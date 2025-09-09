Свежий анекдот
Смешно, как тужатся мыслители –
То громогласно, то бесшумно, –
Забыв, что разум недействителен,
Когда действительность безумна.
Игорь Губерман
Вопрос знатокам новояза: Если темпы «охлаждения экономики» выше ожидаемых, то не напоминает ли её «мягкая посадка» свободное падение с большой высоты?
* * *«Экономика России охлаждается быстрее прежних ожиданий, сообщил министр экономического развития Максим Решетников».
* * *Губернаторы прибыли в Кремль на совещание с вещами!