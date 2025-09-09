    Коротко

Полиция задержала жителей Тувы, перекрывших дорогу золотодобытчикам

Жители села Сайлыг Чеди-Хольского района Тувы перекрыли проезд технике золотодобывающей артели «Ойна». Жители дежурили на мосту и остановили машины. Видео с места публиковал экс-депутат райсовета Ренат Оюн во «ВКонтакте».

По словам Оюна, на место приехали представители администраций кожууна (района), сумона (сельсовета) и районный прокурор, который утверждали, что техника поедет обратно.

Но в итоге некоторых людей задержала полиция, их количество не уточняется. В частности, на Оюна составили административный протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), следует из электронной картотеки Чеди-Хольского районного суда. Мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.

«Если землякам, которые получили штрафы, не будет оказана помощь в любом виде от муниципальных органов власти, то подписчики предлагают организовать сбор средств на организацию юридического сопровождения всех пострадавших. Уважаемые жители, земляки и друзья, как вы считаете по этому предложению? Некоторые люди до сих пор в полиции», – рассказал Оюн в соцсетях.

Жители Сайлыга протестовали ещё в июле 2024 года. Они пытались не пропустить технику артели, опасаясь, что из-за добычи золота обмелеет река Элегест – единственный источник воды для села.

В Туве зарегистрирована два юрлица с названием «Артель старателей „Ойна“» – оба действующие и находятся по одному адресу в Кызыле на улице Сукпакская, 7, выяснил «Сибирский экспресс». Компании, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежат Анатолию Дудко, Виктору Дудко, Олегу Дудко, Сергею Мосину, Виктору Мосину, Екатерине Николаевой, Павлу Багаеву и Николаю Лотышко. Совокупная выручка двух юрлиц артели в 2024 году составила около 6,3 млрд. рублей. Чистая прибыль – почти 800 млн. На своём сайте «Ойна» пишет, что в компании работают 726 человек, 236 из которых проживают в Туве.

ЦБ не нашёл денег в банке миллиардера Прохорова и отозвал у него лицензию

Центробанк отозвал лицензию у банка «Таврический». В качестве причины указана полная утрата собственных средств, сообщает пресс-служба регулятора. Банк занимал 60 место по активам в банковской системе России и с 2015 года находился под санацией. Спасением банка занималась кредитная организация «Международный финансовый клуб» (МФК) миллиардера Михаила Прохорова. Среди ее акционеров были миллиардеры Виктор Вексельберг и Александр Абрамов, а также жена главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка закончится к 1 июля 2035 года.

Банк России сообщил об отсутствии перспектив модели санации и прекратил план спасения банка. Согласно отчетности банка на 1 августа, ответственность АСВ перед вкладчиками оценивается в 56,5 млрд. руб.

Рост просрочек по ипотеке ускорился

Просроченная задолженность по жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам, в Новосибирской области выросла с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года на 13,9%, а с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года на 131,3%, обратил внимание независимый аналитик Сергей Николаев.

«Таким образом, динамика роста суммарной просроченной задолженности после отмены льготной ипотеки выросла в регионе почти в 9,5 раз, – констатировал эксперт. – Число квартир, находящихся в залоге у банков, с нарушениями платежей по ипотеке выросло в течение года в 2,15 раза. С учетом того, что часть этих квартир находится в строящихся домах, сроки ввода которых перенесены, это может стать серьезной проблемой для всех игроков рынка недвижимости».

В целом по РФ объем просроченной задолженности вырос после отмены льготной ипотеки на 111,9%. По СФО – на 152,8%, в том числе, по Туве он увеличился в 6,9 раз, по Красноярскому краю возрос на 104,2%, по Иркутской области – на 127,8% и по Кузбассу – на 156,4%.

Россияне начали экономить на молочных продуктах

Жители России стали покупать меньше молочных продуктов из-за подорожания, сообщили участники рынка на конференции Dairy Trader. По их словам, экономика предприятий требует повышения цен еще в среднем на 5% в ближайшее время, однако такие меры грозят дальнейшим падением потребления. Один из крупных игроков привел в пример сливочное масло, которое до сих пор плохо покупают после рекордного за 17 лет скачка цен, зафиксированного прошлой осенью, несмотря на действующие скидки.

«Мы видим снижение спроса. Такое медленное, постепенное, к месяцу 1-2%. И это плохой тренд, плохой сигнал – значит, покупательская способность продолжает уменьшаться. Начинает деградировать спрос на питьевые йогурты. Думаю, что на ложковые то же самое будет», – отметил спикер. Тенденцию на сокращение потребления молочных продуктов подтвердили практически все участники конференции. На данный момент самую серьезную озабоченность вызывает спрос на сыр, упавший в июле на 7% в годовом выражении, сообщили переработчики.

Глава Сбербанка объявил о «технической стагнации» в экономике России и предупредил о риске ухода в рецессию

Российская экономика в апреле – июне текущего года сильно замедлилась и вошла в стадию «технической стагнации», заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», – сказал Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, важно своевременно выйти из периода управляемого охлаждения экономики, поскольку «заводить» ее потом будет сложно. Важным инструментом для этого он назвал ключевую ставку Центробанка, которая, как ожидают в Сбербанке, может снизиться к концу года до 14%. «Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно. При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», – сказал Греф, выразив надежду, что Центробанк не допустит «перехода в рецессию».

«Ситуация сложная». Глава Минэкономразвития объявил о наступлении трудных времен в экономике

Правительство России видит «тревожные знаки» в ситуации с российской экономикой, заявил 4 сентября в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития Максим Решетников. По оценке МЭР, в июле темпы роста ВВП РФ замедлились до 0,4% год к году, хотя по итогам второго квартала экономика прибавила 1,1%, а в прошлом году – 4,3%,

«Мы видим, что ситуация с инфляцией благоприятна, но за это приходится платить непростой ситуацией в экономике», – сказал Решетников. Он добавил, что экономика охлаждается быстрее ожиданий, машиностроительные заводы «недозагружены» и стараются резать издержки, в том числе переходя на 4-дневную рабочую неделю.

«Мы видим ситуацию как такую достаточно сложную, и последствия, конечно, этого охлаждения будут в том, что предприятия сейчас накопят определенный объем убытков, в первую очередь, по процентным платежам. Понятно, что часть этих кредитов будет реструктурирована, процентные платежи вправо будут сдвинуты, и так далее. Но предприятиям в любом случае придется потом отдавать эти долги, а значит период возврата к инвестиционной фазе роста, к сожалению, отодвинется вправо», – сказал Решетников (его цитирует Reuters).

Россиянам начали блокировать реальные звонки из банков после вступления в силу закона о борьбе со спамом

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила по борьбе со спам-звонками. Теперь абоненты могут подать заявление оператору связи и отказаться от массовых обзвонов. Однако вместе с навязчивой рекламой под блокировку неожиданно попали и полезные вызовы – от банков, сервисных компаний и других организаций.

Как рассказали «Коммерсанту» источники на банковском рынке, операторы начали массово ограничивать все звонки от юридических лиц, включая сообщения с кодами подтверждения и звонки сотрудников кредитных организаций. «Официального определения „массового звонка“ нет, и каждая компания трактует его по-своему», – отмечает один из собеседников издания.