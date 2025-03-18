    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-03-2025 #2[ru]

Пока в Курской области находились ВСУ, Путин туда не приезжал. Как только они оттуда отступили, тут же там нарисовался. Да еще и в камуфляже, а не в костюме (Трамп будет недоволен). Зеленский, напомню, многократно приезжал в те места, где шли активные боевые действия. Давайте зафиксируем контраст.

Аноним, 13-03-2025 #3[ru]

Очень важная роль «верховного главнокомандующего» долгое время оставалась условной и пустующей. Теперь Путин решил напомнить своей армии о том, что «он у неё есть». Получилось на троечку, но на безрыбье, как известно, и Путин пойдёт. Любители гноя, кошмара и вечной русской войны получили четкий сигнал о том, что чары оранжевого заокеанского колдуна не имеют власти над СВО!

Аноним, 12-03-2025 #1[ru]

«Лавров допустил, что Запад верит только в сатану». Ага. А вот Храм войны с фуражкой Гитлера в качестве «реликвии» построили почему-то в России...

Аноним, 12-03-2025 #2[ru]

Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что «ЕС стал апологетом войны и прилагает все силы, чтобы помешать диалогу США и России по Украине!». Какие козлы! Хотят помешать нашей многовековой дружбе с американцами!

Аноним, 13-03-2025 #3[ru]

Матвиенко предложила запретить провинциалам поступать учиться в ВУЗы в Москве и Петербурге. Мол, нечего в столицах мозолить глаза – родились в деревне, вот там и блейте до пенсии. А то приедут, нахватаются лишнего, а назад в свои богом забытые уезды возвращаться не хотят! «Где родился, там и пригодился. В регионах и родить проще, и воспитать проще», – рассуждает Валя, которая родилась в Украине, училась в Петербурге, а теперь обустроилась в Москве.

Аноним, 14-03-2025 #6[ru]

Выступая на заседании Совета Федерации РФ, Лукашенко заявил, что новому поколению чиновников не мешало бы походить по г@вну. Грыгорыч, даже не сомневайся! С такими правителями, как у нас, еще нескольким поколениям жителей России и Беларуси будет по чему походить!

Аноним, 12-03-2025 #1[ru]

Глистков с Иргитом очень часто были замечены за приемом горячительного в гостинице «Азимут».

Аноним, 12-03-2025 #2[ru]

Всякие кара-оолы, ховалыги, шойги только и мечтают, что к ним в тьмутаракань приедет какой-нибудь толстосум, который за здорово живешь начнет сорить деньгами. Это старая мечта Иванушки-дурачка, который лежа на печи ждет исполнения своих мечт от волшебной щуки...

Аноним, 12-03-2025 #4[ru]

Никаких новых разработок ископаемых не будет – расслабьтесь. В Туве начнется какая-то «движуха» только, если Китай захватит республику в полную собственность (и это не нулевой вариант). Но «движуха» будет в стиле Внутренней Монголии – рудника Баян Обо. Извините, но с таким тупым агрессивным населением других вариантов не будет...

Аноним, 12-03-2025 #7[ru]

Ховалыг: «При поддержке Российского экологического оператора мы продолжаем работу по созданию мусоросортировочного комплекса с полигоном в Туве. Текущий статус инвестиционного проекта обсудили сегодня на встрече с генеральным директором ППК РЭО Денисом Буцаевым. Рассказал Денису Петровичу, что сейчас проектно-сметная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Замечания оперативно устраняются...» Сраный клоун! Как известно, мусорная реформа стартовала 1 января 2019 года – за 6 лет в Туве не сделано НИЧЕГО!!! Но зато собрался добывать с американцами литий! Вместе с Трампом миром управлять мечтает! Проснись – ты обоссался!

Аноним, 13-03-2025 #13[ru]

Все вы врете! Владислав Товарищтайович – большой друг нашего уважаемого Сергея Кужугетовича! Вот он сам это подтвердил: «Во время командировок в Москву всегда стараюсь использовать возможность обсудить вопросы развития Тувы с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Нынешняя поездка не стала исключением. Какую бы должность ни занимал Сергей Кужугетович, он всегда внимателен к своей малой Родине. Помогает по многим важным социально-экономическим вопросам и крупным проектам и не стремится афишировать каждое действие».

Аноним, 14-03-2025 #16[ru]

Лукин «крышует» еще одного монополиста водоканал-сервис. Сейчас эту шарашку накачали миллиардами денежных средств, и в ближайшее время обанкротят. Схема, работавшая еще при КШВ

Аноним, 14-03-2025 #19[ru]

Тывинцы – очень самобытный народ. Производство – это не про них. Им бы петь, плясать и борьбой с утра до вечера заниматься.

Аноним, 15-03-2025 #20[ru]

Ну Чюдюк, блин, дает, конкретный чудак. Свалить все на ИИ и нейросети! А водку заставлял пить без меры его тоже искусственный интеллект?

Аноним, 12-03-2025 #1[ru]

Странные цены... Почти полгода прошло с последней таблицы: получается, что с молочкой что-то мутят (цены скачут), хлеб, гречка, рис, сахар – заморожены, овощи – в свободном полете... За счет чего выживают магазины?

Аноним, 12-03-2025 #1[ru]

В Саудовской Аравии прошла встреча между украинской и американской делегациями. В результате переговоров Украина согласилась на предложение США: прекращение огня на 30 дней. Ждем реакцию Путина на «эти» 30 дней... Хотя давайте будем честными, все мы ждем 40 дней Путина...

Аноним, 12-03-2025 #2[ru]

Итак, переговоры в Джидде завершены. Подведём итоги. За закрытыми дверями официальный Киев и Вашингтон общались более 8 часов: Украина согласилась с требованием Трампа о полном и немедленном прекращении огня. Перемирие – только на 30 дней. Но с возможностью продления. В обмен США возобновят военные поставки и снова будут делиться с Украиной разведданными. Штаты вскоре сделают аналогичное предложение Москве (Белый дом уже выразил надежду, что Путин тоже согласится на перемирие). На этой неделе в Кремль приедет спецпосланник Трампа Уиткофф.

Аноним, 12-03-2025 #8[ru]

Тарантиновский диалог Трампа и американского журналиста: – Вы согласны, что Путин проявляет неуважение к вам, атакуя Украину? – Что он сделал? – Атакует Украину. – Не уважает меня? Вы откуда? – Я из Washington Post. – Вы потеряли много доверия. Следующий вопрос.

Аноним, 12-03-2025 #9[ru]

На этот раз глашатай Трампа Карлсон взял интервью у премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани. Тот подробно объяснил, почему атаковать иранские объекты – плохая идея. Это не только, якобы, грозит новой эскалацией, но и лишит страны Персидского залива питьевой воды – ведь некоторые потенциальные цели находятся прямо на берегу залива с иранской стороны. Карлсон так преисполнился, что тут же выкатил свое ценное мнение: «Сколько американцев было убито Ираном на американской земле? Попробуйте найти это число, а затем сравните его с числом американцев, погибших от передозировки наркотиков. Или самоубийств. Или нелегальных иммигрантов. Или угонов автомобилей, диабета и вакцины от COVID. Все еще думаете, что Иран – самая большая угроза? Как насчет того, чтобы сосредоточиться на нашей собственной стране?». Послание ясно, как никогда: сначала США разберутся со своими внутренними проблемами, а уж потом решат, возвращаться ли им к роли лидера свободного мира...

Аноним, 12-03-2025 #10[ru]

Трамп с этим перемирием такой праздник РФ испортил! Они вот в Суджу зашли, откуда ВСУ выходят. Хотя, какой праздник? Ядерная держава, якобы со второй армией мира, на четвёртом году СВО с Украиной возвращает себе контроль над населённым пунктом с пятью тысячами жителей, задействовав для этого ещё и КНДР, так как сами не справились.

Аноним, 12-03-2025 #12[ru]

Миллиардеры, которые поддержали Дональда Трампа и были приглашены на его инаугурацию, за 7 недель в сумме потеряли всего $209 млрд. – Bloomberg. Илон Маск – $148 млрд.; Джефф Безос – $29 млрд.; Сергей Брин – $22 млрд.; Марк Цукерберг – $5 млрд.; Бернар Арно – $5 млрд. С момента вступления Трампа в должность индекс S&P 500 упал на 6,4%. Новый слоган Трампа звучит теперь так – Make billionaires millionaires again! (Сделаем миллиардеров снова миллионерами!)

Аноним, 13-03-2025 #13[ru]

На мой взгляд, единственной гарантией безопасности Украины является сохранение собственной боеспособной армии и перевооружение самой Европы. Никто не нападет на кого бы то ни было, если будет знать, что может получить по зубам, вне зависимости, подписаны по этому поводу какие-то бумажки или нет. И никто не защитит от нападения, даже если будут подписаны самые «надежные» бумажки, если противник знает, что не получит отпора (так как нечем).

Аноним, 13-03-2025 #14[ru]

Для Путина прекратить огонь и сесть за стол переговоров – это фактически признать поражение. Он лучше будет воевать до полного истощения всех военных и экономических ресурсов России, чем выглядеть слабым в глазах Запада. Похоже, при Путине конфликт никогда не закончится.

Аноним, 13-03-2025 #16[ru]

Два новых пункта повестки добавились сегодня: 1. Россия отбила Суджу (то, что от неё осталось). Таким образом, Курская операция ВСУ завершена и даже теоретически менять территории на территории теперь невозможно. 2. Трамп грозит разрушительными санкциями, если Россия не подпишет какой-то договор. Скажем честно: таких санкций, которые стали бы для России разрушительными, не существует. Санкции доказали свою неэффективность. В короткой перспективе точно. А что там будет потом – до этого «потом» еще дожить надо. Трамп может и не дожить – ему уже много лет, и срок всего четыре года. И вообще – кому-то известны примеры, когда санкции вот реально сломили какое-то государство – тем более такое крупное, как Россия?

Аноним, 13-03-2025 #18[ru]

«Предложение о 30-дневном перемирии поспешное, его нужно дорабатывать с учетом интересов России» – помощник президента Ушаков.

Аноним, 13-03-2025 #21[ru]

Путин: «Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что «это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». «Мы за перемирие, но есть нюансы», – сказал Путин. Путин не заинтересован в замораживании конфликта на текущей линии фронта. Если президент Трамп и его представители не проявят жёсткость на переговорах, то торговля может затянуться надолго. Трамп утверждает, что только у него есть рычаги давления на Путина – сейчас идеальный момент, чтобы их реализовать. Результаты мы увидим уже завтра.

Аноним, 14-03-2025 #22[ru]

Трамп написал, что поговорил с Путиным. И что тот ему сказал, что, якобы, тысячи украинских солдат полностью окружены и находятся в очень плохой ситуации. Трамп отметил, что попросил Путина сохранить им жизни. Поскольку никакого окружения нет и, следовательно, никакого уничтожения «окружённых» не будет, Трамп сможет рассказывать, что Путин его послушался. Так куются «победы».

Аноним, 12-03-2025 #2[ru]

В городе с прекрасным русским названием Орск «герой СВО» с психическим расстройством бегает по подъезду с оружием и терроризирует весь дом. Жильцы запуганы, а полиция ничего с ним не собирается делать, потому что «он воевал». В Госдуму этого представителя новой элиты РФ?