Сергей Конвиз: Сто дней Трампа расшатали миропорядок

Кажется, ещё совсем недавно – 20 января – состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. 29 апреля исполнилось с того времени 100 дней. В американской политической традиции ещё со времён Франклина Рузвельта такому событию придаётся особое значение, поскольку считается, что к 100 дням во власти президент располагает наиболее прочным общенародным мандатом, победа на выборах ещё свежа, а недовольство действиями нового президента пока не накопилось. Поэтому именно в первые 100 дней президенты стараются принять наиболее значимые для себя политические решения, которые надолго остаются в памяти. Достаточно вспомнить из нашей истории первый декрет Ленина – «О земле», который перетянул на сторону большевиков крестьянские массы лапотной России. Вот и Трамп подошёл к этой символической дате.

КРОМЕ ПАДЕНИЯ РЕЙТИНГА, ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ...

Его самым забойным и запоминающимся предвыборным лозунгом, который дал ему голоса избирателей, было обещание прекратить конфликт в Европе «в течение 24 часов». Не случилось. Более того: даже никакого маломальского перемирия за это время он обеспечить не смог. И, похоже, сам Трамп на фоне Путина и Зеленского сейчас выглядит комично, так как боевые действия между Россией и Украиной могут растянуться на весь 2025 год. И тогда к промежуточным выборам в Конгресс его авторитет в стране скукожится до неприемлемого уровня. А он уже сейчас упал до невиданной отметки в 39%. Такого старожилы-американисты не помнят уже лет 80.

В СМИ его правление называют «100 днями хаоса». Демократы в Америке ликуют – даже очевидно невнятное правление нерешительного Байдена вспоминается как позитив на фоне того, что делает сейчас Трамп. А заголовки статей ведущих газет США выглядят пугающе: «Неустойчивое президентство», «У Трампа самый низкий уровень одобрения за 80 лет», «Дональд Трамп сжёг свой политический капитал в первые 100 дней» и т.д. Большинство газет в один голос утверждают: «Первые 100 дней Трампа показали небывалую слабость «сильного лидера».

Однако справедливости ради следует отметить: Трамп в отличие от многих других лидеров взаправду пытается реализовать свои предвыборные обещания. Только пока у него это получается неважно. Борьба с нелегальными мигрантами, наркотрафиком, засильем иностранных товаров и экономия бюджетных средств идут ни шатко, ни валко. Игра с ввозными тарифами провалилась и показала всему миру (и в первую очередь таким союзникам, как Канада, Европа, Израиль, Япония, Корея и Тайвань), насколько США могут стать ненадёжным партнёром.

Как мы помним, двумя самыми главными целями Трампа всегда были Китай и Россия. При этом, чтобы эффективно «давить» на Китай, ему необходимо сначала перетянуть на свою сторону Россию. А если этого не случится, то Китай ему не взнуздать. В этом плане Трамп рассматривает Путина как ключ к решению китайской проблемы. Отсюда, видимо, и откровенное заигрывание Трампа перед Путиным. Но в этой части у него просматривается очевидный провал. И он сам уже признал, что «Путин водит его за нос». Экономически самодостаточный Китай, как огромный айсберг, плывёт в мировом океане, как бы ни замечая веяний из США.

РОССИЯ УГРОЖАЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ НА ВЕСЬ МИР

А тем временем Путин выставляет Трампу всё новые и новые условия для перемирия, упорно продолжая боевые действия. Хотя и у Минобороны РФ проблем хватает. Тут и психологическая нагрузка на воюющих более трёх лет воинов, и экономические проблемы, связанные с падением цен на нефть и огромными военными расходами. И успехи ВС Украины в ведении дроновой войны. Невзирая ни на что, США и ЕС продолжают поставки вооружений Киеву. Дело дошло до того, что начальник Генштаба РФ Герасимов на днях признал, что Курскую область удалось освободить с помощью военных КНДР.

Что ещё важно – в Москве перестали называть Зеленского «просроченным президентом» и больше не заявляют о его нелегитимности. Европейские лидеры демонстративно проводят с ним встречи и занимаются усилением его военных возможностей. Трамп тоже прекратил свои высказывания о необходимости скорейших выборов в Украине. Сам президент Украины Зеленский ведёт себя всё более уверенно и «продавливает» собственную повестку. Теперь он заявляет, что иностранных войск ему не требуется, а нужно современное дальнобойное оружие. Он даже готов купить его на $50 млрд. Так что денег у него, похоже, хватает, невзирая на демонстративное поведение Трампа.

В это же время в России нарастает свой воинственный кураж, судить о котором можно из заявлений близкого круга президента Путина. Первым «выстрелил» секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу, заявив: «Россия после принятия в ноябре 2024 года новых доктрин оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран против неё или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия». Его поддержал на форуме Общества «Знание» его коллега по Совету Безопасности РФ Дмитрий Медведев: «Нацизм как идеологию нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. А кто не хочет этим заниматься, тот должен прямо маркироваться как пособник нацизма». Более того, он полагает, что это относится не только к руководству стран Европы. По его словам, это касается «любой страны в Европе и мире».

А бывший секретарь Совета Безопасности РФ, ныне помощник президента РФ по кораблестроению, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, дополнил заявление коллег: «Необходимы дополнительные меры по нейтрализации угроз безопасности России на море». Так что ситуация в мире накаляется.

Европа, между тем, всё активнее милитаризуется. Польша, Финляндия и страны Балтии активно готовятся к войне с Россией, усиливая свои вооружённые силы. Франция готова обеспечить своим союзникам в Восточной Европе «ядерный зонтик», разместив у границ с Россией своё ядерное оружие. Лидеры Великобритании и Германии заявили о расширении поставок Украине дальнобойных ракет и другого современного оружия. Трамп настолько перепугал европейцев, что Европа уверилась в том, что надеяться на США больше невозможно. Она хоть и медленно, но верно готовится к тому, чтобы эффективно противостоять восточной угрозе самостоятельно. А по части экономики там всё увереннее идут к тому, чтобы укреплять торговые связи со стабильным Китаем в ущерб переменчивым Штатам.

ПЕРВЫЙ ШАГ: МУТНАЯ «РЕСУРСНАЯ СДЕЛКА» МЕЖДУ УКРАИНОЙ И США ЗАКЛЮЧЕНА

Всё это не может не беспокоить Трампа и его команду, собранную с миру по нитке из людей, которые ещё совсем недавно его ненавидели. 25 апреля СМИ опубликовали мирный план, разработанный американской администрацией для России и Украины. И Трамп, и другие представители Белого Дома настаивают, что этот план должен быть принят воюющими сторонами в ближайшее время, иначе США грозят выходом из мирного процесса в Европе. Но многие полагают, что Трамп блефует и этого не сделает, поскольку это будет означать его слабость и неумение решать сложные проблемы. И влияние США в мире резко упадёт.

План Трампа предполагает признание полуострова Крым частью российской территории, с чем категорически не согласен Зеленский. А российская сторона не согласна с тем, что четыре новые территории РФ не будут признаны российскими. Пока Трамп думает, как отнестись к предложению Путина по освоению литиевого месторождения в Туве и строительства ГЭС на Енисее, Украина и США заключили сделку о недрах, которую обе стороны оценивают как «историческую». Кто от неё выиграл сильнее – большой вопрос.

В случае наступления мира Украине нужны инвестиции и гарантии безопасности. И, похоже, Зеленский этого добился. Безопасность необходима для восстановления долгосрочного экономического успеха Украины. Как США смогут воспользоваться доступом к природным ресурсам Украины, покажет время. В Белом Доме заявляют: «Такая сделка «от начала и до конца» представляет собой совместное партнёрство между двумя странами, от которого выиграют и США, и Украина». Сотрудничество будет проявляться в сфере долгосрочного восстановления и модернизации экономики Украины на фоне масштабных разрушений, к которым привела СВО.

ВРЕМЯ ШАНСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА ИСТЕКАЕТ

На прошлой неделе Путин в Кремле встречался с посланником Трампа Уиткоффом. А у Зеленского в Риме состоялась беседа с Трампом. После разговора обе стороны отметили положительный эффект американо-украинской встречи. Зато Уиткофф в четвёртый раз вернулся из Москвы ни с чем. Трамп публично выразил недовольство действиями Путина и пообещал ему новые санкции. Путин в ответ заявил, что готов к переговорам с Зеленским «без предварительных условий». И объявил в одностороннем порядке о прекращении огня на период празднования Дня Победы с 8 по 11 мая. Зеленский это предложение отверг и призвал российские власти согласиться на предложение установить прекращение огня на 30 дней, потому что «невозможно за три, пять, семь дней ни о чём договориться». Он сказал, что предложение Путина о перемирии на 9 мая – это «больше театральная постановка». Ответа из Кремля на момент подготовки материала пока не поступало.

А в это время госсекретарь США Марко Рубио заявил: «Не то чтобы война на Украине не важна, но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе для будущего мира». Из-за океана пришло новое сообщение, что 72 из 100 членов Сената США одобрили законопроект, по которому Штаты введут пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран. Кроме того, проект запрещает операции с суверенным долгом РФ (покупку облигаций федзайма). Конгрессмен-республиканец Линдси Грэм (внесён РФ в перечень экстремистов и террористов) пояснил, что законопроект должен помочь Трампу в переговорах с Москвой по украинскому конфликту.

А в целом с приходом Трампа в Овальный кабинет Белого Дома вырисовываются два сценария мирового развития. Либо боевые действия между Россией и Украиной прекратятся, либо наоборот – станут более ожесточёнными. Во втором варианте у Трампа не будет другого выхода, как ещё активнее вооружать Украину. А тогда нужно будет готовиться к военным действиям в Украине на весь 2025 год.

Сергей Конвиз