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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 25, 1 июля / Сергей Конвиз: В погоне за премией мира Трамп разбомбил Иран. А кто на очереди?..
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№25, 1 июля 2025 года.
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Сергей Конвиз: В погоне за премией мира Трамп разбомбил Иран. А кто на очереди?..

Сергей Конвиз: В погоне за премией мира Трамп разбомбил Иран. А кто на очереди?..

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ КАК ВОЖДЕЛЕННОЕ СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ФАНАТИКОВ

Конфликту Ирана с Израилем много десятилетий. Его особенность состоит в том, что он носит религиозный тотальный характер. А такие противоречия обычно бывают неистребимыми. Как только к власти в Иране пришли мусульманские священнослужители аятоллы, конфликт между персами и евреями настолько стал непримиримым, что Иран провозгласил своей официальной целью существования уничтожение еврейского государства и его народа.

Но просто так с кондачка прекратить существование государства, которое расположено в 1,5 тыс. километрах и не имеет общей сухопутной границы, оказалось неисполнимым желанием. Особенно с учётом того, что противник создал лучшую в мире пятиуровневую систему ПВО, прекрасно оснащённую самыми современными боевыми самолётами ВВС с прекрасно обученными с боевым опытом лётчиками. Решение подобной задачи обычными способами даже фанатикам ислама осознавалось как несбыточная мечта.

Для всех было очевидным – уничтожить Израиль можно только с использованием ядерного оружия. Но аятолла Хомейни придерживался линии, что создание ядерного оружия Ираном не угодно Аллаху. И только после того, как духовную власть в стране возглавил патологический враг евреев аятолла Хаменеи, Иран начал создавать своё ядерное оружие, опираясь на опыт и ресурсы Китая и России. Это очень встревожило мировое сообщество, особенно с учётом опыта взаимодействия с КНДР, которая, обладая ядерным оружием, держит в страхе весь Дальний Восток. В общем, на примере Ким Чен Ына все, и особенно израильтяне, хорошо понимали, что обладающие ядерным оружием религиозные фанатики Ирана смертельно опасны для Израиля и всего Ближнего Востока. Но больше всех ядерная опасность угрожала Израилю, учитывая его малочисленность и территорию, привести которую в нежизнеспособное состояние достаточно подрыва одного ядерного заряда. Таким образом, для Израиля стало целью №1 разрушение ядерной программы Ирана.

Масла в огонь подлило заявление авторитетного руководителя Международной организации по ядерной энергии (МАГАТЭ) Гросси о том, что Иран обладает 400 кг урана, обогащённого до 60%, чего достаточно для создания девяти ядерных зарядов баллистических ракет. Руководство Израиля пришло к выводу, что Иран может в ближайшие месяцы создать собственное ядерное оружие, способное уничтожить еврейское государство. Премьер-министр Нетаньяху такого допустить не мог и отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к авиационному удару по ядерным и военным объектам Ирана. Момент для этого оказался удачным, поскольку к тому времени ЦАХАЛ разгромил руководящее звено «Хезболлы» и ХАМАСа, значительно ослабил террористов-хуситов, а Турция обратила в бегство президента Сирии Асада, который улетел в Москву, и деморализовала российский и иранский контингенты в этой стране. К тому же войска РФ «завязли» в Украине и уже не могли оказать действенной помощи Ирану.

Логика поведения руководства была простой и легко читаемой. Тегеран, следуя опыту Северной Кореи, придумал и реализовывал концепцию, в соответствии с которой он хотел, как можно скорее, получить все технологии и материалы, которые бы позволили ему создать оружие в кратчайшие сроки, чтобы затем угрожать этим Израилю и другим странам Ближнего Востока. А затем либо уничтожить Израиль, либо торговать статусом «ядерного государства», угрожая всем странам Ближнего Востока, включая режимы арабских шейхов ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и других, с которыми у Ирана сложные религиозные и военно-стратегические отношения. При этом, создавая атомное оружие, он как бы ссылался на право мирного атома, не забывая обогащать уран до уровня боевого. Метод не был уникальным: похожим путем прошла Северная Корея – единственный подписант Договора о нераспространении ядерного оружия, который впоследствии такое оружие получил.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР ПО ИРАНУ

И вот в ночь с 12 на 13 июня 2025 года Израиль поднял в небо 200 боевых самолётов и несколько топливозаправщиков, которые направились за 1,5 тыс. км бомбить военные и ядерные объекты Ирана. Было объявлено, что боевые действия планируется вести в течение 14 суток. На самом деле ЦАХАЛ уложился в 12 суток, из-за чего боевые действия получили название «12-дневной войны». За это время самолёты, ракеты и беспилотники израильской армии разгромили систему ПВО Ирана, в основном оснащённую российскими комплексами С-300, большую часть ракетных установок баллистических ракет, иранские склады с ракетами и беспилотниками. А также были уничтожены руководящее звено иранской армии, Корпуса стражей исламской революции и ключевые учёные-ядерщики, реализующие ядерную программу. Вначале Израиль наносил авиаудары по Ирану с использованием модифицированных истребителей пятого поколения F-35. Затем, когда большая часть иранской ПВО была подавлена, в бой вступили самолёты F-15 и F-16.

Военные эксперты США и Великобритании назвали ключевыми причинами преимущества израильских ВВС «общую культуру, высококлассную подготовку и инновации, а также интеграцию с разведкой и кибервозможностями», как бы намекая на отсутствие таких характеристик в российских ВКС. Западные СМИ отмечают, что Израиль извлёк уроки из СВО России в Украине и за двое суток добился господства в воздухе Ирана. Ликвидировать самого аятоллу Хаменеи не удалось, поскольку США это категорически запретили. А такие возможности у спецслужб Израиля были. К примеру, генералов и учёных-ядерщиков они ликвидировали с применением беспилотников, которые залетали прямо в спальни, где находились цели атак, и ликвидировали их так аккуратно, что даже в соседних с намеченными жертвами квартирах никто не пострадал.

После того, как ПВО и авиация Ирана были нейтрализованы, на подготовленную почву вступил Трамп. 22 июня он отправил в Иран бомбардировщики-невидимки В-2 с противобункерными 12-тонными бомбами на борту, которые с высоты 10 тыс. метров нанесли 12 ударов по ядерному объекту Фордо. Ещё по двум другим объектам в Натанзе и Исфахане американцы ударили с подводной лодки ракетами «Тамагавк». А вблизи берегов Ирана американцы сконцентрировали три авианосные группы. Они привели в боевую готовность свои военные базы в Катаре и других странах Ближнего Востока.

ПОБЕДУ ОБЪЯВИЛИ ВСЕ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА

Не прошло и трёх суток, как президент США объявил о завершении конфликта. Он дал понять, что не допустит возобновления атак не только со стороны Ирана, но и со стороны Израиля. США через третьи страны связываются с Ираном и сообщают, что произошедшее было «разовой операцией». Европейцы выступили с единой позицией поддержки действий США. Арабские страны робко выражают недовольство действиями США. Россия называет Израиль и США «агрессорами». Но никакой поддержки Ирану не оказывает. Трамп заявил, что «наступило время мира».

Иран в ответ наносит символический удар по военной базе США в Катаре, заблаговременно предупредив американцев, когда, откуда и какими силами будет атаковать, чтобы американцы эвакуировали своих военнослужащих. В результате атаки ни жертв, ни разрушений не оказалось, поскольку ПВО перехватило все иранские ракеты. Но все это позволило иранскому руководству объявить о своей «победе над американской и израильской военщинами». Затем Тегеран довёл до сведения Вашингтона, что не планирует наносить новые удары по американским базам и не хочет эскалации.

Трамп объявляет, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. По словам президента США, Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» и оба сказали, что хотят мира. Теперь уже США и Израиль так же, как и Иран, объявляют себя победителями.

Правда, до сих пор нет полной ясности, куда делись запасы обогащённого урана, поскольку поднятие радиационного фона в Иране установлено не было. А это значит, что Моссад будет и дальше контролировать ситуацию в Иране и искать обогащённый уран.

ИТОГИ НЕ В ПОЛЬЗУ РОССИИ

Тем временем в Гааге состоялся саммит стран-участников НАТО с участием украинского президента, который наряду с Трампом оказался в центре внимания. Эксперты отмечают дружественный тон встречи Трампа и Зеленского и положительные отзывы с обеих сторон. Судя по всему, Зеленскому всё же удалось найти общий язык с американским президентом. После того скандала в Овальном кабинете казалось, что это невозможно. И это – очевидный успех украинской дипломатии.

Да, российские эксперты отмечают, что на саммите не было заявлений о вступлении Украины в НАТО. Это так. Но и заявлений о том, что Украина в альянс не вступит, тоже не звучало. Трамп подтвердил, что ранее намеченные поставки оружия Украине, обещанные прежней администрацией, будут до конца лета выполнены. А с учётом переговоров Трампа и Зеленского на тему прекращения огня теперь предстоит аналогичный разговор с Путиным. Думается, что с учётом результатов 12-дневной войны в Иране теперь добиться смягчения позиции России будет проще.

В целом, конечно, успех израильско-американского военного альянса против союзника России подорвал переговорные позиции Путина. Израиль сумел продемонстрировать миру, какой должна быть современная война и как должна эффективно работать разведка в тылу врага. Примером может служить и организация Службы тыла Израиля, организовавшего гражданскую оборону страны. И потери говорят сами за себя: проведя такую операцию, Израиль не потерял ни одного самолёта. А единственная жертва войны – случайная смерть солдата в тылу.

Отдельная тема – это создание агентурной сети Моссада в Иране. Было принято считать, что иранское общество очень монолитно и так сплочено вокруг аятолл, что создание «пятой колонны» в нём невозможно. Но это оказалось не так. Израиль создал разветвлённую агентурную сеть в Иране, с помощью которой наладил тотальную слежку за руководством страны, её вооружёнными силами и КСИР, а также учёными-ядерщиками.

Война между Ираном и Израилем временно отодвинула на второй план российско-украинский конфликт. Хотя одновременно, походя, уронила престиж России в части миротворческих усилий. Израиль и США отвергли предложения Путина поучаствовать в установлении мира в достаточно обидной форме. Теперь же, после установления мира между Израилем и Ираном, отношение к ситуации в Украине со стороны США и Европы заметно изменилось. Мировые лидеры сейчас рассуждают в том ключе, что президент Путин менее договороспособен, чем фанатик аятолла Хаменеи.

А между тем перед Трампом снова замаячила Нобелевская премия Мира. Если он сможет убедить Путина прекратить боевые действия в Украине, эта награда может ему достаться. И это для него очень важно, учитывая падение его рейтинга в США.

Сергей Конвиз

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