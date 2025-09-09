Пьянству – бой? Или деньгам – дорога?

В Туве давно и без каких-либо успехов борются с пристрастием людей к алкоголю. Начало этой борьбы ведёт нас к перестройке 1985 года, когда секретаря ЦК КПСС и члена Политбюро КПСС Е. Лигачёва поддержал Генеральный секретарь М. Горбачёв. Тогда по всей стране, в том числе и в Туве, были введены нормы потребления винно-водочных изделий. Та антиалкогольная кампания провалилась. Не имея доступа к легальному алкоголю, население перешло на потребление в лучшем случае самогона, а в худшем – денатурата, клея и дихлофоса. В итоге в стране резко подскочила смертность от отравлений, а страна понесла тяжёлые потери от сокращения поступлений в бюджет от реализации спиртосодержащих жидкостей. Из-за этого кампанию пришлось свернуть. Но не навсегда. По крайней мере, в Туве, где в течение 90-х сформировалась небольшая группа бизнесменов, специализирующихся на извлечении прибыли от торговли как легальными винно-водочными изделиями, так и разными фальсификатами и техническим спиртом. Тогда лидирующие позиции в этой области заняли такие известные люди, как Владислав Даржаа, Лиля Ночёвка, Шолбан Кара-оол со своими братьями Юрием и Леонидом, Юрий Якушев, Генрих Эпп со своим зятем Тунёвым и другие бизнесмены помельче. Одни, как Даржаа и Ночёвка, промышляя левой водкой с Кызылского спиртзавода, а такие, как Тунёв, торговали разными спиртосодержащими напитками типа «Средство чистый» для мойки окон.

Но времена изменились, и на смену Шериг-оолу Ооржаку в кресле главы региона обустроился человек с репутацией водочного воротилы Шолбан Кара-оол, который тут же на пару с Виктором Тунёвым взял под контроль водочный бизнес в республике.

Как известно, в России нет общего для всех регионов расписания продаж алкоголя. Каждый субъект Федерации определяет это время сам. Этим и воспользовались Кара-оол и Тунёв. Первым делом эта «горькая парочка» в целях активизации торговли фальсификатом ввела в республике ограничение по времени на легальную продажу винно-водочных изделий. И теперь в республике торгуют этой продукцией только по четыре часа в день. А в праздничные и выходные в республике приобрести водку, вино или коньяк можно только из-под полы в магазинах, которые контролируют эти люди.

Все эти драконовские меры, естественно, как и в 1985 году, не привели к сокращению потребления горячительных напитков и пьяной преступности в целом. Эти меры оказались полезными только для тех, кто торгует нелегальными винно-водочными напитками. При этом все же понимают, что в с. Танзыбей Красноярского края, который в 240 километрах от Кызыла, прямо на трассе прекрасно функционирует магазин «Бристоль», где можно спокойно затариться качественным продуктом в любых объёмах, невзирая на время дня, праздники и выходные. Потому что ни в одном соседнем с Тувой регионе таких глупых и вредных порядков в торговле алкоголем нет.

Правда, закупить нужное количество спиртного про запас за Саянами могут не все, а у кого на это достаточно средств. А тем, кто в этом смысле не богат, приходится приобретать горячительное из-под полы по грабительской цене у торгашей Кара-оола и Тунёва. Но и в легальных магазинах, торгующих спиртными напитками, цены не такие, как за Саянами. И понять их можно. Владельцы этих магазинов платят аренду за торговые места и зарплату продавцам как будто бы они торговали без перерыва, в рабочие и выходные. А они работают только четыре часа в рабочие дни. Поэтому затраты на реализацию продукции резко возрастают. За это обязан заплатить потребитель. И платит. А куда ему деваться? Да и у главы республики также есть подконтрольные торговые точки. Так что и ему все эти дурацкие запреты выгодны.

Но как говорится, дураков не сеют и не жнут – они сами родятся. Вот и в России появились последователи Кара-оола и Тунёва. Так, с 1 марта Вологодская область приняла невиданные для большей части России меры: в будни купить алкоголь там теперь можно только с полудня и до 14:00 (по выходным, как и прежде, с 8 до 23). По словам инициатора сухого закона, эксцентричного губернатора Георгия Филимонова, который в соцсетях называет свой закон «12-14», цель ограничений состоит в том, чтобы люди «прекратили напиваться».

Спустя полгода после принятия закона корреспонденты кооператива независимых журналистов «Берег» отправились в Вологду, чтобы узнать, как местные жители справляются с тем, что не могут немедленно выпить. До вступления закона в силу Филимонов жаловался, что в регионе много алкозависимых и высокая смертность от «последствий употребления алкогольных напитков», в том числе от «поножовщины, стрельбы, пьяного вождения». В 2024 году Вологодская область действительно попала в десятку самых пьющих регионов страны: она заняла девятое место по продажам водки с показателем 8,9 литра на человека и шестое по продажам всего прочего крепкого алкоголя.

Но, как выяснилось, никаких позитивных изменений этот закон в область не привнёс. Скорее наоборот: участились смертельные случаи от отравления суррогатами. А люди из-за ограничений продаж стали затариваться алкоголем впрок, что привело к увеличению пьянства. Но Филимонов уверен: когда-нибудь его драконовские меры дадут положительные результаты... А что обо всём этом думает глава Тувы Ховалыг?

