    Обзор прессы

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, «АГРАРНАЯ ТУВА»! ГОРА РОДИЛА МЫШЬ...

Республика Тыва, как и другие регионы страны, в составе правительства имеет и министерство сельского хозяйства и продовольствия. А раз есть министерство, то и какая-то деятельность тоже должна быть. Ну, хотя бы для отчётности перед населением и Москвой. Но, как известно, в последние годы, когда основным функционером сельского хозяйства Тувы стал проходимец Уран-оол Ондар, в сельском хозяйстве Тувы царят хаос, коррупция и кумовство. К примеру, с его лёгкой руки в республике ликвидировано птицеводство, а надои, настриги и привесы республиканского стада упали ниже плинтуса. Но министерство и зампред по этому делу ежемесячно получают весьма немалую зарплату. А значит, должны как-то шевелиться и демонстрировать свою нужность главе республики Ховалыгу. Вот и на этот раз эта бюрократическая шобла сподобилась организовать некий форум «Тыва: Агроинвест-2025» как барометр процветания сельского хозяйства в Туве.

Чиновники с трепетом и неподдельной радостью отчитались перед начальством о том, что при их активном содействии и благодаря их мудрости на форуме «заключено 30 соглашений о сотрудничестве». «30!», и ни одним меньше! Как сообщила правительственная «ТП», «20 из них касаются вопросов финансирования». А попросту говоря, две трети этих «соглашений о сотрудничестве» связаны с распределением бюджетных средств. Хотя распределять их можно было, не заморачиваясь ни на какие «форумы».

Другая часть «соглашений о сотрудничестве», как следует из публикации, вообще к Туве имеет сомнительное отношение. К примеру, были «заключены соглашения о развитии племенной работы и улучшения производственных процессов в животноводстве между Минсельхозпродом Тувы и акционерным обществом «Красноярскагроплем», а также ООО «Агрохолдинг «Ермак». Вот и думай: либо эти «соглашения о сотрудничестве» – обычная «липа» для отчётности, либо тувинские чиновники договорились с засаянскими предпринимателями по «отмывке» бюджетных средств. Слабо верится, что реально «красноярское и хакасское предприятия заинтересованы в улучшении пород мелкого рогатого скота при участии баранов-производителей и овцематок тувинской короткожирнохвостой породы». Большие сомнения возникают по части необходимости «поддержки в обучении и переподготовке тувинских специалистов-животноводов в области искусственного осеменения».

Также сообщается о заключении «пяти соглашений между Тувинским филиалом Российского союза промышленников и предпринимателей и четырьмя китайскими компаниями, акционерным обществом «Сергеихинский текстиль» и китайским инвестором». Как стало известно, «соглашения ориентированы на создание совместных предприятий и реализацию инвестиционных проектов». Так что, скорее всего, это тоже такая же «липа».

Далее сообщается, что «17 соглашений заключено в отрасли растениеводства, в том числе 10 – с участием тувинских машинно-технических станций «Центральная» и «Западная». Создаётся впечатление, что птенцы Уран-оола Ондара ведут двойной учёт «Соглашений». В итоге их может оказаться не 30, а вдвое-втрое больше. К примеру, сообщается, что «в сфере туризма было подписано ещё четыре соглашения – между тремя российскими компаниями, работающими в Республике Тыва, и представителями Монголии». Спрашивается: причём тут сельское хозяйство? И куда в этом случае потекут тувинские деньги – в Россию или Монголию?

Одновременно редакция сожалеет о том, что «не были заключены соглашения на площадке сельского и охотничьего туризма». А, видимо, очень хотелось и тут порадовать чиновничество... Тем не менее, несмотря на очевидное очковтирательство, редакция подводит итог: «Форум показал высокий уровень интереса со стороны иностранных партнёров». Ну, всё, можно выдохнуть до 2026 года...

НЕУЖЕЛИ В ТУВЕ ОЖИВЁТ СТРОЙКА?

По сообщению от Правительства Тувы, «с 18 марта у жителей региона вновь появилась возможность оформить льготную семейную ипотеку под 2% годовых». Реализация льготной ипотечной программы рассматривается властями региона как «механизм удержания темпов жилищного строительства, по которым Тува по итогам прошлого года вышла в лидеры Сибири». При этом следует иметь в виду, что само строительство в Туве находится в весьма неприглядном виде. Зато какие темпы роста!

Кроме того, правительство продолжает прорабатывать вопрос «Семейной ипотеки» под 2%. «Семьи могут взять льготный кредит для покупки жилья в новостройке или строительства индивидуального дома». Объявлено: «размер займа составляет 6 млн. рублей, а первоначальный взнос – от 20%». Правда, информированные источники поясняют, что для Тувы определён лимит в 1000 займов. То есть на всю республику только тысяча семей может рассчитывать на получение льготного ипотечного займа. Чтобы понять, много это или мало, газета сообщает: в республике «С сентября 2023 года по июнь 2024 года ипотекой воспользовались 2359 граждан»... Также сообщается, что «подать заявку на льготный кредит по программе можно на сайте Банка ДОМ.РФ» до 31 декабря 2025 года включительно.

ЧТО ВЕСНОЙ ПОСЕЕШЬ, ТО ОСЕНЬЮ И ПОЖНЁШЬ

«ТП» сообщила: «Глава Тувы провёл очередное аппаратное совещание правительства». На нём «главной темой заседания стала грядущая посевная кампания». На этом мероприятии глава объявил о необходимости обратить внимание на «новый губернаторский проект «Кладовая семьи» «в целях повышения качества жизни» граждан Тувы. Поскольку он «может стать одним из экономических и социальных движителей развития республики».

А Минсельхоз Тувы уже «ищет новые подходы к увеличению урожая картофеля и овощей по схеме «местная инициатива + кооперативы = новый рынок сбыта и рабочие места». В рамках этого проекта «в 2025 году на поддержку семейных хозяйств» «средств заложено в четыре раза больше, чем в прошлом году». Правда, для такого грандиозного проекта денег выделено совсем немного – «5,6 млн. рублей». В настоящее время «участниками проекта числятся 13 хозяйств Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского, Тандинского и Чеди-Хольского районов», в которых жители согласились за бюджетный счёт вырастить себе картофель.

Общая площадь «посадок картофеля в рамках проекта составит 88,4 га», с которых хотят получить «не менее 660 тонн урожая». Совсем даже немного, учитывая, что «в целом в республике, за исключением Тере-Хольского и Монгун-Тайгинского районов, имеется около 53 тысяч домовладений». Таким образом, реализация этой широко разрекламированной программы в лучшем случае даст одной семье 12 кг картофеля. По два ведра на домовладение? И об этом судачат на уровне главы республики? Вот уж действительно: гора родила мышь...

Далее «ТП» докладывает, что в республике «посевная кампания стартует после 1 мая». При этом «на поля выйдет сельхозтехника 134 хозяйств республики». Уже сейчас заключаются договора «на закупку дизтоплива по цене 70 рублей за литр». Ну да, с такой ценой на топливо сельское хозяйство точно подымешь!

Зато, если в прошлом году субсидированных удобрений практически не было, то нынче «субсидируемых минеральных удобрений республика получит больше, чем в прошлом году». Уже хорошо! А в целом «на проведение весенне-полевых работ заложено более 72 млн. рублей, что на 24% больше, чем в прошлом году». В общем, успокойтесь: своего зерна в Туве не будет и в этом году. «Спасибо товарищу Ховалыгу за наше счастливое детство!»

ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТ О НАС: ПЛАТИТЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ!

«ТП» сообщила, что «с февраля текущего года компания «Россети Сибирь Тываэнерго» стала агентом регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующий договор был подписан между «Россети Сибирь Тываэнерго» и государственным унитарным предприятием «Транспортный сервис и проект» (ГУП ТСП)». Согласно ему «Тываэнерго» получила полномочия по выставлению счетов и сбору платежей за услуги обращения с ТКО». В связи с чем у населения возникли вопросы. К примеру, как платить в отсутствие договора? На эти вопросы ответил скандально известный в Туве зампред правительства Тувы Олег Лукин.

Если ему верить, то «наличие бумажного договора» в этом случает «не требуется». Все взаимоотношения «с потребителями будут вестись через одно окно: 17 офисов «Тываэнерго», расположенных по всей республике, включая 4 офиса в городе Кызыл. Здесь граждане смогут решать любые вопросы, касающиеся начислений, спорных ситуаций и уточнения данных». Но платить, как он пояснил, населению всё равно придётся, как в случае с платежами за капремонт. И даже «при наличии принципиального несогласия с начислением платы за услугу, обязательство по оплате остаётся в силе – плата за обращение с ТКО со стороны потребителей это абонентская плата». В случае, если «расположение контейнерной площадки неудобно для гражданина, последний имеет возможность установить собственный контейнер, предварительно уведомив ресурсоснабжающую организацию – в данном случае ТСП». При этом гражданам «предоставляется выбор между двумя вариантами оплаты: по установленному нормативу, когда достаточно указать местоположение контейнера, и региональный оператор будет вывозить отходы по утверждённому графику, либо по договору, предусматривающему оплату по объёму накопленных отходов, с аналогичным условием регулярного вывоза».

Отдельно Лукин отметил, что «самостоятельный вывоз мусора на полигоны запрещён, так же как и его сжигание, так как такие действия квалифицируются как административные правонарушения». К тому же существенно, что «функционал регионального оператора распространяется исключительно на бытовые отходы. Строительные отходы, зола от печного отопления, а также отходы, образующиеся в результате садово-огороднических работ – в том числе спиленные деревья и собранная трава, не входят в категорию ТКО и подлежат самостоятельной утилизации потребителями».

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ В ТУВЕ или ПОЧЕМУ СОБАК ПОРОЙ ЛЮБЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ

Ни для кого не является секретом, что Тува славится наличием огромного числа бездомных диких собак. Этих опасных вечно голодных тварей ненавидит вся страна. Однако есть категория людей, которая на этом делает свой бизнес. О них – сёстрах Лифановых – и идёт речь в публикации «ТИ».

Как оказалось, «Кызылскому городскому обществу защиты животных «Хатико» – так называется этот пылесос бюджетных средств – «24 марта исполняется 10 лет». Еженедельник, понимая чувства граждан, ненавидящих как одичавших голодных собак, так и создателей этого общества «защиты животных», вынуждено признать, что в Кызыле в последние годы «слово «зооволонтёр» приобрело негативный окрас». И ненавидят не столько бездомных хвостатых одичавших собак, сколько учредителей этого «Хатико», взращивающих за казённый счёт бездомность, одичалость и безжалостность собак. Правда состоит в том, что «зоозащитники, спасающие от смерти брошенных другими людьми хвостиков», на самом деле, «не жалея времени, сил и средств», подставляют под зубы одичавших бездомных женщин, детей и стариков. А «стерилизованные» ими суки с бирками в ушах продолжают, как ни в чём не было, размножаться увеличивая риск поражения собачьими болезнями. Такими, как бешенство.

Автор публикации права: «Ирину и Эльвиру Лифановых в республике, да и за её пределами, знают многие». Знают, как они помогают на кладбище во время погребения. Сёстры, успешно освоив бизнес погребения усопших, не расслабляются и ухаживают за одичавшими собачками. Но кызылчанам от этого разве легче? Они же пока ещё не кладбище. Им встречи не только возле помоек и других отхожих мест, но и в центре города со стаями голодных бездомных зубастых четвероногих совсем ни к чему. Потому горожане справедливо возмущаются: «Лучше бы помогали детям! Собак любите больше, чем людей!». Не случайно автор обращает внимание на то, что таких, как Лифановы, часто называют «Зоошизы», «подразумевая грязных тёток с кастрюлями».