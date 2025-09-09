«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 32, 9 сентября / Свежий анекдот
№32, 9 сентября 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотСмешно, как тужатся мыслители –
То громогласно, то бесшумно, –
Забыв, что разум недействителен,
Когда действительность безумна.
Игорь Губерман

* * *

«Экономика России охлаждается быстрее прежних ожиданий, сообщил министр экономического развития Максим Решетников».
Вопрос знатокам новояза: Если темпы «охлаждения экономики» выше ожидаемых, то не напоминает ли её «мягкая посадка» свободное падение с большой высоты?

* * *

Губернаторы прибыли в Кремль на совещание с вещами!

