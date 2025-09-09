    Обзор прессы

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В КЫЗЫЛЕ В УСЛОВИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА

Республиканская газета «ТП» сообщила, что «в столице Тувы состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир в жилом комплексе «Столичный». На фоне полной разрухи в республике это событие оказалось настолько серьёзным и значимым, что «вручил ключи новосёлам лично Глава Тувы Владислав Ховалыг». Хотя никакого отношения к стройке правительство не имело, поскольку строительная «Компания «Восток» выстроила «два современных многоквартирных дома» не на деньги из бюджета республики, а на заёмные средства банка, выданные новосёлам в рамках ипотечного финансирования. Чиновник подчеркнул, что «более 90 процентов квартир в новых домах были приобретены именно на этих условиях». Более того: «некоторые покупатели также воспользовались дополнительными скидками от застройщика», к чему правительство Тувы также не имеет никакого отношения. При этом глава отметил, что «компания «Восток» доказала, что умеет строить качественно, красиво и в срок, реализуя масштабный инвестиционный проект по созданию новых микрорайонов».

Но, похоже, ипотечный бум в Республике Тыва подходит к своему завершению. «В 2025 году по этой программе жильё получили 812 семей». Правительство Тувы не смогло достойно защитить интересы населения Тувы, в связи с чем на текущий год квота Тувы на получение льготной ипотеки сокращена до 1 тыс. граждан, в то время, как «по программе льготной ипотеки подано уже свыше 4 тыс. заявок».

Ховалыг отметил, что «жилой комплекс соответствует современным стандартам благоустройства». Строителями компании «Восток» «оборудована безопасная детская площадка, организованы парковочные места, разбиты газоны и установлен фонтан с подсветкой». В жилых домах выбор квартир очень широкий: «от студий до трёхкомнатных». На сегодняшний день компания «Восток» предоставляет жителям республики самое качественное жильё. И тому есть причина – ООО «Восток» благодаря активной позиции своего руководителя Сергея Уюсова, его предпринимательскому таланту само производит почти все строительные материалы, необходимые для строительства жилья и благоустройства домов. На предприятии действует единственный в республике цех по производству железобетона и строительных песчано-цементных блоков. На средства ИПСЭР С.Уюсов организовал переработку использованных шин и производство из них резиновой крошки, необходимой для обустройства детских спортивных площадок. А в целом ООО «Восток» в отличие от халтурщиков ООО «Энергострой» и ООО «Регионстрой» предоставляет кызылчанам самое качественное и относительно недорогое жильё, в котором исправно работает вентиляция, имеются асфальтированные хорошо оборудованные подъездные пути к домам и соответствующее требованиям благоустройство территории домов.

Однако проблем у строителей хватает. В первую очередь это отсутствие перспектив обеспечения новостроек теплом, водой, канализацией и электроэнергией, поскольку правительство Тувы этой проблемой занимается чисто формально, не придавая ей должного значения. И потому на решение таких проблем, как инженерные сети столицы, у правительства отсутствуют средства. А кроме того, в республике с населением с низким уровнем доходов единственным источником финансирования строительства жилья стало ипотечное кредитование, условия которого значительно ужесточаются от года к году. К тому же низкие доходы небогатого населения не позволяют людям аккуратно выплачивать положенные платежи за ипотечные кредиты, в связи с чем Тува уже лидирует по числу неблагонадёжных должников банкам. Но глава республики Ховалыг таких «мелочей», как низкий уровень обеспеченности населения, как бы не замечает, пребывая в лазурных ощущениях, навеваемых его супругой Айланой.

А та вовсю распряглась в желании наладить работу правительства Тувы. На этот раз она лично прибыла в здание правительства и принялась распекать членов правительства за их нерадивость и тупость. Больше всего «досталось» министру финансов Достаю, который, как выяснилось, не понимает, чем ему нужно заниматься и почти открыто игнорирует указания супруги главы Ховалыга Айланы.

Впрочем, следует признать, что теперь уже точно никто не может понять, чем занимаются правительство Тувы и его глава Ховалыг. К примеру, в правительстве ожидали прибытие в Туву главы Сбербанка Германа Грефа. Правда, при этом почему-то неправильно определились со временем его визита. И очень удивились, когда Греф прибыл в Кызыл на два дня раньше. А затем, побывав в сопровождении Ховалыга пару часов, которых хватило на посещение курорта «Чедер» и Буддийского Храма, стремительно улетел восвояси. А правительство тем временем готовило для Грефа потёмкинскую деревню на отремонтированном фонтане. Куча чиновников и бизнесменов репетировали речи, которые они были обязаны наизусть рассказать высокому гостю и полдня провели в ожидании. Но чуда в виде московского банкира так и не случилось. И в понедельник 8 сентября никаких событий не было, поскольку банкир давно уже убыл в Москву.

Однако министр строительства Кыргыс продолжал инспектировать подготовку к встрече с высоким гостем, проверяя руководителей строительных компаний, поскольку глава республики, огорчённый пренебрежением со стороны Грефа, уединился со своей супругой Айланой и не предупредил своих подчинённых, что никакие мероприятия не состоятся в связи с отъездом банкира. А огорчился он потому, что Греф не стал скрывать своё негативное отношение к увиденному в республике и персоне главы республики.

Но чтобы целое правительство было не в курсе того, что «клиент убыл» и все мероприятия отменены – такого в Туве ещё не бывало. И такой хаос в работе правительства вряд ли можно считать случайным.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ? А КАК БЫТЬ С «НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ»?

«ТП» сообщила, что в республике прошёл «августовский педсовет», на котором «Глава Тувы Владислав Ховалыг подчеркнул, что создание условий для воспитания и обучения детей является стратегическим национальным приоритетом». Как отметил Глава, «работа по стратегии должна стать частью единого образовательного пространства России, отвечать современным вызовам». Что это значит на самом деле, похоже, никто так и не понял. Впрочем, и сам глава, судя по всему, тоже не очень понимает, какие цели он преследует, когда по совету своей жены каждые полгода меняет министров образования. Видимо, по мнению Айланы Ховалыг, смена министров в образовании очень способствует созданию «комфортных условий обучения и воспитания наших детей».

Да, верно, в республике «за три года построено 11 современных школ». И с нового учебного года «школы по 825 мест начнут работать в пгт. Каа-Хем, в Кызыле – в микрорайонах «Спутник» и «Мөңгүн», и в селе Бай-Хаак». Только остался неразрешённым вопрос: кто и кого будет учить в этих школах в условиях, когда население республики (и не только русское!) стремительно собирает чемоданы и переезжает жить в более цивилизованные регионы России с более современным образованием?

Да, действительно, «в Туве капитальные ремонты прошли в 46 школах» и «в предстоящие пять лет к капитальному ремонту планируется ещё более 50 объектов образования». Только вот незадача: в новых школах не укомплектованы учебные классы и не хватает квалифицированных учителей. Мало того, только в августе текущего года из кызылских школ №№ 12 и 15 уволились в связи с выездом за пределы республики два русских директора школ. И этот процесс только набирает силу. Скоро в наших школах может сложиться такая ситуация, что учить будет вообще некого и некому. А те учителя, кто придёт в школу, не будет владеть государственным русским языком.

Таковы последствия национальной и образовательной политиками, привнесёнными Шолбаном Кара-оолом и Владиславом Ховалыгом.

КОРРУПЦИОННЫЕ ХИТРОСТИ ХОВАЛЫГА или КАК СОБРАТЬ ДЕНЬГИ С ЗОЛОТАРЕЙ

В СМИ сообщили о грандиозной победе главы республики, который добился установления «моратория на выдачу новых лицензий на добычу россыпного золота до 2033 года на территории Чеди-Хольского, Тоджинского и Тере-Хольского районов». Теперь жители этих районов могут не бояться за дальнейшую судьбу «природных ресурсов и экологии региона». Если верить правительственным СМИ, это стало возможным благодаря «настойчивой и последовательной работе Главы республики», который с 2023 года бомбил «Министерство природных ресурсов РФ, а также в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), аргументируя необходимость такого ограничения экологическими и социальными соображениями».

При этом в публикациях подчёркивается, что «эти изменения были приняты во многом по просьбам и на основании многочисленных обращений жителей указанных районов. Особенно остро проблема добычи золота встала в Чеди-Хольском районе: в последние годы местные жители активно выражали своё недовольство деятельностью золотодобывающих компаний». И теперь, «согласно новым положениям, отменяется так называемый заявительный принцип получения прав на добычу и геологоразведку россыпного золота на данных территориях».

И что, теперь в Туве, по крайней мере в этих районах, больше не будут портить экологию и отравлять реки? Да нет. Вы неправильно поняли. Всё будет, как и ранее. Только теперь «предоставление участков недр будет осуществляться исключительно на аукционной основе, что отражено в утверждённом Порядке». А он «регламентирует детальную процедуру подготовки участков, содержащих запасы и ресурсы россыпного золота, к продаже на аукционах, а также их обязательное включение в перечень участков, разрешённых для геологического изучения». То есть теперь сам Ховалыг и его вороватые чиновники будут определять, кто где сможет добывать в республике золото. И, соответственно, собирать с золотоискателей соответствующую мзду.

А для того, чтобы всё это провернуть, Ховалыг организовал «в 2024 году в Чеди-Хольском районе общественные слушания» на предмет золотодобычи. А на этом сходе «большинство присутствующих высказались за полный запрет деятельности по добыче россыпного золота». И следом, в августе 2025 года воодушевлённые Ховалыгом активисты организовали массовые антиартельные беспорядки, не пропустив к местам добычи золота колонну техники артели «Ойна». Эти безобразия вызвали негативный отклик среди правоохранителей республики, в том числе министра внутренних дел Ю. Завьялова. Но процесс, как говорится, пошёл...

МИНИСТР ЗАВЬЯЛОВ ЛИЧНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СПОКОЙСТВИЕ КЫЗЫЛА

Еженедельник отметился публикацией о новом руководителе МВД Тувы генерале Завьялове, который в сопровождении многочисленной команды подчинённых «в ночь с 21 на 22 августа прогулялся по центру Кызыла». Бандитов там министр не встретил. Зато отметил «молодых людей, мирно гуляющих по улицам и много студентов». Среди которых он приметил «будущих экономистов и программистов».

А вот когда «генерал-майор, министр МВД РФ по РТ» набрался смелости прогуляться по «окраинам города», он прихватил с собой охрану в виде «участковых, сотрудников других структур МВД и сотрудников ОМОН Управления Росгвардии», вооружённых до зубов. Как потом объяснил вояж министра его подчинённый «начальник Управления МВД России по г. Кызылу полковник полиции Ярослав Казанцев»: «Цель – чтобы город спал спокойно». Другой его подчинённый «майор полиции Кирилл Куимов» дополнил, что целью полицейской прогулки было «убрать нежелательные элементы с улиц города». Правда, ни о каких поимках «нежелательных элементов» в ходе рейда не сообщается.

Наверное, поэтому большинство респондентов в своих откликах оценили полицейский рейд по Кызылу как «показуху» и желание понравиться населению. Хотя никакой пользы от подобных акций нет и быть не может. Невозможно таким методами воздействия на блогосферу заменить реальную без эмоций работу по пресечению коррупции и бандитизма, которые в последние годы расцвели в Туве при попустительстве коррумпированных внутренних органов республики. Единственное, что увидел министр, так это то, что в подконтрольном Тунёву магазине «спиртное можно купить абсолютно законно в абсолютно любое время». Правда, ни о каких последствиях этого в публикации ничего не сказано. И зачем тогда ловить Тунёва «за руку»?