трудоустроен всего лишь водителем.

Он для начала перевёз Сафрину небольшую часть блоков в Кызыл, чтобы притупить бдительность бизнесмена, а затем «затаился». Тогда Сафрин созвонился с ним и спросил, почему он приостановил перевозку груза, тот всё объяснил просто. В связи со сложностью в привлечении попутного транспорта он, чтобы не было проблем с поставщиком Максимом Алименковым, перевёз блоки на временное хранение неподалёку от его склада, и скоро весь товар будет в Кызыле на школе. Такой ответ Сафрина устроил.

А тем временем Якушев не дремал. Он судорожно подыскивал покупателей на сельстроевские блоки. И, в конце концов, нашёл предпринимательницу, которая строит в Самагалтае магазин. Ей были нужны блоки «СИБИТ», только других типоразмеров. Якушев согласился поставить ей эти блоки в полном объёме в кратчайшие сроки, причём за достаточно умеренную цену, объяснив это тем, что он в настоящее время затоварен этими блоками, а ему срочно необходимо освобождать складские площади. Но деньги он попросил вперёд, сославшись на своё сложное финансовое положение, что было правдой. К тому времени Якушев уже распродал всё своё имущество, включая квартиру и машину, имея в своём активе лишь природную смекалку, натренированную хитрость, воспитанное сложной судьбой коварство и чиновную подельницу, жену-министершу, с которой уже фиктивно развёлся и спал с ней с большими паузами и по доверенности.

Но имелась небольшая проблема – ООО «Сельстрой» на строительство школы были нужны блоки определённых типоразмеров, которые не подошли для строительства магазина в Самагалтае. Но Юра справился и с этим – обратился к поставщику блоков Алименкову от имени Сафрина и попросил часть блоков поставить другого типоразмера. Тот согласился, хотя, конечно, должен был потребовать соответствующее письмо от ООО «Сельстрой» за подписью Сафрина с просьбой об изменении спецификации поставляемых блоков. Но Якушев был очень убедителен, когда ссылался на чрезмерную занятость Сафрина и его невозможность заниматься такими мелочами, как изменение типоразмеров части блоков. Алименков ему поверил на слово и произвёл замену без оформления официальных бумаг. Но при этом поменял блоков не столько, сколько нужно было на строительство магазина, а только половину. Поскольку Якушев уже тогда знал, что все блоки для бизнес-вумен в Самагалтай он поставлять не собирался. И его можно понять, учитывая звериную изощрённость Якушева, его изворотливость, природный талант искусно врать и его уникальную способность вводить в заблуждение почти любого человека. Блоки нужных размеров в требуемом количестве для обмана покупателя он, конечно, получил.

Как Вы уже поняли, уважаемые читатели, Якушев не был бы Якушевым, если бы не придумал, как обмишурить и эту аратку, решившую превратиться в бизнес-леди. Поэтому он привёз ей только половину обещанного товара. И пропал без вести. Безуспешно ищет она его до сих пор. Осознавая безвыходность ситуации, она в настоящее время обеспокоена поиском не столько мерзкого поставщика блоков, сколько толкового юриста, чтобы хотя бы вернуть у Якушева деньги за недопоставленный товар. При этом совершенно очевидно, что, если она не найдёт такого юриста, денег ей от Якушева не видать, как своих ушей. Если правоохранительные органы решат, что между ней и Якушевым имеет место «спор хозяйствующих субъектов», а не уголовно-наказуемое деяние со стороны Якушева, она обратится в суд, получит судебное решение, по которому никогда ничего от ответчика Якушева не получит. Что-то вернуть она сможет только в случае, если её проблема будет рассмотрена в рамках уголовного дела.

Но вернёмся к Якушеву. Он не думал останавливаться на достигнутом, поэтому продолжил продавать сельстроевские блоки другим наивным покупателям. Сразу за предпринимательницей из Самагалтая ему подвернулся бизнесмен из Ак-Довурака. Но про историю их взаимоотношений я расскажу в следующий раз. А пока поведаю, как Якушев поступил с другими партнёрами.

Я уже рассказывал, что он с 2007 года входил в команду главы республики Ш.Кара-оола. До этого он занимался аферами с землёй. Но как только Кара-оол стал большим чиновником, Якушев занял место подле него. И так втёрся в его доверие, что не только управлял принадлежащими семье Кара-оола автозаправочными станциями, но, даже уже имея судимость за мошенничество, принимал участие в официальных правительственных приёмах приезжих гостей республики. Таким образом, он входил в ближайший круг главы республики наравне с другими приближёнными к телу главы бизнесменами, которые имели с главой определённые товарно-денежные отношения.

К примеру, одним из таких приближённых, обласканных вниманием коррумпированной власти, являлся другой строитель – директор ООО «Энергострой» Дмитрий Крапивин. Как Вы понимаете, уважаемый читатель, между бизнесменами одной команды, какими были Якушев и Крапивин, априори должно быть понимание и некое доверие при совершении совместных действий. Поскольку в случае чего у них имеется арбитр, к которому можно обратиться в случае разногласий – это Шолбан Кара-оол. Поэтому, когда Якушев обратился к Крапивину, чтобы тот поставил ему в Туран товарный бетон для выполнения работ по контракту с «Россетями» на 480 тыс. рублей без предоплаты, тот не почуял подвоха и бетон поставил. Однако денег от Якушева он ждёт до сих пор. Он уже нанял толкового весьма дорогого адвоката, который его делом занимается. У юриста есть понимание того, что в порядке гражданско-правового спора с Якушева не взять даже клочка волос.

В другом случае Якушев, воспользовавшись своими способностями дурить народ, в 2023 году выманил у Сергея Сафрина в долг небольшую сумму, из средств, предназначенных на строительство Никитского Православного Храма в Бай-Хааке. Просил он деньги со слезами на глазах, молил срочно помочь в приобретении воровайки и фронтального погрузчика. И Сафрин с денег, предназначенных на строительство Храма, помог ему. Тот поклялся Богом, что вернёт 8 млн. до конца года. А теперь выяснилось, что Якушев всё своё имущество продал и исчез.

Ладно, деньги – деньгами. Но обратите внимание на то, что у этого человека за душой нет ничего святого. Его жена работает замминистра образования республики, но это не помешало ему украсть материалы, предназначенные на строительство школы. Он и его «разведенная» супруга позиционируют себя как православные богобоязненные прихожане церкви. Такая, знаете, «православная семейка» проходимцев. Однако это не помешало им украсть из средств, предназначенных для строительства Никитского Храма. При этом сам Якушев при случае любит повторять, что воровать у Бога и верующих – страшный грех. Остаётся добавить вопрос: как он с такими привычками и на свободе? Куда смотрит полиция?

Возвращаясь к началу статьи, хочу пояснить. Якушеву удавалось обманывать людей и бюджет до тех пор, пока он не набрался наглости, чтобы залезть в карман известного человека, способного за себя постоять. Сейчас Якушев после длительного запоя и медикаментозного выхода с похмелья прячется от следователей и оперативников в больничке, прикидываясь больным панкреатитом. Но долго это продолжаться не может. Ожидается, что, когда выйдет номер этой газеты со статьёй о неблаговидных делах Якушева, он поменяет место жительства, где ему окажут квалифицированную юридическую поддержку.

Я ещё вернусь у этой теме.

Кондрат Пчёлкин