Сергей Конвиз: Трамп попал в тиски объективной реальности

В истории бывало не так часто, чтобы события меняли ситуацию буквально по часам. Но сейчас, похоже, наступили именно такие времена. Тон всему задаёт новый президент США Дональд Трамп, который в прямом эфире буквально упивается своей властью. Его окружение, особенно вице-президент Джей Вэнс и олигарх Илон Маск, делает что-то подобное, только в меньших масштабах. Особенно этим грешит вице-президент, организовавший в Овальном кабинете в Белом Доме грандиозный скандал.

ГРОМКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ БОЛЬНО ОТЗЫВАЮТСЯ НА ЕЁ ЭКОНОМИКЕ

Как все помнят, Трамп во время выборов обещал обеспечить мир в Европе «в течение 24 часов». Это обеспечило ему победу на выборах. Прошли сутки, двое, трое... Прошёл месяц, как он вступил в должность, а воз и ныне там. Это очень подрывает его авторитет в глазах американцев. Дело дошло до того, что он назвал это заявление «сарказмом», а не обещанием. Как результат – соцопросы показывают, что его рейтинги в США неуклонно снижаются. Так, по данным опросов, после 50 дней пребывания Трампа в Белом доме его работу «одобряют» менее 47% американцев. А «не одобряют» – 45% граждан. Американское общество начинает уставать от непредсказуемости Трампа. Не добавляет ему популярности и миллиардер Илон Маск. Еще недавно фондовый рынок США с восторгом встречал победу Дональда Трампа на выборах США. Однако сейчас ситуация резко изменилась. За последние три недели биржевые индексы обвалились на 9%, опустившись ниже уровня, зафиксированного в день подведения итогов президентских выборов.

Инвесторов все сильнее беспокоит непредсказуемая торговая политика Трампа, которая ставит под угрозу стабильность глобальных цепочек поставок. Напомню: 4 марта Трамп ввёл пошлины в 25% на импорт всех товаров из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на поставки из Китая – с 10% до 20%. Канада, Мексика и Китай – крупнейшие партнеры США: в совокупности на них приходится 40% всего объёма американской торговли с другими странами. А 12 марта вступили в силу тарифы в 25% в отношении всего импортируемого в США алюминия и стали, что в том числе коснулось импорта из Евросоюза. Все страны отреагировали на это «зеркально», также подняв тарифы.

Все воспринимали Трампа как удачливого бизнесмена, который знает, как работает экономика. Многие полагали, что политика Трампа по поддержке бизнеса ускорит рост экономики США и поддержит фондовый рынок. Но всё случилось с точностью до «наоборот». 10 марта американский фондовый рынок пережил худший день с 2022 года, когда Трамп заявил, что страна переживает «переходный период», и не исключил, что начатая им тарифная война может вызвать в стране рецессию. Слова Трампа вызывают настоящую бурю на американском фондовом рынке.

Чтобы понять, какой хаос творится в экономике США после объявления им торговой войны со всем миром, посмотрим, как обстоят дела у ближайших соратников Трампа из числа олигархов и ведущих компаний Америки. К примеру, акции «Tesla» уже обрушились на 15%, что обошлось самому богатому человеку в мире Илону Маску в $23 млрд. И падение продолжается. Другой богатей Джефф Безос из Amazon потерял $4,3 млрд. Бизнесмен Марк Цукерберг из Meta – $9,5 млрд. Авторитетное агентство Bloomberg подсчитало: с момента инаугурации Трампа бизнесмены из его близкого круга, которые были допущены на церемонию, все вместе потеряли $209 млрд. А совокупное снижение капитализации их компаний составило фантастические $1,39 трлн. В целом Фондовый рынок США потерял $6,4 трлн. Цифра, которая не укладываются в голове обычного человека.

Но Трамп на этом не остановился и объявил о планах повысить пошлины на импорт канадской стали и алюминия вдвое. До 50%. Естественно, биржевые индексы снова пошли вниз. Трампу пришлось экстренно отменять своё решение, но рынок уже вошёл в пике.

Особенно болезненно рынок отреагировал на разрушение экономических связей США и её ближайшего партнёра и союзника Канады. И это объяснимо. Увеличенные тарифы для товаров и услуг из Канады больно ударили по кошелькам американцев. Как выяснилось, к примеру, Нью-Йорк полностью обеспечивается электроэнергией из Канады. Кроме того, в 2023 году американские НПЗ импортировали из Канады почти 1,5 млрд. баррелей нефти. Для примера: Россия в год экспортирует чуть больше 1,7 млрд. баррелей нефти, а США в 2023 году экспортировала 1,42 млрд. баррелей нефти. В итоге вводимые Трампом пошлины увеличивают затраты производителей на импортируемое сырьё и комплектующие. Это неизбежно ведёт к росту цен, что в условиях США чревато последствиями. Как подсчитали эксперты, потери бюджета США от увеличения тарифов могут превысить $1,8 трлн. – это примерно 6,5% ВВП США. Каждое повышение тарифов на пять процентных пунктов в отношении Мексики, Китая и Канады снизит прибыль на акцию компаний из S&P 500 на 1-2%. На этом фоне теряет смысл разрекламированная масштабная программа Трампа по сокращению госрасходов, чем должен заниматься Илон Маск.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ НЕ СПОСОБСТВУЕТ МИРНЫМ НАЧИНАНИЯМ

В такой ситуации самолюбивому амбициозному Трампу необходимы срочные прорывные победы, которые можно было бы представить обществу. А получить их можно только в Европе и на Ближнем Востоке. В Европе пока у него дела откровенно не ладятся. Нападки Трампа на президента Украины Зеленского там восприняли в штыки. Одновременно лидеры Европы обвиняют Трампа в излишней труднообъяснимой с их точки зрения лояльности к Путину. В связи с тарифной войной, объявленной Трампом, там всё больше поглядывают в сторону Китая, который усиленными темпами строит шёлковый путь в Европу, при этом изменив его так, что он минует Россию.

Манёвры с отменой поставок оружия Украине и с последующей отменой передачи разведданных произвели тяжёлое впечатление как на Украину и Европу, так и на весь мир. США в их глазах всё отчётливее становится ненадёжным партнёром, что в мировой политике очень важно. А манипуляции Трампа вокруг членства США в НАТО подталкивают страны Европы к созданию собственного оборонного союза, в котором Украина сможет играть ключевую роль как страна, граничащая с Россией и имеющая боеспособную с богатым боевым опытом армию. Вкупе с ядерными силами Франции, насчитывающими более 800 таких боеголовок, вооружённые силы Европы со временем могут стать серьёзной военной силой. Её слабость состоит в том, что за годы мира и согласия там мало внимания и средств уделяли развитию оборонной промышленности. Теперь им сложно в короткие сроки наверстать отставание от США. Однако в перспективе это вполне реализуемо, учитывая финансовые возможности стран ЕС и население численностью более 450 млн. человек.

Но это – дело будущего. Сегодняшняя же ситуация требует прекращения боевых действий на линии боевого соприкосновения России и Украины. Делегация Украины в Саудовской Аравии на это дала «добро». И теперь слово – за Путиным, против которого у Трампа, похоже, особых «козырей» не оказалось. Но судьба мира в Европе будет решаться буквально в эти дни. Вопрос состоит в том, сможет ли Трамп принудить Путина принять его условия. При этом Путин демонстрирует непоколебимый настрой и продолжает настаивать на своих условиях мира, которые фактически являются требованиями капитуляции Украины. Однако ситуация такова, что в настоящее время мир в Украине больше нужен Трампу, чем Зеленскому и Путину.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ

А в это время ситуация на Ближнем Востоке никак не приходит в равновесие. Трамп озабочен проблемой отношений Израиля и Ирана, продолжающего работу по созданию ядерного оружия. Трамп дал духовному лидеру Ирана аятолле Хаменеи время для изменения политики страны в части реализации этой программы, предложив некую ядерную сделку. Но Али Хаменеи на это ответил категоричным отказом, при этом назвав США «хулиганским государством». Так что достичь лёгкого успеха Трампу и в Иране не получается.

Тем временем в другой стране Ближнего Востока – Сирии – снова полыхает гражданская война, которую начали алавиты – гвардия бежавшего из страны Башара Асада. Их в стране подавляющее меньшинство. После того, как Россия и Иран потерпели в Сирии поражение от Турции, к власти пришла исламистская группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», признанная в России террористической, под водительством нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Формально поводом для волнений стало разрушение боевиками алавитской церкви. Лидером восстания объявил себя Гиат Далла, бывший бригадный генерал армии Асада. Он заявил, что создает «Военный совет по освобождению Сирии».

По данным ООН, уже погибло не менее 1 340 гражданских лиц: стариков, женщин и детей. В цивилизованном обществе такое принято называть геноцидом. Но в этом случае никакого осуждения властей не слышно. Всё пытаются списать на случайные стычки, за которыми никакой политической логики якобы не просматривается. Многие граждане укрылись на российской военной базе Хмеймим. Но идти оттуда им некуда – кругом кровожадные ваххабиты.

Есть и ещё одна проблема Ближнего Востока – сектор Газа, где противостояние к своему окончанию совсем не движется. С одной стороны, палестинские бандиты до сих пор удерживают более 20 мирных граждан в качестве заложников. В том числе 10 граждан, имеющих наряду с израильским и американское гражданство. Американцы пытаются напрямую, без участия Израиля, договориться с террористами об освобождении своих граждан из числа заложников, но пока успеха не имеют. Если это случится, то все поймут, что разговаривать с евреями сложно, да и не нужно – куда проще найти общий язык с Трампом.

Впрочем, шансов найти общий язык с террористами у американцев не так много. К примеру, переговоры по восстановлению сектора Газа зашли в тупик. Принимать палестинских бандитов у себя ни одна арабская страна не желает. Скидываться сотнями миллиардов на восстановление сектора также никто не горит желанием. Израиль настаивает на зачистке сектора от боевиков ХАМАС, пытаясь обеспечить себе безопасность на 20-30 лет вперёд. Но сделать это возможно только путём тотального истребления всех палестинцев, проживающих в Газе. А такой способ решения проблемы еврейского народа из гуманистических соображений невозможен.

Вот такая непростая ситуация сложилась на сегодняшний момент.

Сергей Конвиз