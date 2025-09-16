«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 33, 16 сентября / Сергей Конвиз: Мир переходит к более радикальным методам решения проблем
№33, 16 сентября 2025 года.
    Популярно о наболевшем
Мир переходит к более радикальным методам решения проблем

Сергей Конвиз: Мир переходит к более радикальным методам решения проблем

ИЗРАИЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УНИЧТОЖАТЬ ХАМАС, НЕСМОТРЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ОСУЖДЕНИЕ

Из всех событий прошедшей недели выделю четыре, на мой взгляд, знаковых происшествия. Центральным событием недели стала атака 9 сентября израильских ВВС на штаб-квартиру ХАМАС в столице Катара Дохе, которая совпала с обсуждением предложения президента Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала прятать голову в песок и отрицать очевидное, распространив информацию «о точечном ударе против высшего руководства террористической группировки ХАМАС». При этом пояснили, что «были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных». Атаке предшествовали теракты ХАМАС 8 сентября в Иерусалиме и в Газе. Как все уже к этому привыкли, удары ВВС Израиля оказались точными и результативными.

Власти Израиля проинформировали, что глава кабмина Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС на фоне состоявшихся терактов. В атаке на палестинских главарей террористов Израиль задействовал 15 самолётов и сбросил порядка 10 боеприпасов на цель в Дохе, где находилось руководство движения ХАМАС. Самолёты благополучно вернулись в Израиль. Власти Израиля обратили внимание, что теракты 8 сентября также произошли во время переговоров в Дохе. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и ещё три члена руководства движения – Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. Этот авиаудар случился на фоне длительного удержания силами ХАМАС в подземных казематах израильских заложников из числа мирных граждан, которых террористы используют в качестве живого щита.

Атака ВВС Израиля на Доху взорвала мир. Авиаудар по Катару стал эскалацией военной кампании Биньямина Нетанияху на Ближнем Востоке и вызвал волну международного осуждения. Сторонники террористического движения ХАМАС обвинили Израиль во всех смертных грехах, заявив, что этот авиаудар «отдаляет возвращение заложников домой». Правда, куда уж теперь «отдалять», если заложники томятся в подземельях Газы почти два года...

Президент Трамп в ходе беседы с премьер-министром Израиля Нетаньяху ограничился тем, что назвал удар по лидерам ХАМАСа в столице Катара «неразумным». Премьер-министр Катара назвал израильский удар по Дохе «варварством». Он высказался в том духе, что удар Израиля по террористам ХАМАС в Дохе «уничтожил всякую надежду на освобождение» удерживаемых группировкой израильских заложников. Но такой надежды, похоже, нет уже давно. А Израиль давно провозгласил и реализует принцип, что будет уничтожать террористов везде, где сочтёт это целесообразным. И они этому принципу верны. Палестинские бандиты, организовав атаку на мирных граждан 7 октября 2023 года, тем самым поставили себя вне закона. Об этой варварской атаке, убийстве 1200 израильтян, включая 364 участников музыкального фестиваля, и захвате 253 ни в чём не повинных граждан в качестве заложников, мировое сообщество уже и не вспоминает. Но Израиль последователен и настойчив в своей борьбе с террористами. Он даёт понять, что не отступит до полной победы, какой бы ни была реакция сообщества.

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ НАПАДЕНИЕ ДРОНОВ НА СТРАНУ НАТО

Мир переходит к более радикальным методам решения проблем

Другое знаковое событие – атака беспилотников «Гербера», которые применяются российской армией в качестве ложных целей при ударах по Украине, на территорию Польши в ночь на 10 сентября 2025 года. Около 20 БПЛА без боевого снаряжения и с увеличенными топливными баками, которые Украина, Европа и США признали как российские, залетели на территорию страны члена НАТО. В ответ на это союзники Польши подняли в воздух истребители. Часть дронов сбили, остальные упали сами. Это первый случай, когда беспилотники российского происхождения были сбиты над территорией НАТО.

В отличие от Израиля, Россия, действуя по принципу «не пойман – не вор», ответственность за проникновение БПЛА на чужую территорию на себя не взяла, заявив, что Польша не предоставила им «достаточных доказательств того, что беспилотники были российскими». В Москве все обвинения назвали бездоказательными, сочтя их продолжением курса на русофобию. Премьер-министр Польши Д.Туск заявил, что на территорию страны залетели от 19 до 23 дронов, часть из которых «была сбита». При этом абсолютное большинство экспертов отмечают, что случайный прилёт, наличие технической или человеческой ошибки в данном случае маловероятны в связи с большим числом вторгшихся дронов.

Но главная проблема не в том, сколько дронов залетело в Польшу и имеются ли у неё доказательства их принадлежности России. Похоже, в мире на этот счёт никаких сомнений нет. Прилёт дронов на территорию Польши обнажил проблемы НАТО по защите своего неба. Сообщается, что для отражения атаки БПЛА были задействованы силы ПВО членов НАТО: Польши, Нидерландов, Италии и Германии. Для их перехвата были подняты истребители F-16 и F-35. Им удалось нейтрализовать только три (!) дрона. Таким образом, тестирование сил ПВО стран НАТО показало: для перехвата обычных дронов были использованы самые современные средства ПВО, но сбить удалось лишь три цели. Результат смехотворный, не идущий ни в какое сравнение с действиями украинских ПВО.

Несмотря на заявления Варшавы о преднамеренной атаке Москвы, в альянсе не стали задействовать принцип коллективной обороны, а перехват БПЛА оказался очень дорогостоящей и не слишком эффективной операцией. Варшава запросила применение ст. 4 Североатлантического договора, который предусматривает консультации между странами-членами, в случае если одна из них оказалась под угрозой. Эти консультации прошли, хотя толку от них – чуть-чуть. В итоге руководство НАТО, не имея возможности адекватно отреагировать на предполагаемые действия России, ограничилось заявлением, что оно «не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику». Оно не расценивает этот инцидент как нападение на альянс.

Россия факт дроновой атаки на Польшу не признала. А вот президент Белоруссии Лукашенко подтвердил факт пересечения дронами белорусско-польской границы, но при этом предположил, что беспилотники «Гербера» из-за использования простой системы навигации часто отклоняются от маршрута и поэтому «заблудились» из-за используемых Россией и Украиной средств РЭБ. Генштаб Белоруссии накануне заявил, что белорусские ВС оповещали коллег в Польше и Литве о приближении к их границам дронов. И некоторую часть дронов они даже поразили самостоятельно.

ЗАПАД НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР: ВЫРАЖАЕТ «ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ»

Эксперты полагают, что таким образом российская сторона зондировала состояние ПВО стран НАТО и её возможности для отражения будущих атак с российской стороны. Тестирование подтвердило, что никаких серьёзных угроз военные стран НАТО для России не представляют. Самое суровое, что смогло позволить себе НАТО, это заявление Генсека Рютте: «Вторжение дронов безрассудно и недопустимо. Мы не можем допустить вторжения российских беспилотников в воздушное пространство союзников». Но все поняли: НАТО – это вам не Израиль, у которого на любой враждебный вызов заранее заготовлен губительный для врагов ответ.

Польша направила запрос в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание в связи с проникновением российских БПЛА в её воздушное пространство. С 12 сентября Польша в одностороннем порядке бессрочно полностью закрыла границу с Беларусью. В связи с чем к полуночи 12 сентября в очередях на границу числились около 1680 автомобилей и 65 автобусов. Альтернативой для проезда из Беларуси в Польшу и далее остаются маршруты через Литву и Латвию – там сухопутная граница пока открыта, но пропускная способность значительно снижена. На фоне инцидента с беспилотниками Польша и Латвия также объявили о закрытии воздушного пространства на границе с Россией и Беларусью.

США со своей стороны предложили странам G7 разработать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в $300 млрд., большая часть из которых хранится в европейских банках, для финансирования обороноспособности Украины. Там решили, что самое простое – это чтобы Россия сама финансировала ВС Украины. США также предлагают G7 установить пошлины от 50 до 100% в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти, вводить санкции против российского «теневого флота», запрет на страхование морских перевозок, а также санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность, и региональных банков. Предлагается также запретить предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта и финтеха в особых экономических зонах РФ.

НАСИЛИЕ КАК ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Знаковым событием в мире стали массовые протесты против коррупции и решения властей заблокировать крупнейшие соцсети, что прошли в Непале на прошлой неделе. 9 сентября протестующие подожгли частную резиденцию премьер-министра, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и здание парламента. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Погиб 51 человек, более 1,3 тысячи получили различные травмы. Премьер Непала был вынужден подать в отставку, членов правительства эвакуировали из их резиденций вертолётами. Вооружённые силы Непала взяли на себя обеспечение порядка.

В итоге президент Непала Рам Чандра Паудел уступил общественному давлению, согласился на роспуск парламента и назначил временной главой женщину, признанную протестующими своим кандидатом на пост премьер-министра. 73-летняя Карки будет возглавлять правительство Непала до следующих выборов, которые, как ожидается, пройдут через полгода – год. Президент страны также согласился распустить палату представителей и объявить ЧП.

Другим заметным событием в мире явилось убийство лидера молодёжного крыла республиканцев активиста и сторонника Трампа 31-летнего начинающего политика Чарли Кирка во время студенческого мероприятия в штате Юта. В него выстрелили во время его выступления в кампусе Университета, где он, как обычно, выступал с призывом «покончить с эмиграцией в США и прекратить поддержку Украины». Кирк получил смертельное ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии, где он и скончался. Трамп дал указание объявить траур и приспустить флаги.

Чарли, по общему мнению, являлся представителем профашистского толка радикального крыла сторонников Трампа. Как отметили некоторые американские СМИ, он активно «сеял вражду и расизм». Убийца выстрелил из винтовки с расстояния 150-180 метров с крыши дома и скрылся в неизвестном направлении. Первые двое суток преступника не могли никак найти, пока предполагаемого убийцу не сдал правоохранителям его же отец. Сам задержанный свою вину отрицает.

Сергей Конвиз

«Наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово» (Фёдор Достоевский, «Записки из мёртвого дома»).

