    Свежий анекдот

Смешно, как тужатся мыслители –То громогласно, то бесшумно, –Забыв, что разум недействителен,Когда действительность безумна.

* * *

«Экономика России охлаждается быстрее прежних ожиданий, сообщил министр экономического развития Максим Решетников».Вопрос знатокам новояза: Если темпы «охлаждения экономики» выше ожидаемых, то не напоминает ли её «мягкая посадка» свободное падение с большой высоты?

* * *

Губернаторы прибыли в Кремль на совещание с вещами!