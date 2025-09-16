«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 33, 16 сентября / Цены на продукты питания по состоянию на 15 сентября 2025 года (в рублях)
№33, 16 сентября 2025 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 15 сентября 2025 года (в рублях)


№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Эконом-маркет

Средняя цена

1.

Мука

в/с, 1 кг

45

50 (-2)

91

96

98

69 (+10)

74,83 (+1,33)

«Алейка», 1 кг

-

- (47)

64 (+2)

73

- (83)

51

62,67 (-0,53)

2.

Сахар

песок, 1 кг

65 (-7)

77 (+3)

111 (+6)

95

95 (-20)

86

87,83 (-3,34)

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

100 (-10)

84 (-32)

84 (-48)

119

90 (-44)

67 (-33)

90,67 (-27,83)

4.

Масло растительное

 

120 (-10)

110 (-20)

174 (-11)

199

166 (+1)

141 (-3)

151,67 (-7,16)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

880 (+46)

876 (-282)

1060 (-240)

1328

1720 (+880)

1206 (+6)

1178,34 (+78,34)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

750 (+300)

737 (+275)

1354 (+245)

1468

1355 (+35)

1160 (+100)

1137,33 (+50,83)

7.

Молоко

«Простоквашино»

100

100 (-5)

155 (-20)

121

149

139 (-13)

127,33 (-10,92)

«Литвиновское»

-

-

133 (-10)

126

-

117 (-10)

125,33 (-6,67)

«Семёнишна»

132 (+28)

137 (+32)

-

-

-

-

134,5 (+30)

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

- (777)

-

- (570)

-

- (673,5)

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

- (370)

- (474)

481 (+31)

-

- (480)

-

481 (+37,5)

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

230

368 (+115)

281 (-54)

376

376 (+51)

240 (+2)

311,83 (+19)

11.

Хлеб

 

47 (+5)

49 (+2)

45

48

48 (+2)

46 (-2)

47,17 (+1,17)

12.

Картофель

1 кг

40 (-20)

26 (-58)

50 (-15)

84

45 (-45)

40 (-25)

47,5 (-27,17)

13.

Капуста

1 кг

40 (-50)

32

50 (-25)

84

58

55 (-10)

53,17 (-25,33)

14.

Свекла

1 кг

25 (-18)

32

50 (-10)

65

60

65

49,5 (-8,17)

15.

Морковь

1 кг

25 (-25)

32 (-126)

50 (-15)

72

61

65

50,83 (-31,17)

16.

Лук

1 кг

40 (-7)

74 (-10)

- (60)

60

60 (-25)

55

57,8 (-7,37)

17.

Крупа гречневая

1 кг

49 (+10)

48 (-26)

50 (+2)

70

70 (-10)

44

55,17 (-4)

18.

Рис

1 кг

58 (-32)

81 (-66)

152 (+8)

126

126 (-39)

105

108 (-21,5)

19.

Лапша «Ролтон»

 

29

26 (+2)

26 (-3)

30 (+7)

32 (+12)

24 (+3)

27,83 (+3,5)

20.

Лапша «Доширак»

 

32

26 (+2)

29 (-6)

32

37 (+3)

28 (+3)

30,67 (+0,34)

21.

Макаронные изделия

1 кг

55 (+15)

50 (-13)

61

50

65

65 (-3)

57,67 (+0,16)

 

Цены на автомобильное топливо по состоянию на 15 сентября 2025 года (в рублях)

АЗС

ТТК

Эне-Сай

РТК

Джокер

АИ-92

61,5 (+4)

67,5 (+8)

69

65 (+9)

АИ-95

71,5 (+11)

71,5 (+10)

71

70 (+11)

ДТ

76 (-4)

81,5 (-3,5)

79

74 (-1)

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 31 марта 2025 года.

