«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 33, 16 сентября / К нам приехал ревизор: С какой целью побывал в Туве Герман Греф?
№33, 16 сентября 2025 года.

К нам приехал ревизор: С какой целью побывал в Туве Герман Греф?

Неделю назад пролётом из Владивостока Туву посетил руководитель Сбербанка Герман Греф. Визит его оказался очень кратким – буквально два-три часа пребывания на тувинской земле. Хотя к его приезду республика готовилась неделю: была разработана и утверждена целая программа «окучивания» банкира. Однако из неё пригодилось только показательное выступление артистов ансамбля «Алаш», которые продемонстрировали мастерство горлового пения.

Зачем Греф появился в Кызыле по дороге с Владивостокского экономического форума в Москву, так и осталось тайной. По крайней мере, глава республики В.Ховалыг об этом ничего не сказал. Да и другие члены правительства Тувы о цели пребывания Грефа в Туве тоже хранят молчание. То ли им велено молчать, то ли на самом деле они «не в курсе». Кстати говоря, второе очень вероятно. К примеру, Греф уже улетел, а министр строительства Кыргыс упорно продолжал инспектировать готовность строек, чтобы продемонстрировать банкиру высокий строительный потенциал. Его, видимо, никто не соизволил уведомить, что программа приёма банкира была отменена. Проваливший приём Грефа глава Ховалыг отделался дежурным сообщением – что-то насчёт демонстрации «туристического потенциала Тувы» и его рассказа высокому гостю «об уникальной природе республики и целебных источниках – аржаанах».

Но, тем не менее, вопрос «зачем к нам прилетал банкир Греф?» всё же остался. И он не праздный, поскольку выходец из Омска, председатель правления Сбербанка в России хоть человек и не очень влиятельный, но чрезвычайно информированный. И от него зависит, будет ли в Туве продолжена программа ипотечного кредитования строительства жилья или по окончании строительства ранее прокредитованных жилых домов стройки в Кызыле встанут. Впрочем, судя по ремарке Ховалыга, Греф на эту тему вообще отказался что-либо обещать. Находясь во Владивостоке, он откровенно заявил об охлаждении российской экономики. Говорил он и о необходимости снижения ключевой ставки Центробанка не до 14%, а до 12%. Наверное, Герман Оскарович, находясь в Кызыле, уже понимал, что ставка Центробанка не будет снижена даже до 14%, а остановится на 18%, что ничего хорошего для экономики России не обещает.

Так что желания спасать главу Тувы накануне его переизбрания, увеличив количество кредитуемых в Кызыле квартир, он не намерен. Тогда встаёт вопрос: а зачем Греф залетел в Кызыл? От скуки? Конечно, нет. Похоже, этим визитом закончились смотрины на перспективу смены в Туве главы правительства.

В связи с этим вспоминается скоротечный визит в Кызыл премьер-министра России М.Мишустина, который также продлился несколько часов. Российскому премьеру оказалось достаточным беглого взгляда на главу Тувы Шолбана Кара-оола и 15-минутного разговора с ним в аэропорту, когда тот не смог объяснить, куда дел деньги, предназначенные для поддержки предприятий малого предпринимательства во время пандемии ковида, чтобы он пришёл к определённым выводам. Сразу же после прибытия в Москву Мишустин на пять лет приостановил реализацию ранее утверждённого проекта строительства железной дороги в Туву, а 7 апреля Кара-оол был неожиданно для него и его окружения отправлен в отставку. Не исключено, что и этот скоротечный визит председателя правления Сбербанка России в Туву будет иметь схожие результаты и последствия.

Важно заметить, что ни для кого не секрет, кто уговорил Грефа залететь в Туву. Это известный и влиятельный бизнесмен совладелец АО «Трансмашхолдинг», и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», бывший член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс» Андрей Рэмович Бокарев, который последнее время проявляет интерес к Туве настолько, что он по случаю приобрёл байсаровскую базу отдыха в Тодже. О нём теперь говорят как о перспективном будущем хозяине Тувы, имеющем отношение и к госкорпорации «Ростехнологии», и к весьма перспективным месторождениям меди в Тоджинском и лития в Эрзинском районах Тувы. Этот человек настолько близок к президенту Путину, что ради него «отжали» у олигарха Михаила Прохорова его жемчужину – Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, в котором кроются запасы 3,6 млн. тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения. По некоторым сведениям, у Бокарева даже в Кремле имеется свой кабинет, что само по себе говорит об его статусе в московских коридорах власти. И теперь от того, какую позицию займёт этот олигарх при подборе кандидата в главы Тувы, зависит очень многое.

Однако, судя по откликам, смотрины В.Ховалыг не прошёл. Поэтому ему нечего было сообщить общественности о визите Грефа, кроме как рассказать о беседе на тему туризма и горлового пения. Кстати, сразу после визита Грефа в республике резко активизировались спецслужбы, в результате чего участились аресты в окружении Ховалыга. Так что, когда выйдет этот номер, следователи могут прийти и к самому главе республики.

Наш корр.

