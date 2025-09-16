Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 15 сентября 2025 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Эконом-маркет
|
Средняя цена
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
45
|
50 (-2)
|
91
|
96
|
98
|
69 (+10)
|
74,83 (+1,33)
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
- (47)
|
64 (+2)
|
73
|
- (83)
|
51
|
62,67 (-0,53)
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
65 (-7)
|
77 (+3)
|
111 (+6)
|
95
|
95 (-20)
|
86
|
87,83 (-3,34)
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
100 (-10)
|
84 (-32)
|
84 (-48)
|
119
|
90 (-44)
|
67 (-33)
|
90,67 (-27,83)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
120 (-10)
|
110 (-20)
|
174 (-11)
|
199
|
166 (+1)
|
141 (-3)
|
151,67 (-7,16)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
880 (+46)
|
876 (-282)
|
1060 (-240)
|
1328
|
1720 (+880)
|
1206 (+6)
|
1178,34 (+78,34)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
750 (+300)
|
737 (+275)
|
1354 (+245)
|
1468
|
1355 (+35)
|
1160 (+100)
|
1137,33 (+50,83)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
100
|
100 (-5)
|
155 (-20)
|
121
|
149
|
139 (-13)
|
127,33 (-10,92)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
133 (-10)
|
126
|
-
|
117 (-10)
|
125,33 (-6,67)
|
«Семёнишна»
|
132 (+28)
|
137 (+32)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
134,5 (+30)
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
- (777)
|
-
|
- (570)
|
-
|
- (673,5)
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
- (370)
|
- (474)
|
481 (+31)
|
-
|
- (480)
|
-
|
481 (+37,5)
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
230
|
368 (+115)
|
281 (-54)
|
376
|
376 (+51)
|
240 (+2)
|
311,83 (+19)
|
11.
|
Хлеб
|
|
47 (+5)
|
49 (+2)
|
45
|
48
|
48 (+2)
|
46 (-2)
|
47,17 (+1,17)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
40 (-20)
|
26 (-58)
|
50 (-15)
|
84
|
45 (-45)
|
40 (-25)
|
47,5 (-27,17)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
40 (-50)
|
32
|
50 (-25)
|
84
|
58
|
55 (-10)
|
53,17 (-25,33)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
25 (-18)
|
32
|
50 (-10)
|
65
|
60
|
65
|
49,5 (-8,17)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
25 (-25)
|
32 (-126)
|
50 (-15)
|
72
|
61
|
65
|
50,83 (-31,17)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
40 (-7)
|
74 (-10)
|
- (60)
|
60
|
60 (-25)
|
55
|
57,8 (-7,37)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
49 (+10)
|
48 (-26)
|
50 (+2)
|
70
|
70 (-10)
|
44
|
55,17 (-4)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
58 (-32)
|
81 (-66)
|
152 (+8)
|
126
|
126 (-39)
|
105
|
108 (-21,5)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
29
|
26 (+2)
|
26 (-3)
|
30 (+7)
|
32 (+12)
|
24 (+3)
|
27,83 (+3,5)
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
32
|
26 (+2)
|
29 (-6)
|
32
|
37 (+3)
|
28 (+3)
|
30,67 (+0,34)
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
55 (+15)
|
50 (-13)
|
61
|
50
|
65
|
65 (-3)
|
57,67 (+0,16)
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 15 сентября 2025 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
РТК
|
Джокер
|
АИ-92
|
61,5 (+4)
|
67,5 (+8)
|
69
|
65 (+9)
|
АИ-95
|
71,5 (+11)
|
71,5 (+10)
|
71
|
70 (+11)
|
ДТ
|
76 (-4)
|
81,5 (-3,5)
|
79
|
74 (-1)
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 31 марта 2025 года.