Бегство от тюрьмы: Юрий Якушев подался то ли в бега, то ли в запой

Ситуация, складывающаяся вокруг уголовного дела в отношении Юрия Якушева давно находится в фокусе общественного внимания. В предыдущем номере мы писали о ситуации вокруг рассмотрения в суде уголовного дела, по которому Юрия Якушева обвиняют в хищении строительных материалов, предназначавшихся для строительства средней школы в п. Каа-Хем и Православного храма в Тодже. А развивается ситуация, прямо скажем, нестандартно.

Якушев – человек отнюдь не глупый. Но ведёт он себя весьма странно. В уголовном процессе он человек – бывалый. Не раз попадал в переплёт. Но, как правило, умел выходить из ситуации «сухим». Но в этом случае ранее уже осужденный за мошенничество уголовник, находящийся по новому свежему уголовному делу на подписке о невыезде в связи с тем, что над ним идёт суд, то ли сошёл с ума, то ли реально возомнил себя недосягаемым для правосудия. Судите сами.

За время судебного следствия из шести судебных заседаний состоялось только одно. А всё потому, что Якушев сначала никак не мог найти себе адвоката. Тогда суд дал ему пять суток для поиска защитника, предупредив, что в ином случае суд предоставит Якушеву адвоката по назначению. Затем просто, без объяснения причин, подсудимый тупо не являлся в судебное заседание, не представляя никаких документов.

Дело дошло до того, что судья Сат С.Т. был вынужден вынести определение суда о его принудительном приводе в судебное заседание 2 октября 2025 года. Однако даже судебным приставам не удалось найти, задержать и принудительно доставить Якушева в суд. По некоторым сведениям, вызывающим доверие, Юрий якобы от отчаяния не нашёл другого выхода, как уйти в запой. Он уже не в состоянии контролировать своё поведение.

По инкриминируемой ему статье ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В связи с чем суд сам назначил Якушеву адвоката и отложил судебное заседание на 8 октября, когда будет решаться вопрос об изменении подсудимому меры пресечения на содержание под стражей в СИЗО. Представители потерпевшего и прокурор предположили, что содержание пьяного мошенника в условиях принудительной изоляции от общества в СИЗО должны благотворно отразиться на состоянии подсудимого, которому в тюрьме будут обеспечены в достаточной степени комфортные условия содержания с гарантированным режимом содержания, трёхразовым диетическим питанием и отсутствием возможности принимать спиртные напитки, от которых он может впасть в состояние «белой горячки».

Тем временем в СКР по Республике Тыва идёт проверка в отношении Юрия Якушева и Дашмира Куулара по поводу фальсификации доказательств по гражданскому делу. Эти два фигуранта пытались присвоить себе земельный участок площадью в 10 га по подложным документам. Им это первоначально даже удалось путём фабрикации документов Общего собрания акционеров ЗАО «Центр-Труд». Однако Арбитражный суд Республики Хакасия разобрался и признал незаконным назначение Филёва директором Общества. В итоге суд признал сделку по купле-продаже земельного участка недействительной и отменил ранее принятое решение.

А спустя год мошенники подделали квитанцию к приходному ордеру об оплате земельного участка и представили её суду в качестве «вновь открывшегося обстоятельства». Однако афера не удалась – решение суда осталось неизменным. Теперь Юрию Якушеву и Анхбаяру Ховалыгу предстоит ответить за свои действия.

Наш корр.