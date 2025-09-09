    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-09-2025 #1[ru]

Путин: «для решения украинского кризиса надо устранить первопричины». «Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты»?

Аноним, 03-09-2025 #2

«У России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать», – Путин на встрече с Фицо в Китае. Мда... А пол Украины в руинах. Скажем, стендап-комик из Владимира Владимировича получился не очень смешной.

Аноним, 03-09-2025 #3

По дороге на трибуну парада Си Цзиньпин сказал Путину, что «раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще можешь оставаться ребенком». На что престарелый кремлёвский мечтатель ответил: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно, и люди смогут становиться всё моложе и моложе и даже достичь бессмертия». «Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет», – резюмировал Си Цзиньпин. Это было бы смешно, если бы не было так страшно...

Аноним, 03-09-2025 #4

Все не только украдено до нас (что не так страшно), но и сказано до нас (что более обидно). Вот Си, Путин и Ким поговорили о бессмертии дела и тела. Говорят, что если вовремя менять органы, то можно прожить если не вечно, то точно до 150 (еще 12 с гаком президентских сроков как минимум). Так это уже успел откомментировать даже более изощренный пресс-секретарь, чем Песков, – сам Воланд: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!».

Аноним, 03-09-2025 #5

Новости истории. Путин рассказал конголезскому диктатору Сассу-Нгессо, что Вторая мировая война, оказывается, закончилась победой Китая над Японией. Думаю, тут даже Мединский охренел.

Аноним, 04-09-2025 #7

В любом случае одержимость Путина своим здоровьем и вечной жизнью – это очень хорошо. С фанатиками сложно бороться. А вот с обычными людьми – гораздо проще. И он – тот самый обычный человек, любящий золото, дворцы, власть – и быть живым.

Аноним, 05-09-2025 #11

Путин: «европейские компании ушли из России, а теперь ждут не дождутся возможности вернуться». Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. По факту же у тех, кто не ушел сам с началом СВО, тех просто отжали («национализировали») бизнес.

Аноним, 05-09-2025 #13

Проект продления жизни, которым, похоже, всерьёз увлёкся Путин, чреват тем, что президент умрёт, так и не подготовив себе преемника. Логика проста: «Зачем мне преемник? Я ещё долго буду жить»...

Аноним, 03-09-2025 #1

Тем временем бывшего начальника управления связи Минобороны РФ приговорили к 9 годам по делу о взятке... Тоже, наверное, был знатный борец с коррупцией!

Аноним, 03-09-2025 #2

Во Всеволожске (Ленобласть) 930 дамочек напялили кокошники, символизируя тотальную и всепобеждающую «русскость». На самом деле «чисто русский кокошник» – это копия польского kokosz, элемента брачного наряда, который символизировал курочку для «топтания».

Аноним, 04-09-2025 #3

Мэр Казани Ильсур Метшин выступил на торжественной линейке перед школьниками: «Как говорит наш президент, глава нашей республики – из отличников выходят отличники, а из троечников мэры и руководители регионов». А потом удивляемся – откуда столько дебилов во власти?

Аноним, 03-09-2025 #1

Пи**ец. Во время СВО так гадить стране. Уму непостижимо.

tlg_comm, 03-09-2025 #2

Эффективной работу можно назвать только при достижении результата. Ни при «создании мощностей ТЭС-2 в Кызыле», ни при строительстве ж/д в Туву результата достигнуто не было! Нет ни ТЭС-2, ни даже реконструкции имеющейся кызылской ТЭЦ, ни тем более железной дороги. По выполнению Кара-оолом программы переселения из ветхого жилья – куча проблем с качеством построенного новодела. То же самое и с жильём для детей-сирот. Многих людей просто пересилили из одного ужаса в другой.

Тоскуете по «более эффективному» Кара-оолу? Его возвращение реально. Только расцветёте ли при Шолбане 2.0? То, что он не успел тогда, обязательно доделает при возвращении. И не просто доделает, а углубит и усилит, так сказать.

Аноним, 03-09-2025 #3

#2 – всё познается в сравнении. Ностальгировать по Кара-оолу уж точно не стоит, но и Ховалыг не имеет никаких плюсов на его фоне – «КЛОП НА ФОНЕ КАРЛИКА».

Киреенко, 03-09-2025 #4

Как я уже говорил, для Тувы специально выбирали самого глупого, слабого и жадного человека из команды Кара-оола, чтобы он окончательно развалил всё. Это необходимо для создания новой, здоровой власти.

Аноним, 03-09-2025 #5

Он даже не клоп. Он всегда был мандавошкой.

Аноним, 03-09-2025 #6

Шолбан Кара-оол: «На территории России «Сила Сибири-2» пройдет через Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Отличные возможности для нас! Предстоит большая работа...»

«Тяжелее всего смотреть на губы, которые не сможешь поцеловать» – такую песенку напевает Шолбан Валерьевич, глотая слюни – ведь труба опять пойдет мимо Тувы. И, значит, и денежные потоки достанутся не ему...

Но долг обязывает лизнуть: «Вот так решаются житейские вопросы между лидерами двух мощных государства Владимиром Путиным и Си Цзиньпином». Какие «житейские вопросы» решили два диктатора – неясно. Ну кроме того, что окончательно утвердился статус России как сырьевого придатка Китая.

Аноним, 03-09-2025 #7

Фу! Даже у такого как Карлик Хаванык умудрился сосать 15 лет. Хорошо, что люди помнят гадости Карлика, потому что Хаванык хуже своего шефа в 2 раза.

Аноним, 04-09-2025 #10

1) Хов. должен был лететь в Москву в понедельник. В последний момент поступил звонок из компетентных органов, которые «попросили» его не покидать регион до конца месяца, до «особых указаний».

2) В прав. работают москвичи из Счетной палаты РФ.

3) Правоохранителей, которые получили добро от руководства в Москве, никто не ограничивает в работе с окружением Таича, на предмет проведения ОРМ.

4) В ОРМ везде присутствуют «Сережа, отдай деньги Ч-не... Сережа, возьми деньги от Вани... Сережа, принеси деньги от чеченов... китайцев... Сережа, скажи чтобы Роберт передал Славе деньги для Шолбана...»

5) Феликса попросили открыть производство по картелям Х. и У.

6) Идет разбор архивов Республиканской психиатрической службы на предмет изучения истории болезней руководителей первого ранга, которые проявляют весенние и осенние настроения, которые идут в разрез с государственными требованиями к госслужащим категории А.

7) Звездный генерал и партия власти приняли решение дистанцироваться от ситуации в регионе.

8) Решение об отставке должен принять сам «друг Сережи и муж жены».

9) 10) И другие пункты, напишет госпожа Бу из федерального округа и Юра А., с помощью Шолбана Чыргалолыча.

Аноним, 04-09-2025 #11

Все вице-премьеры под угрозой долгой командировки в Солнечный Магадан. В том числе и отсутствующий тесть губера Лукин. Губер любит родную сестру Лукина, на которой множество активов. Всё для детей, всё о народе, всё о России.

Аноним, 04-09-2025 #13

№6 – тем временем, пока Кара-оол восторгается ловкостью Путина, с которой он продал газ Китаю, тот вдруг заявил: «У нас намечается дефицит газа!» Обладая крупнейшими в мире доказанными газовыми запасами объемом более 60 триллионов кубометров, Россия может столкнуться с дефицитом газа. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент Владимир Путин... Но китайцам хватит – не волнуйтесь.

Аноним, 05-09-2025 #15

Шолбан Кара-оол: «Это интересное ощущение, когда на одном из главных форумов страны с нашим Лидером плечом к плечу представители стран Восточной Азии, таких братских и дружественных, знакомых тебе лично, потому чувство сопричастности ко всем происходящим сейчас историческим процессам у меня особое. Лаос, Монголия, Китай! Я рад, что идет ускорение процессов разворота России на Восток...» Что такое ВЭФ? Кому и за каким чертом нужен этот затратный балаган? Эффект от всех этих «форумов» нулевой. ВЭФ – бутафория, типовое массовое очковтирательство.

Аноним, 03-09-2025 #2

«В России из-за убытков начали останавливаться заводы подсолнечного масла». Старая метафора «пушки вместо масла» обретает плоть. Скоро она реализуется буквально. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Аноним, 03-09-2025 #3

Депутаты наконец нашли, что сильнее всего угрожает жизни российских детей. И немедленно это запретили. С 1 сентября те, кому ещё нет 18 лет, не смогут купить зажигалку...

Аноним, 03-09-2025 #4

Тем временем в путинской России начал пропадать не только бензин, но и солярка: «солярки вообще нет, и у нас нет понимания, что делать дальше». Что происходит? Лично у меня два варианта объяснения событий – это либо «Движуха» от Васильича, либо «Гойда» от Охлобыстина.

Аноним, 03-09-2025 #5

Российских школьников могут обязать изучать китайский язык, так как отношения Москвы и Пекина имеют долгосрочную перспективу развития. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что английский язык как школьный предмет теряет популярность у учащихся, а вот китайский мог бы стать обязательным уроком. Правильно, язык хозяев нужно знать!

Аноним, 04-09-2025 #7

Замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что Россия лидирует в области протезирования благодаря СВО. А еще у нас самые большие кладбища! Тоже повод для гордости...

Аноним, 06-09-2025 #11

«В России начнут распродавать судостроительные верфи из-за отсутствия заказов» – помощник президента России по судостроению Патрушев продолжает демонстрировать завидные успехи подконтрольного ему хозяйства.

Аноним, 03-09-2025 #4

«Я вообще ни за что не плачу» – так министр финансов РФ Силуанов ответил на вопрос, какими банковскими картами он расплачивается в Китае. «За вас платим мы, наши налоги?» – спросили будто бы в шутку журналисты. Силуанов посмеялся и ничего не ответил.

Аноним, 03-09-2025 #5

Я полагал, что Трамп все же не станет бить тарифами по Индии, чтобы сохранить ее союзником против Китая. Но он и эту глупость совершил... Итог – начало формирования оси Россия-Индия-Китай против США. Дивный успех американского правительства!

Аноним, 03-09-2025 #6

Думаю, что Индия и Китай больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России против Украины длился как можно дольше. Ещё год такой «спецоперации», и Путин будет отдавать им нефть и газ даром или в обмен на еду и патроны.

Аноним, 04-09-2025 #11

2 сентября, Путин: «Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность». 4 сентября: «Захарова отвергла возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине». Так и живем...

Аноним, 06-09-2025 #16

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубочайшему, темнейшему Китаю, пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе» – Трамп. Он наконец заметил «успехи» своей дипломатии. Но выводов пока не сделал... С такой слоновьей политикой можно «потерять» не только Россию, но и всех своих союзников по НАТО.

Аноним, 06-09-2025 #17

#15, тогда Путину надо подписать указ о переименовании Министерства обороны РФ в Министерство СВО!