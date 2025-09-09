Скажи мне, кто твой друг...

Зачем Владислав Ховалыг окружает себя сомнительными личностями?

И ВОРОВАТЬ БОЯЗНО, И ОСТАНОВИТЬСЯ – ЖАДНОСТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

Вопрос, кто станет следующим главой Республики Тыва, по-прежнему остаётся актуальным. Действующий начальник Ховалыг продолжает сохранять внешнее спокойствие, хотя оснований для этого у него всё меньше. В предыдущих номерах я уже рассказывал, что правоохранители и чекисты всё ближе подбираются к нему, выхватывая его родственников и других выдвиженцев из системы госуправления и помещая их кого в СИЗО, а кого – под домашний арест. И этот процесс набирает силу. Каждый день в СМИ и блогах появляются всё новые сообщения о том, что в органах управления республикой расцвела коррупция. А недавно появились слухи о том, что Ховалыг на семейном совете заявил о своей усталости и желании отказаться от борьбы за второй губернаторский срок. Но его волевая супруга Айлана Ховалыг в категоричной форме запретила даже думать о прекращении карьеры. По её мнению, отставка Ховалыга чревата уголовным преследованием в отношении него и членов его семьи и весьма рискованна на фоне массовых посадок руководителей его ранга. И потому Ховалыгу следует отставить свои сомнения и сосредоточиться на мерах, которые позволят ему удержаться во власти хотя бы ещё на один пятилетний срок.

Но, судя по всему, опасения Айланы Ховалыг по поводу возможного привлечения Владислава Ховалыга к уголовной ответственности после сложения им губернаторских полномочий не совсем верны. Не исключено, что и нахождение его в кресле главы республики не является индульгенцией от уголовного преследования. Правоохранительное кольцо вокруг него сжимается, о чём говорят посадки среди его ближайших родственников. Уже сейчас следствием предъявлены обвинения его родственникам, которых он пристроил в кресла заместителей министра образования и сельского хозяйства. В настоящее время с ними плотно работают, добиваясь нужных показаний в отношении главы республики. Следующей должна стать министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок – руководитель главной лаборатории по взращиванию коррупции в Туве.

Теперь, похоже, перед сыщиками поставлена непростая задача подготовки и предъявления обвинения в организации в стенах правительства ОПГ для незаконного использования бюджетных средств при реализации государственных программ уже самому В.Ховалыгу. И тут ключевым должно стать использование средств в размере 5 млрд. рублей ИПСЭР, фактически разворованных окружением Кара-оола и Ховалыга. В настоящее время правоохранителями ведётся оперативная работа по установлению преступных связей в правительстве Тувы и создания схемы ОПГ из числа чиновников правительства. Во многих смыслах ситуация вокруг этого государственного заказа для Тувы в преддверии окончания полномочий главы республики может оказаться знаковой, поскольку наглядно показывает, какую команду Ховалыг собрал вокруг себя и вообще кто его окружает.

ХАРАКТЕРНОЕ ЛИЦО В ОКРУЖЕНИИ ХОВАЛЫГА

В этом плане широкой аудитории любопытен один очень интересный тип – Куулар Дашмир Кан-оолович. Он не предприниматель и не чиновник, родился и воспитывался в селе. Но и не рядовой гражданин. Прейдя во власть, глава Ховалыг «двинул» его в Общественную палату Республики Тыва, где он и обретается до сих пор. Так что в некотором виде Куулар – это представитель тувинского гражданского общества. Человек, имеющий некоторое отношение к тувинской власти и олицетворяющий элиту республики.

Прославился он два года назад тем, что они, по слухам, на пару с другим выходцем из села Целинное таким же безработным Анхбаяром Ховалыгом подарили главе республики знатного скакуна, который тут же выиграл скачки на праздновании Наадыма. При этом все понимают, что подарить скакуна главе республики, вероятно, может далеко не каждый тувинец. С одной стороны, нужно уметь найти такого скакуна, то есть знать толк в лошадях. С другой стороны, нужны немалые деньги, чтобы такую лошадь приобрести, а с третьей стороны, такой подарок говорит о некой близости дарителей с одариваемым, которые имеют право на подобные подарки.

Кстати сказать, село это не простое. Именно оттуда растут корни республиканской преступности и оттуда родом многие криминальные авторитеты Тувы. Но про развитие коневодства в этом селе ничего неизвестно. И Общественная палата Тувы, насколько известно, разведением породистых лошадей также не занимается. Да и вообще, чем занимается Дашмир Куулар в этой самой Общественной палате Тувы и зачем она ему в принципе, пусть нам расскажет его покровитель и благоприобретатель Владислав Ховалыг. Сам же Куулар никогда ни с какой трибуны, ни по какому поводу не выступал. И сможет ли он связать между собой пару слов, никому, кроме Ховалыга, вряд ли что известно.

ЖУЛИКИ И БОЛЬШИМИ ДОЛГАМИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

Но дело сейчас не в этом. Дашмир Куулар и его подельник Анхбаяр Ховалыг совместно с Юрием Якушевым нам интересны по делу о попытке незаконного присвоения земельного участка площадью в 10 га. Пытаясь достигнуть цели, они подделали финансовые документы и пытались приобщить их к материалам гражданского дела, чтобы «по вновь открывшимся обстоятельствам» изменить вступившее в законную силу решение суда в свою пользу. Консультантом у них является известный в республике прохиндей и заклеймённый судом как мошенник с соответствующей судимостью по ст.159 ч.4 Юрий Якушев. А всех их защищал на следствии и в судах известный адвокат Евгений Сысонов.

При этом следует отметить, что деятельность предприимчивых людей Куулара и Ховалыга носит весьма скрытый, если не криминальный характер. Результаты этой деятельности можно проследить разве что по исполнительным производствам Службы судебных приставов Тувы, которые, похоже, уже устали от взысканий с этих лиц. Так, к примеру, у Анхбаяра Ховалыга в производстве ФСПП (пристав-исполнитель Куулар Ч.Д.) находятся 11 исполнительных производств на общую сумму в 280 057 руб. Взыскания разные: от госпошлины в доход бюджета в 7 838 руб. до взысканий имущественного характера в пользу физических лиц в сумме 200 000 руб., а также налогов в сумме 12 983 руб. Кроме этого у него множество штрафов по линии ГИБДД.

У члена Общественной палаты Дашмира Куулара набор взысканий по линии ФСПП в казну республики гораздо богаче. Пристав-исполнитель А.А. Монгуш делает вид, что взыскивает с 2020 года с этого общественного деятеля по 32 исполнительным листам аж 12 600 646 руб. Как вы понимаете, среди 32 исполнительных производств долги самые разные. Там и налоги в суммах по 27479, 28114, 31055, 97321, 563426, 1195409, 2710998, 1167239 руб., и взыскания имущественного характера в пользу физических лиц в суммах 200000 и 777035 руб.

Чем при этом занимаются приставы и почему они до сих пор не привлекли этого общественного деятеля к уголовной ответственности за злостное неисполнение вступивших в законную силу решений судов – это отдельный вопрос. Будем надеяться, что после этой публикации в ФСПП вплотную займутся взысканием долгов с Анхбаяра Владиславовича Ховалыга и Дашмира Кан-ооловича Куулара. Пока известно лишь о том, что Федеральная Налоговая служба по Республике Тыва обратилась в Арбитражный суд Тувы с заявлением о признании гражданина Дашмира Кан-ооловича Куулара банкротом. Правда, сам должник в суд пока так и не явился. В связи с чем рассмотрение дела отложено судом на 15 октября 2025 года.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК СБОРИЩЕ ОТБОРНЫХ ПОДЛЕЦОВ?

А теперь попробуем ответить на достаточно простые и понятные вопросы: что может быть общего у главы региона Владислава Ховалыга и таких тёмных безработных людишек, задолжавших государству миллионы, как Дашмир Куулар, Анхбаяр Ховалыг и Юрий Якушев? И как может Дашмир Куулар принимать участие в работе государственного органа, имея такие долги перед государством и обществом? Даже если он не являлся криминальным авторитетом и не возглавлял соответствующее сообщество. И, в конце концов, что так крепко связывает главу Тувы Ховалыга с такими, как Куулар, Ховалыг и Якушев? Почему он не может прервать с ними отношения, невзирая на то, что они явно его порочат как политика и государственного деятеля? И как он вообще может принимать от таких людей какие-то подарки?

А вообще скажите, как можно было Дашмира Куулара в 2021 году кооптировать в Общественную палату, если у него в ФСПП ещё с 2020 года числятся долги перед государством и частными лицами? Да там не только Куулар – туда и Ховалыг Валерий Самбулдаевич как-то сумел пролезть, хотя за ним никаких подвигов никогда не числилось. А когда-то там ещё и проходимка Светлана Ощепкова ошивалась. О ней в СМИ публиковались сведения о том, что эта дама организовывала печатание фальшивых избирательных бюллетеней. Кстати говоря, Ощепкова ни разу такие сообщения не оспаривала не только в судах, но и в обычных своих заявлениях.

Судя по всему, в Общественной палате Тувы вообще отсутствуют, какие бы то ни было, критерии включения людей в этот орган. И что, членом палаты может стать хоть убийца, хоть вор? Тогда что это за такой орган? Сборище подлецов? И как глава республики Ховалыг умудрился такого человека сделать членом Общественной палаты? За какие коврижки? Неужто за коня? Надеюсь, правоохранительные органы заинтересуются, правда ли, что глава республики принял криминальный подарок, и заставят Ховалыга объясниться, за что его так любит республиканский криминал. А заодно проверят, почему этим бездельникам были выделены 20 миллионов средств ИПСЭР на разведение молочного стада и как они их фактически использовали.

НЕУКЛЮЖАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ХОВАЛЫГА ПРИВОДИТ К КОНФЛИКТАМ В ОБЩЕСТВЕ

Когда верстался номер, в социальных сетях появились сообщения о массовых безобразиях в Чеди-Хольском районе республики. А Чеди-Холь ещё в «лихие 90-е» прославился тем, что именно там были впервые созданы условия для отъезда русскоязычных граждан. Группа товарищей из 30-50 человек во главе с соратником главы Тувы депутатом от партии «Единая Россия» Ренатом Оюном встретила на мосту колонну техники золотодобывающей артели «Ойна», двигающуюся к месторождению золота, на которое у артели имеются все разрешительные документы. При этом Ренат в своём призыве ссылался на поручение Владислава Ховалыга и его соответствующее заявление, распространённое в Интернете. Хотя разрешений от местной администрации на проведение публичных мероприятий они не получали.

Протестующие выследили и остановили колонну, предъявив требования о запрещении добычи золота в районе. Правоохранительные органы Тувы пресекли незаконные действия группы жителей села Сайлыг Чеди-Хольского района, которые в течение нескольких дней блокировали проезд технике артели старателей «Ойна». Действия жителей села Сайлыг были квалифицированы как нарушение общественного порядка. В отношении организаторов митинга составлены административные протоколы.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители села дежурили на мосту, останавливая машины артели, которые перевозили технику. Причиной для беспокойства жителей, как сообщалось, являются возможные экологические последствия работ на реке Элегест.

Воспрепятствование деятельности артели произошло после того, как глава республики Ховалыг публично выступил с заявлением, в котором выразил неудовольствие методами работы с тувинскими недрами и тем самым дал некий карт-бланш тем, кто имеет намерения шантажировать предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. И последствия не заставили себя ждать. Случился конфликт, на который министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов немедленно отреагировал, напомнив о запрете несанкционированных сборищ и о штрафах в отношении виновных лиц. В район для обеспечения порядка выдвинулся мобильный отряд полиции и Росгвардии.

Следует отметить, что это уже второе массовое безобразие, виновником которого, как считают многие, стал сам глава республики после узбекских погромов, усмирять которые Росгвардия прислала из Москвы три борта спецназа. А в целом недовольство жителей продиктовано бездействием власти по части обеспечения населения питьевой водой и злостные нарушения правил природопользования при вскрытии законсервированных карт «хвостов» отработанных материалов комбината «Тувакобальт».

Кондрат Пчёлкин