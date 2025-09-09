«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 206
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 34
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 32, 9 сентября / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№32, 9 сентября 2025 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 03-09-2025 #1[ru]

Путин: «для решения украинского кризиса надо устранить первопричины». «Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты»?

Аноним, 03-09-2025 #2[ru]

«У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать», – Путин на встрече с Фицо в Китае. Мда... А пол Украины в руинах. Скажем, стендап-комик из Владимира Владимировича получился не очень смешной.

Аноним, 03-09-2025 #3[ru]

По дороге на трибуну парада Си Цзиньпин сказал Путину, что «раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще можешь оставаться ребенком». На что престарелый кремлёвский мечтатель ответил: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно, и люди смогут становиться всё моложе и моложе и даже достичь бессмертия». «Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет», – резюмировал Си Цзиньпин. Это было бы смешно, если бы не было так страшно...

Аноним, 03-09-2025 #4[ru]

Все не только украдено до нас (что не так страшно), но и сказано до нас (что более обидно). Вот Си, Путин и Ким поговорили о бессмертии дела и тела. Говорят, что если вовремя менять органы, то можно прожить если не вечно, то точно до 150 (еще 12 с гаком президентских сроков как минимум). Так это уже успел откомментировать даже более изощренный пресс-секретарь, чем Песков, – сам Воланд: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!».

Аноним, 03-09-2025 #5[ru]

Новости истории. Путин рассказал конголезскому диктатору Сассу-Нгессо, что Вторая мировая война, оказывается, закончилась победой Китая над Японией. Думаю, тут даже Мединский охренел.

Аноним, 04-09-2025 #7[ru]

В любом случае одержимость Путина своим здоровьем и вечной жизнью – это очень хорошо. С фанатиками сложно бороться. А вот с обычными людьми – гораздо проще. И он – тот самый обычный человек, любящий золото, дворцы, власть – и быть живым.

Аноним, 05-09-2025 #11[ru]

Путин: «европейские компании ушли из России, а теперь ждут не дождутся возможности вернуться». Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. По факту же у тех, кто не ушел сам с началом СВО, тех просто отжали («национализировали») бизнес.

Аноним, 05-09-2025 #13[ru]

Проект продления жизни, которым, похоже, всерьёз увлёкся Путин, чреват тем, что президент умрёт, так и не подготовив себе преемника. Логика проста: «Зачем мне преемник? Я ещё долго буду жить»...

Свежий анекдот

Аноним, 03-09-2025 #1[ru]

Тем временем бывшего начальника управления связи Минобороны РФ приговорили к 9 годам по делу о взятке... Тоже, наверное, был знатный борец с коррупцией!

Аноним, 03-09-2025 #2[ru]

Во Всеволожске (Ленобласть) 930 дамочек напялили кокошники, символизируя тотальную и всепобеждающую «русскость». На самом деле «чисто русский кокошник» – это копия польского kokosz, элемента брачного наряда, который символизировал курочку для «топтания».

Аноним, 04-09-2025 #3[ru]

Мэр Казани Ильсур Метшин выступил на торжественной линейке перед школьниками: «Как говорит наш президент, глава нашей республики – из отличников выходят отличники, а из троечников мэры и руководители регионов». А потом удивляемся – откуда столько дебилов во власти?

На кого работает Владислав Ховалыг?

Аноним, 03-09-2025 #1[ru]

Пи**ец. Во время СВО так гадить стране. Уму непостижимо.

tlg_comm, 03-09-2025 #2[ru]

Эффективной работу можно назвать только при достижении результата. Ни при «создании мощностей ТЭС-2 в Кызыле», ни при строительстве ж/д в Туву результата достигнуто не было! Нет ни ТЭС-2, ни даже реконструкции имеющейся кызылской ТЭЦ, ни тем более железной дороги. По выполнению Кара-оолом программы переселения из ветхого жилья – куча проблем с качеством построенного новодела. То же самое и с жильём для детей-сирот. Многих людей просто пересилили из одного ужаса в другой.

Тоскуете по «более эффективному» Кара-оолу? Его возвращение реально. Только расцветёте ли при Шолбане 2.0? То, что он не успел тогда, обязательно доделает при возвращении. И не просто доделает, а углубит и усилит, так сказать.

Аноним, 03-09-2025 #3[ru]

#2 – всё познается в сравнении. Ностальгировать по Кара-оолу уж точно не стоит, но и Ховалыг не имеет никаких плюсов на его фоне – «КЛОП НА ФОНЕ КАРЛИКА».

Киреенко, 03-09-2025 #4[ru]

Как я уже говорил, для Тувы специально выбирали самого глупого, слабого и жадного человека из команды Кара-оола, чтобы он окончательно развалил всё. Это необходимо для создания новой, здоровой власти.

Аноним, 03-09-2025 #5[ru]

Он даже не клоп. Он всегда был мандавошкой.

Аноним, 03-09-2025 #6[ru]

Шолбан Кара-оол: «На территории России «Сила Сибири-2» пройдет через Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Отличные возможности для нас! Предстоит большая работа...»

«Тяжелее всего смотреть на губы, которые не сможешь поцеловать» – такую песенку напевает Шолбан Валерьевич, глотая слюни – ведь труба опять пойдет мимо Тувы. И, значит, и денежные потоки достанутся не ему...

Но долг обязывает лизнуть: «Вот так решаются житейские вопросы между лидерами двух мощных государства Владимиром Путиным и Си Цзиньпином». Какие «житейские вопросы» решили два диктатора – неясно. Ну кроме того, что окончательно утвердился статус России как сырьевого придатка Китая.

Аноним, 03-09-2025 #7[ru]

Фу! Даже у такого как Карлик Хаванык умудрился сосать 15 лет. Хорошо, что люди помнят гадости Карлика, потому что Хаванык хуже своего шефа в 2 раза.

Аноним, 04-09-2025 #10[ru]

1) Хов. должен был лететь в Москву в понедельник. В последний момент поступил звонок из компетентных органов, которые «попросили» его не покидать регион до конца месяца, до «особых указаний».

2) В прав. работают москвичи из Счетной палаты РФ.

3) Правоохранителей, которые получили добро от руководства в Москве, никто не ограничивает в работе с окружением Таича, на предмет проведения ОРМ.

4) В ОРМ везде присутствуют «Сережа, отдай деньги Ч-не... Сережа, возьми деньги от Вани... Сережа, принеси деньги от чеченов... китайцев... Сережа, скажи чтобы Роберт передал Славе деньги для Шолбана...»

5) Феликса попросили открыть производство по картелям Х. и У.

6) Идет разбор архивов Республиканской психиатрической службы на предмет изучения истории болезней руководителей первого ранга, которые проявляют весенние и осенние настроения, которые идут в разрез с государственными требованиями к госслужащим категории А.

7) Звездный генерал и партия власти приняли решение дистанцироваться от ситуации в регионе.

8) Решение об отставке должен принять сам «друг Сережи и муж жены».

9) 10) И другие пункты, напишет госпожа Бу из федерального округа и Юра А., с помощью Шолбана Чыргалолыча.

Аноним, 04-09-2025 #11[ru]

Все вице-премьеры под угрозой долгой командировки в Солнечный Магадан. В том числе и отсутствующий тесть губера Лукин. Губер любит родную сестру Лукина, на которой множество активов. Всё для детей, всё о народе, всё о России.

Аноним, 04-09-2025 #13[ru]

№6 – тем временем, пока Кара-оол восторгается ловкостью Путина, с которой он продал газ Китаю, тот вдруг заявил: «У нас намечается дефицит газа!» Обладая крупнейшими в мире доказанными газовыми запасами объемом более 60 триллионов кубометров, Россия может столкнуться с дефицитом газа. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент Владимир Путин... Но китайцам хватит – не волнуйтесь.

Аноним, 05-09-2025 #15[ru]

Шолбан Кара-оол: «Это интересное ощущение, когда на одном из главных форумов страны с нашим Лидером плечом к плечу представители стран Восточной Азии, таких братских и дружественных, знакомых тебе лично, потому чувство сопричастности ко всем происходящим сейчас историческим процессам у меня особое. Лаос, Монголия, Китай! Я рад, что идет ускорение процессов разворота России на Восток...» Что такое ВЭФ? Кому и за каким чертом нужен этот затратный балаган? Эффект от всех этих «форумов» нулевой. ВЭФ – бутафория, типовое массовое очковтирательство.

Коротко

Аноним, 03-09-2025 #2[ru]

«В России из-за убытков начали останавливаться заводы подсолнечного масла». Старая метафора «пушки вместо масла» обретает плоть. Скоро она реализуется буквально. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Аноним, 03-09-2025 #3[ru]

Депутаты наконец нашли, что сильнее всего угрожает жизни российских детей. И немедленно это запретили. С 1 сентября те, кому ещё нет 18 лет, не смогут купить зажигалку...

Аноним, 03-09-2025 #4[ru]

Тем временем в путинской России начал пропадать не только бензин, но и солярка: «солярки вообще нет, и у нас нет понимания, что делать дальше». Что происходит? Лично у меня два варианта объяснения событий – это либо «Движуха» от Васильича, либо «Гойда» от Охлобыстина.

Аноним, 03-09-2025 #5[ru]

Российских школьников могут обязать изучать китайский язык, так как отношения Москвы и Пекина имеют долгосрочную перспективу развития. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что английский язык как школьный предмет теряет популярность у учащихся, а вот китайский мог бы стать обязательным уроком. Правильно, язык хозяев нужно знать!

Аноним, 04-09-2025 #7[ru]

Замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что Россия лидирует в области протезирования благодаря СВО. А еще у нас самые большие кладбища! Тоже повод для гордости...

Аноним, 06-09-2025 #11[ru]

«В России начнут распродавать судостроительные верфи из-за отсутствия заказов» – помощник президента России по судостроению Патрушев продолжает демонстрировать завидные успехи подконтрольного ему хозяйства.

Сергей Конвиз: Разговоры о мире на фоне непрекращающихся боёв

Аноним, 03-09-2025 #4[ru]

«Я вообще ни за что не плачу» – так министр финансов РФ Силуанов ответил на вопрос, какими банковскими картами он расплачивается в Китае. «За вас платим мы, наши налоги?» – спросили будто бы в шутку журналисты. Силуанов посмеялся и ничего не ответил.

Аноним, 03-09-2025 #5[ru]

Я полагал, что Трамп все же не станет бить тарифами по Индии, чтобы сохранить ее союзником против Китая. Но он и эту глупость совершил... Итог – начало формирования оси Россия-Индия-Китай против США. Дивный успех американского правительства!

Аноним, 03-09-2025 #6[ru]

Думаю, что Индия и Китай больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России против Украины длился как можно дольше. Ещё год такой «спецоперации», и Путин будет отдавать им нефть и газ даром или в обмен на еду и патроны.

Аноним, 04-09-2025 #11[ru]

2 сентября, Путин: «Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность». 4 сентября: «Захарова отвергла возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине». Так и живем...

Аноним, 06-09-2025 #16[ru]

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубочайшему, темнейшему Китаю, пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе» – Трамп. Он наконец заметил «успехи» своей дипломатии. Но выводов пока не сделал... С такой слоновьей политикой можно «потерять» не только Россию, но и всех своих союзников по НАТО.

Аноним, 06-09-2025 #17[ru]

#15, тогда Путину надо подписать указ о переименовании Министерства обороны РФ в Министерство СВО!

(прочитано 322 раза)

0
risk-inform.ru/article_11559.html

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 32:
Материал входит в раздел тематического архива:

«Какие-то мошенники постоянно заставляют что-то делать». Роскомнадзору предложили заблокировать звонки с работы.
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине