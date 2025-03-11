    Обзор прессы

СОБЫТИЕ ГОДА: ДЕПУТАТ РУСЛАН ЦАЛИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВЕРХОВНОГО ХУРАЛА И ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ ОПЫТОМ

Как с восторгом сообщила правительственная «ТП», «Руслан Цаликов, избранный в сентябре 2024 года по партийному списку партии «Единая Россия» депутатом парламента Тувы, принял участие в работе парламента Тувы». И даже «встретился с молодёжным активом республики».

Поддержавшие Цаликова депутаты с чувством удовлетворения и исполненного перед избирателями долга «рассмотрели 38 вопросов, включённых в повестку дня, в том числе 15 законопроектов, 9 из которых приняты в окончательном чтении». В частности, сразу «в двух чтениях и в целом были приняты инициированные Прокуратурой Тувы поправки в закон «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».

При этом «доходы участников СВО и членов их семей, полученные в связи с участием в спецоперации, не будут учитываться при определении статуса малоимущих, что позволит сохранить за ними право на льготную очередь на получение жилья». Собственно, закон и принят только для того, чтобы участники СВО, получающие большие миллионные выплаты при даче согласия ехать на СВО и ежемесячные в сотни тысяч выплаты за само участие, получили право на социальное жильё в качестве малоимущих.

Следует иметь в виду, что этот закон является мёртворожденным, так как в Туве фактически отсутствует рынок жилья для малоимущих граждан. Так что в этой льготной очереди на социальное жильё можно стоять десятилетиями и ничего не получить. Что-то подобное депутаты приняли по поводу внеочередного бесплатного выделение участникам СВО земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Но не об одном случае реализации этого закона слышно не было.

Большего внимания заслуживает информация о том, что депутат Цаликов с какого-то перепугу вдруг из Москвы прилетел в Кызыл для участия в заседании тувинского парламента. Судя по публикации, это вызвало бурю восторгов у главы республики Ховалыга и депутатского корпуса республики. В ней многие увидели предвестника перемен, в результате которых бывший первый заместитель Сергея Шойгу Руслан Цаликов может уже в ближайшее время получить статус сенатора и заменит в Совете Федерации бывшую экскортницу. Это было воспринято правительственным СМИ как уникальное событие, потрясшее элиту республики.

Интриги добавила публикация, что «вместе с Главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом и Председателем Верховного Хурала Кан-оолом Даваа Руслан Цаликов встретился с молодёжным активом республики». Встреча состоялась «во Дворце молодёжи в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» Движения Первых». Она как бы ставит на один уровень обычного депутата с подмоченной репутацией и главу республики, а также спикера парламента. Такая трактовка похождений депутата с криминальной подоплёкой по властным коридорам республики правительственной малотиражкой говорит о том, что прибытие в Кызыл опального генерала воспринимается властями Тувы как знак того, что он всё же, несмотря на своё сомнительное прошлое, может в конце концов стать членом Совета Федерации РФ, а не ещё одним фигурантом уголовного дела по хищению 11 трлн. рублей оборонного бюджета страны.

Эксперты полагают, что визит Цаликова в Кызыл как раз и связан с тем, что его вызвали на допрос к следователю, после которого он может быть задержан и арестован. Он полетел в Кызыл, чтобы уклониться от явки к следователю. Вряд ли можно назвать случайной информацию в СМИ о том, что «речь идёт о допросе и очной ставке с фигуранткой одного из свежих дел, возбужденных недавно о хищениях в Минобороны. Фигурантка даёт показания на Цаликова». При этом главной интригой события является вопрос: выйдет ли Цаликов на свободу после следственных действий?

Ранее сообщалось, что его уже и допрашивали, и очные ставки с его участием проводили. Но, как пишут журналисты, следователи пытаются «дожать» нашего замечательного депутата от партии «Единая Россия», пока он не стал сенатором и не обзавёлся неприкосновенностью.

По некоторым сведениям, у следствия были некие данные, что арестованный Тимур Иванов выступал посредником при передаче взяток Цаликову. Якобы именно ему и доставалась львиная доля похищенных средств. Впрочем, позиция Цаликова иная – он, как сообщает ТАСС 28 января, «дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд. рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова». При этом «Руслан Цаликов дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», а также изъявил готовность и впредь сотрудничать со следствием.

Встречаясь с патриотически настроенной молодёжью, «Кан-оол Даваа рассказал о своём выборе профессии», а «Руслан Цаликов о том, как формируется характер». Ну, а «Владислав Ховалыг подробно рассказал о перспективах строительства железной дороги в Туву». Конечно же, ни о взятках, ни об откатах на той встрече разговоров не велось. А жаль – все они могли бы много интересного поведать молодёжи о том, как сколачиваются на крови личные миллиардные состояния и как выстраиваются отношения типа «я – начальник, а ты – донор».

Впрочем, как сообщается в публикации, «Руслан Хаджисмелович рассказал о своём трудовом пути, большую часть которого прошёл вместе с нашим выдающимся земляком, Героем России Сергеем Кужугетовичем Шойгу». Как полагают следователи, именно связка Шойгу и Цаликова в течение многих лет в МЧС, правительстве Московской области и Минобороны явилась генератором идей, каким образом «оприходовать» 11 трлн. только оборонного бюджета, чтобы за это не загреметь на пожизненные сроки. В целом «ребята создали тёплую дружескую атмосферу», показывающую, как матёрые рвачи бюджета страны делятся своим опытом с молодёжью. Это и отметил в своём блоге глава республики Владислав Ховалыг.

Тем временем жители республики никак не могут понять: в конце концов, кто кому передавал деньги в треугольнике Иванов–Цаликов–Шойгу? По показаниям Иванова – «левые» деньги аккумулировал Цаликов в качестве доверенного лица и первого заместителя министра обороны. А по версии Цаликова – всё организовывал Иванов, а Цаликов только знал об этом, но вовремя не сигнализировал... Но если на проблему смотреть шире, то Иванов появился подле Шойгу только в Минобороны. Потому в хищениях в МЧС и правительстве Московской области участвовать не мог...

И всё же: какова в этом роль нашего замечательно земляка Шойгу? И не за ним ли охотятся следователи?