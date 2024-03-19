Цена дружбы с Юрием Якушевым

В предыдущем номере я обещал Вам, уважаемые читатели, подробно остановиться на известной в республике криминальной личности – Юрии Якушеве. Врача по образованию и мошенника по призванию. И его менее талантливой спутнице по жизни, верной пособнице в реализации криминальных схем, благообразной скромной авантюристке, педагоге по образованию, занимающей должность первого заместителя министра образования Республики Тыва Ольге Якушевой.

Хочется поведать о том, как Ольга Георгиевна, находясь в такой должности, успевает помогать Юре Якушеву обирать государство и частных лиц, при этом ловко уходя от ответственности и оберегая совместно нажитое имущество от возможной конфискации правоохранительными органами. Но случилась непредвиденное: СУ МВД собрало не все необходимые доказательства по делу. И потому Постановления о возбуждении уголовного дела пока ещё нет. Так что публикация была бы не полной, хотя сам факт мошенничества сомнений не вызывает. Пока имеются доказательства хищения у ООО «Сельстрой» только 1 млн. рублей, а не всех 23-х.

На вопрос, почему так медленно разворачиваются события, правоохранители поясняют, что у Якушева имеется весьма влиятельная «крыша», намекая, скорее всего, на личность экс-главы республики Шолбана Кара-оола. Как они поясняют, им надоело с 2008 года ходить вокруг да около мошенника Якушева, опасаясь «наката» Кара-оола. На этот раз они намерены вывести матёрого жулика и его жену на чистую воду, чтобы они не смогли отделаться условным сроком. К тому же на подходе материалы проверки по махинациям Якушева, в результате которых пострадали ООО «Энергострой», и граждане Четвериков, Адыгжы и Кара-Сал. На момент подготовки материала они опрошены не были.

С другой стороны, в настоящее время решается вопрос о его очаровательной напарнице по криминальным делам, заместителе министра образования Ольге Георгиевне Якушевой. Проще говоря, там полагают, что нужно время, чтобы «плод созрел». К тому же, похоже, Якушевы, реализовав всё принадлежащее им имущество и денежные средства, прикарманенные известным нам путём, направили на приобретение за пределами республики недвижимого имущества, оформленного на подставных лиц. И это имущество тоже необходимо найти и наложить на него арест, чтобы Якушевы не смогли его реализовать, спрятав концы.

Но в том большой беды нет – от газеты «РИСК» за 25 лет её жизни ещё ни один жулик, на которого обратила внимание редакция, невредимым ноги унести не смог. А пока я вернусь в недалёкое прошлое нашего главного героя публикации. И возьмусь рассказать, как из обычного интеллигента вырос уголовник, с которым связан большой кусок криминальной эпохи Тувы. Как тихий врач превратился в профессионального мошенника-кидалу серьёзного уровня.

Наверное, вставая на тропу почти законного отъёма денежных средств у государства, юридических лиц и простых граждан, Юра Якушев даже не представлял, какие возможности перед ним открываются. Участвуя в сделках купли-продажи, он вряд ли предполагал, какие таинства хранят для проходимца с высшим медицинским образованием деяния столь широкого профиля. А в связи с налаживанием криминальных отношений с главой республики перед ним открылись воистину уникальные возможности, не использовать которые для личного обогащения было бы преступлением перед своей семьёй. Тут и занятие углём, транспортными перевозками и археологическими раскопками; торговля земельными участками, медицинским оборудованием, строительными материалами, ГСМ и продуктами питания для детских садов; строительство, осваивание средств министерства труда и социальной политики, консультирование Главы республики и предоставление ему различных сомнительных услуг, а также профессиональное отмывание бюджетных средств.

Невзирая на то, что Ю.Якушев по образованию – медик, в последние десятилетия трудится он на финансовом поприще. Вкусив шальных денег, он вдруг осознал, что в нём зарыт дар талантливого афериста и изворотливого махинатора. Пора его расцвета по этой части пришлась как раз на то время, когда Шолбан Кара-оол по протекции министра Сергея Шойгу неожиданно для многих возглавил республику. Они встретились – и закрутилось! Похоже, «рыбак увидел рыбака». Как только Кара-оол пристроил в кресло директора разреза «Каа-Хемский» прохиндея и жулика Базиева, впоследствии осуждённого за хищения средств, Якушев оказался весьма востребованным для левой торговли углём. Он в этом бизнесе лично участвовать не стал, а опробовал простую схему, обеспечивающую ему безопасный способ извлечения дохода.

Он организовал некую «прокладку», втёмную используя своего хорошего знакомого Андрея Янова в качестве человека, пользующегося доверием. Схема была придумана простая, как арбуз. Андрей, ещё не предполагая трагического финала их «дружбы», порекомендовал некоему своему хорошему знакомому Константину Юрочкину, с которым находился в доверительных отношениях, оказать Юре «несложную и безопасную» (со слов Якушева) услугу. В соответствии с договорённостью он должен был всего лишь зарегистрироваться в Налоговой службе индивидуальным предпринимателем, а затем передать право распоряжаться его полномочиями Юрию Якушеву. При этом наивного парня убедили, что и делать-то ему ничего не придётся – всё будет делать «финансовый гений и волшебник» Юра. А за доверие к нему он будет делиться с ним доходами от бизнеса – как минимум, 60 тыс. рублей дивидендов в месяц. Кроме этого, простофиле пообещали на словах, что Юра будет оплачивать все расходы по бизнесу и, что естественно – платить все причитающиеся налоги с доходов от «совместной» предпринимательской деятельности.

При этом Янов заверил Юрочкина, что Якушева он знает давно и гарантирует его порядочность, поскольку тот – человек «исключительно надёжный». Хотя и авантюрного типа. Наверное, жулик первостепенной масти, но это даже неплохо, так как это гарантирует им обоим хорошие доходы. Когда обсуждали личность афериста Якушева, то Янов заверил Юрочкина, что без этого денег не заработать. Но бояться нечего: Якушев «своих не обманывает». Так что если и придётся, кого обмануть, то только исключительно государство. При этом самому Юрочкину и дурить-то никого не придётся – этот тяжкий труд возьмёт на себя Юра. А Константину останется только исправно получать дивиденды и жить в своё удовольствие.

Так в спокойной и размеренной жизни Юрочкина начался новый многообещающий этап в его жизни. Он официально стал носить гордое звание индивидуального предпринимателя со всеми вытекающими из этого последствиями. Следует отметить, Юра слово сдержал – сразу после передачи прав на использование его имени и полномочий он через Янова передал Юрочкину сначала 50 тыс. рублей, затем ещё 10 тыс. рублей. «Лёд тронулся», – подумал было Юрочкин, получая первые деньги от реализации сделки. Он понял, что наконец-то его серая жизнь без особых перемен благодаря союзу с Якушевым поворачивается к нему ярким финансовым фасадом!

Но проблема в том, что первые шаги к материальному благополучию Юрочкина оказались последними. Его эйфория длилась недолго. Поскольку после двух траншей финансовый поток от Юры к Константину вдруг иссяк. И сделка Юрочкина с Якушевым для него оказалась большим разочарованием. Три года пролетели, как миг. Константин смирился с тем, что от Якушева ему денег ждать не следует. Он стал про него забывать. Но оказалось, напрасно. Поскольку финансовая служба страны про него не забыла. И неожиданно начала требовать с него оплатить государству неизвестно откуда взявшиеся огромные суммы налогов и штрафов.

Константин ничего не мог понять, поскольку никаких счетов он не открывал, договоров не заключал, никаких денег, кроме злополучных 60 тыс. рублей не получал. Но ФНС была неумолима. Налоговики довели Юрочкина до того, что он потерял покой и сон, стал звонить Юре по телефону, оканчивающемуся на 28-71. И сообщать ему о своих неприятностях, взывая о помощи.

Нужно отдать должное – тот повёл себя весьма порядочно. И отнёсся к проблеме партнёра сердечно. Пояснил, что всё это просто недоразумение, и обещал непременно «всё утрясти». Хоть и не очень быстро, поскольку человек он деловой, занятой и пока ему очень некогда... Однако время шло, а Якушев почему-то всё никак не перезванивал... А налоговики тем временем стали всё жёстче и настойчивей требовать какие-то деньги. Но вдруг Якушев оказался настолько занятым, что вообще перестал брать трубку.

Когда же ненасытные приставы начали взыскивать половину пенсии Юрочкина, Константин понял: «дело пахнет керосином», и ему придётся платить за своего бессовестного «партнёра» всю оставшуюся жизнь. В общем, ему не оставалось ничего, кроме как обратиться к Андрею Янову с просьбой принудить его дружка рассчитаться по задолженностям Константина перед государством, которые он на него «повесил». А долги оказались весьма солидными. Выяснилось, что Константин каким-то странным образом якобы получал от Минтруда республики какие-то сумасшедшие деньги. Но не отработал их, и теперь обязан вернуть. Как вы понимаете, теперь об обещанных дивидендах он уже и не думал.

Но и Янов ничем помочь ему не мог – его самого уже активно таскали правоохранители за аферы, которые на него повесил сердечный друг Юра. Он тоже был вынужден признаться, что Юра с ним на тему долгов общаться не желает. Отчаявшись, Константин обратился в Госналогслужбу с заявлением о прекращении своей фиктивной предпринимательской деятельности. Однако там ему ответили, что прекратить его деятельность они не смогут до тех пор, пока он не рассчитается с государством.

Тогда обманутый компаньон Якушева пошёл в МВД. Там ему пришлось рассказать следователю СУ МВД Шаховой обо всех перипетиях взаимоотношений с Якушевым. А следом и к Юре пришли оперативники, которых интересовало: знает ли он Юрочкина? Тот отказываться от знакомства не стал. И поведал им собственную версию об их совместной бизнес-деятельности. С его слов выходило, что не он втянул Константина в криминальную историю, а сам Юрочкин предложил ему в 2011 году взаимовыгодное сотрудничество с целью извлечения прибыли. Юра должен был обеспечить наличие средств в предприятии, а Константин должен был получить юридический статус, став предпринимателем. Юрочкин зарегистрировался и выдал ему генеральную доверенность на представление его интересов, в том числе на распоряжение финансами. По версии Якушева, он полностью взял в свои руки руководство бизнесом, сам осуществлял приобретение, продажу, погрузку-разгрузку товаров. А Юрочкину якобы платил зарплату от 20 до 50 тыс. в месяц. Остальную прибыль Юра по договорённости с Константином забирал себе, поскольку Константин фактически не принимал никакого участия в бизнесе. Затем компаньон принялся злоупотреблять спиртными напитками. А потом и вовсе выехал за пределы республики. Таким образом, их совместный бизнес сначала пошёл на спад, а затем и вовсе «приказал долго жить». Когда его спросили, откуда брались грузовики для перевозки грузов, Юра перевёл стрелки на свою жену... Оказывается, она тоже участвовала в этом бизнесе, представляя грузовики для перевозки грузов.

Уголовное дело набирало оборот, но тут вдруг Якушев по протекции Шойгу перешёл под непосредственное подчинение Сергея Шойгу, возглавив тувинское отделение «Русского географического общества». Так он стал для правоохранителей Тувы недосягаемым. Тогда они переключились на его компаньона, который покинул Туву. До этого Якушеву и в голову не могло прийти, что путёвку в криминальную жизнь ему даст лично сам знаменитый земляк, герой России Сергей Шойгу, назначив руководителем отделения «Русского Географического общества», коим они управляют вместе с президентом страны.

Но об этом – в следующем номере газеты.

Кондрат Пчёлкин