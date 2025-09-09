«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 205
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 34
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 32, 9 сентября / Пьянству – бой? Или деньгам – дорога?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№32, 9 сентября 2025 года.

Пьянству – бой? Или деньгам – дорога?

Пьянству – бой? Или деньгам – дорога?

В Туве давно и без каких-либо успехов борются с пристрастием людей к алкоголю. Начало этой борьбы ведёт нас к перестройке 1985 года, когда секретаря ЦК КПСС и члена Политбюро КПСС Е. Лигачёва поддержал Генеральный секретарь М. Горбачёв. Тогда по всей стране, в том числе и в Туве, были введены нормы потребления винно-водочных изделий. Та антиалкогольная кампания провалилась. Не имея доступа к легальному алкоголю, население перешло на потребление в лучшем случае самогона, а в худшем – денатурата, клея и дихлофоса. В итоге в стране резко подскочила смертность от отравлений, а страна понесла тяжёлые потери от сокращения поступлений в бюджет от реализации спиртосодержащих жидкостей. Из-за этого кампанию пришлось свернуть. Но не навсегда. По крайней мере, в Туве, где в течение 90-х сформировалась небольшая группа бизнесменов, специализирующихся на извлечении прибыли от торговли как легальными винно-водочными изделиями, так и разными фальсификатами и техническим спиртом. Тогда лидирующие позиции в этой области заняли такие известные люди, как Владислав Даржаа, Лиля Ночёвка, Шолбан Кара-оол со своими братьями Юрием и Леонидом, Юрий Якушев, Генрих Эпп со своим зятем Тунёвым и другие бизнесмены помельче. Одни, как Даржаа и Ночёвка, промышляя левой водкой с Кызылского спиртзавода, а такие, как Тунёв, торговали разными спиртосодержащими напитками типа «Средство чистый» для мойки окон.

Но времена изменились, и на смену Шериг-оолу Ооржаку в кресле главы региона обустроился человек с репутацией водочного воротилы Шолбан Кара-оол, который тут же на пару с Виктором Тунёвым взял под контроль водочный бизнес в республике.

Как известно, в России нет общего для всех регионов расписания продаж алкоголя. Каждый субъект Федерации определяет это время сам. Этим и воспользовались Кара-оол и Тунёв. Первым делом эта «горькая парочка» в целях активизации торговли фальсификатом ввела в республике ограничение по времени на легальную продажу винно-водочных изделий. И теперь в республике торгуют этой продукцией только по четыре часа в день. А в праздничные и выходные в республике приобрести водку, вино или коньяк можно только из-под полы в магазинах, которые контролируют эти люди.

Все эти драконовские меры, естественно, как и в 1985 году, не привели к сокращению потребления горячительных напитков и пьяной преступности в целом. Эти меры оказались полезными только для тех, кто торгует нелегальными винно-водочными напитками. При этом все же понимают, что в с. Танзыбей Красноярского края, который в 240 километрах от Кызыла, прямо на трассе прекрасно функционирует магазин «Бристоль», где можно спокойно затариться качественным продуктом в любых объёмах, невзирая на время дня, праздники и выходные. Потому что ни в одном соседнем с Тувой регионе таких глупых и вредных порядков в торговле алкоголем нет.

Правда, закупить нужное количество спиртного про запас за Саянами могут не все, а у кого на это достаточно средств. А тем, кто в этом смысле не богат, приходится приобретать горячительное из-под полы по грабительской цене у торгашей Кара-оола и Тунёва. Но и в легальных магазинах, торгующих спиртными напитками, цены не такие, как за Саянами. И понять их можно. Владельцы этих магазинов платят аренду за торговые места и зарплату продавцам как будто бы они торговали без перерыва, в рабочие и выходные. А они работают только четыре часа в рабочие дни. Поэтому затраты на реализацию продукции резко возрастают. За это обязан заплатить потребитель. И платит. А куда ему деваться? Да и у главы республики также есть подконтрольные торговые точки. Так что и ему все эти дурацкие запреты выгодны.

Но как говорится, дураков не сеют и не жнут – они сами родятся. Вот и в России появились последователи Кара-оола и Тунёва. Так, с 1 марта Вологодская область приняла невиданные для большей части России меры: в будни купить алкоголь там теперь можно только с полудня и до 14:00 (по выходным, как и прежде, с 8 до 23). По словам инициатора сухого закона, эксцентричного губернатора Георгия Филимонова, который в соцсетях называет свой закон «12-14», цель ограничений состоит в том, чтобы люди «прекратили напиваться».

Спустя полгода после принятия закона корреспонденты кооператива независимых журналистов «Берег» отправились в Вологду, чтобы узнать, как местные жители справляются с тем, что не могут немедленно выпить. До вступления закона в силу Филимонов жаловался, что в регионе много алкозависимых и высокая смертность от «последствий употребления алкогольных напитков», в том числе от «поножовщины, стрельбы, пьяного вождения». В 2024 году Вологодская область действительно попала в десятку самых пьющих регионов страны: она заняла девятое место по продажам водки с показателем 8,9 литра на человека и шестое по продажам всего прочего крепкого алкоголя.

Но, как выяснилось, никаких позитивных изменений этот закон в область не привнёс. Скорее наоборот: участились смертельные случаи от отравления суррогатами. А люди из-за ограничений продаж стали затариваться алкоголем впрок, что привело к увеличению пьянства. Но Филимонов уверен: когда-нибудь его драконовские меры дадут положительные результаты... А что обо всём этом думает глава Тувы Ховалыг?

Наш корр.

(прочитано 393 раза)

+2
risk-inform.ru/article_11560.html

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Профессиональная покраска помещений безвоздушным покрасочным аппаратом.
Тел. 8913 356 2227
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Остальные материалы номера 32:
Материалы по теме:
Бомжи отдыхают в центре Кызыла...
Комментариев: 69
Шолбан Кара-оол противоречиво относится к алкоголю
Шолбан Кара-оол создал ликеро-водочный завод «Чагытай»
ЛДПРовец Елсуков, издатель «Народной газеты», директор «Чагытая»
Шолбан Кара-оол любит бороться с алкоголизмом, забывая про собственное «техарьское» прошлое
 
Материал входит в раздел тематического архива:

«Какие-то мошенники постоянно заставляют что-то делать». Роскомнадзору предложили заблокировать звонки с работы.
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине