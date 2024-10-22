Кто взращивает преступность в Туве?

История с неуязвимостью известного в республике мошенника Юрия Якушева родила в СМИ целую серию публикаций, в которых подробно описывается, как, когда и каким образом он обманул конкретного человека или юридическое лицо. В нормальном обществе при наличии законопослушных правоохранительных органов такой тип давно бы уже гнил на нарах в ожидании суда. В нашем же случае Якушев в насмешку над правосудием продолжает оставаться на свободе и пытается и дальше подыскивать лохов, чтобы залезть им в карман. При этом дурят нас не какие-нибудь мелкие следователи, которых можно купить за банку монпансье или бутылку коньяка, а сам лично министр внутренних дел Тувы генерал полиции Сергей Кондрашов, откупиться от которого так задёшево вряд ли получится. Думается, что покровительство офицера МВД такого уровня дорогого стоит.

Впрочем, давайте вернёмся к публикации в газете «РИСК» №17 от 7 мая 2024 года «Произвол и беззаконие как норма в полиции Тувы», в которой были описаны предполагаемые взаимоотношения матёрого мошенника с генералом полиции. Статья начинается со слов о том, что «не случайно правоохранительные органы и силовики в России считаются наиболее коррумпированными областями деятельности россиян. Достаточно вспомнить уголовное дело, возбуждённое в отношении банды вымогателей во главе с полковником МВД Захарченко. В ходе расследования ФСБ РФ была выявлена целая квартира, используемая в качестве хранилища наличных денег, где было конфисковано сразу порядка 9 млрд. рублей. Кстати сказать, полковник Захарченко, поначалу заявивший, что эти миллиарды ему «подкинули», на ходу (где-то через год) «переобулся» и подал в суд на следствие, требуя возврата этих денег. Помнится, уже тогда гуляло мнение, что если у обычного полковника МВД столько денег хранится на конспиративной квартире, то сколько миллиардов можно выгрести, проведя обыск у какого-нибудь генерала?».

Если кто-то подумал, что автор статьи таким простым способом намекает на вероятную коррумпированность министра внутренних дел Тувы генерала С.Кондрашова и предлагает пошариться у него в карманах в поисках «нажитого им непосильным трудом», то он, скорее всего, ошибается. Вряд ли министр держит сомнительным образом сэкономленные миллионы (или миллиарды?) в какой-то кубышке. Хотя, насколько известно, пока у нас генералов МВД не шибко трясут.

Впрочем, не говори «гоп!», пока не перепрыгнул. Замминистра Минобороны России генерал армии Тимур Иванов тоже вряд ли предполагал, что к нему придут с ордером на арест и обыск. И между делом найдут в его жилище почти тонну наличности. Хотя, как потом выяснилось, у заместителя Шойгу «только две взятки от руководителя ООО «Олимпситистрой» сразу потянули на 1,2 млрд. рублей». Так что «полковник Захарченко со своими нищенскими миллиардами просто «отдыхает». И это – только начало! Уже ни для кого не секрет, что команда Шойгу только за последние 10 лет «увела» из бюджета страны ни много ни мало – 11 трлн. рублей! И пока нет никаких сведений о том, кто их ищет и в чьих карманах.

А в это время бывший первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов вместо того, чтобы давать показания следователю по поводу пропажи военных триллионов, по протекции нашего замечательного земляка готовится стать сенатором от Тувы. Ну, просто поразительная принципиальность и законопослушность следствия! И не нужно спрашивать, в какую сумму обошлось такое решение то ли Цаликову, то ли Шойгу. Не все же 11 трлн. пошли на погашение виновности!

Но вернёмся к нашей теме. В статье поднимался актуальный вопрос: «А как обстоят дела с коррупцией в глубинке? Ну, к примеру, в Кызыле?». И приводится пример с «известным в республике пройдохой криминальным предпринимателем, уже имеющим за плечами судимость за мошенничество по ст. 159 УК РФ Юрием Якушевым». Поскольку «газета «РИСК» в системе больше месяца публикует материалы о том, как он много лет обирал частных лиц, предприятия, банки и заодно бюджет, набивая свои карманы. С декабря 2023 года в СУ МВД на него отправлено не менее пяти заявлений о мошенничестве – и заявления продолжают поступать», так как «обманутые мошенником люди бомбардируют СУ МВД, требуя от следствия конкретных действий по пресечению противоправных действий Якушева». Но в ответ они получают лишь «заверения от следователя Кучуге А.А. в том, что следствие работает, но нужны дополнительные доказательства по делу». Мало того: обращения к самому министру Кондрашову также не приводят к каким-либо переменам в работе следствия. «Воз, как говорится, и ныне там».

В случае же с Сафриным Кондрашов и Кучуге играли в забавную игру «угадайку», в ходе которой «Кучуге оформляла немотивированный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Якушева, и тут же сама отменяла его». Но в целом создавалось впечатление, что следствие работает, соблюдает все процессуальные сроки, министр за следствием бдит день и ночь, но «по объективным причинам» следствие не может продвинуться в расследовании дела ни на шаг. Вот и получается, что «следствие якобы усиленно работает, но результата никакого нет». И так – в течение 4-х месяцев! Хотя «в соответствии с УПК РФ, следователь обязан в двухдневный срок принять решение по заявлению о совершении преступлении. Максимально разрешённый срок принятия решения о возбуждении или в отказе от возбуждения уголовного дела – 10 дней». А тут потерпевший от мошенничества человек чуть не полгода требует реакции правоохранительных органов – и тщетно! И это при том, что «мошенником похищены материалы, необходимые для строительства социально значимого объекта – школы на 825 мест в пгт. Каа-Хем, финансируемой из федерального бюджета».

Автор невольно задумывается: вряд ли такое странное поведение следователя и министра является бескорыстным. Ну, должна же быть у них от этого вопиющего беззакония какая-то выгода! Но кто её будет искать? Они же – сами себе голова. Хотят – привлекают без особых оснований, а не хотят – и по серьёзным основаниям ничего делать не будут. Ну, хоть ты лопни! И общественный резонанс им от этого до фени. Автор намекает: «Ни для кого не секрет, что чиновники и правоохранители добровольно нарушают нормы законодательства только в одном случае: если в этом имеется их личная заинтересованность». Но как узнать, кто, кому, когда и где «дал взятку за волокиту при рассмотрении заявления строителя. Хотя, как известно, именно для подобных расследований и существует Служба собственной безопасности МВД, которая по долгу службы обязана выявлять и пресекать коррупцию в рядах сотрудников МВД. Да и прокуратура, осуществляющая надзор за следствием, тоже дремать не должна».

Но про прокуратуру – отдельный разговор. Особенно – про тувинскую. Все, конечно, помнят, как нынешний прокурор республики С.Дябкин, ещё будучи первым заместителем при прокуроре Боровкове, исполнил его распоряжение и отозвал из суда требование по взысканию в бюджет 68 млн. рублей у ООО «Энергострой», полученных по договору, который был признан недействительным. Кто тогда в прокуратуре Тувы и насколько «наварился» на этом деле – тайна за семью печатями. После этого Боровкова по-тихому уволили из органов прокуратуры, не дав ему выслужить пенсию, а Дябкин благополучно сел в его кресло и продолжил линию на сомнительные отношения с бизнесом. Так что рассчитывать, что прокуратура будет строго спрашивать с коррупционеров в полиции, к сожалению, не приходится.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин