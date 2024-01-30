Путин предложил Трампу инвест-проект по добыче редкоземельных металлов в Туве

О ценности месторождений редкоземельных металлов заговорили не так давно. Помнится, ещё в 2001 году один ранее известный в Туве предприниматель Пивоваров пытался перед выборами президента Тувы завлечь в регион крупного инвестора, заинтересованного в добыче этих ископаемых. Речь шла о Тастыгском месторождении с запасами лития в 596 тыс. тонн, что находится в Эрзинском кожууне Тувы. Не случилось. Вмешалась Администрация Президента (АП РФ), которая была заинтересована в поддержании стабильности в Туве. А гарантом этой «стабильности» тогда являлся президент Ш.Ооржак, которому никакой другой бизнесмен, кроме Пугачёва, не был нужен.

Тогда Пугачёв в компании с Нарусовой занимались проектом строительства железной дороги в Туву и разработкой Элегестинского месторождения коксующихся углей. Ни о каком литии они и не думали. Да и вездесущие китайцы в те времена ещё в Туву не зашли. В общем, до тувинского лития руки не дошли, и время было упущено. Вспомнили о нём только после того, как Китай заполонил весь мир своими электромобилями и превратился в лидера по добыче и переработке редкоземельных металлов.

КАК ХОВАЛЫГ И ШОЙГУ ПОДРАЛИСЬ ЗА ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ

Вот тут-то и пришло время вспомнить о месторождении лития. В Россию пришло понимание того, что без редкоземельных металлов невозможно развивать высокотехнологичные отрасли промышленности. Потому в августе 2023 года премьер-министр РФ М.Мишустин распорядился провести аукцион на разведку и добычу лития в Туве. Победителем аукциона стала дочерняя структура госкорпорации «Ростех» – зарегистрированная 16.08.2023г. по адресу г.Кызыл, ул.Кочетова, д.34а компания «Эльбрусметалл-литий, Кызыл», руководителя которой связывают с именем нашего знаменитого земляка Сергея Шойгу. Генеральный директор компании с 30.01.2024 г. – Евгений Балуков.

Его торжественная встреча с главой Тувы В.Ховалыгом состоялась в Кызыле ещё в июле 2024 года. Скоро год, как был дан старт этому грандиозному проекту, однако воз и ныне там. Для начала необходима дорога к будущему месту разработки полезных ископаемых. Балуков заключил контракт на её прокладку с ООО «Ресурсы». Но это не понравилось главе республике, поскольку неофициальный управляющий компанией Анатолий Купцов близок к Шойгу и Минобороны, что не устроило Ховалыга. И он в ультимативной форме предложил Балукову другого партнёра, с которым у главы налажены «деловые отношения» – ООО «Восток». Однако наткнулся на очевидное недопонимание. Балуков своего решения менять не захотел. Более того, поговаривают, что в кулуарах он сказал что-то наподобие того, что «легче поменять губернатора, чем подрядчика на месторождение лития». Он предложил отложить работы на месторождении на год. Видимо, посчитав, что на отстранение Ховалыга ему понадобится столько времени. В ответ мстительный Ховалыг предпринял определённые шаги, в результате которых на компанию ООО «Ресурсы» была организована атака налоговых органов и прокуратуры, а Купцов по откровенно надуманному поводу был помещён в СИЗО.

Но началу работ по месторождению лития это не помогло... Хотя и не помешало губернатору на всех перекрёстках трепаться об успешном начале работ по освоению уникального месторождения. Сейчас середина марта 2025 года, до июля остаётся менее четырёх месяцев, а реальных подвижек в освоении месторождения не просматривается. Хотя Ховалыг со свойственным ему пустобрёхством заявил о вложении в месторождение 22 млрд. рублей. Так случилось с Элегестинским и Ак-Сугским месторождением. Можно предположить, что за это время Балуков и К либо изменят взгляды главы республики по части организации бизнеса и откатов за него, либо заменят руководство республики.

Деньги, как известно, любят тишину. А большие деньги – мёртвую тишину. Судя по всему, по укоренившейся в Туве практике владелец месторождения будет много лет сидеть на месторождении, ожидая бюджетные миллиарды, чтобы потом получить их и потратить на виллы и яхты. А затем закрыть месторождение как «бесперспективное». Однако у правительства Тувы задача другая: через подрядчиков компании «Эльбрусметалл-литий» организовать «финансовые ручейки» от этих денег, на которых можно было бы неплохо навариться. Пример тому – деятельность ООО «Верба» Шолбан-оола Иргита в Тодже, где правоохранители ищут пропавшие сотни миллионов Голевской ГРК.

КИТАЙ КАК НЕОСПОРИМЫЙ ЛИДЕР ПО ДОБЫЧЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Но вернёмся к литию. Мировую гонку за литий и другие редкоземельные металлы начал и возглавляет Китай. Контроль над производством и поставками огромного числа минералов остаётся одним из главных его козырей в торговой войне в первую очередь с США. КНР занимает нишу в 60% мировой добычи этих ископаемых и 90% мировой переработки. Так что альтернативе КНР в этой области не существует.

Американцы в ответ приняли Федеральную стратегию по обеспечению надежных поставок важнейших минералов, содержавшую планы резко нарастить производство. С тех пор вложены большие деньги в проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов в Техасе и Калифорнии. А следом пришёл черёд заинтересоваться литием и в России. США удалось нарастить собственное производство с 28 тыс. тонн в 2019 году до 45 тыс. тонн в 2024-м. Правда, большого эффекта это не произвело, поскольку потребность в литии за это время выросла в разы. И по-прежнему доля Китая в импорте редкоземельных металлов в США достигает 72%. В итоге рост их стоимости в США подскочил до 200%, а потери ВВП США составили $3,4 млрд.

Эксперты полагают, что в США запасы редкоземельных металлов составляют 1,9 млн. тонн, в России – 3,8 млн. тонн, а в Китае – 44(!) млн. тонн. Что же до переработки, то тут отставание глобально. При этом следует иметь в виду, что добыча и переработка редкоземельных металлов – невероятно капиталоёмкий процесс, требующий только на старте до $1 млрд. вложений. Поэтому до 84% всех мировых редкоземельных проектов в 2024 году финансировались из госбюджетов. К тому же редкоземельные металлы никогда не залегают в чистом виде. Они всегда представляют собой сложные многосоставные руды, которые очень трудно разделить. Для этого требуются специфические технологии, которые по большому счёту имеются только в Китае, где вовремя оценили важность редкоземельных металлов. Рассказывают, что в 1992 году Дэн Сяопин, посещая Внутреннюю Монголию, произнёс: «На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае есть редкоземельные металлы».

ТУВА: «ЧТО ОНИ НИ ДЕЛАЮТ, НЕ ИДУТ ДЕЛА...»

В Туве имеется опыт освоения уникальных месторождений. В первую очередь это – коксующийся уголь. Тува в новой истории вот уже 35 лет гордится Элегестинским и Межегейским месторождениями. В их разработку вложены огромные деньги. Но потрясающих воображение результатов как не было, так и нет. Кроме разрушенной экологии республика от этого не имеет ничего, если не брать во внимание искусственно создаваемый властями дефицит угля. Сегодня эти месторождения мертвы.

Другой пример – Ак-Сугское медно-порфировое месторождение в Тодже. Оно по запасам входит в пятёрку крупнейших месторождений страны. Разведанные запасы меди там составляют 2818,8 тыс. т., золота – 68,6 т., серебра – 525,2 т. Однако Голевская ГРК олигарха Прохорова с 2007 года так и не сподобилась не то, что построить комбинат, но даже приобрести какое-нибудь здание под собственный офис, обретаясь в гостинице. Компания планировала строительство ГОКа мощностью переработки 24 млн. тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. медно-молибденового концентрата, обещая окончание работ сначала в 2015 году, потом – в 2020-м, затем уже после этого старт добычи планировался на 2024 год, а начало работы ГОКа и выпуска продукции – на 2026 год.

Всё это невзирая на то, что олигарх Прохоров по личному распоряжению министра финансов России А.Силуанова получил из бюджета РФ 60 млрд. рублей на обеспечение инженерной инфраструктуры будущего производства. Сам Прохоров обретается в Америке, пока правоохранительные органы находятся в поисках пропавших бюджетных миллиардов. Но ничего этого так и не случилось и уже не случится – в 2024 году лицензия у Голевской компании отозвана. А её бывший директор Листков, похоронив миллиарды казённых денег, трусливо бросил компанию и перебрался в парламент Тувы, где гордо восседает в должности вице-спикера Верховного Хурала.

А в это же время китайцы, которые работают там же в Тодже, давно наладили разработку подобного же месторождения меди и успешно добывают концентрат более 10 лет.

Всё это наглядно показывает, что и Тастыгское месторождение лития, скорее всего, ожидает судьба Ак-Сугского месторождения меди и Элегестинского месторождения коксующихся углей.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ВРЯД ЛИ ОЗАБОТЯТ ДОБЫТЧИКОВ

Но всё-таки, что это такое – Тастыгское месторождение лития? И что может принести его разработка населению и экономике республики? О нём услышал весь мир, когда президент Путин в ответ на сделку по украинскому месторождению лития предложил президенту Трампу разрабатывать уникальное месторождение в Туве. Говорят, оно действительно одно из самых богатых месторождений в России и занимает заметное место в мире. Находится оно в Эрзинском кожууне на границе с Монголией. Но месторождение это весьма проблемное из-за транспортной недоступности и отсутствия энергоснабжения.

Однако этим проблемы не заканчиваются. Добыча и обогащение руд редкоземельных металлов – чрезвычайно опасное с экологической точки зрения производство. Там, где добывают эти ископаемые, на 100 лет уничтожается всякая жизнь, любая флора и фауна. То, о чём с такой гордостью заявляет глава республики Ховалыг – это, учитывая его алчность и несамостоятельность, скорее всего, превратит кожуун в безжизненную пустыню.

Для примера: крупнейшее в мире китайское месторождение редкоземельных металлов в Баян Обо Внутренней Монголии – одно из самых загрязнённых мест на планете, где вода, воздух и почва тотально заражены тяжёлыми металлами, кислотами и радиоактивными изотопами.

Ни для кого не секрет, что добыча редкоземельных металлов связана с угрозой серьёзного ущерба для экологии. Наиболее распространённый способ разделить слипшиеся редкоземельные металлы для коммерческого использования – долго промывать их смесью разнообразных химикатов, включая наиболее сильные из существующих кислот. Отсюда и массовое заражение ими больших угодий, прилегающих к месторождениям. А химия – это такая вещь, применение которой невозможно скрыть. Помнится, в Туве произошёл случай отравления воды щелочами золотодобывающей компании «Тардан Голд». Скандал был грандиозным. Но это – просто «цветочки» в сравнении с тем, что может случиться при производстве лития в огромных промышленных масштабах. Может статься, что весь Эрзинский кожуун придётся отселять, чтобы не допустить масштабных заболеваний населения. Всё это сопровождается социальными издержками, поскольку будоражит местное население.

Правда, появляются сообщения, что совсем недавно на Западе начали появляться относительно чистые технологии добычи и переработки редкоземельных металлов. Но до России, а тем более до Тувы они вряд ли дойдут в ближайшие десятилетия.

Впрочем, не будем горячиться. Нужно ещё подождать, кто в этой схватке победит – губернатор или бизнесмен. В Туве всё громче звучат голоса в пользу того, что до осени в республике должен смениться глава. К тому же в любом случае очевидно, что на разработку Тастыгского месторождения лития уйдут годы, если не десятилетия. Так что, как однажды написал поэт Некрасов по поводу строительства железной дороги, «жить в эту пору прекрасную не придётся ни мне, ни тебе». Но для того, чтобы иметь возможность украсть на разработке лития большие деньги, нужно двигаться по направлению его освоения. В этом взгляды тувинского губернатора и директора предприятия, владеющего лицензией на разработку лития, сходятся. Как они будут делить между собой бюджетный пирог, мы узнаем достаточно скоро.

Впрочем, губернатор за это время может и поменяться...

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин